11 678 95

"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо ціни на природний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram-каналі в четвер.

"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - зазначив Шмигаль.

"Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", - пояснив прем'єр.

При цьому Шмигаль наголосив на необхідності пошуку компромісу, який "вже сьогодні дозволить захистити людей і допоможе ринку газу розвиватися в майбутньому".

+23
Кстати, а почему зебилы выходят водить хороводы на пешеходные переходы токо за газ? Цена на воду и электроэнергию зебобов значит устраивает?
"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5977
14.01.2021 19:04
+22
нашли интересное решение как снизить цену на газ, но потом протеряли)))

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2
14.01.2021 19:03
+11
скорее наоборот...сам пошел
14.01.2021 19:09
нашли интересное решение как снизить цену на газ, но потом протеряли)))

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2
14.01.2021 19:03
Короче как всегда .ОБОСРАЛИСЬ по полной
14.01.2021 20:07
Шмигало теж послав МВФ вжопу?
14.01.2021 19:04
скорее наоборот...сам пошел
14.01.2021 19:09
Он из жопы Ахметова не вылезает.
14.01.2021 19:21
МВФ послал в жопу и шмыгаля и народ украины, это более вероятно
14.01.2021 19:19
а я знайшла таке-------Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, повинна формуватися із двох факторів - собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту.
15.01.2021 07:48
Кстати, а почему зебилы выходят водить хороводы на пешеходные переходы токо за газ? Цена на воду и электроэнергию зебобов значит устраивает?
"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5977
14.01.2021 19:04
Ибо у них мозгов нет чтоб осознать, что президент на тарифы не влияет. Мозгов хватает только чтоб верить, что чувак ещё вчера игравший на рояле известно чем став президентом быстро сделает зп учителям по 4к евро, снизит тарифы ну и т.д....Короче целый список того, что имеет к нему такое же отношение, как и критическое мышление к его избирателям.
14.01.2021 19:19
ну хороводы точно никто не водил)))
14.01.2021 19:25
И тарифы не поднимались.
Тебе поверить - себя обмануть, кучерявый.
14.01.2021 19:27
Все кто упоминает пороха тупо боты нанятые им... В 12 раз подняли тарифы при порохе и в 3.5 раза обвалили гривну, проиграли войну, просрали остатки промышленности итп.
14.01.2021 19:38
6,99 это и есть Европейская цена
14.01.2021 19:06
оп надо убрать, тогда правильно
14.01.2021 19:10
60 центов в Германии тебя устроит?
14.01.2021 19:15
Ну у нас 20 центов при 176 евро минималки, у вас 60 центов при 1600 евро минималки. Так красивше получаеццо сравнение.
14.01.2021 19:27
Сидящие на минималке той же попой сидят на субсидии которая компенсирует стоимость минималки свыше 20% от дохода.
14.01.2021 19:31
Это так Вам правительство рассказало? Ну-ну... К примеру у Вас супруга не работает и сидит домохозяйкой дома, а Вы получаете минималку. Какую сумму к расчету возьмут?
14.01.2021 19:33
Могу и иначе - и Вы и супруга получаете минималку - это 12 000 грн. грубо. Считаем сколько составит от 12 000грн 3000грн коммуналки - 25%. Из которых Вам компенсируют всего 5%. Так понятно? Базовый отсчет ведется от грязной зарплаты без учета налогов и отчислений. На руки Вы совокупно 12000 зарплаты не получите.
14.01.2021 19:39
Минималку не зря поднимали. Не о людях они пеклись, а о повышении налога и уменьшении числа субсидантов.
14.01.2021 19:42
Ты ещё вспомни про бабушек которые с пенсией 1.7к не получают субсидии ибо в трёшках 80 квадратов прописано 5 родственников, это вам Юлька с прочими адептами популизма рассказала?
Один из членов семьи не работает? Значит семья может себе это позволить. Поднятие минималки в большинстве случаев это поднятие налогов и штрафов к ней подвязанных, а явно не забота о пересічних, тут Америку не открыли.
14.01.2021 19:45
Да, конечно же может позволить. Жена хронически к примеру болеет. Инвалидность получить в нашей стране еще тот квест. Вон у меня супруга после онко год всего выдержала обследования проходить и лежать в больнице, плюс на лапу сунуть нужно, бо хер получишь. Так плюнула и просто на работу ходит. Бо сил нет по больницам скитаться нашим. Такое впечателние, что мы в разных Украинах живем. Или вот еще, если у вас ребенок болезненный, что приходится и по больницам тягаться и на больничные ходить часто. Угадайте с двух раз кто вас такого доброго на работе держать будет и больничные вам оплачивать по уходу за ребенком. Ситуации разные у людей бывают.
14.01.2021 19:50
