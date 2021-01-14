Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, - Степанов
Вакцинация украинцев от коронавируса начнется с февраля 2021 года.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сразу говорили, что начнем в феврале или марте 2021 года. Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть. Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тыс. доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию", — сказал Степанов.
Вакцины сейчас используются в экстренном режиме, пояснил министр.
"Япония, например, не начинала вакцинацию и не будет начинать по крайней мере до начала марта. Они ждут, смотрят, что происходит в мире с вакциной. Мы должны знать, что ни одна вакцина не закончила третью стадию испытаний, ближайший срок окончания одной из вакцин – это конец 2021 года, сейчас идет экстренное использование вакцин", — сказал чиновник.
Степанов также прокомментировал обвинение в том, что он якобы провалил задание президента по закупке вакцины.
"Переговоры – сложный процесс. В результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее получать. Мы изначально рассчитывали, что будем получать в феврале. Мы сделали серьезные шаги со странами, где производятся вакцины. Все те же документы (паспорт вакцинации – ред.), которые будут получать в странах ЕС, будут получать и украинцы", — сказал глава Минздрава.
Герой, типа. Ну, в коррупции - точно герой.
китайскому Фуфломицину уже СДЕЛАЛИ?
Будь-яку.
Ти будеш ?
Бо дуже багато людей цікавляться. Тому пояснення дають у пресі.
У нас є закон про громадське здоров*я, надзвичайний санітарний стан, який вони постійно продовжують, бо його можна вводити лише на 10 днів.
І там є пункт про обов*язкову тотальну вакцинацію. Можуть примусити через суд і доставити.
Але такого ніколи не було: тут ідуть по прецедентах.
І як сказано, якщо таке рішення захочуть прийняти - мусить перейти через Верховний Суд.
А що він скаже - не відомо. Бо реально стоїть питання про права людей.
Таке припускають при дуже великій кількості відмов.
Дивлюся, читаю і т.д.
Навіть думати про подібну перспективу не хочу.
Я цілком усвідомлюю небезпеку різних хвороб - той же поліомієліт, наприклад, (отримала всі необхідні і передбачені щеплення вдома), але вважаю, що протигрипозні та ковідне щеплення не можуть бути примусовими. Тим більше, про яке обмеження прав може йтися ?
І взагалі не можу осягнути "логіку" про-щеплеників щодо примусу та ізоляції "заразних", як вони обзивають усіх.
Вам обіцяють розробники 95% захист - вперед: ви захищені, замовкніть і дайте спокій іншим. По-моєму, протигрипозні вакцини мають значно нижчий показник і ніхто в істериці не б*ється.
Поки залишається чекати і дивитися, в яку сторону розвиватиметься ситуація.
Здоров*я Вам. Фізичного і емоційного.
Здесь начинают поговаривать о «привилегиях» для «защищённых» (привитых) например в ресторанах/бюро/туристам=>очень много «экспертов-вирологов/инфекционистов» повылазело со своими советами/идеями.....Иногда с ужасом наблюдаю за этой вакханалией......
Будем надеяться на лучшее.......Вам также здоровья.....🙂
А друге: використовуватиму всі можливі засоби.
Та й люди не мовчать. У нас сьогодні знову маніфестація протесту була.
Дурдом страшний. Дуже багато учнів відстають по програмі та студенти кидають навчання. Тут є міністерські екзамени у кінці початкової та середньої школи. Зараз їх відмінили: бо бачать, що це буде катастрофа - вони не напишуть. Розрив між приватною школою (де навчання ведеться) і державною, де всім начхати, як завжди.
Ресторатори подали колективний позов проти доставщиків: ті накручують (українсткою канадською - чарджують) великі суми за послуги.
Наш альтернативний уряд (провінція) сказав, що колотиме другу дозу через 90 днів. Прикинь. То писали, що навіть уже той Пфайзер десь сказав, що за таких обставин не постачатиме вакцину. Люди питають: вони в курсі, що таке позологія ?
Поки так.
Як ти ? Все добре ?
В мене все як раніше.В нас похолодало,щось вже відвик від морозів. Я звісно не люблю холодів,але раніше зима,то звична справа.
Мама казала, що -19 сьогодні.
Ой, а в нас так класно - снігопад. Але 0, -1. Пречудово. Правда, сніг ліпиться, важкий.
Такі перепади, бач. В Україні ж весь час тепло було.
Вдягайся тепло.
Бачила в коментах, що в Норвегії 23 померло.
Найгірше, що правду нам ніхто не скаже.
В усякому разі - зараз.
По секрету: пане міністер - можете ширнутись хоч одним паскудством, хоч іншим. Або й двома відразу. Або по черзі. Але - саменькі ширніться!
Хххххххххххххххххх
Вакцинация должна до начаться со следующего: несколько независимьіх наблюдателей от разньіх политических сил вскрьівают посьілку с вакцинами. В присутствии производителя. Производитель подтверждает что вакцина их производства.
После етого врач берет шприц и далает ин'екцию.
ПЕРВОМУ СТЕПАНОВУ. И все ето в прямом ефире.
Только так ета гнида должна начать вакцинацию