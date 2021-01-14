УКР
Зять Медведчука Рюмін очолив найбільшу електромережну компанію РФ - ПАТ "Россети"

Зять Медведчука Рюмін очолив найбільшу електромережну компанію РФ - ПАТ "Россети"

Андрій Рюмін раніше очолював "Лененерго". З 2006 року він одружений з донькою Віктора Медведчука Іриною.

Про призначення Рюміна повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ. Останні 9 років Рюмін працював у російській "Об'єднаній енергетичній компанії".

Журналіст Максим Савчук пише у Фейсбуці, що Рюмін і донька Медведчука Ірина одружилися в 2006 році. "Тоді про Рюміна було відомо небагато. Зокрема, Нестор Шуфрич, який, за даними ЗМІ, був на весіллі, тільки міг сказати, що Рюмін - з професорської родини", - зазначив він.

Восени 2018 року Рюмін, за даними "Схем", став партнером великого російського забудовника Павла Тьо. Видання зазначає, що Рюмін, крім бізнесу, займається в Росії і громадською діяльністю. Він є членом опікунської ради клубу "Спорт-Правопорядок" у Санкт-Петербурзі, куди також входить зокрема і давній друг Путіна Василь Шестаков.

ПАТ "Россети" - найбільша електромережева компанія Росії, яка об'єднує у своїй структурі магістральний електромережний комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільчі електромережеві компанії. Державі належить 88,04% в капіталі компанії через Росимущество.

Медведчук Віктор росія
+16
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 8985
14.01.2021 18:25
+16
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 4058
14.01.2021 18:37
+14
Давайте угадаю, скоро эта медведчуковская компания будет эксклюзивным поставщиком на очередном тендере зеленского
14.01.2021 18:34
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 8985
14.01.2021 18:25
Який тісний світ. У сивочолого невістка теж з Пітера.
14.01.2021 18:27
невже ваша родичка ?
14.01.2021 18:28
пуцин вкладає гроші в медвечука, в сподівання, що дурні українці обируть його кума.
14.01.2021 18:27
а чому ні? що на заваді, якщо дурні українці вже вибрали вову-кретина?
14.01.2021 18:51
МОЛОДЕЦ!!!! ТОЧНО СКАЗАНО !!!
14.01.2021 20:11
Ну вот, атомные будут не останавливать, а закрывать
14.01.2021 18:27
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 5192
14.01.2021 18:30
І що? Кум Мертвечука (він хрещений батько Міші Порошенко) взагалі президентом України був.
14.01.2021 18:31
яка невдобна інхвормація )
14.01.2021 18:35
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 830
14.01.2021 18:36
Ти вже відновив акаунт, замість забаненого "Фейсбуком"?
Вітаю!
14.01.2021 18:37
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 994
14.01.2021 18:40
Забанили? Який жах !!!

РАЗОБЛАЧЕНИЕ БОТОФЕРМЫ! ПОДРОБНОСТИ ЭКСКЛЮЗИВ

https://www.youtube.com/watch?v=lfIr-KpnmRQ
14.01.2021 19:21
Підтвердіть фактами, будьте ласкаві.
14.01.2021 19:17
кум, зять, ...
какая разніца
14.01.2021 18:31
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 5619
14.01.2021 18:32
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ

=====================================
це щоб мертведчук ще несамовитіше рвав свою дупу за кацапстан та нищив українську незалежність та державність
14.01.2021 18:56
Давайте угадаю, скоро эта медведчуковская компания будет эксклюзивным поставщиком на очередном тендере зеленского
14.01.2021 18:34
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети" - Цензор.НЕТ 4058
14.01.2021 18:37
Зелохи в Украине, наоборот, закинули в парламент.
14.01.2021 18:59
Остается пожелать им длительного перехода в мир иной.....как нашим хлопцам ,брошенным на нейтралке истекать кровью на несколько суток ,....с оторванными ногами в санитарке,не могущей выехать из под обстрела - 2 часа жизни....или сгнить в госпитале за многие месяцы после десятков операций....все решателям и благодетелям.....всех расцветок....
14.01.2021 19:33
Медведчук нужен был Пете, нужен и Зеле. У нас в банана рипаблик иначе видимо нельзя. А то Путин осерчает.
14.01.2021 19:44
мы немного отличаемся от банана рипаблик. уверен вы тоже это почувствуете
14.01.2021 20:39
с@ча сімейка
14.01.2021 19:48
Який тісний світ. У сивочолого невістка теж з Пітера.
14.01.2021 20:06
ну краще ж ніж з Твэры чи Рязаны
14.01.2021 20:40
чим краще?
14.01.2021 20:57
теперь эта мразь будет пытаться впарить эту 'эЛектирику' Украине...
нахрен пошли мрази ватные!
14.01.2021 20:36
Да когда же в этой *** стране, появится президент, который затолкает нахер под лавку, всех этих медведчуковских холуев??????
я-не нацик,но иногда хочется!!!
14.01.2021 23:13
 
 