Із загиблим на Донбасі воїном Маріупольської бригади Олегом Андрієнком попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 січня, на Майдані Героїв міста Запоріжжя відбулася церемонія прощання з Олегом Віталійовичем Андрієнком, 26.08.1983 року народження, мешканцем Запоріжжя, старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 37-го окремого мотопіхотного батальону 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 11 січня о 15.30 в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на офіційному сайті Запорізької обласної державної адміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Запоріжжя прощається із хоробрим воїном, старшим солдатом 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ої Маріупольської окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України Олегом Андрієнком. Сотні запоріжців на Майдані Героїв прощаються з захисником, який загинув на Донбасі. Провести в останній путь героя прийшли близькі та рідні, військові та побратими, представники обласної влади.

37-річний військовослужбовець із Запоріжжя Олег Андрієнко загинув у Донецькій області в районі сел. Піски 11 січня. Це перший загиблий захисник у 2021 році. Боєць загинув від ворожої кулі снайпера. Побратими говорять про нього як про мужнього захисника, гарного товариша, який був прикладом для інших. Захищаючи Україну, він віддав найдорожче – власне життя.

Військовий капелан отець Анатолій провів літургію.

В Олега Андрієнка залишився син Тимур, якому немає ще й року, дружина Марина, мама та рідний брат Олега, який служить з ним в одному підрозділі. Всі присутні висловлюють щирі співчуття родині загиблого воїна. Тепер Олег буде захищати нас на небесах… Вічна пам’ять героям!", - зазначається у повідомленні.

