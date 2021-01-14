РУС
Новости
11 678 95

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом (МВФ) по цене на природный газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал он в Telegram-канале в четверг.

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - отметил Шмыгаль.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - пояснил премьер.

При этом Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который "уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

Автор: 

Газ (10269) МВФ (3341) Шмыгаль Денис (2863)
Топ комментарии
+23
Кстати, а почему зебилы выходят водить хороводы на пешеходные переходы токо за газ? Цена на воду и электроэнергию зебобов значит устраивает?
"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5977
показать весь комментарий
14.01.2021 19:04 Ответить
+22
нашли интересное решение как снизить цену на газ, но потом протеряли)))

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2
показать весь комментарий
14.01.2021 19:03 Ответить
+11
скорее наоборот...сам пошел
показать весь комментарий
14.01.2021 19:09 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 19:03 Ответить
Короче как всегда .ОБОСРАЛИСЬ по полной
показать весь комментарий
14.01.2021 20:07 Ответить
Шмигало теж послав МВФ вжопу?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:04 Ответить
скорее наоборот...сам пошел
показать весь комментарий
14.01.2021 19:09 Ответить
Он из жопы Ахметова не вылезает.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:21 Ответить
МВФ послал в жопу и шмыгаля и народ украины, это более вероятно
показать весь комментарий
14.01.2021 19:19 Ответить
а я знайшла таке-------Ціна на газ для населення, згідно з вимогами МВФ, повинна формуватися із двох факторів - собівартості українського газу та супутніх послуг, та його імпорту.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:48 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 19:04 Ответить
Ибо у них мозгов нет чтоб осознать, что президент на тарифы не влияет. Мозгов хватает только чтоб верить, что чувак ещё вчера игравший на рояле известно чем став президентом быстро сделает зп учителям по 4к евро, снизит тарифы ну и т.д....Короче целый список того, что имеет к нему такое же отношение, как и критическое мышление к его избирателям.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:19 Ответить
ну хороводы точно никто не водил)))
показать весь комментарий
14.01.2021 19:25 Ответить
И тарифы не поднимались.
Тебе поверить - себя обмануть, кучерявый.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:27 Ответить
Все кто упоминает пороха тупо боты нанятые им... В 12 раз подняли тарифы при порохе и в 3.5 раза обвалили гривну, проиграли войну, просрали остатки промышленности итп.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:38 Ответить
6,99 это и есть Европейская цена
показать весь комментарий
14.01.2021 19:06 Ответить
оп надо убрать, тогда правильно
показать весь комментарий
14.01.2021 19:10 Ответить
60 центов в Германии тебя устроит?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:15 Ответить
Ну у нас 20 центов при 176 евро минималки, у вас 60 центов при 1600 евро минималки. Так красивше получаеццо сравнение.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:27 Ответить
Сидящие на минималке той же попой сидят на субсидии которая компенсирует стоимость минималки свыше 20% от дохода.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:31 Ответить
Это так Вам правительство рассказало? Ну-ну... К примеру у Вас супруга не работает и сидит домохозяйкой дома, а Вы получаете минималку. Какую сумму к расчету возьмут?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:33 Ответить
Могу и иначе - и Вы и супруга получаете минималку - это 12 000 грн. грубо. Считаем сколько составит от 12 000грн 3000грн коммуналки - 25%. Из которых Вам компенсируют всего 5%. Так понятно? Базовый отсчет ведется от грязной зарплаты без учета налогов и отчислений. На руки Вы совокупно 12000 зарплаты не получите.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:39 Ответить
