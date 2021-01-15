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Саркозі підозрюють у "торгівлі впливом" за гроші РФ

Саркозі підозрюють у

Національна фінансова прокуратура Франції проводить попереднє розслідування стосовно колишнього президента країни Ніколя Саркозі у зв'язку з укладеним ним контрактом на 3 мільйони євро з російською страховою компанією "РЕСО-Гарантія".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Справа розслідується за підозрами в "торгівлі впливом" і відмиванні коштів. Розслідування йде з літа 2020 року, після того, як служба фінансової розвідки звернула увагу прокуратури на контракт колишнього президента з російською компанією.

Ніколя Саркозі на початку 2020 року одержав виплату у розмірі 500 тисяч євро в рамках підписаного роком раніше контракту на консультаційні послуги на загальну суму 3 мільйони євро. Співвласники "РЕСО-Гарантія" Сергій та Микола Саркісови підтвердили Mediapart, що найняли Саркозі як "спеціального радника" і голова консультаційної ради правління компанії.

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"Правосуддя має намір з'ясувати, чи діяв колишній глава держави тільки як консультант, що було б абсолютно законно, чи він брав участь у потенційно злочинній лобістській діяльності від імені російських олігархів", - пише видання Mediapart.

Саркозі був 23-м президентом Франції в 2007-2012 роках, а до цього обіймав різні міністерські пости в уряді Франції. З 2004 року він був лідером правлячої на той момент консервативної партії "Союз за народний рух", яка з 2015 року стала називатися "Республіканці".

У період перебування при владі Саркозі вважався одним із найбільш вірних союзників Володимира Путіна поряд з італійським прем'єром Сильвіо Берлусконі.

Автор: 

росія (66417) Саркозі Ніколя (28) Франція (3120)


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Топ коментарі
+5
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 8268
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15.01.2021 16:54 Відповісти
+4
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 9271
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15.01.2021 17:00 Відповісти
+3
Расизм,Qanon,Подогреваемые кремлём(вспомните госпожу Бутову,передком собиравшую информацию и имевшую теснейшие отношения с Американской ассоциацией владельцев оружия)Плюс Трамп -нарцисс.Создали гремучую смесь.Это львиная доля белого населения.Расизм проявлялся в истории США неоднократно.Люди просто не способны адекватно мыслить и действововать,им кажется ,что цветные вот -вот разрушат их монополию на истину.
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15.01.2021 17:41 Відповісти
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малоо.вато взяли.. там и по роже видно шо типок... неп.лох
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15.01.2021 16:49 Відповісти
Шокуюча новина із США...

ФБР, яка проводить розслідування нападу на Капітолій виявила, що більшість нападників вже давно фігурують в списках людей, які в минулому мали проблеми з законом. Деякі - по кілька разів...

Табто, Трамп зібрав криміналітет перед яким і виступив перед штурмом.

Це так знайомо по діях Путіна, Януковича, по складу тітушок та Антимайданівців...

Ще раз наголошую на діаметральній відмінності дій майданівців та заколотників в США:

-Майдани були проти діючої влади - проти зловживання владою

-а захват Капітолію був НА ПІДТРИМКУ діючої влади, але з метою - заставити владу зловживати нею ще сильніше та відвертіше!

-Права американців на повстання проти влади є в тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».

Тобто, - задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя
Але в США: а) рабські умови життя - відсутні
б) саме трампісти виступили проти влади, яку до інавгурації контролює ніхто інший, як Трамп! А якщо ще конкретніше, то Сенат, проти якого був також вчинений вандалізм - під ПОВНИМ контролем Трампа!

