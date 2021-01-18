УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11496 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
3 217 19

Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології: "зіпсують весь півострів"

Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології:

У Росії, яка окупувала Крим, є гроші на розміщення на півострові ракетних комплексів, а на опріснювачі води коштів не знаходять, зазначив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Спроби Росії вирішити проблему з водою в окупованому нею Криму можуть відбитися на екології. Таку думку висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Основну увагу зараз приділяють бурінню нових свердловин для вилучення підземних вод. Але, по-перше, запаси підземних вод не безмежні - і явно недостатні для повного забезпечення Криму. А по-друге, створюється серйозна загроза екології Криму. В порожнечі, що утворилися після вилучення прісної води, за законом сполучених посудин вливається морська вода, а також непридатні для вживання різні стоки, відбувається засолення ґрунтів", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили, що вибрали земельну ділянку в Ялті для будівництва опріснювальної установки

За даними лідера кримськотатарського народу, в зв'язку з цим окупаційні власті ухвалили рішення про закриття і ліквідацію близько 40 свердловин.

"Така ж доля чекає через певний час і ті нові свердловини, які росіяни збираються бурити. І так, мабуть, буде тривати доти, поки вони не зіпсують весь півострів", - заявив Джемілєв.

Він зазначив, що на військові цілі країна-окупант гроші знаходить, а на водопостачання півострова - ні.

"На розміщення не так давно в Криму трьох дивізіонів ракетних комплексів С-400" Тріумф "(кожен дивізіон коштує $500 млн) гроші якось відразу знайшлися. А ось для води - проблема. Поки начебто планують побудувати тільки один опріснювач у Сакському районі, який якось полегшить водопостачання Сімферополя", - пояснив Джемілєв.

Джемілєв (283) Крим (14122) росія (64846) водопостачання (829) вода (1175)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Они и с водой би испоганили.
показати весь коментар
18.01.2021 15:46
+11
респект Лідеру киримли Мустафа ага !

повернемося, зачистимо Крим, у всьому.....
показати весь коментар
18.01.2021 15:49
+10
кацапы его испоганят в любом случае. Они поганят всё, к чему прикасаются вне зависимости от наличия/отсутствия воды.
показати весь коментар
18.01.2021 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они и с водой би испоганили.
показати весь коментар
18.01.2021 15:46 Відповісти
респект Лідеру киримли Мустафа ага !

повернемося, зачистимо Крим, у всьому.....
показати весь коментар
18.01.2021 15:49 Відповісти
кацапы его испоганят в любом случае. Они поганят всё, к чему прикасаются вне зависимости от наличия/отсутствия воды.
показати весь коментар
18.01.2021 15:51 Відповісти
По крайней, мере один раз это уже было, потом был 1954 год, потом 60 лет восстановления, и вот и десяти лет не прошло как миллион завезенных из московии угрофиннов снова угробил весь Крым. Ну что же, пусть пьют мочу.
показати весь коментар
18.01.2021 16:46 Відповісти
Лидер КРИМСКИХ ТАТАР -Я ТАБОЮ ВОСХИШАЮС !! ТЫ НА В СЕКУНДУ НЕ ПРОДАЛ УКРАИНСКИЙ КРИМ ИЛИ МОДНА СКАЗАТ СВАБОДУ КРИМЧАН-ДАЖЕ ЗНАЯ ЧТО ТВОЙ СЫН В залоге у русских.ТЫ КАК ТАТАРИН МЕНЯ ПОРОЖИЛ СТРЕЛОЙ СВАБОДЫ!! НОпочему ты продалса агенту фсб-пороху.ВЫ УМНЕЕ МЕНЯ НА ВСЕ 100% наверно ВЫ ИСПОЛЗУЕТЕ ВСЕ ДАСТУПНЫЕ СТУПЕНКИ ДЛЯ КРИМА ...КРИМ ЦЕ УКРАЇНА !!! КАК И ДОНБАСС
показати весь коментар
18.01.2021 15:52 Відповісти
Нічого подібного.
Кримські татари історично близькі до українців.
показати весь коментар
18.01.2021 16:15 Відповісти
а знаєш чому, коли татари і інші їхні народності у привітанні схиляючись прикладають руки до грудей - щоб ніж не випав.
показати весь коментар
18.01.2021 17:56 Відповісти
навчись писати касапською правільно, чурка !
показати весь коментар
18.01.2021 16:46 Відповісти
Без воды ясный пень - испаганят. Засрут все вокруг .Пляжи, парки, все где есть кусты. И понаехавшие добавят. Будет Крым засраный.
показати весь коментар
18.01.2021 15:54 Відповісти
Кацапам не привыкать жить в говне
показати весь коментар
18.01.2021 15:54 Відповісти
Будем надеяться, что они все-таки отъедут к себе на родину.
показати весь коментар
18.01.2021 16:49 Відповісти
Мустафа Джемилев, не поддайтесь на "зеленую" капитуляцию. Днепровская вода никогда не должна пойти в оккупированный Крым - только в УКРАИНСКИЙ Крым!
показати весь коментар
18.01.2021 15:55 Відповісти
KRIM UKRAYNADIR !!! VESSALAM !!! BUNU ruslar "bidefelikler"qebul eləməsədə.
показати весь коментар
18.01.2021 15:55 Відповісти
"Москва" с языка мокшан болотная вода, грязь, топь, болото. У этих селекционных дегенератов на роду написано, превращать все пустоши и болото. Будь то КНР, Абхазия, Приднестровье, ОРДЛО или Украинский временно оккупированный Крым. Что рождено мертвой водой, живой никогда не будет.
показати весь коментар
18.01.2021 15:58 Відповісти
Головне шоб кримським татарам води вистачило,а кацапи можуть і на Байкал поїхати води напитись,якщо китайці пустять.
показати весь коментар
18.01.2021 16:00 Відповісти
Джемільов, а шо не іспоганили кацапи за всю історію свого існування? Довели до ручки в 1954-му і віддали Україні бо побачили шо всё триндець. Люди боліють, води немає, матросню годувати немає чим, короче повний пипець. Після розвалу совка брати його не захтіли бо самі у Буша ножок просили, кацапсяча бидлота голодна шлялась. А коли кацапам дозволили нафту по високій ціні продавати, щоб з боргами совка зарзахуватись то кацапня як кацапня. Трхи розжиріла, напилась і копита свої на стіл положила. Згадала шо і Крим колись був к складі кацапстану ну та.т.і.
показати весь коментар
18.01.2021 16:04 Відповісти
А єсі дать їм води, то не іспоганят? А якщо ще й дєніх дать?
показати весь коментар
18.01.2021 20:06 Відповісти
 
 