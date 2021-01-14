РУС
Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, - Степанов

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сразу говорили, что начнем в феврале или марте 2021 года. Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть. Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тыс. доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию", — сказал Степанов.

Вакцины сейчас используются в экстренном режиме, пояснил министр. 

"Япония, например, не начинала вакцинацию и не будет начинать по крайней мере до начала марта. Они ждут, смотрят, что происходит в мире с вакциной. Мы должны знать, что ни одна вакцина не закончила третью стадию испытаний, ближайший срок окончания одной из вакцин – это конец 2021 года, сейчас идет экстренное использование вакцин", — сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов

Степанов также прокомментировал обвинение в том, что он якобы провалил задание президента по закупке вакцины.

"Переговоры – сложный процесс. В результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее получать. Мы изначально рассчитывали, что будем получать в феврале. Мы сделали серьезные шаги со странами, где производятся вакцины. Все те же документы (паспорт вакцинации – ред.), которые будут получать в странах ЕС, будут получать и украинцы", — сказал глава Минздрава.

Также смотрите: Степанов о китайской вакцине Sinovac: Призываю не манипулировать, мы ведем переговоры со многими производителями. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+8
А этот всё не уймётся, старается накормить украинцев миллионами доз говна от Sinovac.
Герой, типа. Ну, в коррупции - точно герой.
14.01.2021 23:43 Ответить
+4
Зебилы Степанову - "Лепи горбатого, все равно о чем, но втирай лохам постоянно какую-то инфу. про носки им расскажи, что уже можно, про вакцину, что будет лучшая в мире, потому что мы заботимся о вас и вашем здоровье."
14.01.2021 23:46 Ответить
+4
Вот, любопытно, а что скажут сторонники Зеленского, когда от коронавируса начнут умирать украинцы, привитые "вакциной" Sinovac имени Зеленского, Степанова и их подельницы рыговской Богатыревой? Будут, наверное, врачей по-тихому убирать как свидетелей, которые не тот диагноз поставили?
14.01.2021 23:47 Ответить
разве шо скисшим борсчом у пятку ?
14.01.2021 23:40 Ответить
Божьей росой.
15.01.2021 09:27 Ответить
14.01.2021 23:43 Ответить
14.01.2021 23:46 Ответить
14.01.2021 23:47 Ответить
А что им сделают?
15.01.2021 00:12 Ответить
степанов-сраный пустобрех.
14.01.2021 23:54 Ответить
а сертификацию, лицензирование, регистрацию и тд и тп
китайскому Фуфломицину уже СДЕЛАЛИ?
14.01.2021 23:59 Ответить
Они в МОЗе что угодно за пять минут нарисуют. Процесс пошёл, коррупционный поезд не остановить.
15.01.2021 00:03 Ответить
Себе выбили 50 тыс доз Pfazer, а нам говно пихают.
15.01.2021 00:10 Ответить
Pfizer которым колются в европе и у нас 'илита' в секретном режиме как раз прошла тесты. И ее сертификат признают в европе. В отличие от этой китайской мочи.
15.01.2021 00:11 Ответить
В феврале 2022 года. 29 февраля.
15.01.2021 00:13 Ответить
Хто з форумчан буде колоти собі китайську?
15.01.2021 00:15 Ответить
Мені цікаво не лише про китайську.
Будь-яку.
Ти будеш ?
15.01.2021 06:46 Ответить
НІ, я точно ні
15.01.2021 09:51 Ответить
В нас не китайська,буде хіба що можливо через рік,а може й більше.І зараз не знаю що сказати.
15.01.2021 12:36 Ответить
Я не буду.
15.01.2021 20:36 Ответить
Ну в нас ще можна цього уникнути.А тебе скоріше за все примусять. Ну хіба що будуть сотні тисяч на мітингах,проти цього.Бо коментарі в соціальних мережах нічого не дадуть.
15.01.2021 20:39 Ответить
Я уважно стежу за коментарями юристів з даного питання.
Бо дуже багато людей цікавляться. Тому пояснення дають у пресі.
У нас є закон про громадське здоров*я, надзвичайний санітарний стан, який вони постійно продовжують, бо його можна вводити лише на 10 днів.
І там є пункт про обов*язкову тотальну вакцинацію. Можуть примусити через суд і доставити.
Але такого ніколи не було: тут ідуть по прецедентах.
І як сказано, якщо таке рішення захочуть прийняти - мусить перейти через Верховний Суд.
А що він скаже - не відомо. Бо реально стоїть питання про права людей.
Таке припускають при дуже великій кількості відмов.
Дивлюся, читаю і т.д.
Навіть думати про подібну перспективу не хочу.
15.01.2021 21:58 Ответить
Здесь (в Германии) прививки (кроме кори, и то ввели где-то с год-полтора назад) - не обязаловка, НО подозреваю, что начнут принуждать=>типа: ты - несешь «опасность» своим коллегам/соседям и т.д. и т.п......возможно, что будут иски в суд, но, как Вы уже написали, не известно какое решение будет принято.......
15.01.2021 22:26 Ответить
Тут є календарі щеплень для діток. Як і в Україні. Але щеплення не є обов*язковими.
Я цілком усвідомлюю небезпеку різних хвороб - той же поліомієліт, наприклад, (отримала всі необхідні і передбачені щеплення вдома), але вважаю, що протигрипозні та ковідне щеплення не можуть бути примусовими. Тим більше, про яке обмеження прав може йтися ?

