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Новини
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Після реформи "Укрзалізниці" пасажирські перевезення не потребуватимуть субсидування, - Брукс

Після реформи

Україна повинна перетворити залізничний сектор на ефективний і інноваційний. Це дасть можливість УЗ залучити набагато більше пасажирів і стати прибутковою.

Зараз компанії бракує комерційного підходу, через що і виникає необхідність в субсидуванні. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний секретар організації пасажирського транспорту в Європі ALLRail Нік Брукс.

"У першу чергу в Україні не вистачає комерційного підходу до організації залізничного транспорту. В умовах ринкової економіки, а ми віримо, Україна рухається в цьому напрямку, – вважається звичним мати сфери залізничного та авіатранспорту, що функціонують на комерційній основі. Тому цілком прийнятно внести або посилити комерційну складову, якщо такої нема", - пояснив він.

За його словами, лібералізація ринку перевезень допоможе залізничного сектору стати більш ефективним та інноваційним, а відповідно - більше заробляти, і не потребувати субсидії. "Якщо ринок перевезень відчуває тиск конкуренції, це стимулює. І якщо він стане більш ефективним та інноваційним, то це приверне пасажирів, що автоматично призведе залученню більшої кількості людей, що, на мій погляд, повністю відповідає цілям сталого розвитку Зеленої угоди Європейського Союзу та напевно, цілям українського уряду теж. Так що немає ніякої необхідності продовжувати мати глибоко субсидовану неефективну залізничну компанію, таку як "Укрзалізниця", - говорить експерт. Він висловив упевненість, що в українських залізниць великі перспективи. Але на пострадянському просторі багато державних компаній чомусь соромляться мати доходи.

"Залізничним компаніям не повинно бути соромно прагнути одержувати прибуток. Як і в деяких країнах, особливо, колишнього Радянського Союзу, є відчуття, що залізниця повинна бути державною службою, що вона має потребу в субсидіях, оскільки вона призначена для людей, для народу. Але якщо ми подивимося на інші приклади в Європі, то побачимо, що відкриття ринку заощадило багато грошей тим же людям, платникам податків, а також поліпшило обслуговування. Наприклад, у Чехії і Словаччині кількість пасажирів збільшилася на 90 відсотків після лібералізації ринку. Так що, звичайно, ця ж модель може працювати і в Україні", - впевнений Ніл Брукс.

За його словами, Україна дуже добре влаштована для пасажирських перевезень на далекі відстані, є багато цікавих маршрутів. Таким чином, було б дуже гарною ідеєю використовувати ті ж директиви, ті ж цілі лібералізації ринку, які Європейський Союз прийняв у своїх 4 пакетах реформ. Особливо, на його думку, Україні буде цікавий четвертий пакет реформ, бо він був спрямований саме на лібералізацію пасажирського транспорту і допуск до перевезень приватних операторів.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Людмила Буймистер заявила, що "Укрзалізниця" працює абсолютно неефективно, а реформа компанії є запорукою виживання вітчизняної промисловості. У свою чергу директор з комерційної роботи "Укрзалізниці" Іраклій Езугбая заявив, що реформування компанії буде проведено відповідно з європейськими стандартами - на вертикалі з вантажоперевезень, інфраструктурі і пасажирських перевезень. Це зробить її прибутковою компанією.

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Реформа = підвищення ціни квитків + ще декілька мільйонів до зарплати топ-менеджерів УЗ?
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15.01.2021 12:58 Відповісти
ну да. тут все просто: нет перевозок - нет и субсидирования. в Украине любая реформа, затрагивающая финансовые интересы владельцев этой самой Украины - олигархов, очень быстро становится "реформой".
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15.01.2021 12:58 Відповісти
Зескотонарід буде брати кредит на білети.😁
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15.01.2021 12:59 Відповісти
У Коломойського... 😁
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15.01.2021 13:01 Відповісти
А виплачувати той кредит повинен Порошенко, бо то його вина, що зескотонарід такий убогий. 😁
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15.01.2021 13:02 Відповісти
Они просто станут доступны небольшой прослойке населения
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15.01.2021 13:05 Відповісти
тому-що після зеленої реформи укрзалізниці взагалі не стане
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15.01.2021 13:08 Відповісти
ну шо,73% ,которые на электричках до работы добираеются?вам зашло?потяните?
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15.01.2021 13:12 Відповісти
Це вони тимчасово закриють пельку, доки буде влаштовано роздерибан лікарень, які вкрали в залізниці (ніби там працюють роботи і не потребіють лікування) при живих імпотентних профспілках, та іншої нерухомості, а потім, хай піднімуть знову і протягнуть свої загребущі рученьки до бюджету. Такі у нас хитродупі "реформатори".
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15.01.2021 13:58 Відповісти
 
 