Минималку не зря поднимали. Не о людях они пеклись, а о повышении налога и уменьшении числа субсидантов.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:42 Ответить
Ты ещё вспомни про бабушек которые с пенсией 1.7к не получают субсидии ибо в трёшках 80 квадратов прописано 5 родственников, это вам Юлька с прочими адептами популизма рассказала?
Один из членов семьи не работает? Значит семья может себе это позволить. Поднятие минималки в большинстве случаев это поднятие налогов и штрафов к ней подвязанных, а явно не забота о пересічних, тут Америку не открыли.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:45 Ответить
Да, конечно же может позволить. Жена хронически к примеру болеет. Инвалидность получить в нашей стране еще тот квест. Вон у меня супруга после онко год всего выдержала обследования проходить и лежать в больнице, плюс на лапу сунуть нужно, бо хер получишь. Так плюнула и просто на работу ходит. Бо сил нет по больницам скитаться нашим. Такое впечателние, что мы в разных Украинах живем. Или вот еще, если у вас ребенок болезненный, что приходится и по больницам тягаться и на больничные ходить часто. Угадайте с двух раз кто вас такого доброго на работе держать будет и больничные вам оплачивать по уходу за ребенком. Ситуации разные у людей бывают.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:50 Ответить
Прям даже поверил бы не будь у меня родственников которые оформляли себе инвалидность.
На лапу требуют? Диктофон даже в самом убогом мобильнике есть, номер полиции 102.
"Отмазка, как и жопа, есть у каждого"(с)
И да, мы таки в разных странах живём. Вы видимо мозгами в той Украине которая УРСР, а я в той Украине которая с множеством косяков, но при этом вполне пригодная для жизни. Главное не лениться.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:02 Ответить
И как часто Ваши родственники инвалидность подтверждают? И сколько раз в год в стационаре лежат?
показать весь комментарий
14.01.2021 20:24 Ответить
Раз в год.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:46 Ответить
Да, раз в год. Плюс в стационаре дважды в год нужно лежать не менее 10-ти дней. Ну вот и попробуйте к примеру сейчас в стационар в больницу лечь с подтверждением инвалидности. Думаю, что непросто будет. А больше всего меня умиляет, что так же точно это должны делать люди, которые лишились к примеру конечностей. Такое впечатление что у них за год конечности смогут отрасти.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:53 Ответить
Странник не ври,про конечности! Это отменено в 2015 году.мА подтверждать инвалидность у нас надо,потому что 50% это как минимум куплены. Необходимо провести уже очень давно независимую 100% перекомиссию всех.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:33 Ответить
Возможно и отменили. Я за этим специально не слежу. Но Вы ведь не будете отрицать, что до 2015-го года данная норма действовала. И отменили наверняка потому, что сейчас с подобными боевыми травмами реально много людей. И травмировать их таким образом еще психологически себе дороже может выйти. И то, что много купленных инвалидностей, тоже возражать даже не буду пытаться с нашей то коррупцией.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:43 Ответить
Так люди у нас даже не знают, что оказавшись безработным и не оформив субсидию в первый месяц, они пропустив месяц, субсидию уже не получат. Правило 3-х месячных платежей ЕСВ налога отменяет субсидию для всех безработных. и таких безработных, не имеющих право на субсидию в стране 90%. реально субсидию сейчас получают только пенсионеры.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:33 Ответить
И на счет бабушек, то при таком раскладе дел таки да - не положено. Ибо дети и внуки вообще на квартирах живут чаще всего. Или скитаются на заработках. А смотрят по домовой книге по числу прописанных когда субсидию считают.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:00 Ответить
Опять таки, прям поверил бы не таскай я бабушке раз в пол года справку с места работы чтоб подтвердить, что по месту прописки я не проживаю и там субсидия вполне себе положена.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:03 Ответить
