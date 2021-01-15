Саркозі підозрюють у "торгівлі впливом" за гроші РФ

Національна фінансова прокуратура Франції проводить попереднє розслідування стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі у зв'язку з укладеним ним контрактом на 3 мільйони євро з російською страховою компанією "РЕСО-Гарантія".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Справа розслідується за підозрами в "торгівлі впливом" і відмиванні коштів. Розслідування йде з літа 2020 року, після того, як служба фінансової розвідки звернула увагу прокуратури на контракт колишнього президента з російською компанією.

Ніколя Саркозі на початку 2020 року одержав виплату у розмірі 500 тисяч євро в рамках підписаного роком раніше контракту на консультаційні послуги на загальну суму 3 мільйони євро. Співвласники "РЕСО-Гарантія" Сергій та Микола Саркісови підтвердили Mediapart, що найняли Саркозі як "спеціального радника" і голова консультаційної ради правління компанії.

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"Правосуддя має намір з'ясувати, чи діяв колишній глава держави тільки як консультант, що було б абсолютно законно, чи він брав участь у потенційно злочинній лобістській діяльності від імені російських олігархів", - пише видання Mediapart.

Саркозі був 23-м президентом Франції в 2007-2012 роках, а до цього обіймав різні міністерські пости в уряді Франції. З 2004 року він був лідером правлячої на той момент консервативної партії "Союз за народний рух", яка з 2015 року стала називатися "Республіканці".

У період перебування при владі Саркозі вважався одним із найбільш вірних союзників Володимира Путіна поряд з італійським прем'єром Сильвіо Берлусконі.