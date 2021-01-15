Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ

Национальная финансовая прокуратура Франции проводит предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключенным им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Расследование идет с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.

Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.

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"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", – пишет издание Mediapart.

Саркози был 23-м президентом Франции в 2007–2012 годах, а до этого занимал различные министерские посты в правительстве Франции. С 2004 года он был лидером правящей на тот момент консервативной партии "Союз за народное движение", которая с 2015 года стала называться "Республиканцы".

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В период пребывания у власти Саркози считался одним из наиболее верных союзников Владимира Путина наряду с итальянским премьером Сильвио Берлускони.