І взагалі не можу осягнути "логіку" про-щеплеників щодо примусу та ізоляції "заразних", як вони обзивають усіх.
Вам обіцяють розробники 95% захист - вперед: ви захищені, замовкніть і дайте спокій іншим. По-моєму, протигрипозні вакцини мають значно нижчий показник і ніхто в істериці не б*ється.
Поки залишається чекати і дивитися, в яку сторону розвиватиметься ситуація.
Здоров*я Вам. Фізичного і емоційного.
17.01.2021 03:22 Ответить
Полностью с Вами согласна......
Здесь начинают поговаривать о «привилегиях» для «защищённых» (привитых) например в ресторанах/бюро/туристам=>очень много «экспертов-вирологов/инфекционистов» повылазело со своими советами/идеями.....Иногда с ужасом наблюдаю за этой вакханалией......
Будем надеяться на лучшее.......Вам также здоровья.....🙂
17.01.2021 11:22 Ответить
Извиняюсь - ошиблась=>посмотрела в интернете: прививка от кори обязательна с марта 2020
15.01.2021 22:51 Ответить
Веданачко,та які вже там права людей? Вони ж вже й так порушені усюди.Я не кажу.що 100 відсотково примусять,але намагатися будуть це зробити.
15.01.2021 23:17 Ответить
Привіт, Друже. Тому я писала тобі ще влітку, що морально важко це усвідомлювати і що шукаю (пробую знайти) внутрішній комфорт (???!!!!!), нішу, шпарринку, прихисток, щоб хоча б душа не тріпалася через це.
А друге: використовуватиму всі можливі засоби.
Та й люди не мовчать. У нас сьогодні знову маніфестація протесту була.
Дурдом страшний. Дуже багато учнів відстають по програмі та студенти кидають навчання. Тут є міністерські екзамени у кінці початкової та середньої школи. Зараз їх відмінили: бо бачать, що це буде катастрофа - вони не напишуть. Розрив між приватною школою (де навчання ведеться) і державною, де всім начхати, як завжди.
Ресторатори подали колективний позов проти доставщиків: ті накручують (українсткою канадською - чарджують) великі суми за послуги.
Наш альтернативний уряд (провінція) сказав, що колотиме другу дозу через 90 днів. Прикинь. То писали, що навіть уже той Пфайзер десь сказав, що за таких обставин не постачатиме вакцину. Люди питають: вони в курсі, що таке позологія ?
Поки так.
Як ти ? Все добре ?
17.01.2021 03:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Від цієї ''хвальоної'' вакцини вже декілька десятків людей померло.І не факт,що не більше.
В мене все як раніше.В нас похолодало,щось вже відвик від морозів. Вакцинація проти коронавірусу почнеться в лютому, - Степанов - Цензор.НЕТ 1630Я звісно не люблю холодів,але раніше зима,то звична справа.
17.01.2021 04:00 Ответить
Якщо ти поставив фото - то я не бачу, не показує.
Мама казала, що -19 сьогодні.
Ой, а в нас так класно - снігопад. Але 0, -1. Пречудово. Правда, сніг ліпиться, важкий.
Такі перепади, бач. В Україні ж весь час тепло було.
Вдягайся тепло.

Бачила в коментах, що в Норвегії 23 померло.

Найгірше, що правду нам ніхто не скаже.
В усякому разі - зараз.
17.01.2021 04:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Фото не ставив.Цензор чудить.І це найкраща вакцина.В нас же буле найгірша.
17.01.2021 05:15 Ответить
А чим саме вакцинуватимуть? Китайським кракоділом чи крокаділом від москалів?
По секрету: пане міністер - можете ширнутись хоч одним паскудством, хоч іншим. Або й двома відразу. Або по черзі. Але - саменькі ширніться!
15.01.2021 00:30 Ответить
....на этот раз хоть с 29 февраля хоть не позже?
15.01.2021 00:46 Ответить
Не смешно...
15.01.2021 01:07 Ответить
Дебил, Япония ждет поставки необходимого количества вакцины, чтобы вакцинировать все население в сжатые сроки. Первоначальный заказ у них был где-то на 150-200 млн доз. Прививка 5 процентов населения (как Вы запланировали) абсолютно бессмысленна. В том числе для этих самых 5 процентов - вот такая фигня получается. Так что хотите - колите, хотите - жрите свое китайское фуфло сами.
15.01.2021 01:24 Ответить
Вакцинация от коронавируса начнется в феврале, - Степанов
Хххххххххххххххххх
Вакцинация должна до начаться со следующего: несколько независимьіх наблюдателей от разньіх политических сил вскрьівают посьілку с вакцинами. В присутствии производителя. Производитель подтверждает что вакцина их производства.
После етого врач берет шприц и далает ин'екцию.
ПЕРВОМУ СТЕПАНОВУ. И все ето в прямом ефире.
Только так ета гнида должна начать вакцинацию
15.01.2021 08:30 Ответить
 
 