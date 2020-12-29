Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины. ФОТОрепортаж

В ночь на 29 декабря на пограничном переходе Српска-Црня сербские таможенники совместно с полицией обнаружили и пресекли попытку контрабанды коллекции из более 2000 антикварных предметов разных периодов.

Как сообщает Балканський оглядач со ссылкой на издание Kurir.rs, контрабанду обнаружили в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии, передает Цензор.НЕТ. Грузовик, перевозивший паркет из Украины в Сербию, стоял в очереди регулярного въездного контроля, а водитель сказал таможенникам, что перевозит только два пакета конфет, а также товар, который указан в таможенной документации.

Во время детального осмотра транспортного средства было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены антиквариатом разных периодов: эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов. Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых - многочисленные подвески, перстни, различные инструменты и оружие.

Обнаружив нарушение, водитель сказал таможенникам, что коллекция не его, он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату, и ему сказали, что кто-то свяжется с ним после его прибытия в страну.

