Агрессия России против Украины
Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ

Военнослужащему ВСУ оказали медицинскую помощь, он в стабильном состоянии.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке делегация Украины в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 14 января, около 18.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ТКГ в четверг вечером.

Согласно информации, украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

+22
Когдауже наши воины забьют хер на зебила с хомчаком и начнут херачить кацапов как при президенте Украины Петре Порошенко???
14.01.2021 20:18 Ответить
+20
твою ж на лево, помню при Петре - Штефан (Штирлиц) каждый день выкладым видосик как наши с бпла херачили позиции орков, причом очень прицельно, шо аж лапти с фуфайками разлетались...
14.01.2021 20:19 Ответить
+15
Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ - Цензор.НЕТ 2019
14.01.2021 20:26 Ответить
14.01.2021 20:18 Ответить
твою ж на лево, помню при Петре - Штефан (Штирлиц) каждый день выкладым видосик как наши с бпла херачили позиции орков, причом очень прицельно, шо аж лапти с фуфайками разлетались...
14.01.2021 20:19 Ответить
Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ - Цензор.НЕТ 2019
14.01.2021 20:26 Ответить
при Петрі Українська армія звільняла свою землю, а не здавала, як при ЗЕбілі !!!
14.01.2021 20:27 Ответить
я тебе, чучело, больше скажу. Не все могут воевать на передке. В тылу, зебилина, тоже должен кто-то работать. Ибо не будет обеспечия фронта, + военный сбор, + помощь армии. ..
14.01.2021 20:28 Ответить
Ти або біосміття, або тупа русня 73%
14.01.2021 20:28 Ответить
А кто Родину будет защищать? Для чего нам ВСУ, бюджет оприходовать?
14.01.2021 20:30 Ответить
Так вони і зараз є,і нікуди не поділись
14.01.2021 20:31 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967#:~:text=%22%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%97%D0%A1%D0%A3,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD. https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967#:~:text=%22%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%97%D0%A1%D0%A3,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD. https://www.bbc.com/ukrainian/news-46572542 За 2018 рік станом на 17 грудня - 110 загиблих, 776 поранених, 100 небойових втрат
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967#:~:text=%22%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%97%D0%A1%D0%A3,%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2%2C%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD. За 2020 рік станом на 24 грудня - 49 загиблих, 332 поранених, 70 небойових втрат
14.01.2021 20:37 Ответить
офігенна різниця в статистиці втрат
Арміїї, яка воює та
Пєрємірія


альо, я не бачу ПЄРЄМІРІЯ по 49 наших загиблих
14.01.2021 20:45 Ответить
А у вас як з втратами, рідкий?
14.01.2021 21:09 Ответить
Як говорить русня Хомчак- його туди ніхто не посилав
14.01.2021 20:25 Ответить
А в принципе если это пристрелят я то же самое скажу
14.01.2021 20:30 Ответить
Хомчак вместе с ЗЕбилом будут отвечать на суде за смерть сержанта Журавля !
14.01.2021 20:33 Ответить
"народ за клоуна проголосовал" - дальше можешь не продолжать
14.01.2021 21:07 Ответить
Буковель на связі? В'їбіть лідора лижою, нехай реагує. Який піздєц, госпаді.
14.01.2021 20:22 Ответить
То гамно с Букавели снова на Оман укатило, как и в прошлом году
14.01.2021 20:23 Ответить
не снова, а опять
и все о ней, об украинской водичке для Крыма:

Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму
По его мнению, с помощью переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов и проблем. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», - сказал Кравчук. Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ - Цензор.НЕТ 617 Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ - Цензор.НЕТ 617

это то о чем советовались со-ватники дЕрмак и Кизяк в Берлине

Исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал «наглостью» требование России к Евросоюзу критиковать Украину за необеспечение водой Крымского полуострова, так как это - ее ответственность как страны-оккупанта.
твит від 14.01.01 !!!!!!

