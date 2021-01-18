Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030

С 22 января по 10 февраля во Кабинете Министров пройдет широкое обсуждение наработок Национальной экономической стратегии-2030, которая разрабатывается Рабочей группой Кабинета Министров Украины на платформе Центра экономического восстановления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время публичных мероприятий с участием представителей правительства, Верховной Рады и Офиса Президента состоится публичное представление ключевых идей НЭС-2030 и обсуждение путей ее осуществления.

Ключевая цель мероприятий - по результатам обсуждения разработать и представить на рассмотрение Кабинета Министров проект решения Правительства по формированию экономической политики до 2030 года, обсудить приоритетные мероприятия в Плане действий Правительства на 2021-2023 годы и перечень приоритетных законов, которые должны быть приняты Верховной Радой Украины в течение следующих трех лет.

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Тематика обсуждения в течение запланированных встреч:



Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность;

Поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства;

Развитие предпринимательской культуры и регуляторная политика;

Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды;

Промышленность, транспорт и инфраструктура;

Международная экономическая политика и торговля (Экспортно-кредитное агентство); Цифровая экономика и Информационно-компьютерные технологии;

Управление государственной и коммунальной собственностью;

Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины;

Развитие агросектора.

Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться экономика Украины в ближайшие 10 лет: стимулы для промышленности, агросектора, добычи, IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора.

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