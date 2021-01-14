Вакцинація проти коронавірусу почнеться в лютому, - Степанов

Вакцинація українців від коронавірусу почнеться з лютого 2021 року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації. Ми очікуємо, що вони закінчать реєстрацію в січні, і ми почнемо вакцинацію", — сказав Степанов .

Вакцини зараз використовуються в екстреному режимі, пояснив міністр.

"Японія, наприклад, не починала вакцинацію і не починатиме принаймні до початку березня. Вони чекають, дивляться, що відбувається у світі з вакциною. Ми повинні знати, що жодна вакцина не закінчила третю стадію випробувань, найближчий термін закінчення однієї з вакцин — це кінець 2021 року, зараз йде екстрене використання вакцин", — сказав посадовець.

Степанов також прокоментував звинувачення в тому, що він нібито провалив завдання президента щодо закупівлі вакцини.

"Переговори — складний процес. В результаті цих переговорів ми досягли результату, що в лютому почнемо її отримувати. Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати в лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини. Всі ті ж документи (паспорт вакцинації — ред.), які будуть отримувати в країнах ЄС, будуть отримувати й українці", — сказав міністр.