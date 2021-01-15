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Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе

Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

Вначале лидеры поздравили друг друга с новогодними праздниками. Затем подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции. Владимир Зеленский попросил Ангелу Меркель способствовать в ускорении получения вакцины для Украины.

"Главная задача сейчас – защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", – отметил Глава Украинского государства.

Также читайте: "Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной", - Кулеба

Президент Украины подробно проинформировал Федерального канцлера Германии о ситуации на Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя и со сложностями и провокациями. Он сообщил о гибели во время обстрела украинского военного на этой неделе и о раненом накануне.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования, хотя Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 12 января текущего года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают очередных консультаций 22 января.

Президент пригласил Германию присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма, а также пригласил Ангелу Меркель посетить Киев по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Также читайте: Крымскую платформу запустят в следующем году на саммите в Киеве, - Кулеба

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Меркель Ангела (2125) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+10
"Блазень", як завжди, "перднув у калюжу" - Меркель ще місяць тому сказала, що не буде йти на новий строк на посаду канцлера... А "не на посаді" вона, для вирішення питань подібного характеру, НІХТО... Придурку що, це не пояснили? Чи, просто, нікому пояснювать, бо його оточують такі самі придурки?...
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15.01.2021 19:16 Ответить
+8
Мендель двумя твитами все проблемы решает.

Это на самый крайний случай припасено.
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15.01.2021 19:14 Ответить
+8
У "наркомов" своя реальность
Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе - Цензор.НЕТ 1038
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15.01.2021 19:21 Ответить
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А ты по Кёнигсбергу не хочешь замутить?
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15.01.2021 19:12 Ответить
може Мендель?
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15.01.2021 19:12 Ответить
Мендель двумя твитами все проблемы решает.

Это на самый крайний случай припасено.
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15.01.2021 19:14 Ответить
на немецком пригласил?)
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15.01.2021 19:15 Ответить
"Блазень", як завжди, "перднув у калюжу" - Меркель ще місяць тому сказала, що не буде йти на новий строк на посаду канцлера... А "не на посаді" вона, для вирішення питань подібного характеру, НІХТО... Придурку що, це не пояснили? Чи, просто, нікому пояснювать, бо його оточують такі самі придурки?...
показать весь комментарий
15.01.2021 19:16 Ответить
У "наркомов" своя реальность
Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе - Цензор.НЕТ 1038
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15.01.2021 19:21 Ответить
"Вовочка", в порыве откровенности, спросил у мамы:
- Мамочка, а как я родился?
Мама улыбнулась и ответила:
- Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала землю и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без презерватива...
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15.01.2021 19:48 Ответить
как бы...классика - какая разница
ему настолько это по-фиг, что...нет даже слов передать ...насколько
понты...одни понты...и как можно знаменитее фамилии...и фсё...
зеленский поговорил с Меркель... да Боже ж мой.. оно тут говорит, словно крымские водохранилища... шуршат )))) а то с фрау шпрехал )))
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15.01.2021 19:38 Ответить
Виникає питання: а Меркель знає?
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15.01.2021 19:56 Ответить
я удивлялку выключил в ноябре 2016го, с тоже времени пытаюсь включить мороз (типа все по винту), но тут сложнее - заело видимо...
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15.01.2021 19:46 Ответить
- Ты что, травку курил?!...
- Да нет, пап, ты что?!!!...
- Я не папа, твоя собака!...
- Бл..ь, Шарик, ну у тебя и шуточки!...
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15.01.2021 20:24 Ответить
Призывать у плешивого научился? Тот все время призывает
Непонятно только кого
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15.01.2021 19:17 Ответить
Фрау Меркель не лох. чтобы на зе-разводки повестись . Тем более, что Зеленский с приходом Байдена, потенциальный житель Ростова
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15.01.2021 19:18 Ответить
апачимунаколениневстал...?
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15.01.2021 19:24 Ответить
дебил чи шо?
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15.01.2021 19:27 Ответить
представляю, как её сейчас трясёт ...
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15.01.2021 19:27 Ответить
квартальний виродок сам нічого не робе, хоче шоб за нього тьотя Меркель працювала, а він буде продовжувати красти.
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15.01.2021 19:28 Ответить
Ця тьотя не забула його телефонну розмову з Трампом влітку 2019 року.
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15.01.2021 21:02 Ответить
БубАчка хоче власну "антипутінську коаліцію", тільки щоб в неї входило фуйло.
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15.01.2021 19:32 Ответить
Политика и Нелох - понятия из разных вселенных.
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15.01.2021 19:33 Ответить
"зеленский призвал меркель" - мышь призвала гору, спасибо - смешно ))
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15.01.2021 19:36 Ответить
Зеленський закликав Меркель приєднатися до Кримської платформи - Цензор.НЕТ 1719
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15.01.2021 19:36 Ответить
Зеленский призвал Меркель присоединиться к Крымской платформе - и попрыгать на ней
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15.01.2021 20:23 Ответить
ЗХеленский решил присоединиться к Анженеле? А Ленка знает?
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15.01.2021 20:30 Ответить
Большая честь для Германии. Зеленский включил ее в список лимитрофов.
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15.01.2021 20:34 Ответить
готовится **** воду включать! Не просто так за Крым начали кукарекать! С Донбассом ничего не могу сделать, а тут вдруг Крым! С чего вдруг?!
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15.01.2021 20:44 Ответить
Накуреная абизанка озвучила написаное. Теперь зебильние бабушки будут месяц боготворить величайшего.
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15.01.2021 21:49 Ответить
никто даже не спрашивает - почему шмаркля во все вопросы приглашает подружку путлера
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15.01.2021 23:00 Ответить
Ангелу тремор долбит не хилый. Ангела присоединяйтесь, попустит как вову!
Зеленський закликав Меркель приєднатися до Кримської платформи - Цензор.НЕТ 7399
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15.01.2021 23:30 Ответить
 
 