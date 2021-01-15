Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Вначале лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками. Затем подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции. Владимир Зеленский попросил Ангелу Меркель способствовать в ускорении получения вакцины для Украины.
"Главная задача сейчас – защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", – отметил Глава Украинского государства.
Президент Украины подробно проинформировал Федерального канцлера Германии о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и со сложностями и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.
Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января текущего года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают очередных консультаций 22 января.
Президент пригласил Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил Ангелу Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
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ему настолько это по-фиг, что...нет даже слов передать ...насколько
понты...одни понты...и как можно знаменитее фамилии...и фсё...
зеленский поговорил с Меркель... да Боже ж мой.. оно тут говорит, словно крымские водохранилища... шуршат )))) а то с фрау шпрехал )))
- Да нет, пап, ты что?!!!...
- Я не папа, твоя собака!...
- Бл..ь, Шарик, ну у тебя и шуточки!...
Непонятно только кого