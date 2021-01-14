УКР
Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима"

Президент України Володимир Зеленський ще раз привітав громадян країни з Новим Роком.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку президента в Фейсбуці.

Зеленський виклав фотографію засніженого Києва, зроблену з вікна будівлі Офісу президента.

"Банкова. Нарешті зима. 14 січня. Ось тепер вже точно - З НОВИМ РОКОМ !!!" - написав він.

Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: Нарешті зима 01

Зеленський Володимир (25603) зима (150) Новий рік (551)
+71
Зеленский еще раз поздравил украинцев с Новым годом: "Наконец-то зима" - Цензор.НЕТ 1445
14.01.2021 19:44 Відповісти
+68
после кокаинового угара забыл что уже поздравлял?
14.01.2021 19:41 Відповісти
+61
Зеленский еще раз поздравил украинцев с Новым годом: "Наконец-то зима" - Цензор.НЕТ 2290
14.01.2021 19:43 Відповісти
Ой вэй ..как говорила одна моя старая знакомая одесская еврейка когда злилась "Пошел ***** ******* одесский!!!"...
14.01.2021 20:55 Відповісти
Жуй ср@ку!
14.01.2021 20:58 Відповісти
Дурне приїхало з буковельского турне...
14.01.2021 21:00 Відповісти
У клоуна-наркомана два новых года?
14.01.2021 21:01 Відповісти
Більше. У вересні був єврейський, в лютому буде китайський, потім буде оманський...
15.01.2021 01:09 Відповісти
Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима" - Цензор.НЕТ 9001
14.01.2021 21:09 Відповісти
О, прівєт Дмітро. І тєбє говна с димом
14.01.2021 21:16 Відповісти
подонок зеленых. ухмыляется над народом
ну а ****.сделал быдло знатно
14.01.2021 21:12 Відповісти
А незабаром і весна, саджати треба.
14.01.2021 21:21 Відповісти
Придурок ти еще не отошел от своего дибильного квартала
14.01.2021 21:23 Відповісти
Иногда ощущение что по уму ему не 42 а 22 максимум
14.01.2021 21:29 Відповісти
20 лет - ума нет? и не будет.
14.01.2021 21:43 Відповісти
Та детский ум у него ещё.
14.01.2021 22:54 Відповісти
Часом діти бувають мудрішими.
14.01.2021 23:30 Відповісти
Веселенькiй, бо - дурненькiй.
14.01.2021 21:31 Відповісти
Або від трави пре...
14.01.2021 23:31 Відповісти
Под дурачка косит ментальный недоносок "русского мира".
14.01.2021 21:36 Відповісти
.

ко
зел
14.01.2021 21:36 Відповісти
Отлично получается у уродца привлекать на себя ненависть, прикрывая собой как ширмой всех остальных.
14.01.2021 21:47 Відповісти
З Новим Роком.
Гарний сніг, свіжий, чистий!
Давно час відмити країну від замараниих "перемогами і здобутками " вишиватників.
14.01.2021 22:09 Відповісти
Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима" - Цензор.НЕТ 6360
14.01.2021 22:11 Відповісти
рісуют, но кріво

Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима" - Цензор.НЕТ 9220
14.01.2021 22:43 Відповісти
Дерагуляція?
Розкішно!

