Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины. ФОТОрепортаж

В ночь на 29 декабря на пограничном переходе Српска-Црня сербские таможенники совместно с полицией обнаружили и пресекли попытку контрабанды коллекции из более 2000 антикварных предметов разных периодов.

Как сообщает Балканський оглядач со ссылкой на издание Kurir.rs, контрабанду обнаружили в грузовике с румынскими номерами, которым управлял 46-летний гражданин Сербии, передает Цензор.НЕТ. Грузовик, перевозивший паркет из Украины в Сербию, стоял в очереди регулярного въездного контроля, а водитель сказал таможенникам, что перевозит только два пакета конфет, а также товар, который указан в таможенной документации.

Во время детального осмотра транспортного средства было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов были заполнены антиквариатом разных периодов: эпохи бронзы, византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов. Всего таможенники насчитали 2113 предметов, среди которых - многочисленные подвески, перстни, различные инструменты и оружие.

Обнаружив нарушение, водитель сказал таможенникам, что коллекция не его, он согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату, и ему сказали, что кто-то свяжется с ним после его прибытия в страну.

Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 01
Фото: kurir.rs
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 02
Фото: kurir.rs
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 03
Фото: kurir.rs
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 04
Фото: kurir.rs

Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 05
Фото: kurir.rs
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 06
Фото: kurir.rs
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 07
Фото: kurir.rs
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины 08
Фото: kurir.rs

+27
Подарунки для Лаврова?
показать весь комментарий
29.12.2020 19:58 Ответить
+24
Серьезно, особенно количество.. Где ж это столько можно было набрать.. даже для нескольких музеев это многовато будет. Странный случай.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:57 Ответить
+13
Респект сербам - зупинили контрабанду в останній момент. А скільки кордонів він перетнув...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:01 Ответить
Ничего странного. Что то подобное должно было произойти. Это ответка. Как луганская икона могла попасть в БиГ? Понятное дело. Сами украинцы её и продали.
Есть единственный факт. Машина везла паркет из Украины. Есть признание водителя.
Если это не дешёвый мусор, логичней было его запрятать среди паркета. Ценности так не возят.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:15 Ответить
Як на мене, то предмети на цих фото аж ніяк не схожі на дешеве сміття...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:20 Ответить
Перевозку не сміття на авось пустили? Верите? Как вчера через КПВВ (зная о досмотре всех сумок) в чемодане 150 тысяч несли. Авось не глянут. Рискнём? За такие риски головы отрывают (если не пронесло)
показать весь комментарий
29.12.2020 20:25 Ответить
сміття твоє існування кацапська тварино
показать весь комментарий
30.12.2020 21:54 Ответить
...і оптовий "замовник" лишається невідомим
показать весь комментарий
29.12.2020 20:17 Ответить
Зетварь распродает музеи или кто-то из его окружения, как с масками біло, и как с зернохранилищами...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:05 Ответить
Якщо в Сербію то без запоребріка не обійшлось. У них стратегічна дружба.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:53 Ответить
Роксолано, Роксолано,
Україну продають.
В ріднім домі, в ріднім домі
Яничари ростуть.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:59 Ответить
вирубка масова Лісомасивів .... Бурштин... КУргани ( чорні "архіологи").... - наше сьогодення, і "влада" тіпа ні при чому- а оте зЄ чьмо відосики в геолокаціях про досягнення знімае - мають креативні ідеї...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:00 Ответить
Минимум две украинско-румынскую и румынско-украинскую.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:19 Ответить
румыны потворствуют контрабанде с Украины. Сигареты в основном туда прут. А румыны перпродают дальше.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:32 Ответить
Звідки інфа/туфта?
показать весь комментарий
29.12.2020 20:42 Ответить
Знаешь, какое село самое богатое в Украине? Нижняя Апша в Закарпатской области, недалеко от украинско-румынской границы. Дальше догадайся сам. https://tavriya.ks.ua/index.php?newsid=6275 Как выглядит самое богатое село Украины
показать весь комментарий
29.12.2020 22:43 Ответить
Випустили наші сраможніки, а затримали за то ножі з параші!
показать весь комментарий
29.12.2020 20:02 Ответить
Крыша нехилая была скорее всего в Румынии...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:03 Ответить
В Україні.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:08 Ответить
и там, и там
показать весь комментарий
29.12.2020 20:33 Ответить
Наверняка запасники музея сплавили,но как всегда спишут на черных археологов.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:05 Ответить
Зараз стільки копають, практично не криючись, викладають навіть відосікі в ютубі.
Так що можуть бути і чорні археологи.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:10 Ответить
Я летом видел в киевском парке Гришо мужика с лопатой и металоискателем. Вызвал копов- они приехали, пожурили охранника на входе и на этом все- на территорию уже никто не пошел никуда искать мужика.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:04 Ответить
тебе столько за жизнь не накопать
показать весь комментарий
29.12.2020 23:04 Ответить
А подумати не пробував? Є організації, які займаються скупкою у чорних археологів. Купа сайтів в неті. І там колекції такі, що тобі й не снилися.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:57 Ответить
Марвел нервно курит с Кингом,дилетанты...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:12 Ответить
То есть у Украинской таможни вопросов нет.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:12 Ответить
Ну музейные экспонаты это не Гарри Потер нечего досматривать.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:14 Ответить
курган раскопали
показать весь комментарий
29.12.2020 20:15 Ответить
византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов

"Сказ про Федота стрельца" Где Москва и где Багдад.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:19 Ответить
вот же сволочи...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:16 Ответить
Возздсться этии с молотком )))
показать весь комментарий
29.12.2020 20:27 Ответить
і крадуть, і хапають, і підробляють...

