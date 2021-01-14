УКР
Вакцинація проти коронавірусу почнеться в лютому, - Степанов

Вакцинація українців від коронавірусу почнеться з лютого 2021 року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації. Ми очікуємо, що вони закінчать реєстрацію в січні, і ми почнемо вакцинацію", — сказав Степанов .

Вакцини зараз використовуються в екстреному режимі, пояснив міністр.

"Японія, наприклад, не починала вакцинацію і не починатиме принаймні до початку березня. Вони чекають, дивляться, що відбувається у світі з вакциною. Ми повинні знати, що жодна вакцина не закінчила третю стадію випробувань, найближчий термін закінчення однієї з вакцин — це кінець 2021 року, зараз йде екстрене використання вакцин", — сказав посадовець.

Степанов також прокоментував звинувачення в тому, що він нібито провалив завдання президента щодо закупівлі вакцини.

"Переговори — складний процес. В результаті цих переговорів ми досягли результату, що в лютому почнемо її отримувати. Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати в лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини. Всі ті ж документи (паспорт вакцинації — ред.), які будуть отримувати в країнах ЄС, будуть отримувати й українці", — сказав міністр.

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А этот всё не уймётся, старается накормить украинцев миллионами доз говна от Sinovac.
Герой, типа. Ну, в коррупции - точно герой.
Зебилы Степанову - "Лепи горбатого, все равно о чем, но втирай лохам постоянно какую-то инфу. про носки им расскажи, что уже можно, про вакцину, что будет лучшая в мире, потому что мы заботимся о вас и вашем здоровье."
Вот, любопытно, а что скажут сторонники Зеленского, когда от коронавируса начнут умирать украинцы, привитые "вакциной" Sinovac имени Зеленского, Степанова и их подельницы рыговской Богатыревой? Будут, наверное, врачей по-тихому убирать как свидетелей, которые не тот диагноз поставили?
разве шо скисшим борсчом у пятку ?
Божьей росой.
А что им сделают?
степанов-сраный пустобрех.
а сертификацию, лицензирование, регистрацию и тд и тп
китайскому Фуфломицину уже СДЕЛАЛИ?
Они в МОЗе что угодно за пять минут нарисуют. Процесс пошёл, коррупционный поезд не остановить.
Себе выбили 50 тыс доз Pfazer, а нам говно пихают.
Pfizer которым колются в европе и у нас 'илита' в секретном режиме как раз прошла тесты. И ее сертификат признают в европе. В отличие от этой китайской мочи.
В феврале 2022 года. 29 февраля.
Хто з форумчан буде колоти собі китайську?
Мені цікаво не лише про китайську.
Будь-яку.
Ти будеш ?
НІ, я точно ні
https://censor.net/ru/user/165058 В нас не китайська,буде хіба що можливо через рік,а може й більше.І зараз не знаю що сказати.
Я не буду.
https://censor.net/ru/user/165058 Ну в нас ще можна цього уникнути.А тебе скоріше за все примусять. Ну хіба що будуть сотні тисяч на мітингах,проти цього.Бо коментарі в соціальних мережах нічого не дадуть.
Я уважно стежу за коментарями юристів з даного питання.
Бо дуже багато людей цікавляться. Тому пояснення дають у пресі.
У нас є закон про громадське здоров*я, надзвичайний санітарний стан, який вони постійно продовжують, бо його можна вводити лише на 10 днів.
І там є пункт про обов*язкову тотальну вакцинацію. Можуть примусити через суд і доставити.
Але такого ніколи не було: тут ідуть по прецедентах.
І як сказано, якщо таке рішення захочуть прийняти - мусить перейти через Верховний Суд.
А що він скаже - не відомо. Бо реально стоїть питання про права людей.
Таке припускають при дуже великій кількості відмов.
Дивлюся, читаю і т.д.
Навіть думати про подібну перспективу не хочу.
Здесь (в Германии) прививки (кроме кори, и то ввели где-то с год-полтора назад) - не обязаловка, НО подозреваю, что начнут принуждать=>типа: ты - несешь «опасность» своим коллегам/соседям и т.д. и т.п......возможно, что будут иски в суд, но, как Вы уже написали, не известно какое решение будет принято.......
Тут є календарі щеплень для діток. Як і в Україні. Але щеплення не є обов*язковими.
Я цілком усвідомлюю небезпеку різних хвороб - той же поліомієліт, наприклад, (отримала всі необхідні і передбачені щеплення вдома), але вважаю, що протигрипозні та ковідне щеплення не можуть бути примусовими. Тим більше, про яке обмеження прав може йтися ?

