1000-летнюю монету с уникальной символикой нашли в Ужгороде. ФОТО

На территории Замковой горы в Ужгороде археологи нашли монету, признанную ранней средневековой нумизматической достопримечательностью.

По словам археолога Владимира Мойжеса, эта монета - самая ранняя в средневековой нумизматической коллекции, обнаруженной на этой территории.

Серебряная монета находится в отличном состоянии. Это говорит о том, что ее мало использовали - скорее всего, хозяин быстро ее потерял.

"На аверсе монеты по окружности имеем надпись, похожую на CALMAN RE (X), а по центру изображена голова. Это дает нам возможность говорить о том, что эта монета - динарий Венгерского королевства времен Калмана, который правил в 1095-1116 гг. И был женат на дочери киевского князя Владимира Мономаха", - пояснил Мойжес.

Археолог говорит, что монета была утеряна в начале 12 столетия.

Монету передали на постоянное хранение в Закарпатский областной краеведческий музей.