Герб українського гетьмана Івана Мазепи можна побачити (і навіть двічі!) в самому серці росії, в московському Кремлі. Розташований герб на стволі та лафеті старовинної української гармати, яка виставлена поблизу кремлівського Арсеналу як один із російських військових трофеїв.

Автор «мазепиної гармати» український ливар із Глухова Карпо Балашевич зробив її у 1705 році. От що пише про цю гармату російський дослідник М.В. Гордєєв: «З робіт українського майстра гарматного литва XVII століття Карпа Балашевича в Кремлі є гармата «Лев», відлита в місті Глухові в 1705 році. На казенній частині ствола латинський напис і литий герб гетьмана Малоросії Івана Мазепи, оточений буквами «А.Е.Г.І.М.В.Ц.Б.З.», які позначають початкові літери слів його повного титулу. Калібр 125 мм, вага 3 тис. кг, загальна довжина ствола 3 890 мм. Гармата розташована на декоративному чавунному лафеті, виконаному в 1835 році, біля західного фасаду Арсеналу, з лівого боку від вхідної арки».
Як бачимо, другий герб гетьмана Мазепи, той що на лафеті, зробили вже московські майстри у 1835 році, за царювання імператора Миколи І. Цікаво зазначити, що російські священники проклинали в цей час Мазепу анафемою, а кремлівські майстри зберігали пам'ять про нього на гетьманській зброї. - https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-mazepa-harmata-moskva-kreml/31021407.html
показать весь комментарий
29.12.2020 20:26 Ответить
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины - Цензор.НЕТ 8733
показать весь комментарий
29.12.2020 20:26 Ответить
шо-то много даже для неприкрытой нашей черной археологии. Похоже, запасники музеев распродают. На украинской границе, похоже, дырка, а дальше, наоборот, заинтересованы в ввозе. Сербы, возможно, и раньше знали об этих схемах, но сейчас разозлились из-за иконы, которую Лавров вернул.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:36 Ответить
Вывозят музеи.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:47 Ответить
Добре копали...Кивська Русь, Гава- Голіградська культура, Черняхівська культура, скіфи, середньовіччя і т.д.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:53 Ответить
Ого! Стоит это добро наверное целое состояние...
показать весь комментарий
29.12.2020 20:58 Ответить
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 4136 https://censor.net/ru/user/429850 Много. Но, в Европе, еще дороже. Поэтому и вывозили.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:39 Ответить
Без кришування так званих культурологів,,,працівників музеів таке вивезти неможливо.То всі речі з Музейних Запасників...ті що у підвалах музеів...Ну і кантора допомогла !

То, что сербы это все "выявили" - это месть сербов за скандал с подаренной, украденной в Украине, иконой. Чтобы показать, что Украина САМА всё скидывает на Запад. В общем-то, они не очень и ошибаются.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:12 Ответить
Там есть зеЛЕНЫЕ ложечки с молоточными щипчиками,вот где собака зарыта,экстрасенсы всего мира ,объединяйтесь...
показать весь комментарий
29.12.2020 21:19 Ответить
за всё в стране отвечает президент.. к Зеле это не относится, бо ЦЕ - чорті шо
показать весь комментарий
29.12.2020 21:30 Ответить
Зачем попалили? Можно было выявить адресата. Или было решение слить и отмазать? Друзьями адресата.
показать весь комментарий
29.12.2020 21:50 Ответить
Черных копателей бы уже пора сажать как уголовников. Сколько курганов раскапывается безнаказанно.
показать весь комментарий
29.12.2020 22:07 Ответить
Цікава штука під №12. Що то за зброя така?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:30 Ответить
Скоріш за все то не зброя, а навершя бунчука.
показать весь комментарий
30.12.2020 08:41 Ответить
А я думав, що то ще скити когось патрали тою річчю.
показать весь комментарий
30.12.2020 23:22 Ответить
Швидше за все ці речі викрадені з музеїв у лугандоні, а з параші вони могли потрапити у Придністров'я, а далі через Молдову в Румунію.
показать весь комментарий
30.12.2020 02:35 Ответить
Цікава і розноманітна колекція. Хтось вивозив для себе, можливо виїхав на ПМЖ. Якби вивозили на продаж то везли б найцінніше, а не весь мотлох. Не музейне, копаніна. Курганами і не пахне, "чорні-пречорні археологи" ні причому, звичайні металошукачі.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:58 Ответить
Все що стоюще то це булава фібули кельти в районі 1000грн. Це якщо вони купляли на віоліті
показать весь комментарий
31.12.2020 20:30 Ответить
 
 