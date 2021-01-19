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Природный газ внесен в список социально значимых товаров в Украине

Природный газ внесен в список социально значимых товаров в Украине

Цены на социально значимые товары регулирует государство. Кабмин внес в данный список природный газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №25.

Так, перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, пополнился природным газом.

Этот список утвержден постановлением "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющих важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

Данный список был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В перечень входят: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.

Также читайте: Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Автор: 

Газ (10223) Кабмин (14024)


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Топ комментарии
+10
И как же мы раньше жили без этого? И без платы за доставку? Прямо чудеса. Как мы его тогда получали то при "барыгах"?
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19.01.2021 10:34
+7
а дрова? а електрика? а вода?.. якись придурки....знущаються як хочуть...
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19.01.2021 10:32
+6
А мы то думаем теперь, кто э это вас, дырявых, сейчас нахлобучивает... А это все он окаянный.

Бегом на трассу яйца морозить, зебилушка. Это очень помогает с тарифами.
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19.01.2021 10:47
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а дрова? а електрика? а вода?.. якись придурки....знущаються як хочуть...
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19.01.2021 10:32 Ответить
Природный газ внесен в список социально значимых товаров в Украине - Цензор.НЕТ 9235
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19.01.2021 10:40 Ответить
И как же мы раньше жили без этого? И без платы за доставку? Прямо чудеса. Как мы его тогда получали то при "барыгах"?
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19.01.2021 10:34 Ответить
Пэтро марадёр его велосипедным насосом в твой дом закачивал, то ты просто не обращал внимание.
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19.01.2021 10:44 Ответить
А мы то думаем теперь, кто э это вас, дырявых, сейчас нахлобучивает... А это все он окаянный.

Бегом на трассу яйца морозить, зебилушка. Это очень помогает с тарифами.
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19.01.2021 10:47 Ответить
а оно мне надо))) я на брикетах сижу пятый год, в обрезанную трубу могу только пукнуть))) мне тот пердёж в той трубе пох)))
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19.01.2021 10:54 Ответить
И успевал же. И газ накачать и отопление, и электрику. И даже деньги в бюджет докладывал. Прямо гигант какой-то, а не Порох. Нахрена же вы тогда привели к власти зеленых воров?
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19.01.2021 10:54 Ответить
та отож и армию наладил и денег ********** оставил)) то шо украл и вот пришло шапито 95)) денег ноль казна пустая и бабкам платёжки написали на долгую память с любовью от **********.
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19.01.2021 10:56 Ответить
При Педро тарифы росли ка грибы, так шо холодильник у черни в конце каденции ***** победил, тоже самое светит и Бубочке - обещания наполнить холодильник его к власти привели, но холодильник его и победит в конце каденции .... а всё дружба Педро и Бубочки с олигархами - они ненажорливые, сколько не впихивай - всё мало будет.
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19.01.2021 15:04 Ответить
да уж что оставил ваш славный гетьман и крестоносец...Украина и с этим дерьмом разберется! А вы овцы лейте масло в огонь, ваше тепло и нам пригодится)
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19.01.2021 17:58 Ответить
да Пэтро столько оставил шо ********** нужно было аж полтора года чтоб всё ********)) у самокатчика аж нервы сдали и он вовремя стал на лыжи)) а ахметовская шестёрка шмыгаль с двойным усилием работает, но страна всёравно держится.
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20.01.2021 08:55 Ответить
Выдать белым ходокам на трассах по балончику газа.
Они же свято верят, что являются владельцами всего, что идет по трубам через Украину.
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19.01.2021 10:38 Ответить
Я мав необережність цими зебілами шо виходять на траси поспілкуватись. Кажу чого ви тут тусуєтесь? Кажуть, ціни на газ великі і за транспортування дуже багато беруть. Кажуть Навфтогаз відпускає по 3,24 грн за куб, а ми платим по 10. Ну і т.і.... Кажу тоді беріть відра і йдіть до нафтогазу він вап відсипить по 2.24. Так вони мені чуть автомобіль не перекинули
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19.01.2021 10:57 Ответить
надо было просто сжечь тебя с твоим авто
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19.01.2021 18:00 Ответить
Зебіл?
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19.01.2021 19:15 Ответить
Наконец-то, на третьи сутки Зорький Сокол заметил, что стены нет и можно бежать...
Под видом оплаты за украинский газ ввели рабство.
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19.01.2021 10:42 Ответить
"З 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але не довше ніж до 31 березня 2021 р.Фундаментальное решение, ваяли и руки трусились, аж на 2 месяца, а сколько шуму и самовосхвалений прозвучало.
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19.01.2021 10:48 Ответить
В багатьох київських будинках немає газу, тож сотням тисяч киян похер на нього. Що з опаленням?
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19.01.2021 10:51 Ответить
А опалення чим гріється? Вугіллям? Чи таки ж тим газом?
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19.01.2021 11:59 Ответить
Залежить від ТЕЦ. Втім, тут мова про інше. Зробили гранічний тариф по газу для населення, а по опаленню не зробили. На ціну для енергогенеруючих компаній тариф по газу для населення ніяк не впливає.
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19.01.2021 12:07 Ответить
ну так. це і телеканали відзначають
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19.01.2021 12:28 Ответить
Довго думали , смішно.
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19.01.2021 12:05 Ответить
Больше 70% предприятий по распределению газа трубопроводами контролирует Дмитрий Фирташ, олигарх и бывший соратник экс-президента Виктора Януковича.
Природний газ внесено до списку соціально значущих товарів в Україні - Цензор.НЕТ 2979Источник: https://biz.censor.net/r3016268.

Статья 2016года. И что изменилось.
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19.01.2021 12:50 Ответить
Дали значит индульгенцию:
толе еще будет о-йо-йой!!!
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19.01.2021 15:21 Ответить
Природный газ и электричество - важные инфраструктуры страны. Нельзя позволять их контролировать олигархам. Данные инфраструктуры должны быть национализированны, а цены за них должны быть справедливыми. Украинский газ должен быть бесплатным всем украинцам. Цена учитывается только к зарплате сотрудникам которые его добывают и затратам на оборудование. Зачем кормить олигархов? Они никогда не нажруться, а как паразиты, вытягивают жизненные силы с людей пока те не упадут. Поэтому повышают цены, хотя других оснований для повышения, кроме собственной наживы - нету
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19.01.2021 15:31 Ответить
 
 