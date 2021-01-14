"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо ціни на природний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Telegram-каналі в четвер.

"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - зазначив Шмигаль.

"Позиція нашого уряду: ринок газу в Україні має працювати. На жаль, деякі гравці ринку продовжують зловживати становищем, від чого страждають українці", - пояснив прем'єр.

При цьому Шмигаль наголосив на необхідності пошуку компромісу, який "вже сьогодні дозволить захистити людей і допоможе ринку газу розвиватися в майбутньому".

