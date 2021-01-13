РУС
1000-летнюю монету с уникальной символикой нашли в Ужгороде. ФОТО

На территории Замковой горы в Ужгороде археологи нашли монету, признанную ранней средневековой нумизматической достопримечательностью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По словам археолога Владимира Мойжеса, эта монета - самая ранняя в средневековой нумизматической коллекции, обнаруженной на этой территории.

Серебряная монета находится в отличном состоянии. Это говорит о том, что ее мало использовали - скорее всего, хозяин быстро ее потерял.

"На аверсе монеты по окружности имеем надпись, похожую на CALMAN RE (X), а по центру изображена голова. Это дает нам возможность говорить о том, что эта монета - динарий Венгерского королевства времен Калмана, который правил в 1095-1116 гг. И был женат на дочери киевского князя Владимира Мономаха", - пояснил Мойжес.

Археолог говорит, что монета была утеряна в начале 12 столетия.

Монету передали на постоянное хранение в Закарпатский областной краеведческий музей.

+50
В той час на теренах московії квакотіли жаби. Таке ж коцапики?
13.01.2021 23:02 Ответить
+36
1000-летнюю монету с уникальной символикой нашли в Ужгороде - Цензор.НЕТ 5689
13.01.2021 23:13 Ответить
+34
Да, только Новгород к кацапам никакого отношения не имел от слова вообще, пока они все население в нём не вырезали и заселились на место убиенных
Знакомый сценарий, правда?
13.01.2021 23:48 Ответить
В той час на теренах московії квакотіли жаби. Таке ж коцапики?
13.01.2021 23:02 Ответить
в ті прадавні часи монголо-татари чпокали бібізян з яких потім кацапи получилися.
13.01.2021 23:25 Ответить
До татар було ще 120 років.
14.01.2021 01:54 Ответить
Венгерского королевства времен Калмана, который правил в 1095-1116 гг. И был женат на дочери киевского князя Владимира Мономаха"

гадські ****** забули хто була їхня королева !
13.01.2021 23:41 Ответить
Ні - жаба гадюку....
14.01.2021 09:32 Ответить
И?
13.01.2021 23:02 Ответить
Шо и? В то время когда здесь люди жили, на мокшандии обезьяны по деревьям прыгали
13.01.2021 23:05 Ответить
Они и сейчас недалеко ушли
13.01.2021 23:06 Ответить
и нахер
13.01.2021 23:17 Ответить
А в Ужгороді вже правив мадярський король. Радість яка для українців.
13.01.2021 23:21 Ответить
а мадярського короля міцно тримала за яйця дочка київського нязя Мономаха
13.01.2021 23:26 Ответить
Тут ви неправі. Так сталось географічно,що ми були далеко від Києва, та ще й за горами(не гімалаї звичайно, але і римські легіонери не намагались перетнути тут Карпати Тому практично слов"яни які тут жили за горами були відрізані від "своїх", хоча на захід(не забуваймо) теж були слов"яни - словаки і чехи (хоча б згадати Велику Моравію) Тому історично ми більше прив"язані пам"ятками та подіями до західної Європи.
13.01.2021 23:34 Ответить
у нас римські монети часто знаходять, і це ніяк не означає, що тут був Рим.
14.01.2021 07:43 Ответить
Был...до Днестра...
14.01.2021 09:27 Ответить
Що і? Те, що коцапи мелять, що вони русинам якісь там браття. А 1000 років по тому при вовчику мономасі, до речі, картуза якого скомуниздили московити вже віддав доньку за Калмана.
13.01.2021 23:07 Ответить
Мономах той ордынской тюбетейки в глаза не видел. Ее только через несколько веков какой-то монгольский хан, какому-то москальскому князьку (имен сходу уже не вспомню), в награду за верность и хороший отсос, подарил.
13.01.2021 23:25 Ответить
То подарунок хана Узбека Іванові Калиті
14.01.2021 01:29 Ответить
Уточню, - у Івана Калити був брат Юрій. Він одружився з сестрою золотоординського хана Узбека, яку звали Кончака. От саме її жіноча шапка пізніше стала називатися "шапкою Мономаха".

