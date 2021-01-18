Кабмин начинает широкое обсуждение Национальной экономической стратегии-2030
С 22 января по 10 февраля во Кабинете Министров пройдет широкое обсуждение наработок Национальной экономической стратегии-2030, которая разрабатывается Рабочей группой Кабинета Министров Украины на платформе Центра экономического восстановления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Во время публичных мероприятий с участием представителей правительства, Верховной Рады и Офиса Президента состоится публичное представление ключевых идей НЭС-2030 и обсуждение путей ее осуществления.
Ключевая цель мероприятий - по результатам обсуждения разработать и представить на рассмотрение Кабинета Министров проект решения Правительства по формированию экономической политики до 2030 года, обсудить приоритетные мероприятия в Плане действий Правительства на 2021-2023 годы и перечень приоритетных законов, которые должны быть приняты Верховной Радой Украины в течение следующих трех лет.
Тематика обсуждения в течение запланированных встреч:
Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность;
Поддержка креативных индустрий и индустрии гостеприимства;
Развитие предпринимательской культуры и регуляторная политика;
Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды;
Промышленность, транспорт и инфраструктура;
Международная экономическая политика и торговля (Экспортно-кредитное агентство); Цифровая экономика и Информационно-компьютерные технологии;
Управление государственной и коммунальной собственностью;
Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины;
Развитие агросектора.
Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться экономика Украины в ближайшие 10 лет: стимулы для промышленности, агросектора, добычи, IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...
Електроенергія
- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)
- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).
Газ
- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)
- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).
Вода холодна
- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.
- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).
Тепло
- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.
- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).
А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:
-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?
-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?
Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців.
Як далі жити? тиранія ж лютує...
Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:
-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.
При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!
Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:
1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!
-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:
"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."
- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Які пенсії отримують українці:
судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).
А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...
Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
слышите, выиграть конкуренцию на мировом рынке за капитал...
Только эти "стратеги" не способны спланировать что-либо даже на промежутке в пару месяцев. Все, за что брались ЗЕленые, просрано.
На повестке дня уже веерные отключения электричества и гривна в рулонах, а они светлое будущее планируют.
Где будет этот кабмин через полгода?!
с президентом в главной роли))
Игральному бизнесу разрешить, лёгкие наркотики и легализовать проституцию всех видов.
В связи с экономической дешевизной , Привлечь иностранных туристов , опробовать дёшево, "Самых красивых девушек Украинок" с Инвест НЯНЯМИ от Авакова.
До 2030 року нікого з цих розробників уже не буде!