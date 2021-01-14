В ВСУ за сутки выявили 92 новых случая COVID-19, - Командование Медсил

По состоянию на 10:00 14 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 933 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 92 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Госпитализированы 22 человека из общего числа заболевших за сутки, остальные 70 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

Всего за время пандемии выздоровели 13 тыс 828 человек, скончались 38.

По данным Командования Медсил ВСУ, на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 23 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 3 человека.

