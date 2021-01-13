1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді. ФОТО
На території Замкової гори в Ужгороді археологи знайшли монету, котру визнано найраннішою середньовічною нумізматичною пам"яткою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
За словами археолога Володимира Мойжеса, ця монета - найбільш рання в середньовічній нумізматичній колекції цієї території.
Срібна монета - у чудовому стані. Це свідчить про те, що вона мало була у вжитку - скоріше за все, господар її швидко загубив.
"На аверсі монети по колу маємо надпис, схожий на CALMAN RE(X), а по центру зображена голова. Це дає нам змогу говорити про те, що ця монета – денар Угорського королівства часів Калмана, котрий правив у 1095-1116 рр. і був одружений з дочкою київського князя Володимира Мономаха," - пояснює Мойжес.
Археолог каже, що монета була загублена на початку 12 століття.
Монету передали на постійне зберігання в Закарпатський обласний краєзнавчий музей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гадські ****** забули хто була їхня королева !
шапка попала в наследство к Ивану Калите после смерти его родного брата - московского князя Юрия Даниловича. Принадлежала же она Кончаке - сестре татарского хана Узбека. Кончака, в крещении Агафия, была выдана замуж за Юрия московского. Он жил в Орде, "умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке... Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими...". Кончака умерла в Твери в 1317 году, попав в плен к тверскому князю Михаилу, где ее, по слухам, отравили. Юрий Данилович был убит позднее, в 1325 году, тверским князем Дмитрием Михайловичем, который, дабы оправдать себя, сообщил хану Узбеку, что Юрий собирал дань и удерживал ее у себя. Наследником Юрия Даниловича, поскольку у него не было детей, мог быть только его брат - Иван Данилович - Калита. Таким образом, предположение, впервые высказанное Г. Вернадским, о том, что шапка принадлежала хану Узбеку, имеет под собой достаточно веские основания.
Но в данном случае не это важно, а то, что люди не улавливают суть российской пропаганды: россияне ведь не говорят, что Москва или другой их город старше Киева, чтобы такими картинками думать, что их доводы разбиваются. Они говорят, что Киев - это их город. Вот в чем суть пропаганды.
Знакомый сценарий, правда?
ведь это ты всё и в российских школьных учебниках истории за шестой класс
можешь прочитать, они уже больше ста лет, из года в год одинаково,
переиздаются без изменений. На вас какое то наваждение нашло, что Вы так
дружно, снова и снова изобретаете велосипед и открываете Америку? Вопрос в
другом. Если те аморфные людские массы без роду и племени, произошли от Монгол
или Финнов или Венгров, то почему же они так таки и не стали Монголами или
Финнами или Венграми? А почему же они стали Русскими?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Галицько-Волинське князівство