І взагалі не можу осягнути "логіку" про-щеплеників щодо примусу та ізоляції "заразних", як вони обзивають усіх.
Вам обіцяють розробники 95% захист - вперед: ви захищені, замовкніть і дайте спокій іншим. По-моєму, протигрипозні вакцини мають значно нижчий показник і ніхто в істериці не б*ється.
Поки залишається чекати і дивитися, в яку сторону розвиватиметься ситуація.
Здоров*я Вам. Фізичного і емоційного.
Полностью с Вами согласна......
Здесь начинают поговаривать о «привилегиях» для «защищённых» (привитых) например в ресторанах/бюро/туристам=>очень много «экспертов-вирологов/инфекционистов» повылазело со своими советами/идеями.....Иногда с ужасом наблюдаю за этой вакханалией......
Будем надеяться на лучшее.......Вам также здоровья.....🙂
Извиняюсь - ошиблась=>посмотрела в интернете: прививка от кори обязательна с марта 2020
Веданачко,та які вже там права людей? Вони ж вже й так порушені усюди.Я не кажу.що 100 відсотково примусять,але намагатися будуть це зробити.
Привіт, Друже. Тому я писала тобі ще влітку, що морально важко це усвідомлювати і що шукаю (пробую знайти) внутрішній комфорт (???!!!!!), нішу, шпарринку, прихисток, щоб хоча б душа не тріпалася через це.
А друге: використовуватиму всі можливі засоби.
Та й люди не мовчать. У нас сьогодні знову маніфестація протесту була.
Дурдом страшний. Дуже багато учнів відстають по програмі та студенти кидають навчання. Тут є міністерські екзамени у кінці початкової та середньої школи. Зараз їх відмінили: бо бачать, що це буде катастрофа - вони не напишуть. Розрив між приватною школою (де навчання ведеться) і державною, де всім начхати, як завжди.
Ресторатори подали колективний позов проти доставщиків: ті накручують (українсткою канадською - чарджують) великі суми за послуги.
Наш альтернативний уряд (провінція) сказав, що колотиме другу дозу через 90 днів. Прикинь. То писали, що навіть уже той Пфайзер десь сказав, що за таких обставин не постачатиме вакцину. Люди питають: вони в курсі, що таке позологія ?
Поки так.
Як ти ? Все добре ?
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Від цієї ''хвальоної'' вакцини вже декілька десятків людей померло.І не факт,що не більше.
В мене все як раніше.В нас похолодало,щось вже відвик від морозів. Вакцинація проти коронавірусу почнеться в лютому, - Степанов - Цензор.НЕТ 1630Я звісно не люблю холодів,але раніше зима,то звична справа.
Якщо ти поставив фото - то я не бачу, не показує.
Мама казала, що -19 сьогодні.
Ой, а в нас так класно - снігопад. Але 0, -1. Пречудово. Правда, сніг ліпиться, важкий.
Такі перепади, бач. В Україні ж весь час тепло було.
Вдягайся тепло.

Бачила в коментах, що в Норвегії 23 померло.

Найгірше, що правду нам ніхто не скаже.
В усякому разі - зараз.
https://censor.net/ru/user/165058 Фото не ставив.Цензор чудить.І це найкраща вакцина.В нас же буле найгірша.
А чим саме вакцинуватимуть? Китайським кракоділом чи крокаділом від москалів?
По секрету: пане міністер - можете ширнутись хоч одним паскудством, хоч іншим. Або й двома відразу. Або по черзі. Але - саменькі ширніться!
....на этот раз хоть с 29 февраля хоть не позже?
Не смешно...
Дебил, Япония ждет поставки необходимого количества вакцины, чтобы вакцинировать все население в сжатые сроки. Первоначальный заказ у них был где-то на 150-200 млн доз. Прививка 5 процентов населения (как Вы запланировали) абсолютно бессмысленна. В том числе для этих самых 5 процентов - вот такая фигня получается. Так что хотите - колите, хотите - жрите свое китайское фуфло сами.
Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, - Степанов
Хххххххххххххххххх
Вакцинация должна до начаться со следующего: несколько независимьіх наблюдателей от разньіх политических сил вскрьівают посьілку с вакцинами. В присутствии производителя. Производитель подтверждает что вакцина их производства.
После етого врач берет шприц и далает ин'екцию.
ПЕРВОМУ СТЕПАНОВУ. И все ето в прямом ефире.
Только так ета гнида должна начать вакцинацию
