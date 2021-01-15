Саркозі підозрюють у "торгівлі впливом" за гроші РФ
Національна фінансова прокуратура Франції проводить попереднє розслідування стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі у зв'язку з укладеним ним контрактом на 3 мільйони євро з російською страховою компанією "РЕСО-Гарантія".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Справа розслідується за підозрами в "торгівлі впливом" і відмиванні коштів. Розслідування йде з літа 2020 року, після того, як служба фінансової розвідки звернула увагу прокуратури на контракт колишнього президента з російською компанією.
Ніколя Саркозі на початку 2020 року одержав виплату у розмірі 500 тисяч євро в рамках підписаного роком раніше контракту на консультаційні послуги на загальну суму 3 мільйони євро. Співвласники "РЕСО-Гарантія" Сергій та Микола Саркісови підтвердили Mediapart, що найняли Саркозі як "спеціального радника" і голова консультаційної ради правління компанії.
"Правосуддя має намір з'ясувати, чи діяв колишній глава держави тільки як консультант, що було б абсолютно законно, чи він брав участь у потенційно злочинній лобістській діяльності від імені російських олігархів", - пише видання Mediapart.
Саркозі був 23-м президентом Франції в 2007-2012 роках, а до цього обіймав різні міністерські пости в уряді Франції. З 2004 року він був лідером правлячої на той момент консервативної партії "Союз за народний рух", яка з 2015 року стала називатися "Республіканці".
У період перебування при владі Саркозі вважався одним із найбільш вірних союзників Володимира Путіна поряд з італійським прем'єром Сильвіо Берлусконі.
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ФБР, яка проводить розслідування нападу на Капітолій виявила, що більшість нападників вже давно фігурують в списках людей, які в минулому мали проблеми з законом. Деякі - по кілька разів...
Табто, Трамп зібрав криміналітет перед яким і виступив перед штурмом.
Це так знайомо по діях Путіна, Януковича, по складу тітушок та Антимайданівців...
Ще раз наголошую на діаметральній відмінності дій майданівців та заколотників в США:
-Майдани були проти діючої влади - проти зловживання владою
-а захват Капітолію був НА ПІДТРИМКУ діючої влади, але з метою - заставити владу зловживати нею ще сильніше та відвертіше!
-Права американців на повстання проти влади є в тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».
Тобто, - задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя
Але в США: а) рабські умови життя - відсутні
б) саме трампісти виступили проти влади, яку до інавгурації контролює ніхто інший, як Трамп! А якщо ще конкретніше, то Сенат, проти якого був також вчинений вандалізм - під ПОВНИМ контролем Трампа!
-Як не дивно, але ....Але право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
І саме в Україні наявні рабські умови життя, і створені вони штучно... і саме її нинішньою владою!!!
підерам , як колишнім так і нинішнім , начхати , що вони їх отримують від головних сонсорів світового тероризму . .
Молодец, Кравчук. Не дал олигархам разворовать ядерное оружие
Ахметов на семечки больше тратит.
Але ж сракозі своє на карман отримав полюбе.