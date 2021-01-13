УКР
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді. ФОТО

На території Замкової гори в Ужгороді археологи знайшли монету, котру визнано найраннішою середньовічною нумізматичною пам"яткою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За словами археолога Володимира Мойжеса, ця монета - найбільш рання в середньовічній нумізматичній колекції цієї території.

Срібна монета - у чудовому стані. Це свідчить про те, що вона мало була у вжитку - скоріше за все, господар її швидко загубив.

"На аверсі монети по колу маємо надпис, схожий на CALMAN RE(X), а по центру зображена голова. Це дає нам змогу говорити про те, що ця монета – денар Угорського королівства часів Калмана, котрий правив у 1095-1116 рр. і був одружений з дочкою київського князя Володимира Мономаха," - пояснює Мойжес.

Читайте також: Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

Археолог каже, що монета була загублена на початку 12 століття.

Монету  передали на постійне зберігання в Закарпатський обласний краєзнавчий музей.

1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді 01

археолог (82) історія (1076) монети (287) Ужгород (353)
В той час на теренах московії квакотіли жаби. Таке ж коцапики?
13.01.2021 23:02 Відповісти
1000-летнюю монету с уникальной символикой нашли в Ужгороде - Цензор.НЕТ 5689
13.01.2021 23:13 Відповісти
Да, только Новгород к кацапам никакого отношения не имел от слова вообще, пока они все население в нём не вырезали и заселились на место убиенных
Знакомый сценарий, правда?
13.01.2021 23:48 Відповісти
В той час на теренах московії квакотіли жаби. Таке ж коцапики?
13.01.2021 23:02 Відповісти
в ті прадавні часи монголо-татари чпокали бібізян з яких потім кацапи получилися.
13.01.2021 23:25 Відповісти
До татар було ще 120 років.
14.01.2021 01:54 Відповісти
Венгерского королевства времен Калмана, который правил в 1095-1116 гг. И был женат на дочери киевского князя Владимира Мономаха"

гадські ****** забули хто була їхня королева !
13.01.2021 23:41 Відповісти
Ні - жаба гадюку....
14.01.2021 09:32 Відповісти
И?
13.01.2021 23:02 Відповісти
Шо и? В то время когда здесь люди жили, на мокшандии обезьяны по деревьям прыгали
13.01.2021 23:05 Відповісти
Они и сейчас недалеко ушли
13.01.2021 23:06 Відповісти
и нахер
13.01.2021 23:17 Відповісти
А в Ужгороді вже правив мадярський король. Радість яка для українців.
13.01.2021 23:21 Відповісти
а мадярського короля міцно тримала за яйця дочка київського нязя Мономаха
13.01.2021 23:26 Відповісти
Тут ви неправі. Так сталось географічно,що ми були далеко від Києва, та ще й за горами(не гімалаї звичайно, але і римські легіонери не намагались перетнути тут Карпати Тому практично слов"яни які тут жили за горами були відрізані від "своїх", хоча на захід(не забуваймо) теж були слов"яни - словаки і чехи (хоча б згадати Велику Моравію) Тому історично ми більше прив"язані пам"ятками та подіями до західної Європи.
13.01.2021 23:34 Відповісти
у нас римські монети часто знаходять, і це ніяк не означає, що тут був Рим.
14.01.2021 07:43 Відповісти
Был...до Днестра...
14.01.2021 09:27 Відповісти
Що і? Те, що коцапи мелять, що вони русинам якісь там браття. А 1000 років по тому при вовчику мономасі, до речі, картуза якого скомуниздили московити вже віддав доньку за Калмана.
13.01.2021 23:07 Відповісти
Мономах той ордынской тюбетейки в глаза не видел. Ее только через несколько веков какой-то монгольский хан, какому-то москальскому князьку (имен сходу уже не вспомню), в награду за верность и хороший отсос, подарил.
13.01.2021 23:25 Відповісти
То подарунок хана Узбека Іванові Калиті
14.01.2021 01:29 Відповісти
Уточню, - у Івана Калити був брат Юрій. Він одружився з сестрою золотоординського хана Узбека, яку звали Кончака. От саме її жіноча шапка пізніше стала називатися "шапкою Мономаха".