Честно говоря удивлен, что справка с места работы работает при получении субсидии. Откуда на работе Вашей знают что Вы там не проживаете. И откуда знают в пенсионном фонде, что справка с Вашего места работы не липовая. Где-то же Вы проживаете. Не бомжуете же.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:21 Ответить
Ничего удивительного когда место прописки и адрес работы в разных областях Украины.
Работа не липовая, вот и справка не липовая. Тот же пенсионный фонд может по ИНН пробить откуда идут по мне отчисления налогов. Странно как зелёные диджитализаторы это в дию до сих пор не всунули, но вроде обещали что-то в этом направлении уже в этом году.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:25 Ответить
Ну это в Вашем случае возможно. Но много работают за границей. Не знаю правда как в таком случае это действует. А если человек работает в том же городе и живет на квартире - тогда вообще все сложно. Либо нужно справку брать с места проживания, но тогда у тебя должен быть оформлен договор на аренду квартиры. А кто сейчас такой оформляет? Вопрос риторический. Или по договору квартира, но тогда уже оплата за нее денег других стоить будет.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:50 Ответить
Сразу видно, что ты в субсидия БАРАН
показать весь комментарий
14.01.2021 20:00 Ответить
Не пиши бред, так было когда то, но сейчас это не так, из пяти моих знакомых кто получал субсидию, теперь права на субсидию не имеет ни один.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:56 Ответить
Ви не помилились, можливо це єврейська?
показать весь комментарий
14.01.2021 21:27 Ответить
Шмигаль, а транш буде?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:09 Ответить
неА
показать весь комментарий
14.01.2021 19:14 Ответить
Про транш и речи не было.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:48 Ответить
А он нужен? Наших красавцев-олигархов заставьте налоги платить как положено и плюс сделайте налог соответствующий на вывод капитала в оффшор, плюс налог на сверх прибыль, то мы сами сможем МВФ кредиты давать.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:58 Ответить
Я питаю : буде ?
А не: нужен?
показать весь комментарий
14.01.2021 20:03 Ответить
Буде чи ні я більш ніж внпевнений, що на собі цього пересічний українець не відчує. Тому це питання наприклад мене не дуже то й турбує.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:54 Ответить
Всьо не так однозначно...
показать весь комментарий
14.01.2021 20:57 Ответить
Та невже? Щодо пересічного українця завжди було все однаково. Чи росте ВВП чи падає, чи дають кредит, чи не дають, та інше.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:48 Ответить
Треба почекати, буде, як на вербі рак свисне.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:34 Ответить
Лисица съела Зайца,
Волк съел Лисицу,
Медведь съел Волка.
Обед прошёл в дружественной обстановке взаимопонимания...
показать весь комментарий
14.01.2021 19:09 Ответить
Кабмин на заседании правительства 13 января повысил зарплаты чиновникам. Все правильно-они тоже люди, а коммуналка неподъемная. Фиг знает, как там люди на 5 тысяч вместе с субсидией выживают - это не забота кабмина.(с)
показать весь комментарий
14.01.2021 19:11 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Вы хотели снижения необоснованных тарифов на газ? Я сделаю это!
Мы будем закупать рузьге газ напрямую, через условную итеру.
Это был анонс. От меня.
А вы думали, чего молчит Йуля? Почему Богатыревой вакцину да, а Йуле газ нет?
Хуже не будет!
показать весь комментарий
14.01.2021 19:11 Ответить
Это чудо давало позавчера жуткое и страшное поручение: разобраться в политических протестах, связанных с повышением цены на газ. Было? Было! Ну и шо? Чудо, как я вижу- уже разобралось. Чудо просто раком поставили и трахают, как угодно. У кого-то есть иное мнение? Озвучьте, плиз.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:11 Ответить
просто прибегли к переводу стрелок на МВФ как папередники....МВФ фиолетово какая цена...
показать весь комментарий
14.01.2021 19:22 Ответить
Именно так! Ловкость рук. Никакого мошенничества. Снова что-то хочется добавить... Только угроза длительного БАНа останавливает.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:26 Ответить
нє своі, а гебешниє

