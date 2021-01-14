Зять Медведчука Рюмін очолив найбільшу електромережну компанію РФ - ПАТ "Россети"

Андрій Рюмін раніше очолював "Лененерго". З 2006 року він одружений з донькою Віктора Медведчука Іриною.

Про призначення Рюміна повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ. Останні 9 років Рюмін працював у російській "Об'єднаній енергетичній компанії".

Журналіст Максим Савчук пише у Фейсбуці, що Рюмін і донька Медведчука Ірина одружилися в 2006 році. "Тоді про Рюміна було відомо небагато. Зокрема, Нестор Шуфрич, який, за даними ЗМІ, був на весіллі, тільки міг сказати, що Рюмін - з професорської родини", - зазначив він.

Восени 2018 року Рюмін, за даними "Схем", став партнером великого російського забудовника Павла Тьо. Видання зазначає, що Рюмін, крім бізнесу, займається в Росії і громадською діяльністю. Він є членом опікунської ради клубу "Спорт-Правопорядок" у Санкт-Петербурзі, куди також входить зокрема і давній друг Путіна Василь Шестаков.

ПАТ "Россети" - найбільша електромережева компанія Росії, яка об'єднує у своїй структурі магістральний електромережний комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільчі електромережеві компанії. Державі належить 88,04% в капіталі компанії через Росимущество.