Прям даже поверил бы не будь у меня родственников которые оформляли себе инвалидность.
На лапу требуют? Диктофон даже в самом убогом мобильнике есть, номер полиции 102.
"Отмазка, как и жопа, есть у каждого"(с)
И да, мы таки в разных странах живём. Вы видимо мозгами в той Украине которая УРСР, а я в той Украине которая с множеством косяков, но при этом вполне пригодная для жизни. Главное не лениться.
14.01.2021 20:02
И как часто Ваши родственники инвалидность подтверждают? И сколько раз в год в стационаре лежат?
14.01.2021 20:24
Раз в год.
14.01.2021 20:46
Да, раз в год. Плюс в стационаре дважды в год нужно лежать не менее 10-ти дней. Ну вот и попробуйте к примеру сейчас в стационар в больницу лечь с подтверждением инвалидности. Думаю, что непросто будет. А больше всего меня умиляет, что так же точно это должны делать люди, которые лишились к примеру конечностей. Такое впечатление что у них за год конечности смогут отрасти.
14.01.2021 20:53
Странник не ври,про конечности! Это отменено в 2015 году.мА подтверждать инвалидность у нас надо,потому что 50% это как минимум куплены. Необходимо провести уже очень давно независимую 100% перекомиссию всех.
14.01.2021 21:33
Возможно и отменили. Я за этим специально не слежу. Но Вы ведь не будете отрицать, что до 2015-го года данная норма действовала. И отменили наверняка потому, что сейчас с подобными боевыми травмами реально много людей. И травмировать их таким образом еще психологически себе дороже может выйти. И то, что много купленных инвалидностей, тоже возражать даже не буду пытаться с нашей то коррупцией.
14.01.2021 21:43
Так люди у нас даже не знают, что оказавшись безработным и не оформив субсидию в первый месяц, они пропустив месяц, субсидию уже не получат. Правило 3-х месячных платежей ЕСВ налога отменяет субсидию для всех безработных. и таких безработных, не имеющих право на субсидию в стране 90%. реально субсидию сейчас получают только пенсионеры.
14.01.2021 20:33
И на счет бабушек, то при таком раскладе дел таки да - не положено. Ибо дети и внуки вообще на квартирах живут чаще всего. Или скитаются на заработках. А смотрят по домовой книге по числу прописанных когда субсидию считают.
14.01.2021 20:00
Опять таки, прям поверил бы не таскай я бабушке раз в пол года справку с места работы чтоб подтвердить, что по месту прописки я не проживаю и там субсидия вполне себе положена.
14.01.2021 20:03
Честно говоря удивлен, что справка с места работы работает при получении субсидии. Откуда на работе Вашей знают что Вы там не проживаете. И откуда знают в пенсионном фонде, что справка с Вашего места работы не липовая. Где-то же Вы проживаете. Не бомжуете же.
14.01.2021 20:21
Ничего удивительного когда место прописки и адрес работы в разных областях Украины.
Работа не липовая, вот и справка не липовая. Тот же пенсионный фонд может по ИНН пробить откуда идут по мне отчисления налогов. Странно как зелёные диджитализаторы это в дию до сих пор не всунули, но вроде обещали что-то в этом направлении уже в этом году.
14.01.2021 20:25
Ну это в Вашем случае возможно. Но много работают за границей. Не знаю правда как в таком случае это действует. А если человек работает в том же городе и живет на квартире - тогда вообще все сложно. Либо нужно справку брать с места проживания, но тогда у тебя должен быть оформлен договор на аренду квартиры. А кто сейчас такой оформляет? Вопрос риторический. Или по договору квартира, но тогда уже оплата за нее денег других стоить будет.
14.01.2021 20:50
Сразу видно, что ты в субсидия БАРАН
14.01.2021 20:00
Не пиши бред, так было когда то, но сейчас это не так, из пяти моих знакомых кто получал субсидию, теперь права на субсидию не имеет ни один.
14.01.2021 20:56
Ви не помилились, можливо це єврейська?
14.01.2021 21:27
Шмигаль, а транш буде?
14.01.2021 19:09
неА
14.01.2021 19:14
Про транш и речи не было.
14.01.2021 19:48
А он нужен? Наших красавцев-олигархов заставьте налоги платить как положено и плюс сделайте налог соответствующий на вывод капитала в оффшор, плюс налог на сверх прибыль, то мы сами сможем МВФ кредиты давать.
14.01.2021 19:58
Я питаю : буде ?
А не: нужен?
14.01.2021 20:03
Буде чи ні я більш ніж внпевнений, що на собі цього пересічний українець не відчує. Тому це питання наприклад мене не дуже то й турбує.
14.01.2021 20:54
Всьо не так однозначно...
14.01.2021 20:57
Та невже? Щодо пересічного українця завжди було все однаково. Чи росте ВВП чи падає, чи дають кредит, чи не дають, та інше.
14.01.2021 21:48
Треба почекати, буде, як на вербі рак свисне.
14.01.2021 21:34
"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - отметил Шмыгаль.

