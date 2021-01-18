"Держлікслужба намагається підмінити суть закону про дистанційну торгівлю лікарськими засобами", - Розенко

Закон про дистанційну торгівлю і поштову доставку лікарських засобів, покликаний забезпечити максимальну доступність медпрепаратів, конкурентні ціни, мінімізувати соціальні контакти в аптечних чергах, піддається смисловим змінам.

На сайті Держлікслужби України опубліковано проєкт Постанови Кабінету Міністрів про внесення змін до Ліцензійних умов на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі медичними препаратами, який докорінно змінює початкові сенси, закладені в закон про дистанційну торгівлю і поштову доставку лікарських засобів. Про це в коментарі нашому виданню сказав громадський діяч, ексвіцепрем'єр-міністр України Павло Розенко.

"По суті ми бачимо цілеспрямовану підміну понять і основних ідей, закладених у закон щодо створення в Україні абсолютно нового вектору розвитку фармацевтичного ринку. Проєкт постанови Кабінету Міністрів обнуляє процес створення конкурентного ринку аптечної роздрібної онлайн-торгівлі. Допустити цього, на мій погляд, ніяк не можна", - стверджує Розенко.

За його словами, пропоновані Держлікслужбою правила мають відверто дискримінаційний характер, спрямований на обмеження конкуренції на користь великих стаціонарних аптечних мереж, які поділили між собою фармацевтичний ринок.

"Чого тільки варті пропозиції дозволити онлайн-торгівлю ліками виключно в територіальних межах конкретних областей? Або - дозволити торгувати онлайн лише тим ліцензіатам, які щонайменше два роки продавали препарати через стаціонарні аптеки, і на момент отримання ліцензії на онлайн-торгівлю мають щонайменше 10 аптечних пунктів? Я називаю це неприкритим лобізмом з боку державної установи комерційних інтересів аптечних монополістів і повною дискримінацією вільного ринку", - зазначив Розенко.

Крім того, за його словами, проєкт урядової постанови авторства Держлікслужби має безліч інших дрібних "шипів", якими можуть боляче вколотися потенційні оператори онлайн-торгівлі лікарськими засобами на момент ліцензування.

"Взяти до прикладу вимогу Держлікслужби надавати претендентам на онлайн-торгівлю ліками укладений договір з поштовим оператором. Хочу запитати - а на якій підставі поштові оператори будуть укладати договір з потенційним суб'єктом господарювання, у якого ще немає ліцензії на право здійснювати відповідну діяльність? Чому віз поставлено попереду коня? Дуже дивує ще один більш ніж дивний пункт, який вимагає від операторів поштового зв'язку вологого прибирання транспортного засобу, що перевозить ліки, з використанням дезінфікуючих засобів не рідше одного разу на зміну. ​​Невже в Держлікслужбі не розуміють, що чистота автомобіля, що перебуває в дорозі за різних погодних умов, не залежить від кількості вологих прибирань? Та й хто буде перевіряти цю вимогу, які стандарти чистоти? На мій погляд, все це робиться навмисно з метою поховати ідею цивілізованого ринку дистанційної торгівлі ліками в зародку, зберігши повний контроль за виробництвом, формуванням цін і роздрібною торгівлею за власниками великих аптечних мереж", - резюмував Павло Розенко.