С погибшим на Донбассе воином Мариупольской бригады Олегом Андриенко простились в Запорожье. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 января, на Майдане Героев города Запорожье состоялась церемония прощания с Олегом Витальевичем Андриенко, 26.08.1983 года рождения, жителем Запорожья, старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 11 января в 15.30 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
Об этом говорится на официальном сайте Запорожской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Запорожье прощается с храбрым воином, старшим солдатом 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Олегом Андриенко. Сотни запорожцев на Майдане Героев прощаются с защитником, который погиб на Донбассе. Провести в последний путь героя пришли близкие и родные, военные и побратимы, представители областной власти.
37-летний военнослужащий из Запорожья Олег Андриенко погиб в Донецкой области в районе пос. Пески 11 января. Это первый погибший защитник в 2021 году. Боец погиб от вражеской пули снайпера. Побратимы говорят о нем как о мужественном защитнике, хорошем товарище, который был примером для других. Защищая Украины, он отдал самое дорогое - свою жизнь.
Военный капеллан отец Анатолий провел литургию.
У Олега Андриенко остался сын Тимур, которому нет еще и года, жена Марина, мама и родной брат Олега, который служит с ним в одном подразделении. Все присутствующие выражают искренние соболезнования семье погибшего воина. Теперь Олег будет защищать нас на небесах...
Вечная память героям!" - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль