Захисника України поранено під Гнутовим, - ТКГ

Військовослужбовець ЗСУ надали медичну допомогу, він у стабільному стані.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці делегація України в Тристоронній контактній групі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 14 січня, близько 18.00 в результаті обстрілу противником наших позиції в районі Гнутового зазнав поранення один військовослужбовець Збройних сил України. Йому надано медичну допомогу, стан стабільний", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі ТКГ у четвер увечері.

Згідно з інформацією, українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направлена ​​відповідна нота в СММ ОБСЄ.