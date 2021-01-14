Защитник Украины ранен под Гнутово, - ТКГ

Военнослужащему ВСУ оказали медицинскую помощь, он в стабильном состоянии.

Об этом сообщает на своей странице в Фейсбуке делегация Украины в Трехсторонней контактной группе, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 14 января, около 18.00 в результате обстрела противником наших позиции в районе Гнутово получил ранения один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ему оказана медицинская помощь, состояние стабильное", - говорится в сообщении в телеграмм-канале ТКГ в четверг вечером.

Согласно информации, украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ.

