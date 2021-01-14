Зять Медведчука Рюмин возглавил крупнейшую электросетевую компанию РФ - ПАО "Россети"
Андрея Рюмин ранее возглавлял "Ленэнерго". С 2006 года он женат на дочери Виктора Медведчука Ирине.
О назначении Рюмина сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ. Последние 9 лет Рюмин работал в российской "Объединенной энергетической компании".
Журналист Максим Савчук пишет в Фейсбуке, что Рюмин и дочь Медведчука Ирина поженились в 2006 году. "Тогда о Рюмине было известно немного. В частности, Нестор Шуфрич, который, по данным СМИ, был на свадьбе, только мог сказать, что Рюмин - из профессорской семьи", - отметил он.
Осенью 2018 года Рюмин, по данным "Схем", стал партнером крупного российского застройщика Павла Тё. Издание отмечает, что Рюмин, кроме бизнеса, занимается в России и общественной деятельностью. Он является членом попечительского совета клуба "Спорт-Правопорядок" в Санкт-Петербурге, куда также входит в том числе и давний друг Путина Василий Шестаков.
Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Ясько: ОП эффективно сотрудничает с ОПЗЖ, а между Банковой и подконтрольными каналами Медведчука налажена коммуникация
ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.
