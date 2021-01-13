1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді. ФОТО

На території Замкової гори в Ужгороді археологи знайшли монету, котру визнано найраннішою середньовічною нумізматичною пам"яткою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

За словами археолога Володимира Мойжеса, ця монета - найбільш рання в середньовічній нумізматичній колекції цієї території.

Срібна монета - у чудовому стані. Це свідчить про те, що вона мало була у вжитку - скоріше за все, господар її швидко загубив.

"На аверсі монети по колу маємо надпис, схожий на CALMAN RE(X), а по центру зображена голова. Це дає нам змогу говорити про те, що ця монета – денар Угорського королівства часів Калмана, котрий правив у 1095-1116 рр. і був одружений з дочкою київського князя Володимира Мономаха," - пояснює Мойжес.

Читайте також: Археологи на місці скарбу на Житомирщині знайшли ще шість монет, викарбуваних понад тисячу років тому. ФОТОрепортаж

Археолог каже, що монета була загублена на початку 12 століття.

Монету передали на постійне зберігання в Закарпатський обласний краєзнавчий музей.