-Як не дивно, але ....Але право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

І саме в Україні наявні рабські умови життя, і створені вони штучно... і саме її нинішньою владою!!!
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15.01.2021 17:29 Відповісти
Расизм,Qanon,Подогреваемые кремлём(вспомните госпожу Бутову,передком собиравшую информацию и имевшую теснейшие отношения с Американской ассоциацией владельцев оружия)Плюс Трамп -нарцисс.Создали гремучую смесь.Это львиная доля белого населения.Расизм проявлялся в истории США неоднократно.Люди просто не способны адекватно мыслить и действововать,им кажется ,что цветные вот -вот разрушат их монополию на истину.
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15.01.2021 17:41 Відповісти
Макарон той що Емануель, такий самий
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15.01.2021 16:50 Відповісти
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 9271
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15.01.2021 17:00 Відповісти
Хрень, як це режим Віші перейшов на бік нацистів, коли він був нацистами створений.
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15.01.2021 17:16 Відповісти
😂😝😂 найвідомішу путінську хвойду "підозрюють"???!!
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15.01.2021 16:52 Відповісти
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 8268
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15.01.2021 16:54 Відповісти
ще б йому "кол" в одне місце і був би мульон...
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15.01.2021 17:01 Відповісти
Саркози?
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15.01.2021 17:02 Відповісти
Класс ! Гугл разберётся и примет меры.
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15.01.2021 17:42 Відповісти
Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в список Military End-User (MEU) - как субъекта хозяйствования, который может действовать в интересах армии Китая. Skyrizon, напомним, купил акции украинского производителя авиадвигателей - компании «Мотор Січ». (c)
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15.01.2021 16:54 Відповісти
Гроші не пахнуть ,, і европейским лпідерам , як колишнім так і нинішнім , начхати , що вони їх отримують від головних сонсорів світового тероризму . .
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15.01.2021 16:55 Відповісти
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 3037
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15.01.2021 16:55 Відповісти
Нашим зебилам ненависть к Порошенко вбита в головы наглухо, ничем уже не вышибешь.
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15.01.2021 17:30 Відповісти
А у нас бывший не продажный, патриот думает о стране.

Молодец, Кравчук. Не дал олигархам разворовать ядерное оружиеСаркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 3621
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15.01.2021 16:58 Відповісти
Кравчук -1й и успешный Президент Украины.Он в Истории Украины -навсегда! Какую бы грязь на него не лили..Я считаю самыми успешными в Украине Медвечука и Порошенко. Они стояли у истоков Минских соглашений,которые Украина почему -то не хочет выполнять.
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15.01.2021 17:48 Відповісти
ОПЗЖ в КСУ подало звернення,щодо антикорупційних реформ..Злодюги стояли завжди на варті грабунку держави і кожного українця..
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15.01.2021 19:16 Відповісти
"3 млн. евро"?? пфф... слишком мало. Ничего не будет. Расходимся.
Ахметов на семечки больше тратит.
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15.01.2021 16:58 Відповісти
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 3558
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15.01.2021 17:00 Відповісти
Навіть не здивували.
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15.01.2021 17:01 Відповісти
Reuters: Перед штурмом Капитолия ультраправые получили платеж в биткоинах на сумму $522 тысяч
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15.01.2021 17:04 Відповісти
Саакашвили может много рассказать, как Саркози вместе с Пуйлом его развели в 2008 году... ПРи этом Саркози тогда еще числился президентом Франции, но видать был уже завербован....
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15.01.2021 17:18 Відповісти
Мабуть не дізнаємся розміру "гонорара", отриманого цим діячем в 2008 році як "миротворця" під час російсько-грузинської війни.
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15.01.2021 17:20 Відповісти
кто б сомневался....
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15.01.2021 22:19 Відповісти
там и с мистралями для рашки мутная история, в общем, еще та повія, этот ваш Саркози
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16.01.2021 10:33 Відповісти
А те що сракозі підписав всю Францію робити рашистам гелікоптероносій за обіцяні "великі" рашистські кошти в обмін на розчленування Грузії, це як? Тих коштів Франція не отримала, тому що не дали продати оскаженілим рашистським вбивцям, коли корабель доробили - у москотів вже так губень відкатилась на Українську землю, що вони навіть європейські літаки почали збивати. Вимушені були "розумні" французи збуватися від цього лайна задешево - кудись в Африку.
Але ж сракозі своє на карман отримав полюбе.
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16.01.2021 12:56 Відповісти
 
 