Природний газ внесено до списку соціально значущих товарів в Україні

Ціни на соціально значущі товари регулює держава. Кабмін вніс у цей список природний газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Кабміну №25.

Так, перелік товарів, що мають важливе соціальне значення, поповнився природним газом.

Цей список затверджений постановою "Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають що мають важливе соціальне значення, товари протиепідемічного призначення".

Такий список був затверджений 22 квітня 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. До переліку входять: борошно, хліб, яйця, масло, гречана крупа, парацетамол, медичні маски та інші товари.