Лисица съела Зайца,
Волк съел Лисицу,
Медведь съел Волка.
Обед прошёл в дружественной обстановке взаимопонимания...
14.01.2021 19:09
Кабмин на заседании правительства 13 января повысил зарплаты чиновникам. Все правильно-они тоже люди, а коммуналка неподъемная. Фиг знает, как там люди на 5 тысяч вместе с субсидией выживают - это не забота кабмина.(с)
14.01.2021 19:11
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Вы хотели снижения необоснованных тарифов на газ? Я сделаю это!
Мы будем закупать рузьге газ напрямую, через условную итеру.
Это был анонс. От меня.
А вы думали, чего молчит Йуля? Почему Богатыревой вакцину да, а Йуле газ нет?
Хуже не будет!
14.01.2021 19:11
Это чудо давало позавчера жуткое и страшное поручение: разобраться в политических протестах, связанных с повышением цены на газ. Было? Было! Ну и шо? Чудо, как я вижу- уже разобралось. Чудо просто раком поставили и трахают, как угодно. У кого-то есть иное мнение? Озвучьте, плиз.
14.01.2021 19:11
просто прибегли к переводу стрелок на МВФ как папередники....МВФ фиолетово какая цена...
14.01.2021 19:22
Именно так! Ловкость рук. Никакого мошенничества. Снова что-то хочется добавить... Только угроза длительного БАНа останавливает.
14.01.2021 19:26
нє своі, а гебешниє

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349261094590803970 13 янв.

Фирташ переместил свои активы на Мацковию.

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9937

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349261094590803970/photo/1
14.01.2021 19:14
пиши еще Я буду плакать
14.01.2021 19:15
"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6202
14.01.2021 19:15
Шмыгаль, а ты просил у них, где10 млрд баксов обещанного кредита?
14.01.2021 19:15
МВФ их конструктивно послал?
14.01.2021 19:17
Та ні, побудував конструкцію із трьох пальців.
14.01.2021 21:28
ну и как договорились ная бывать народ?
14.01.2021 19:17
Не на Я а на Ё.
14.01.2021 19:23
так шифруюсь,чтоб не забанили
14.01.2021 20:19
Это пиСец полный ,какие-то **** спекулянты диктуют самому большому в Европе государству ,какими должны быть тарифы ... да не переговоры с ними надо вести а просто послать их на хер ..
14.01.2021 19:30
Идёт тупая манипуляция, что во всём виновата МВФ... Стадо готовят к избранию Медведчука.
14.01.2021 19:34
Новости про ваше стадо уже никого не интересуют.
14.01.2021 19:53
НАХлєбалово, як завжди...
14.01.2021 19:34
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
14.01.2021 19:37
Шмыгаль идиот и от этого прется . Цена на газ большая , но это еще хоть как то можно объяснить , а за какой хрен 1,75 гр стоит доставка 1 куба газа . то есть доставка стоит почти 20% от стоимости товара .Если уже так хочется не за что людей обдирать , то хотя бы адекватные цены придумывайте , 20 коп за куб с головой хватит или просто фиксированную сумму , 20 гр с квартиры и 50-70 с частного дома.В селах все трубопроводы люди всегда тянут за свой счет , после чего передают на баланс облгазам , так раз такая херня пусть облгазы теперь возвращают деньги людям , а то мы имеем ситуацию , когда люди за свой счет строят , и с них за это требуют бабки.
14.01.2021 19:46
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 376
14.01.2021 19:47
Вышак! Класс! Подняли настроение, чес слово. Благодарю!
14.01.2021 19:58
Когда купили дешевле , чем думали , а продать , - хотим дороже , -- чем знаем .)) .
14.01.2021 19:52
Украинцы - это есть государство! Украинцы должны забрать у олигархов все свое - это предприятия, это все ресурсы народу принадлежат, а не рейдерам(захватчикам) - олигархам. Власть олигархи всю покупают и нужно уничтожить олигархов, чтобы они не могли покупать власть и законы принимать для себя и во вред народу. Потому Рада, Министры, Президент - должны работать на Украинский народ и принимать те решения, какие хочет народ. Народ голосовав дал право власти представлять свой голос и принимать законы такие, как народ бы проголосовал, а их покупаю олигархи и они голосуют не на благо народу, а на благо олигархам и в ущерб всему народу. Революция должна произойти новая и они должна быть против самих олигархов - олигархов нужно или изгнать из государства и забрав у них все предприятия Украины и ресурсы Украины, или же их линчевать и все национализировать, потому что они обокрали народ Украины и это все не их, а народа Украины! Весь доход должен идти в казну и оттуда на пенсии и зарплаты!
14.01.2021 19:57
зато перед выборами так пел. Многие повелись. Просто удивительно сколько можно верить. Не даром говорят:" Лох не мамонт"
14.01.2021 20:14
И Ленин такой молодой...
14.01.2021 21:07
я Гитлер скорее!
14.01.2021 21:55
красные были враги народа, коричневые были про национальные, социально про народные, за рабочих, за за подъем страны во всем и против олигархов и за то, чтобы все предприятия национализировать и поставить туда гос менеджеров управлять и сделав - это страна расцвела и стала мощнейшей страной! А с красными меня не нужно сравнивать, это полностью враги мои идейные. я ненавижу все, что связано с красной чумой! это голод народа, это концлагеря для своего народа, это ужасы во всем, куда не глянь! Это враги всего людского! Зло и создали они империю зла!
14.01.2021 22:01
Коричневые концлагеря начали создавать с 1933 года. Наверное, там олигархи сидели исключительно...
14.01.2021 22:42
немцев там не сидело. в отличии от красных, которые своих держали в концлагерях.
14.01.2021 23:01
А кто там сидел до начала войны, если не секрет. Или концлагеря пустые стояли?
14.01.2021 23:08
Сказочный долбодятел
14.01.2021 20:04
Почему цену на газ собственной украинской добычи мы должны согласовывать с зажравшимися дядями из-за рубежа?
Так скоро мы и на цену на хлеб, собственной выпечки, будем с ними согласовывать!
14.01.2021 20:05
Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать - вот интересно если кто нибудь из МВФ плюнет в рожу Шмыгалю он наверное утрется и скажет спасибо.