https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349261094590803970 13 янв.

Фирташ переместил свои активы на Мацковию.

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9937

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1349261094590803970/photo/1
показать весь комментарий
14.01.2021 19:14 Ответить
пиши еще Я буду плакать
показать весь комментарий
14.01.2021 19:15 Ответить
"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6202
показать весь комментарий
14.01.2021 19:15 Ответить
Шмыгаль, а ты просил у них, где10 млрд баксов обещанного кредита?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:15 Ответить
МВФ их конструктивно послал?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:17 Ответить
Та ні, побудував конструкцію із трьох пальців.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:28 Ответить
ну и как договорились ная бывать народ?
показать весь комментарий
14.01.2021 19:17 Ответить
Не на Я а на Ё.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:23 Ответить
так шифруюсь,чтоб не забанили
показать весь комментарий
14.01.2021 20:19 Ответить
Это пиСец полный ,какие-то **** спекулянты диктуют самому большому в Европе государству ,какими должны быть тарифы ... да не переговоры с ними надо вести а просто послать их на хер ..
показать весь комментарий
14.01.2021 19:30 Ответить
Идёт тупая манипуляция, что во всём виновата МВФ... Стадо готовят к избранию Медведчука.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:34 Ответить
Новости про ваше стадо уже никого не интересуют.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:53 Ответить
НАХлєбалово, як завжди...
показать весь комментарий
14.01.2021 19:34 Ответить
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:37 Ответить
Шмыгаль идиот и от этого прется . Цена на газ большая , но это еще хоть как то можно объяснить , а за какой хрен 1,75 гр стоит доставка 1 куба газа . то есть доставка стоит почти 20% от стоимости товара .Если уже так хочется не за что людей обдирать , то хотя бы адекватные цены придумывайте , 20 коп за куб с головой хватит или просто фиксированную сумму , 20 гр с квартиры и 50-70 с частного дома.В селах все трубопроводы люди всегда тянут за свой счет , после чего передают на баланс облгазам , так раз такая херня пусть облгазы теперь возвращают деньги людям , а то мы имеем ситуацию , когда люди за свой счет строят , и с них за это требуют бабки.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:46 Ответить
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 376
показать весь комментарий
14.01.2021 19:47 Ответить
Вышак! Класс! Подняли настроение, чес слово. Благодарю!
показать весь комментарий
14.01.2021 19:58 Ответить
Когда купили дешевле , чем думали , а продать , - хотим дороже , -- чем знаем .)) .
показать весь комментарий
14.01.2021 19:52 Ответить
Украинцы - это есть государство! Украинцы должны забрать у олигархов все свое - это предприятия, это все ресурсы народу принадлежат, а не рейдерам(захватчикам) - олигархам. Власть олигархи всю покупают и нужно уничтожить олигархов, чтобы они не могли покупать власть и законы принимать для себя и во вред народу. Потому Рада, Министры, Президент - должны работать на Украинский народ и принимать те решения, какие хочет народ. Народ голосовав дал право власти представлять свой голос и принимать законы такие, как народ бы проголосовал, а их покупаю олигархи и они голосуют не на благо народу, а на благо олигархам и в ущерб всему народу. Революция должна произойти новая и они должна быть против самих олигархов - олигархов нужно или изгнать из государства и забрав у них все предприятия Украины и ресурсы Украины, или же их линчевать и все национализировать, потому что они обокрали народ Украины и это все не их, а народа Украины! Весь доход должен идти в казну и оттуда на пенсии и зарплаты!
показать весь комментарий
14.01.2021 19:57 Ответить
зато перед выборами так пел. Многие повелись. Просто удивительно сколько можно верить. Не даром говорят:" Лох не мамонт"
показать весь комментарий
14.01.2021 20:14 Ответить
И Ленин такой молодой...
показать весь комментарий
14.01.2021 21:07 Ответить
я Гитлер скорее!
показать весь комментарий
14.01.2021 21:55 Ответить
красные были враги народа, коричневые были про национальные, социально про народные, за рабочих, за за подъем страны во всем и против олигархов и за то, чтобы все предприятия национализировать и поставить туда гос менеджеров управлять и сделав - это страна расцвела и стала мощнейшей страной! А с красными меня не нужно сравнивать, это полностью враги мои идейные. я ненавижу все, что связано с красной чумой! это голод народа, это концлагеря для своего народа, это ужасы во всем, куда не глянь! Это враги всего людского! Зло и создали они империю зла!
показать весь комментарий
14.01.2021 22:01 Ответить
Коричневые концлагеря начали создавать с 1933 года. Наверное, там олигархи сидели исключительно...
показать весь комментарий
14.01.2021 22:42 Ответить
немцев там не сидело. в отличии от красных, которые своих держали в концлагерях.
показать весь комментарий
14.01.2021 23:01 Ответить
А кто там сидел до начала войны, если не секрет. Или концлагеря пустые стояли?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:08 Ответить
Сказочный долбодятел
показать весь комментарий
14.01.2021 20:04 Ответить
Почему цену на газ собственной украинской добычи мы должны согласовывать с зажравшимися дядями из-за рубежа?
Так скоро мы и на цену на хлеб, собственной выпечки, будем с ними согласовывать!
показать весь комментарий
14.01.2021 20:05 Ответить
Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать - вот интересно если кто нибудь из МВФ плюнет в рожу Шмыгалю он наверное утрется и скажет спасибо.

