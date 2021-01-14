Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима"

Президент України Володимир Зеленський ще раз привітав громадян країни з Новим Роком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

Зеленський виклав фотографію засніженого Києва, зроблену з вікна будівлі Офісу президента.

"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно - З НОВИМ РОКОМ !!!" - написав він.