шапка попала в наследство к Ивану Калите после смерти его родного брата - московского князя Юрия Даниловича. Принадлежала же она Кончаке - сестре татарского хана Узбека. Кончака, в крещении Агафия, была выдана замуж за Юрия московского. Он жил в Орде, "умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке... Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими...". Кончака умерла в Твери в 1317 году, попав в плен к тверскому князю Михаилу, где ее, по слухам, отравили. Юрий Данилович был убит позднее, в 1325 году, тверским князем Дмитрием Михайловичем, который, дабы оправдать себя, сообщил хану Узбеку, что Юрий собирал дань и удерживал ее у себя. Наследником Юрия Даниловича, поскольку у него не было детей, мог быть только его брат - Иван Данилович - Калита. Таким образом, предположение, впервые высказанное Г. Вернадским, о том, что шапка принадлежала хану Узбеку, имеет под собой достаточно веские основания.
14.01.2021 13:04 Відповісти
Все правильно ! Дмитрий Грозные Очи был сыном Михаила Тверского,убитого в Орде по навету Юрия Даниловича.Отмстил за отца.! ,,В Орде по пластунски лазил и лизал,сколько было сил! Унижал ты тверского князя,что-бы хан тебя отличил! Н Коржавин.(рос.поэт) Эти слова можно сказать о всем роде мерзавца Невского
14.01.2021 22:14 Відповісти
И "и" никакого не было. Было i.
13.01.2021 23:10 Відповісти
1000-летнюю монету с уникальной символикой нашли в Ужгороде - Цензор.НЕТ 5689
13.01.2021 23:13 Відповісти
А де болото і жаби?
13.01.2021 23:17 Відповісти
Не видно? А они есть
13.01.2021 23:19 Відповісти
болото є а жабів нема...Бо кацапи з них щі зварілі.
13.01.2021 23:28 Відповісти
Гурманы,однако...
14.01.2021 09:35 Відповісти
Да где же эти болота расположены? Покажите мне на карте. Там же наверное нет дефицита воды, хорошие урожаи, пастбища, рыбалка, охота, грибы, ягоды. Я бы поехал туда жить.
13.01.2021 23:20 Відповісти
Так едь быстрее чучело лишнехромосомное! Будешь три урожая мухоморов в год на мокшанских болотах снимать!
13.01.2021 23:47 Відповісти
Оно не лишне, а дополнительно хромосомное. Живёт в сраных расисянских ***..х, по телевизору смотрит только парады и писелёв-тиви. Оно не знает как под москвабадом каждый год горят торфянники на всё тех же сраных болотах...
14.01.2021 02:39 Відповісти
Во времена экспансии славян на верхнюю Волгу климат был мягче, да и селились они в первую очередь в лесостепи Ополья на почвах близких к чернозёму.
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 3056
14.01.2021 00:28 Відповісти
Да под москвабадом, убогий... И вокруг оного. Там, где каждый год отважные расисянские пожарные летом тушат горящие торфянники.
14.01.2021 02:40 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@55.6784352,36.4822279,193906m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!8m2!3d55.755826!4d37.6172999?hl=uk На смотри в зеленке...
14.01.2021 09:31 Відповісти
їдь. добре, що є куди. практично будь-куди. скрізь болота.
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 6918
14.01.2021 19:27 Відповісти
фгасе. на мацкве за сто лет так ничего и не заросло. наверное, климат плохой. ну или место проклятое.
14.01.2021 07:53 Відповісти
По справедливости все ж таки не только Москва там есть, есть более ранние города, Новгород к примеру. Москвы вот в 996 году не было, но Новгород был. Во многих странах нынешние столицы далеко не самые древние их города.

