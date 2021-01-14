РУС
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети"

Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети"

Андрея Рюмин ранее возглавлял "Ленэнерго". С 2006 года он женат на дочери Виктора Медведчука Ирине.

О назначении Рюмина сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ. Последние 9 лет Рюмин работал в российской "Объединенной энергетической компании".

Журналист Максим Савчук пишет в Фейсбуке, что Рюмин и дочь Медведчука Ирина поженились в 2006 году. "Тогда о Рюмине было известно немного. В частности, Нестор Шуфрич, который, по данным СМИ, был на свадьбе, только мог сказать, что Рюмин - из профессорской семьи", - отметил он.

Осенью 2018 года Рюмин, по данным "Схем", стал партнером крупного российского застройщика Павла Тё. Издание отмечает, что Рюмин, кроме бизнеса, занимается в России и общественной деятельностью. Он является членом попечительского совета клуба "Спорт-Правопорядок" в Санкт-Петербурге, куда также входит в том числе и давний друг Путина Василий Шестаков.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Ясько: ОП эффективно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

Давайте угадаю, скоро эта медведчуковская компания будет эксклюзивным поставщиком на очередном тендере зеленского
Який тісний світ. У сивочолого невістка теж з Пітера.
невже ваша родичка ?
пуцин вкладає гроші в медвечука, в сподівання, що дурні українці обируть його кума.
а чому ні? що на заваді, якщо дурні українці вже вибрали вову-кретина?
МОЛОДЕЦ!!!! ТОЧНО СКАЗАНО !!!
Ну вот, атомные будут не останавливать, а закрывать
І що? Кум Мертвечука (він хрещений батько Міші Порошенко) взагалі президентом України був.
яка невдобна інхвормація )
Ти вже відновив акаунт, замість забаненого "Фейсбуком"?
Забанили? Який жах !!!

РАЗОБЛАЧЕНИЕ БОТОФЕРМЫ! ПОДРОБНОСТИ ЭКСКЛЮЗИВ

https://www.youtube.com/watch?v=lfIr-KpnmRQ
Підтвердіть фактами, будьте ласкаві.
кум, зять, ...
какая разніца
Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ

=====================================
це щоб мертведчук ще несамовитіше рвав свою дупу за кацапстан та нищив українську незалежність та державність
Давайте угадаю, скоро эта медведчуковская компания будет эксклюзивным поставщиком на очередном тендере зеленского
Зелохи в Украине, наоборот, закинули в парламент.
Остается пожелать им длительного перехода в мир иной.....как нашим хлопцам ,брошенным на нейтралке истекать кровью на несколько суток ,....с оторванными ногами в санитарке,не могущей выехать из под обстрела - 2 часа жизни....или сгнить в госпитале за многие месяцы после десятков операций....все решателям и благодетелям.....всех расцветок....
Медведчук нужен был Пете, нужен и Зеле. У нас в банана рипаблик иначе видимо нельзя. А то Путин осерчает.
мы немного отличаемся от банана рипаблик. уверен вы тоже это почувствуете
с@ча сімейка
Який тісний світ. У сивочолого невістка теж з Пітера.
ну краще ж ніж з Твэры чи Рязаны
чим краще?
теперь эта мразь будет пытаться впарить эту 'эЛектирику' Украине...
нахрен пошли мрази ватные!
Да когда же в этой *** стране, появится президент, который затолкает нахер под лавку, всех этих медведчуковских холуев??????
я-не нацик,но иногда хочется!!!