По рыночной цене продавай своим хозяевам (барыгам). А коммуналка по себестоимости, без навара !!!
показать весь комментарий
14.01.2021 20:10 Ответить
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 9512
показать весь комментарий
14.01.2021 20:10 Ответить
они говорили - переходите на зоновые тарифы так вам будет выгодней. Народ повелся установил зоновые счетчики. Ночной тариф отменили. Теперь они говорят будет вам подачка - субсидия. Которую со временем они отменят, об этом они молчат. Так что картинка правильная.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:22 Ответить
Правительство пытается донести до фонда необходимость снижения цен. В МВФ видят в решении отказ от рынка газа.
Глава Минфина Сергей Марченко в четверг, 14 января, заявил, что решение Кабмина о госрегулировании цен на газ вызвало беспокойство у МВФ. Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
По его словам, Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательства по рыночному тарифообразования на рынке газа.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:01 Ответить
А кто больше наполняет бюджет Украины - украинские заробитчане или МВФ своими кредитами, переводы которых в Украину они под разными соусом и ультиматумами растягивают на годы?
показать весь комментарий
14.01.2021 22:32 Ответить
"Провели конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ", - прем'єр Шмигаль - Цензор.НЕТ 482 козли.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:03 Ответить
Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - отметил Шмыгаль. а разве МВФ торгует газом ,а не зарабатывает на процентах по кредитах?МВФ до лампочки цена газ им интересно за счет чего " зе грабители" будут кредиты отдавать.Или за счет роста економики и ВВП или что проще за счет грабежа украинского народа на цене газа
показать весь комментарий
14.01.2021 22:43 Ответить
Будем підвищувать, але з гідністю?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:32 Ответить
Заходите сюда и читаете...

https://gazpravda.com.ua
показать весь комментарий
14.01.2021 23:38 Ответить
Вобщем суть в чем...
Есть две компании с которой сотрудничает обычный бытовой потребитель газа:

Первая компания занимается доставкой газа! Цена на доставку газа устанавливается административно чиновниками! Эта компания "естественный монополист", ее поменять нельзя!

Вторая компания - продает вам газ (поставщик) вот эту компанию потребитель может поменять при чем сделать это можно онлайн! И компаний этих много, цены - разные (от 6,99грн до 9,88грн и выше за 1м.куб.)!!!
На сегодняшний момент самые лучшие условия у госмонополиста ГК Нефтегаз Украины. При чем есть конторы, где якобы газ подешевле (на пару копеек)... Но! Будьте осторожны есть такие которые в состоянии ЛИКВИДАЦИИ!)))
показать весь комментарий
14.01.2021 23:47 Ответить
скоро все решится само собой... и шмугаль не нужен будет...
показать весь комментарий
15.01.2021 06:14 Ответить
 
 