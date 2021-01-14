Захисника України поранено під Гнутовим, - ТКГ
Військовослужбовець ЗСУ надали медичну допомогу, він у стабільному стані.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці делегація України в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 14 січня, близько 18.00 в результаті обстрілу противником наших позиції в районі Гнутового зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надано медичну допомогу, стан стабільний", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі ТКГ у четвер увечері.
Згідно з інформацією, українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направлена відповідна нота в СММ ОБСЄ.
+22 Підлога Маккартні
+20 Підлога Маккартні
+15 Підлога Маккартні
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967#:~:text=%22%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%97%D0%A1%D0%A3,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD. За 2020 рік станом на 24 грудня - 49 загиблих, 332 поранених, 70 небойових втрат
Арміїї, яка воює та
Пєрємірія
альо, я не бачу ПЄРЄМІРІЯ по 49 наших загиблих
и все о ней, об украинской водичке для Крыма:
Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму
По его мнению, с помощью переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов и проблем. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», - сказал Кравчук.
это то о чем советовались со-ватники дЕрмак и Кизяк в Берлине
Исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал «наглостью» требование России к Евросоюзу критиковать Украину за необеспечение водой Крымского полуострова, так как это - ее ответственность как страны-оккупанта.
твит від 14.01.01 !!!!!!
шебуршіння навколо Каналу пояснює чому Путін не будує в Криму опріснювачі -
є таємна домовленність с ЗЕбилом !!!!
ЗЕбил нарывается на крупную бздюлину от патриотов !!!
буде втоплений як кошеня під дамбою на Перекопі !!!
Так що хай Вовочка на санчатах покатається !
Вооруженные Силы Украины 2020. Личный состав.
За 2020 год общее количество военнослужащих проходящих службу на контрактной основе сократилось на 16, 8%. Данное уменьшение численного состава на 1,4% компенсировано набором личного состава по призыву. Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%
За 2020 год наблюдается рост численности личного состава штабных подразделений (это связано с разделением функций генерального штаба и созданием новой должности верховного главнокомандующего) 12,2%, служб министерства обороны на 11,2 %, а так же вспомогательных служб обеспечения на 15,2 %.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.
Общий уровень заболеваемости препятствующий выполнению своих обязаннотей личным составом ВСУ за 2020 год составил 341% по сравнению с 2019 годом.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня.
https://censor.net/ru/news/3241897/zelenskiyi_esche_raz_pozdravil_ukraintsev_s_novym_godom_nakonetsto_zima
нашим рідним захисникам - мужності, надії, здоров"я, сили, витримки і...справжнього голонокомандуючого..а не оте...що по роялю хвістиком мете...
з Новим Роком, синочки!