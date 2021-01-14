"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - премьер Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о конструктивной встрече с Международным валютным фондом (МВФ) по цене на природный газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал он в Telegram-канале в четверг.

"Провели конструктивную встречу с МВФ по цене на газ", - отметил Шмыгаль.

"Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы", - пояснил премьер.

При этом Шмыгаль подчеркнул необходимость поиска компромисса, который "уже сегодня позволит защитить людей и поможет рынку газа развиваться в будущем".

