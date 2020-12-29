Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины. ФОТОрепортаж
В ночь на 29 декабря на пограничном переходе Српска-Црня сербские таможенники совместно с полицией обнаружили и пресекли попытку контрабанды коллекции из более 2000 антикварных предметов разных периодов.
Как сообщает Балканський оглядач со ссылкой на издание Kurir.rs, контрабанду обнаружили в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии, передает Цензор.НЕТ. Грузовик, перевозивший паркет из Украины в Сербию, стоял в очереди регулярного въездного контроля, а водитель сказал таможенникам, что перевозит только два пакета конфет, а также товар, который указан в таможенной документации.
Во время детального осмотра транспортного средства было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены антиквариатом разных периодов: эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов. Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых - многочисленные подвески, перстни, различные инструменты и оружие.
Обнаружив нарушение, водитель сказал таможенникам, что коллекция не его, он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату, и ему сказали, что кто-то свяжется с ним после его прибытия в страну.
Есть единственный факт. Машина везла паркет из Украины. Есть признание водителя.
Если это не дешёвый мусор, логичней было его запрятать среди паркета. Ценности так не возят.
Україну продають.
В ріднім домі, в ріднім домі
Яничари ростуть.
Так що можуть бути і чорні археологи.
"Сказ про Федота стрельца" Где Москва и где Багдад.
Герб українського гетьмана Івана Мазепи можна побачити (і навіть двічі!) в самому серці росії, в московському Кремлі. Розташований герб на стволі та лафеті старовинної української гармати, яка виставлена поблизу кремлівського Арсеналу як один із російських військових трофеїв.
Автор «мазепиної гармати» український ливар із Глухова Карпо Балашевич зробив її у 1705 році. От що пише про цю гармату російський дослідник М.В. Гордєєв: «З робіт українського майстра гарматного литва XVII століття Карпа Балашевича в Кремлі є гармата «Лев», відлита в місті Глухові в 1705 році. На казенній частині ствола латинський напис і литий герб гетьмана Малоросії Івана Мазепи, оточений буквами «А.Е.Г.І.М.В.Ц.Б.З.», які позначають початкові літери слів його повного титулу. Калібр 125 мм, вага 3 тис. кг, загальна довжина ствола 3 890 мм. Гармата розташована на декоративному чавунному лафеті, виконаному в 1835 році, біля західного фасаду Арсеналу, з лівого боку від вхідної арки».
Як бачимо, другий герб гетьмана Мазепи, той що на лафеті, зробили вже московські майстри у 1835 році, за царювання імператора Миколи І. Цікаво зазначити, що російські священники проклинали в цей час Мазепу анафемою, а кремлівські майстри зберігали пам'ять про нього на гетьманській зброї. - https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-mazepa-harmata-moskva-kreml/31021407.html
То, что сербы это все "выявили" - это месть сербов за скандал с подаренной, украденной в Украине, иконой. Чтобы показать, что Украина САМА всё скидывает на Запад. В общем-то, они не очень и ошибаются.