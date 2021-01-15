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Зеленський закликав Меркель приєднатися до Кримської платформи

Зеленський закликав Меркель приєднатися до Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

На початку лідери привітали один одного з новорічними святами. Потім детально обговорили ситуацію в Україні та Німеччині, пов’язану з пандемією COVID-19 та постачанням вакцини від цієї інфекції. Володимир Зеленський попросив Ангелу Меркель сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.

"Головним завданням зараз є захистити найбільш вразливі категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію", – зазначив Глава Української держави.

Президент України детально проінформував Федерального канцлера Німеччини про ситуацію на Донбасі, наголосивши на тому, що режим припинення вогню, який триває з 27 липня 2020 року, загалом дотримується, хоча й зі складнощами та провокаціями. Він повідомив про загибель під час обстрілу українського військового на цьому тижні та про пораненого напередодні.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що, крім встановлення режиму припинення вогню, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, хоча Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі у грудні 2019 року.

Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів "Нормандської четвірки" 12 січня цього року в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня.

Президент запросив Німеччину долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, а також запросив Ангелу Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Меркель Ангела (1139) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+10
"Блазень", як завжди, "перднув у калюжу" - Меркель ще місяць тому сказала, що не буде йти на новий строк на посаду канцлера... А "не на посаді" вона, для вирішення питань подібного характеру, НІХТО... Придурку що, це не пояснили? Чи, просто, нікому пояснювать, бо його оточують такі самі придурки?...
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15.01.2021 19:16 Відповісти
+8
Мендель двумя твитами все проблемы решает.

Это на самый крайний случай припасено.
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15.01.2021 19:14 Відповісти
+8
У "наркомов" своя реальность
Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе - Цензор.НЕТ 1038
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15.01.2021 19:21 Відповісти
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А ты по Кёнигсбергу не хочешь замутить?
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15.01.2021 19:12 Відповісти
може Мендель?
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15.01.2021 19:12 Відповісти
Мендель двумя твитами все проблемы решает.

Это на самый крайний случай припасено.
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15.01.2021 19:14 Відповісти
на немецком пригласил?)
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15.01.2021 19:15 Відповісти
"Блазень", як завжди, "перднув у калюжу" - Меркель ще місяць тому сказала, що не буде йти на новий строк на посаду канцлера... А "не на посаді" вона, для вирішення питань подібного характеру, НІХТО... Придурку що, це не пояснили? Чи, просто, нікому пояснювать, бо його оточують такі самі придурки?...
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15.01.2021 19:16 Відповісти
У "наркомов" своя реальность
Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе - Цензор.НЕТ 1038
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15.01.2021 19:21 Відповісти
"Вовочка", в порыве откровенности, спросил у мамы:
- Мамочка, а как я родился?
Мама улыбнулась и ответила:
- Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала землю и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без презерватива...
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15.01.2021 19:48 Відповісти
как бы...классика - какая разница
ему настолько это по-фиг, что...нет даже слов передать ...насколько
понты...одни понты...и как можно знаменитее фамилии...и фсё...
зеленский поговорил с Меркель... да Боже ж мой.. оно тут говорит, словно крымские водохранилища... шуршат )))) а то с фрау шпрехал )))
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15.01.2021 19:38 Відповісти
Виникає питання: а Меркель знає?
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15.01.2021 19:56 Відповісти
я удивлялку выключил в ноябре 2016го, с тоже времени пытаюсь включить мороз (типа все по винту), но тут сложнее - заело видимо...
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15.01.2021 19:46 Відповісти
- Ты что, травку курил?!...
- Да нет, пап, ты что?!!!...
- Я не папа, твоя собака!...
- Бл..ь, Шарик, ну у тебя и шуточки!...
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15.01.2021 20:24 Відповісти
Призывать у плешивого научился? Тот все время призывает
Непонятно только кого
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15.01.2021 19:17 Відповісти
Фрау Меркель не лох. чтобы на зе-разводки повестись . Тем более, что Зеленский с приходом Байдена, потенциальный житель Ростова
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15.01.2021 19:18 Відповісти
апачимунаколениневстал...?
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15.01.2021 19:24 Відповісти
дебил чи шо?
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15.01.2021 19:27 Відповісти
представляю, как её сейчас трясёт ...
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15.01.2021 19:27 Відповісти
квартальний виродок сам нічого не робе, хоче шоб за нього тьотя Меркель працювала, а він буде продовжувати красти.
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15.01.2021 19:28 Відповісти
Ця тьотя не забула його телефонну розмову з Трампом влітку 2019 року.
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15.01.2021 21:02 Відповісти
БубАчка хоче власну "антипутінську коаліцію", тільки щоб в неї входило фуйло.
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15.01.2021 19:32 Відповісти
Политика и Нелох - понятия из разных вселенных.
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15.01.2021 19:33 Відповісти
"зеленский призвал меркель" - мышь призвала гору, спасибо - смешно ))
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15.01.2021 19:36 Відповісти
Зеленський закликав Меркель приєднатися до Кримської платформи - Цензор.НЕТ 1719
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15.01.2021 19:36 Відповісти
Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе - и попрыгать на ней
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15.01.2021 20:23 Відповісти
ЗХеленский решил присоединиться к Анженеле? А Ленка знает?
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15.01.2021 20:30 Відповісти
Большая честь для Германии. Зеленский включил ее в список лимитрофов.
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15.01.2021 20:34 Відповісти
готовится **** воду включать! Не просто так за Крым начали кукарекать! С Донбассом ничего не могу сделать, а тут вдруг Крым! С чего вдруг?!
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15.01.2021 20:44 Відповісти
Накуреная абизанка озвучила написаное. Теперь зебильние бабушки будут месяц боготворить величайшего.
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15.01.2021 21:49 Відповісти
никто даже не спрашивает - почему шмаркля во все вопросы приглашает подружку путлера
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15.01.2021 23:00 Відповісти
Ангелу тремор долбит не хилый. Ангела присоединяйтесь, попустит как вову!
Зеленський закликав Меркель приєднатися до Кримської платформи - Цензор.НЕТ 7399
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15.01.2021 23:30 Відповісти
 
 