"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо ціни на природний газ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram-каналі в четвер.
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - зазначив Шмигаль.
"Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", - пояснив прем'єр.
При цьому Шмигаль наголосив на необхідності пошуку компромісу, який "вже сьогодні дозволить захистити людей і допоможе ринку газу розвиватися в майбутньому".
Тебе поверить - себя обмануть, кучерявый.
Один из членов семьи не работает? Значит семья может себе это позволить. Поднятие минималки в большинстве случаев это поднятие налогов и штрафов к ней подвязанных, а явно не забота о пересічних, тут Америку не открыли.
На лапу требуют? Диктофон даже в самом убогом мобильнике есть, номер полиции 102.
"Отмазка, как и жопа, есть у каждого"(с)
И да, мы таки в разных странах живём. Вы видимо мозгами в той Украине которая УРСР, а я в той Украине которая с множеством косяков, но при этом вполне пригодная для жизни. Главное не лениться.
Работа не липовая, вот и справка не липовая. Тот же пенсионный фонд может по ИНН пробить откуда идут по мне отчисления налогов. Странно как зелёные диджитализаторы это в дию до сих пор не всунули, но вроде обещали что-то в этом направлении уже в этом году.
А не: нужен?
Лисица съела Зайца,
Волк съел Лисицу,
Медведь съел Волка.
Обед прошёл в дружественной обстановке взаимопонимания...
Вы хотели снижения необоснованных тарифов на газ? Я сделаю это!
Мы будем закупать рузьге газ напрямую, через условную итеру.
Это был анонс. От меня.
А вы думали, чего молчит Йуля? Почему Богатыревой вакцину да, а Йуле газ нет?
Хуже не будет!
Фирташ переместил свои активы на Мацковию.
Так скоро мы и на цену на хлеб, собственной выпечки, будем с ними согласовывать!
По рыночной цене продавай своим хозяевам (барыгам). А коммуналка по себестоимости, без навара !!!
Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ. Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.
https://gazpravda.com.ua
Есть две компании с которой сотрудничает обычный бытовой потребитель газа:
Первая компания занимается доставкой газа! Цена на доставку газа устанавливается административно чиновниками! Эта компания "естественный монополист", ее поменять нельзя!
Вторая компания - продает вам газ (поставщик) вот эту компанию потребитель может поменять при чем сделать это можно онлайн! И компаний этих много, цены - разные (от 6,99грн до 9,88грн и выше за 1м.куб.)!!!
На сегодняшний момент самые лучшие условия у госмонополиста ГК Нефтегаз Украины. При чем есть конторы, где якобы газ подешевле (на пару копеек)... Но! Будьте осторожны есть такие которые в состоянии ЛИКВИДАЦИИ!)))