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Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ

Саркози подозревают в

Национальная финансовая прокуратура Франции проводит предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключенным им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Расследование идет с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.

Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Саркози предстанет перед судом по старому делу о коррупции и злоупотреблении положением

"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", – пишет издание Mediapart.

Саркози был 23-м президентом Франции в 2007–2012 годах, а до этого занимал различные министерские посты в правительстве Франции. С 2004 года он был лидером правящей на тот момент консервативной партии "Союз за народное движение", которая с 2015 года стала называться "Республиканцы".

Также на Цензор.НЕТ: "У меня есть веские улики против Саркози", - сын Каддафи

В период пребывания у власти Саркози считался одним из наиболее верных союзников Владимира Путина наряду с итальянским премьером Сильвио Берлускони.

Автор: 

россия (96413) Саркози Николя (182) Франция (3555)


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Топ комментарии
+5
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 8268
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15.01.2021 16:54 Ответить
+4
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 9271
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15.01.2021 17:00 Ответить
+3
Расизм,Qanon,Подогреваемые кремлём(вспомните госпожу Бутову,передком собиравшую информацию и имевшую теснейшие отношения с Американской ассоциацией владельцев оружия)Плюс Трамп -нарцисс.Создали гремучую смесь.Это львиная доля белого населения.Расизм проявлялся в истории США неоднократно.Люди просто не способны адекватно мыслить и действововать,им кажется ,что цветные вот -вот разрушат их монополию на истину.
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15.01.2021 17:41 Ответить
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малоо.вато взяли.. там и по роже видно шо типок... неп.лох
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15.01.2021 16:49 Ответить
Шокуюча новина із США...

ФБР, яка проводить розслідування нападу на Капітолій виявила, що більшість нападників вже давно фігурують в списках людей, які в минулому мали проблеми з законом. Деякі - по кілька разів...

Табто, Трамп зібрав криміналітет перед яким і виступив перед штурмом.

Це так знайомо по діях Путіна, Януковича, по складу тітушок та Антимайданівців...

Ще раз наголошую на діаметральній відмінності дій майданівців та заколотників в США:

-Майдани були проти діючої влади - проти зловживання владою

-а захват Капітолію був НА ПІДТРИМКУ діючої влади, але з метою - заставити владу зловживати нею ще сильніше та відвертіше!

-Права американців на повстання проти влади є в тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».

Тобто, - задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя
Але в США: а) рабські умови життя - відсутні
б) саме трампісти виступили проти влади, яку до інавгурації контролює ніхто інший, як Трамп! А якщо ще конкретніше, то Сенат, проти якого був також вчинений вандалізм - під ПОВНИМ контролем Трампа!

-Як не дивно, але ....Але право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

І саме в Україні наявні рабські умови життя, і створені вони штучно... і саме її нинішньою владою!!!
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15.01.2021 17:29 Ответить
Расизм,Qanon,Подогреваемые кремлём(вспомните госпожу Бутову,передком собиравшую информацию и имевшую теснейшие отношения с Американской ассоциацией владельцев оружия)Плюс Трамп -нарцисс.Создали гремучую смесь.Это львиная доля белого населения.Расизм проявлялся в истории США неоднократно.Люди просто не способны адекватно мыслить и действововать,им кажется ,что цветные вот -вот разрушат их монополию на истину.
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15.01.2021 17:41 Ответить
Макарон той що Емануель, такий самий
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15.01.2021 16:50 Ответить
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 9271
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15.01.2021 17:00 Ответить
Хрень, як це режим Віші перейшов на бік нацистів, коли він був нацистами створений.
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15.01.2021 17:16 Ответить
😂😝😂 найвідомішу путінську хвойду "підозрюють"???!!
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15.01.2021 16:52 Ответить
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 8268
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15.01.2021 16:54 Ответить
ще б йому "кол" в одне місце і був би мульон...
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15.01.2021 17:01 Ответить
Саркози?
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15.01.2021 17:02 Ответить
Класс ! Гугл разберётся и примет меры.
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15.01.2021 17:42 Ответить
Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в список Military End-User (MEU) - как субъекта хозяйствования, который может действовать в интересах армии Китая. Skyrizon, напомним, купил акции украинского производителя авиадвигателей - компании «Мотор Січ». (c)
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15.01.2021 16:54 Ответить
Гроші не пахнуть ,, і европейским лпідерам , як колишнім так і нинішнім , начхати , що вони їх отримують від головних сонсорів світового тероризму . .
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15.01.2021 16:55 Ответить
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 3037
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15.01.2021 16:55 Ответить
Нашим зебилам ненависть к Порошенко вбита в головы наглухо, ничем уже не вышибешь.
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15.01.2021 17:30 Ответить
А у нас бывший не продажный, патриот думает о стране.

Молодец, Кравчук. Не дал олигархам разворовать ядерное оружиеСаркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 3621
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15.01.2021 16:58 Ответить
Кравчук -1й и успешный Президент Украины.Он в Истории Украины -навсегда! Какую бы грязь на него не лили..Я считаю самыми успешными в Украине Медвечука и Порошенко. Они стояли у истоков Минских соглашений,которые Украина почему -то не хочет выполнять.
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15.01.2021 17:48 Ответить
ОПЗЖ в КСУ подало звернення,щодо антикорупційних реформ..Злодюги стояли завжди на варті грабунку держави і кожного українця..
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15.01.2021 19:16 Ответить
"3 млн. евро"?? пфф... слишком мало. Ничего не будет. Расходимся.
Ахметов на семечки больше тратит.
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15.01.2021 16:58 Ответить
Саркози подозревают в "торговле влиянием" за деньги РФ - Цензор.НЕТ 3558
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15.01.2021 17:00 Ответить
Навіть не здивували.
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15.01.2021 17:01 Ответить
Reuters: Перед штурмом Капитолия ультраправые получили платеж в биткоинах на сумму $522 тысяч
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15.01.2021 17:04 Ответить
Саакашвили может много рассказать, как Саркози вместе с Пуйлом его развели в 2008 году... ПРи этом Саркози тогда еще числился президентом Франции, но видать был уже завербован....
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15.01.2021 17:18 Ответить
Мабуть не дізнаємся розміру "гонорара", отриманого цим діячем в 2008 році як "миротворця" під час російсько-грузинської війни.
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15.01.2021 17:20 Ответить
кто б сомневался....
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15.01.2021 22:19 Ответить
там и с мистралями для рашки мутная история, в общем, еще та повія, этот ваш Саркози
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16.01.2021 10:33 Ответить
А те що сракозі підписав всю Францію робити рашистам гелікоптероносій за обіцяні "великі" рашистські кошти в обмін на розчленування Грузії, це як? Тих коштів Франція не отримала, тому що не дали продати оскаженілим рашистським вбивцям, коли корабель доробили - у москотів вже так губень відкатилась на Українську землю, що вони навіть європейські літаки почали збивати. Вимушені були "розумні" французи збуватися від цього лайна задешево - кудись в Африку.
Але ж сракозі своє на карман отримав полюбе.
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16.01.2021 12:56 Ответить
 
 