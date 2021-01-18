Джемілєв вважає, що через нестачу води в Криму Росія завдасть шкоди екології: "зіпсують весь півострів"

У Росії, яка окупувала Крим, є гроші на розміщення на півострові ракетних комплексів, а на опріснювачі води коштів не знаходять, зазначив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Спроби Росії вирішити проблему з водою в окупованому нею Криму можуть відбитися на екології. Таку думку висловив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Основну увагу зараз приділяють бурінню нових свердловин для вилучення підземних вод. Але, по-перше, запаси підземних вод не безмежні - і явно недостатні для повного забезпечення Криму. А по-друге, створюється серйозна загроза екології Криму. В порожнечі, що утворилися після вилучення прісної води, за законом сполучених посудин вливається морська вода, а також непридатні для вживання різні стоки, відбувається засолення ґрунтів", - сказав він.

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За даними лідера кримськотатарського народу, в зв'язку з цим окупаційні власті ухвалили рішення про закриття і ліквідацію близько 40 свердловин.

"Така ж доля чекає через певний час і ті нові свердловини, які росіяни збираються бурити. І так, мабуть, буде тривати доти, поки вони не зіпсують весь півострів", - заявив Джемілєв.

Він зазначив, що на військові цілі країна-окупант гроші знаходить, а на водопостачання півострова - ні.

"На розміщення не так давно в Криму трьох дивізіонів ракетних комплексів С-400" Тріумф "(кожен дивізіон коштує $500 млн) гроші якось відразу знайшлися. А ось для води - проблема. Поки начебто планують побудувати тільки один опріснювач у Сакському районі, який якось полегшить водопостачання Сімферополя", - пояснив Джемілєв.