Зеленский еще раз поздравил украинцев с Новым годом: "Наконец-то зима"
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз поздравил граждан страны с Новым Годом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу президента в Фейсбуке.
Зеленский выложил фотографию заснеженного Киева, сделанную из окна здания Офиса Президента.
"Банковая. Наконец-то зима. 14 января. Вот теперь уже точно - С НОВЫМ ГОДОМ !!!" - написал он.
Также на Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО
ну а ****.сделал быдло знатно
ко
зел
Гарний сніг, свіжий, чистий!
Давно час відмити країну від замараниих "перемогами і здобутками " вишиватників.
Розкішно!
(Бубочці сниться сон. Навколо нього стадіон... Повно народу на трибунах... На табло з'являється ця штука... І з-під землі з'являється такий собі новий кандидат у президенти і заявляє ключову фразу: "Я - ваш вирок!").
Тижні на два.
А краще на три.
Щоб з гарантією успіху.
И потому сказать хочу:
Спасибо партии за это,
И лично,- Леониду Ильичу!
я б ще зрозумів з трьома і синьо-жовтими, але таки з двома і...
ось в чому питання
зміст не спотворюєця знаків менше
Справжня.
Вже вкотре.
О Боже...
Вот этих своих зебилов поздравьте обязательно.
Відсутність мізків в ішака..