шебуршіння навколо Каналу пояснює чому Путін не будує в Криму опріснювачі -
є таємна домовленність с ЗЕбилом !!!!

ЗЕбил нарывается на крупную бздюлину от патриотов !!!
буде втоплений як кошеня під дамбою на Перекопі !!! Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ - Цензор.НЕТ 617
14.01.2021 20:31 Ответить
Так тепер він і непотрібний ніде ! Ермак і сам все порішає ,на літаку през-та вже літає.
Так що хай Вовочка на санчатах покатається !
14.01.2021 21:25 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/2020.html

Вооруженные Силы Украины 2020. Личный состав.

За 2020 год общее количество военнослужащих проходящих службу на контрактной основе сократилось на 16, 8%. Данное уменьшение численного состава на 1,4% компенсировано набором личного состава по призыву. Количество личного состава имеющего срок кадровой службы более 3 лет за год снизился на 39,4%
За 2020 год наблюдается рост численности личного состава штабных подразделений (это связано с разделением функций генерального штаба и созданием новой должности верховного главнокомандующего) 12,2%, служб министерства обороны на 11,2 %, а так же вспомогательных служб обеспечения на 15,2 %.
Наиболее серьезные сокращения личного состава отмечены в Военно-воздушных силах Украины - 23,9%, подразделениях связи и радиоэлектронной борьбы - 33,4%, а так же подразделений сил специальных операций (ССО) - 17,4%.
Общий уровень заболеваемости препятствующий выполнению своих обязаннотей личным составом ВСУ за 2020 год составил 341% по сравнению с 2019 годом.
Общий уровень зарплаты военнослужащих с учетом индекса инфляции снизился на 3,4%.
За 2020 год не введено в строй ни одного объекта социальной инфраструктуры для обеспечения нужд ВСУ.
За 2020 год фактически ликвидированы подразделения перспективных военных направлений - аэроразведывательная служба, централизованная служба беспилотных летательных аппаратов, специализированная служба системы визуального контроля, специализированная служба перехвата и дешифрования сообщений тактического уровня.
14.01.2021 20:25 Ответить
А где видосик от нашего УРОДА
14.01.2021 20:27 Ответить
Вот, можешь "насладиться"...

https://censor.net/ru/news/3241897/zelenskiyi_esche_raz_pozdravil_ukraintsev_s_novym_godom_nakonetsto_zima
14.01.2021 20:33 Ответить
слышь я только поужинал имей совесть вот что мне сейчас делать Ну нет у наших людей никакого чувства жалости
14.01.2021 20:37 Ответить
А я уже научился, во избежание эксцессов читаю только заголовки.
15.01.2021 11:01 Ответить
сегодня без картинки - только текст про зиму и почему-то про новый год
14.01.2021 21:09 Ответить
Он сам подставился под пулю, ему такой команды не давали - Хомчак.
14.01.2021 20:34 Ответить
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення..
нашим рідним захисникам - мужності, надії, здоров"я, сили, витримки і...справжнього голонокомандуючого..а не оте...що по роялю хвістиком мете...
Захисник України поранений під Гнутовим, - ТКГ - Цензор.НЕТ 1432

з Новим Роком, синочки!
14.01.2021 20:36 Ответить
теперь там какая-то премия полагаеца за миролюбие и соблюдение
14.01.2021 20:50 Ответить
Для цього і ліквідували аерофоторозвідку?
14.01.2021 21:11 Ответить
Жеремо зеленку всією країною.
14.01.2021 21:22 Ответить
Захисника України поранено під Гнутовим, - ТКГ - Цензор.НЕТ 6749
14.01.2021 21:37 Ответить
многих лета тебе, "зельоненький человечек-кузнечик" без лапки, провести на московских переходах !
14.01.2021 23:26 Ответить
Сейчас хомчак напишет, что не фиг ему было сидеть на передке под обстрелами - так бы и не пострадал
14.01.2021 21:39 Ответить
 
 