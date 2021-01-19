Природный газ внесен в список социально значимых товаров в Украине

Цены на социально значимые товары регулирует государство. Кабмин внес в данный список природный газ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабмина №25.

Так, перечень товаров, имеющих важную социальную значимость, пополнился природным газом.

Этот список утвержден постановлением "О мерах по стабилизации цен на товары, имеющих важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения".

Данный список был утвержден 22 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. В перечень входят: мука, хлеб, яйца, масло, гречневая крупа, парацетамол, медицинские маски и другие товары.

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