По рыночной цене продавай своим хозяевам (барыгам). А коммуналка по себестоимости, без навара !!!
14.01.2021 20:10
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 9512
14.01.2021 20:10
они говорили - переходите на зоновые тарифы так вам будет выгодней. Народ повелся установил зоновые счетчики. Ночной тариф отменили. Теперь они говорят будет вам подачка - субсидия. Которую со временем они отменят, об этом они молчат. Так что картинка правильная.
14.01.2021 20:22
Правительство пытается донести до фонда необходимость снижения цен. В МВФ видят в решении отказ от рынка газа.
Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ. Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.
14.01.2021 21:01
А кто больше наполняет бюджет Украины - украинские заробитчане или МВФ своими кредитами, переводы которых в Украину они под разными соусом и ультиматумами растягивают на годы?
14.01.2021 22:32
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 482 козли.
14.01.2021 22:03
Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - отметил Шмыгаль. а разве МВФ торгует газом ,а не зарабатывает на процентах по кредитах?МВФ до лампочки цена газ им интересно за счет чего " зе грабители" будут кредиты отдавать.Или за счет роста економики и ВВП или что проще за счет грабежа украинского народа на цене газа
14.01.2021 22:43
Будем підвищувать, але з гідністю?
14.01.2021 23:32
Заходите сюда и читаете...

https://gazpravda.com.ua
14.01.2021 23:38
Вобщем суть в чем...
Есть две компании с которой сотрудничает обычный бытовой потребитель газа:

Первая компания занимается доставкой газа! Цена на доставку газа устанавливается административно чиновниками! Эта компания "естественный монополист", ее поменять нельзя!

Вторая компания - продает вам газ (поставщик) вот эту компанию потребитель может поменять при чем сделать это можно онлайн! И компаний этих много, цены - разные (от 6,99грн до 9,88грн и выше за 1м.куб.)!!!
На сегодняшний момент самые лучшие условия у госмонополиста ГК Нефтегаз Украины. При чем есть конторы, где якобы газ подешевле (на пару копеек)... Но! Будьте осторожны есть такие которые в состоянии ЛИКВИДАЦИИ!)))
14.01.2021 23:47
скоро все решится само собой... и шмугаль не нужен будет...
15.01.2021 06:14
 
 