шапка попала в наследство к Ивану Калите после смерти его родного брата - московского князя Юрия Даниловича. Принадлежала же она Кончаке - сестре татарского хана Узбека. Кончака, в крещении Агафия, была выдана замуж за Юрия московского. Он жил в Орде, "умел сблизиться с семейством хана и женился на сестре его, Кончаке... Ханский зять возвратился в Русь с сильными послами татарскими...". Кончака умерла в Твери в 1317 году, попав в плен к тверскому князю Михаилу, где ее, по слухам, отравили. Юрий Данилович был убит позднее, в 1325 году, тверским князем Дмитрием Михайловичем, который, дабы оправдать себя, сообщил хану Узбеку, что Юрий собирал дань и удерживал ее у себя. Наследником Юрия Даниловича, поскольку у него не было детей, мог быть только его брат - Иван Данилович - Калита. Таким образом, предположение, впервые высказанное Г. Вернадским, о том, что шапка принадлежала хану Узбеку, имеет под собой достаточно веские основания.
14.01.2021 13:04 Ответить
Все правильно ! Дмитрий Грозные Очи был сыном Михаила Тверского,убитого в Орде по навету Юрия Даниловича.Отмстил за отца.! ,,В Орде по пластунски лазил и лизал,сколько было сил! Унижал ты тверского князя,что-бы хан тебя отличил! Н Коржавин.(рос.поэт) Эти слова можно сказать о всем роде мерзавца Невского
14.01.2021 22:14 Ответить
И "и" никакого не было. Было i.
13.01.2021 23:10 Ответить
1000-летнюю монету с уникальной символикой нашли в Ужгороде - Цензор.НЕТ 5689
13.01.2021 23:13 Ответить
А де болото і жаби?
13.01.2021 23:17 Ответить
Не видно? А они есть
13.01.2021 23:19 Ответить
болото є а жабів нема...Бо кацапи з них щі зварілі.
13.01.2021 23:28 Ответить
Гурманы,однако...
14.01.2021 09:35 Ответить
Да где же эти болота расположены? Покажите мне на карте. Там же наверное нет дефицита воды, хорошие урожаи, пастбища, рыбалка, охота, грибы, ягоды. Я бы поехал туда жить.
13.01.2021 23:20 Ответить
Так едь быстрее чучело лишнехромосомное! Будешь три урожая мухоморов в год на мокшанских болотах снимать!
13.01.2021 23:47 Ответить
Оно не лишне, а дополнительно хромосомное. Живёт в сраных расисянских ***..х, по телевизору смотрит только парады и писелёв-тиви. Оно не знает как под москвабадом каждый год горят торфянники на всё тех же сраных болотах...
14.01.2021 02:39 Ответить
Во времена экспансии славян на верхнюю Волгу климат был мягче, да и селились они в первую очередь в лесостепи Ополья на почвах близких к чернозёму.
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 3056
14.01.2021 00:28 Ответить
Да под москвабадом, убогий... И вокруг оного. Там, где каждый год отважные расисянские пожарные летом тушат горящие торфянники.
14.01.2021 02:40 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@55.6784352,36.4822279,193906m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54afc73d4b0c9:0x3d44d6cc5757cf4c!8m2!3d55.755826!4d37.6172999?hl=uk На смотри в зеленке...
14.01.2021 09:31 Ответить
їдь. добре, що є куди. практично будь-куди. скрізь болота.
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 6918
14.01.2021 19:27 Ответить
фгасе. на мацкве за сто лет так ничего и не заросло. наверное, климат плохой. ну или место проклятое.
14.01.2021 07:53 Ответить
По справедливости все ж таки не только Москва там есть, есть более ранние города, Новгород к примеру. Москвы вот в 996 году не было, но Новгород был. Во многих странах нынешние столицы далеко не самые древние их города.