Но в данном случае не это важно, а то, что люди не улавливают суть российской пропаганды: россияне ведь не говорят, что Москва или другой их город старше Киева, чтобы такими картинками думать, что их доводы разбиваются. Они говорят, что Киев - это их город. Вот в чем суть пропаганды.
13.01.2021 23:27 Відповісти
По их логике, если овощь сбежал в Ростов, то туда и Украина переместилась)))
13.01.2021 23:39 Відповісти
Да, только Новгород к кацапам никакого отношения не имел от слова вообще, пока они все население в нём не вырезали и заселились на место убиенных
Знакомый сценарий, правда?
13.01.2021 23:48 Відповісти
А ще дослідники історіі Новгородськоі землі твердять, що там формувався ще один слов"янський народ, але не судилось - напад москалів і вчинена ними різанина стала фатальною для нього.
14.01.2021 09:07 Відповісти
Они считают себя частью Киевской руси, мы считаем их просто колонией Киевской руси. В этом расхождение. Кто прав сейчас сложно сказать, потому как между колонией и частью страны разница в ту пору не велика.
14.01.2021 00:24 Відповісти
Московское княжество создано в1277 году ханом Менгу-Тимуром.Первый известный киевский князь Аскольд, правил в средине 9-го века. Почти 350 лет разницы. Какое отношение имеет московия к Древней Руси.История Древней Руси,по словам историка Ключевского, закончилась со смертью Ярослава Мудрого.После нее началась история УДЕЛЬНОЙ Руси
14.01.2021 01:50 Відповісти
Совершенно верно. Только
ведь это ты всё и в российских школьных учебниках истории за шестой класс
можешь прочитать, они уже больше ста лет, из года в год одинаково,
переиздаются без изменений. На вас какое то наваждение нашло, что Вы так
дружно, снова и снова изобретаете велосипед и открываете Америку? Вопрос в
другом. Если те аморфные людские массы без роду и племени, произошли от Монгол
или Финнов или Венгров, то почему же они так таки и не стали Монголами или
Финнами или Венграми? А почему же они стали Русскими?
14.01.2021 07:54 Відповісти
по вере ибо прилогательное
14.01.2021 09:17 Відповісти
По вере по языку, по одежде, по инструментам, по кулинарии, по культуре, по внешнему облику. Видимо таки в соответствии с пассионарной теорией этногенеза, Киевская кровь доминировала в процессе сложения этнической общности на базе различных этнических компонентов.
14.01.2021 10:16 Відповісти
Генетики зараз кавою монітор залили.
14.01.2021 11:17 Відповісти
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 2220
14.01.2021 21:24 Відповісти
для примера - волжские тюрки булгары стали славянскими болгарами.
14.01.2021 09:24 Відповісти
не совсем так...болгары-это смешение в одно племя волжских булгар и южных славян.
14.01.2021 11:30 Відповісти
,,Водоворот Орды,всю нечисть свел в одну,,М.Пушкина Рос. поэтесса По моему -все сказано !
14.01.2021 22:26 Відповісти
А Новгород их стал после того как московия все коренное население там вырезала?
14.01.2021 00:42 Відповісти
,,Зыряне,что по реке Вычогде-называются ПЕРМЬ! После принятия крещения за русских почитаются.Рус. историк Татищев. ,,Древние смерды были в основном инородцы,которые после крещения обрусели. Афанасий Щапов, Рос историк,этнограф В.Даль- Погодину(рос историк),,Что не говори, а гораздо более половины земляков наших-обрусевшая чудь и чухна!,,Вот такие они рЮЮЮзьгие!
14.01.2021 01:41 Відповісти
Москва украинский город.

1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 9037
14.01.2021 09:27 Відповісти
Где он там слово CALMAN RE (X) увидел?
13.01.2021 23:49 Відповісти
...голову какого-то чорта с рогами по центру видно, это да
13.01.2021 23:50 Відповісти
это его жена
14.01.2021 09:25 Відповісти
Можливо, для лохів це - мадярський король. Якщо монета виглядає, як нова, може, вона насправді нова?
14.01.2021 10:35 Відповісти
с одной стороны рогатый чорт, с другой - какое-то око хаоса. потом прочитал, что монета венгерская и полегчало.
14.01.2021 01:33 Відповісти
І називається "динарій", а не "форинт". Точно угорська монета.
14.01.2021 10:55 Відповісти
Важливо що на монеті немає кацапської бороди, а козацькі вуса Є!
14.01.2021 01:44 Відповісти
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 9967

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Галицько-Волинське князівство
14.01.2021 03:21 Відповісти
А фіноугри у той час клюкву на своїх болотах збирали, да канібалізмом замались, https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html андрофаги ім ім я
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 93
14.01.2021 18:43 Відповісти
шо-то монета подозрительна новая. Может, венгры ее подкинули, типа напоминают...
14.01.2021 20:01 Відповісти
на виолити впарят за пупельон
14.01.2021 20:17 Відповісти
 
 