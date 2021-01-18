РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5795 посетителей онлайн
Новости
1 121 32

Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

С 22 января по 10 февраля во Кабинете Министров пройдет широкое обсуждение наработок Национальной экономической стратегии-2030, которая разрабатывается Рабочей группой Кабинета Министров Украины на платформе Центра экономического восстановления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время публичных мероприятий с участием представителей правительства, Верховной Рады и Офиса Президента состоится публичное представление ключевых идей НЭС-2030 и обсуждение путей ее осуществления.

Ключевая цель мероприятий - по результатам обсуждения разработать и представить на рассмотрение Кабинета Министров проект решения Правительства по формированию экономической политики до 2030 года, обсудить приоритетные мероприятия в Плане действий Правительства на 2021-2023 годы и перечень приоритетных законов, которые должны быть приняты Верховной Радой Украины в течение следующих трех лет.

Также читайте: Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича

Тематика обсуждения в течение запланированных встреч:

Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность;
Поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства;
Развитие предпринимательской культуры и регуляторная политика;
Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды;
Промышленность, транспорт и инфраструктура;
Международная экономическая политика и торговля (Экспортно-кредитное агентство); Цифровая экономика и Информационно-компьютерные технологии;
Управление государственной и коммунальной собственностью;
Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины;
Развитие агросектора.

Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться экономика Украины в ближайшие 10 лет: стимулы для промышленности, агросектора, добычи, IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора.

Также читайте: В 2021 году на зарплаты учителей предусмотрено почти 100 млрд грн, - Минфин

Автор: 

Кабмин (14045) экономика (3890)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Бльоооо... Стратеги итить их за ногу.

Только эти "стратеги" не способны спланировать что-либо даже на промежутке в пару месяцев. Все, за что брались ЗЕленые, просрано.

На повестке дня уже веерные отключения электричества и гривна в рулонах, а они светлое будущее планируют.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:33 Ответить
+4
Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030 - Цензор.НЕТ 3721
показать весь комментарий
18.01.2021 14:28 Ответить
+4
Нью васюки! А можно для начала выполнить хоть одно обещание ,данное в 2019 году? Ну хоть маленькое?Конец эпохи бедности ,запланируем до 2023 года ,эпоху нищеты!
показать весь комментарий
18.01.2021 14:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы бы лучше подумали как выйти из жо...ы 2021, и не только экономической....
показать весь комментарий
18.01.2021 14:28 Ответить
да, ограничтесь этим годом
показать весь комментарий
18.01.2021 14:30 Ответить
лучше, квАрталом (не путать с квартАлом)
показать весь комментарий
18.01.2021 14:32 Ответить
Як ми тарифами боремось за повернення окупованої частини Донбасу... і які "переваги" в жителів (нібито) неокупованої частини України перед жителями днр?

Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...

Електроенергія

- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)

- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).

Газ

- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)

- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).

Вода холодна

- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.

- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).

Тепло

- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.

- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).

А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:

-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?

-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
показать весь комментарий
18.01.2021 14:41 Ответить
За майже 2 роки правління ЗЕ, глибокі наукові дослідження самопочуття шлунків та гаманців українців прийшли до неочікуваного висновку: - виявилося що Слуги Народу є слугами не всього народу України, а лише його частини, яка має усталену назву - олігархи та "русзький мір"...

А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?

Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців.

Як далі жити? тиранія ж лютує...

Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:

-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.

При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
показать весь комментарий
18.01.2021 14:48 Ответить
Права американців на повстання проти влади є в канонічному тексті "Декларації незалежності США" : «...весь досвід минулого підтверджує, що люди схильні скоріше зносити вади до тих пір, поки їх можна терпіти, ніж використовувати своє право скасовувати урядові форми, що стали для них звичними. Але коли довгий ряд зловживань і насильств, незмінно підпорядкованих одній і тій же меті, свідчить про підступний задум змусити народ змиритися з необмеженим деспотизмом, повалення такого уряду і створення нових гарантій безпеки на майбутнє стає правом і обов'язком народу ».

Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!

Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:

1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!

-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.

А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:

"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."
показать весь комментарий
18.01.2021 14:52 Ответить
Реформи від Зеленського: пенсії суддям підвищили на 22 тис., А військовим всього на 300 грн

- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.

Які пенсії отримують українці:

судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)

військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)

соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)

пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).

А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...

Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
показать весь комментарий
18.01.2021 15:19 Ответить
Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030 - Цензор.НЕТ 3721
показать весь комментарий
18.01.2021 14:28 Ответить
так похожа, так похожа на мендель
показать весь комментарий
18.01.2021 14:32 Ответить
Экономическая стратегия на крови.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:28 Ответить
продумывайте стратегию побега в ростов
показать весь комментарий
18.01.2021 14:29 Ответить
плани комара на наступне літо..
показать весь комментарий
18.01.2021 14:31 Ответить
у меня нет времени думать стратегически (с) зелох
показать весь комментарий
18.01.2021 14:31 Ответить
>Шмыгаль о разработке экономической стратегии-2030: Надо выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке

слышите, выиграть конкуренцию на мировом рынке за капитал...
показать весь комментарий
18.01.2021 14:32 Ответить
дійсно, смішне словосполучення для нинішньої влади..
показать весь комментарий
18.01.2021 14:36 Ответить
Бльоооо... Стратеги итить их за ногу.

Только эти "стратеги" не способны спланировать что-либо даже на промежутке в пару месяцев. Все, за что брались ЗЕленые, просрано.

На повестке дня уже веерные отключения электричества и гривна в рулонах, а они светлое будущее планируют.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:33 Ответить
липа все это обсуждение. На самом деле продолжат реформы Яценюка по отказу от социальных программ. Шмыгаль вовсю накопительную пенсию толкает. Хотя если опрос провести, 90% населения будет против.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:33 Ответить
Смешно.
Где будет этот кабмин через полгода?!
показать весь комментарий
18.01.2021 14:34 Ответить
штаб разработки стратегии уже создали? а так заняться нечем кроме словоблудия, проблем никаких щас нет...
показать весь комментарий
18.01.2021 14:34 Ответить
Нью васюки! А можно для начала выполнить хоть одно обещание ,данное в 2019 году? Ну хоть маленькое?Конец эпохи бедности ,запланируем до 2023 года ,эпоху нищеты!
показать весь комментарий
18.01.2021 14:35 Ответить
Абсолютно бесполезная трата времени. Впрочем, ничем другим они похоже не занимаются.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:36 Ответить
для начала - пнх. Потом еще подальше, ну а затем...А там и Байден из Дэлавера привет пришлет. Вот и вся стратегия.
показать весь комментарий
18.01.2021 14:43 Ответить
Звучит как анекдот
показать весь комментарий
18.01.2021 14:43 Ответить
или комедию какую то снимают
с президентом в главной роли))
показать весь комментарий
18.01.2021 14:55 Ответить
Ну конечно же-- всё как всегда и было..списал Шмыгаль с исторических былых времён, думал подзабыли про --НЭП, теперь НЭС.. там власть советов ,здесь зелёных "шмарчков" и конечно же -- "электрификация всей страны", куда уж без неё.))))
показать весь комментарий
18.01.2021 15:11 Ответить
Ну почему? Стратегия есть, всё что приносило прибыль в бюджет и было государственным, разбить на мелкие кусочки и передать в аутсорсинг, пусть добивают! Распродать территорию Украины, в вечное пользование ни в коем случае не в аренду у государства Украины, отдать в разработку природные ресурсы иностранным компаниям. Народ Украины трудоспособный вытеснить из страны на заработки на паньщину в Польшу и др. страны. Остальных оставшихся, задавить отсутствием медицины и налогами, бесконтрольными опасными для здоровья недо-продуктами, и организовать голодомор в Украине, когда продавать некому, по тому что купить не за что. Усилить финансирование силовым структурам, для своевременного погашения голодных бунтов. Дальние стратегии.
Игральному бизнесу разрешить, лёгкие наркотики и легализовать проституцию всех видов.
В связи с экономической дешевизной , Привлечь иностранных туристов , опробовать дёшево, "Самых красивых девушек Украинок" с Инвест НЯНЯМИ от Авакова.
показать весь комментарий
18.01.2021 15:27 Ответить
Вырубать леса......
показать весь комментарий
18.01.2021 15:28 Ответить
не нужно так далеко смотреть. есть надежда что через пару лет в политике и экономике Украины даже духа вашего не будет. а после вас, как нибудь сами разберемся
показать весь комментарий
18.01.2021 15:46 Ответить
Заговорюють зуби. Хто цим балакунам ще вірить?
показать весь комментарий
18.01.2021 17:44 Ответить
Стратегію вони для кого розробляють???
До 2030 року нікого з цих розробників уже не буде!
показать весь комментарий
19.01.2021 09:46 Ответить
 
 