(Бубочці сниться сон. Навколо нього стадіон... Повно народу на трибунах... На табло з'являється ця штука... І з-під землі з'являється такий собі новий кандидат у президенти і заявляє ключову фразу: "Я - ваш вирок!").
14.01.2021 23:38 Відповісти
Зеленский еще раз поздравил украинцев с Новым годом: "Наконец-то зима" это был тот КОКС, что в Одессе на прошлой неделе, конфисковали?
14.01.2021 22:15 Відповісти
Не смейтесь , друзья, над неадекватным поведением Голобородьки - он переболел ковидом, а последний убийственно действует на психику, память, поведение....Главное не давать ему звонить кремлёвской крысе..... А то он его ещё с победой над нами поздравит и предложит прибыть и чувствовать себя, как дома.....
14.01.2021 22:27 Відповісти
Відомо, що Бубочка - людина-катастрофа. Направду це - великий дар, який тільки й потрібно, що правильно застосувати на практиці. Тобто відрядити нашого Бубочку у відрядження. На мацкву.
Тижні на два.
А краще на три.
Щоб з гарантією успіху.
14.01.2021 23:29 Відповісти
Прошла зима, настало лето,
И потому сказать хочу:
Спасибо партии за это,
И лично,- Леониду Ильичу!
14.01.2021 22:31 Відповісти
Ще раз-іди нафіг виродок!
14.01.2021 22:38 Відповісти
щоб ти здох, голубе
14.01.2021 22:43 Відповісти
оо жертва аборта дала о себе знать ..накатался походу уже и снежком натешился ..
14.01.2021 22:47 Відповісти
Дармоед
14.01.2021 23:06 Відповісти
Зеля , іди на ..... й 🤣
14.01.2021 23:08 Відповісти
де прапор країни, гандон
14.01.2021 23:17 Відповісти
А какая разніца? (с) (В. Зеленський. "Епічні бздури")
14.01.2021 23:23 Відповісти
зайшов на його https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2731491487101210 мордор , ялинка з двома вершками.
я б ще зрозумів з трьома і синьо-жовтими, але таки з двома і...
14.01.2021 23:33 Відповісти
Мабуть, в дупу його клюнув один двоголовий півень (схожий на того, що на гербі у москалів) .
14.01.2021 23:42 Відповісти
то жаба V-кторію святкує, ніяк не зупиниця
14.01.2021 23:47 Відповісти
Спиниться. Як у стінку вріжеться .
15.01.2021 00:01 Відповісти
суфікси у вас якісь кацапцкі
15.01.2021 00:03 Відповісти
Із суфіксами все добре. Просто сьогодні маю такий настрій, що хочеться комусь відпустити копен-дупен, принаймні, в такій формі. І цей "хтось" не обманув моїх очікувань.
15.01.2021 00:11 Відповісти
ця, чи ться?
ось в чому питання
15.01.2021 00:15 Відповісти
Нас у школі вчили, що "-ться". Але то було більше 30 років тому. Як воно зараз - не маю уявлення.
15.01.2021 00:19 Відповісти
мене теж тоді навчали, але зараз мені довподоби ця замість ться
зміст не спотворюєця знаків менше
15.01.2021 00:27 Відповісти
Я щойно уявив, яким був би вираз обличчя моєї вчительки, коли б вона побачила щось подібне в моєму зошиті...
15.01.2021 00:37 Відповісти
вчителька з СРСР
15.01.2021 00:39 Відповісти
Але галичанка.
Справжня.
15.01.2021 00:41 Відповісти
в мене теж, зажаті вчителі були районо, чи як там **** воно кликалось
15.01.2021 00:46 Відповісти
Галичанки - природжені акторки. Наша Любов Михайлівна говорила усе те, як від неї вимагалось. Але говорила так, що українське не можна було не любити, а "комі-бонуси" - вони просто є.
15.01.2021 00:58 Відповісти
мову не здолати
15.01.2021 01:11 Відповісти
Зю! хрукнуло, як в калюжу пшукнуло.
Вже вкотре.
О Боже...
14.01.2021 23:21 Відповісти
Уряяяя!!! А то газ никто не покупал- гешефта не було...Наконец то похолодание, теперь заработаем на двойных тарифах на газ, закупленный летом- обдерем украинцев до нитки!!! С Новым Годом , зебильчики, хуже не будет да и какая разница...
14.01.2021 23:45 Відповісти
Це все що він вміє робити. На сцені поздоровляти, відпускати тупі приколи, корчити гримаси.
15.01.2021 01:02 Відповісти
Зеленський ще раз привітав українців з Новим роком: "Нарешті зима" - Цензор.НЕТ 4718

Вот этих своих зебилов поздравьте обязательно.
15.01.2021 01:16 Відповісти
на зебілів начхати, а от що робити вйськовим? В підрозділах, що знаходяться на лінії фронту, затримують зарплатню. Повинні були заплатити 10 січня, але станом на 15.01.21 ніц нема..
15.01.2021 12:00 Відповісти
какая пидступненькая зрадулька.
15.01.2021 04:43 Відповісти
да ничего он не забыл, просто такая была программа его корпоративов, следующий его поздравительный видос будет "с 23-м февраля, мужики"
15.01.2021 07:55 Відповісти
Благодаря найвеличнішому в нас випав сніг!!!Ура членограю!!
15.01.2021 08:40 Відповісти
Как трогательно....
15.01.2021 11:40 Відповісти
Это он на лестнице айкосил?
15.01.2021 11:56 Відповісти
Що є незмінним у природі?
Відсутність мізків в ішака..
15.01.2021 12:13 Відповісти
