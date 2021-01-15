Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ
Национальная финансовая прокуратура Франции проводит предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключенным им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Расследование идет с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.
Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.
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"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", – пишет издание Mediapart.
Саркози был 23-м президентом Франции в 2007–2012 годах, а до этого занимал различные министерские посты в правительстве Франции. С 2004 года он был лидером правящей на тот момент консервативной партии "Союз за народное движение", которая с 2015 года стала называться "Республиканцы".
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В период пребывания у власти Саркози считался одним из наиболее верных союзников Владимира Путина наряду с итальянским премьером Сильвио Берлускони.
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ФБР, яка проводить розслідування нападу на Капітолій виявила, що більшість нападників вже давно фігурують в списках людей, які в минулому мали проблеми з законом. Деякі - по кілька разів...
Табто, Трамп зібрав криміналітет перед яким і виступив перед штурмом.
Це так знайомо по діях Путіна, Януковича, по складу тітушок та Антимайданівців...
Ще раз наголошую на діаметральній відмінності дій майданівців та заколотників в США:
-Майдани були проти діючої влади - проти зловживання владою
-а захват Капітолію був НА ПІДТРИМКУ діючої влади, але з метою - заставити владу зловживати нею ще сильніше та відвертіше!
-Права американців на повстання проти влади є в тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».
Тобто, - задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя
Але в США: а) рабські умови життя - відсутні
б) саме трампісти виступили проти влади, яку до інавгурації контролює ніхто інший, як Трамп! А якщо ще конкретніше, то Сенат, проти якого був також вчинений вандалізм - під ПОВНИМ контролем Трампа!
-Як не дивно, але ....Але право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
І саме в Україні наявні рабські умови життя, і створені вони штучно... і саме її нинішньою владою!!!
підерам , як колишнім так і нинішнім , начхати , що вони їх отримують від головних сонсорів світового тероризму . .
Молодец, Кравчук. Не дал олигархам разворовать ядерное оружие
Ахметов на семечки больше тратит.
Але ж сракозі своє на карман отримав полюбе.