Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима"
Президент України Володимир Зеленський ще раз привітав громадян країни з Новим Роком.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.
Зеленський виклав фотографію засніженого Києва, зроблену з вікна будівлі Офісу президента.
"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно - З НОВИМ РОКОМ !!!" - написав він.