Но в данном случае не это важно, а то, что люди не улавливают суть российской пропаганды: россияне ведь не говорят, что Москва или другой их город старше Киева, чтобы такими картинками думать, что их доводы разбиваются. Они говорят, что Киев - это их город. Вот в чем суть пропаганды.
13.01.2021 23:27 Ответить
По их логике, если овощь сбежал в Ростов, то туда и Украина переместилась)))
13.01.2021 23:39 Ответить
Да, только Новгород к кацапам никакого отношения не имел от слова вообще, пока они все население в нём не вырезали и заселились на место убиенных
Знакомый сценарий, правда?
13.01.2021 23:48 Ответить
А ще дослідники історіі Новгородськоі землі твердять, що там формувався ще один слов"янський народ, але не судилось - напад москалів і вчинена ними різанина стала фатальною для нього.
14.01.2021 09:07 Ответить
Они считают себя частью Киевской руси, мы считаем их просто колонией Киевской руси. В этом расхождение. Кто прав сейчас сложно сказать, потому как между колонией и частью страны разница в ту пору не велика.
14.01.2021 00:24 Ответить
Московское княжество создано в1277 году ханом Менгу-Тимуром.Первый известный киевский князь Аскольд, правил в средине 9-го века. Почти 350 лет разницы. Какое отношение имеет московия к Древней Руси.История Древней Руси,по словам историка Ключевского, закончилась со смертью Ярослава Мудрого.После нее началась история УДЕЛЬНОЙ Руси
14.01.2021 01:50 Ответить
Совершенно верно. Только
ведь это ты всё и в российских школьных учебниках истории за шестой класс
можешь прочитать, они уже больше ста лет, из года в год одинаково,
переиздаются без изменений. На вас какое то наваждение нашло, что Вы так
дружно, снова и снова изобретаете велосипед и открываете Америку? Вопрос в
другом. Если те аморфные людские массы без роду и племени, произошли от Монгол
или Финнов или Венгров, то почему же они так таки и не стали Монголами или
Финнами или Венграми? А почему же они стали Русскими?
14.01.2021 07:54 Ответить
по вере ибо прилогательное
14.01.2021 09:17 Ответить
По вере по языку, по одежде, по инструментам, по кулинарии, по культуре, по внешнему облику. Видимо таки в соответствии с пассионарной теорией этногенеза, Киевская кровь доминировала в процессе сложения этнической общности на базе различных этнических компонентов.
14.01.2021 10:16 Ответить
Генетики зараз кавою монітор залили.
14.01.2021 11:17 Ответить
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 2220
14.01.2021 21:24 Ответить
для примера - волжские тюрки булгары стали славянскими болгарами.
14.01.2021 09:24 Ответить
не совсем так...болгары-это смешение в одно племя волжских булгар и южных славян.
14.01.2021 11:30 Ответить
,,Водоворот Орды,всю нечисть свел в одну,,М.Пушкина Рос. поэтесса По моему -все сказано !
14.01.2021 22:26 Ответить
А Новгород их стал после того как московия все коренное население там вырезала?
14.01.2021 00:42 Ответить
,,Зыряне,что по реке Вычогде-называются ПЕРМЬ! После принятия крещения за русских почитаются.Рус. историк Татищев. ,,Древние смерды были в основном инородцы,которые после крещения обрусели. Афанасий Щапов, Рос историк,этнограф В.Даль- Погодину(рос историк),,Что не говори, а гораздо более половины земляков наших-обрусевшая чудь и чухна!,,Вот такие они рЮЮЮзьгие!
14.01.2021 01:41 Ответить
Москва украинский город.

1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 9037
14.01.2021 09:27 Ответить
Где он там слово CALMAN RE (X) увидел?
13.01.2021 23:49 Ответить
...голову какого-то чорта с рогами по центру видно, это да
13.01.2021 23:50 Ответить
это его жена
14.01.2021 09:25 Ответить
Можливо, для лохів це - мадярський король. Якщо монета виглядає, як нова, може, вона насправді нова?
14.01.2021 10:35 Ответить
с одной стороны рогатый чорт, с другой - какое-то око хаоса. потом прочитал, что монета венгерская и полегчало.
14.01.2021 01:33 Ответить
І називається "динарій", а не "форинт". Точно угорська монета.
14.01.2021 10:55 Ответить
Важливо що на монеті немає кацапської бороди, а козацькі вуса Є!
14.01.2021 01:44 Ответить
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 9967

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Галицько-Волинське князівство
14.01.2021 03:21 Ответить
А фіноугри у той час клюкву на своїх болотах збирали, да канібалізмом замались, https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html андрофаги ім ім я
1000-літню монету з унікальною символікою знайшли в Ужгороді - Цензор.НЕТ 93
14.01.2021 18:43 Ответить
шо-то монета подозрительна новая. Может, венгры ее подкинули, типа напоминают...
14.01.2021 20:01 Ответить
на виолити впарят за пупельон
14.01.2021 20:17 Ответить
 
 