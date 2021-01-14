Вакцинація проти коронавірусу почнеться в лютому, - Степанов
Вакцинація українців від коронавірусу почнеться з лютого 2021 року.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації. Ми очікуємо, що вони закінчать реєстрацію в січні, і ми почнемо вакцинацію", — сказав Степанов .
Вакцини зараз використовуються в екстреному режимі, пояснив міністр.
"Японія, наприклад, не починала вакцинацію і не починатиме принаймні до початку березня. Вони чекають, дивляться, що відбувається у світі з вакциною. Ми повинні знати, що жодна вакцина не закінчила третю стадію випробувань, найближчий термін закінчення однієї з вакцин — це кінець 2021 року, зараз йде екстрене використання вакцин", — сказав посадовець.
Степанов також прокоментував звинувачення в тому, що він нібито провалив завдання президента щодо закупівлі вакцини.
"Переговори — складний процес. В результаті цих переговорів ми досягли результату, що в лютому почнемо її отримувати. Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати в лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини. Всі ті ж документи (паспорт вакцинації — ред.), які будуть отримувати в країнах ЄС, будуть отримувати й українці", — сказав міністр.
Герой, типа. Ну, в коррупции - точно герой.
китайскому Фуфломицину уже СДЕЛАЛИ?
Будь-яку.
Ти будеш ?
Бо дуже багато людей цікавляться. Тому пояснення дають у пресі.
У нас є закон про громадське здоров*я, надзвичайний санітарний стан, який вони постійно продовжують, бо його можна вводити лише на 10 днів.
І там є пункт про обов*язкову тотальну вакцинацію. Можуть примусити через суд і доставити.
Але такого ніколи не було: тут ідуть по прецедентах.
І як сказано, якщо таке рішення захочуть прийняти - мусить перейти через Верховний Суд.
А що він скаже - не відомо. Бо реально стоїть питання про права людей.
Таке припускають при дуже великій кількості відмов.
Дивлюся, читаю і т.д.
Навіть думати про подібну перспективу не хочу.
Я цілком усвідомлюю небезпеку різних хвороб - той же поліомієліт, наприклад, (отримала всі необхідні і передбачені щеплення вдома), але вважаю, що протигрипозні та ковідне щеплення не можуть бути примусовими. Тим більше, про яке обмеження прав може йтися ?
І взагалі не можу осягнути "логіку" про-щеплеників щодо примусу та ізоляції "заразних", як вони обзивають усіх.
Вам обіцяють розробники 95% захист - вперед: ви захищені, замовкніть і дайте спокій іншим. По-моєму, протигрипозні вакцини мають значно нижчий показник і ніхто в істериці не б*ється.
Поки залишається чекати і дивитися, в яку сторону розвиватиметься ситуація.
Здоров*я Вам. Фізичного і емоційного.
Здесь начинают поговаривать о «привилегиях» для «защищённых» (привитых) например в ресторанах/бюро/туристам=>очень много «экспертов-вирологов/инфекционистов» повылазело со своими советами/идеями.....Иногда с ужасом наблюдаю за этой вакханалией......
Будем надеяться на лучшее.......Вам также здоровья.....🙂
А друге: використовуватиму всі можливі засоби.
Та й люди не мовчать. У нас сьогодні знову маніфестація протесту була.
Дурдом страшний. Дуже багато учнів відстають по програмі та студенти кидають навчання. Тут є міністерські екзамени у кінці початкової та середньої школи. Зараз їх відмінили: бо бачать, що це буде катастрофа - вони не напишуть. Розрив між приватною школою (де навчання ведеться) і державною, де всім начхати, як завжди.
Ресторатори подали колективний позов проти доставщиків: ті накручують (українсткою канадською - чарджують) великі суми за послуги.
Наш альтернативний уряд (провінція) сказав, що колотиме другу дозу через 90 днів. Прикинь. То писали, що навіть уже той Пфайзер десь сказав, що за таких обставин не постачатиме вакцину. Люди питають: вони в курсі, що таке позологія ?
Поки так.
Як ти ? Все добре ?
В мене все як раніше.В нас похолодало,щось вже відвик від морозів. Я звісно не люблю холодів,але раніше зима,то звична справа.
Мама казала, що -19 сьогодні.
Ой, а в нас так класно - снігопад. Але 0, -1. Пречудово. Правда, сніг ліпиться, важкий.
Такі перепади, бач. В Україні ж весь час тепло було.
Вдягайся тепло.
Бачила в коментах, що в Норвегії 23 померло.
Найгірше, що правду нам ніхто не скаже.
В усякому разі - зараз.
По секрету: пане міністер - можете ширнутись хоч одним паскудством, хоч іншим. Або й двома відразу. Або по черзі. Але - саменькі ширніться!
Хххххххххххххххххх
Вакцинация должна до начаться со следующего: несколько независимьіх наблюдателей от разньіх политических сил вскрьівают посьілку с вакцинами. В присутствии производителя. Производитель подтверждает что вакцина их производства.
После етого врач берет шприц и далает ин'екцию.
ПЕРВОМУ СТЕПАНОВУ. И все ето в прямом ефире.
Только так ета гнида должна начать вакцинацию