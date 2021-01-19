У Києві з'явився Центр консервації предметів археології, - КМДА

У Києві офіційно з'явився Центр консервації предметів археології. Пріоритетними напрямками роботи нового комунального закладу будуть наукові дослідження і розробка наукової документації археологічних пам'яток Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентин Мондриївський.

"Першочерговим завданням інституції стане опрацювання історичних цінностей, які були знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі. Робота проводитиметься в тісній співпраці з Інститутом археології НАН України та його Київською експедицією", – сказав він.

Також Центр проводитиме заходи з консервації археологічних предметів, експериментальних досліджень, розроблення і впровадження у практику консервації та реставрації археологічних предметів, пам’яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва, їх обстеження та дослідження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді. ФОТО

"В Україні немає аналогічних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації і музеєфікації археологічних знахідок. Особливо це стосується дерев’яних артефактів. Спеціалісти новоствореного Центру користуватимуться переважно закордонним досвідом. Наше найголовніше завдання – зберегти всі артефакти, знайдені під час археологічних досліджень", – зазначив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Також дивіться: Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж