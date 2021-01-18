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Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича

Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича

Кабинет Министров уволил Василия Кузевича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей руководителя этого органа на Юрия Болоховца.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат "Слуги народа" Василий Мокан в Фейсбуке по результатам внеочередного заседания Кабмина в понедельник, 18 января, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за: освобождение Кузевича Василия Степановича - от должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон). О временном возложении обязанностей председателя Государственного агентства лесных ресурсов на Болоховца Юрия Витальевича (заместитель председателя Гослесагентства)", - написал Мокан.

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Также, по его словам, правительство согласовало назначение: Владимира Орлова первым заместителем председателя Днепропетровской ОГА, Максима Беспальчука - заместителем председателя Днепропетровской ОГА, Ольги Горб - заместителем председателя Днепропетровской ОГА, Александра Федько - заместителем председателя Житомирской ОГА.

Кроме того, согласовано назначение Владимира Важинского заместителем председателя Тернопольской ОГА, Владимира Билыка - заместителем председателя Хмельницкой ОГА, а Владимира Юрьева - заместителем председателя Хмельницкой ОГА.

Как сообщалось, Василия Кузевича назначили главой Государственного агентства лесных ресурсов в июле 2020 года.

Автор: 

Кабмин (14044) назначение (2185) ОГА (2394) увольнение (2690) Гослесагентство (47) Мокан Василий (44)


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Не дозволяв вивозити ліс?
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18.01.2021 12:21 Ответить
Погано ділився награбованим баблом....
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18.01.2021 12:30 Ответить
Ну будем ждать як ще один хло подасть позов в суд на те що його не правомочно лишили корупційної кормушки... В нас же країна нонсенс...простий люд звільняють правомочно а зажравшихся завжди неправомочно...
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18.01.2021 12:34 Ответить
Ліс закінчується, що йому там робити...?
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18.01.2021 13:04 Ответить
Це таке відношення тупорилої влади цієї держави, яка з міністерства лісової галузі зробила агентство по знищенню лісів (а агентство згідно тлумачного словника це організація, що виконує певні доручення інших суб'єктів господарювання або приватних осіб тобто обслуга розпилу лісів владними бобрами і організація розстрілів бобрам останніх звірів фауни) бо права на власну політику в лісовій галузі не має. . Ліс це здоров'я нації, це вологозатримання і захист ґрунтів, це деревина, розчинники, вибухівка, ящики для снарядів і ракет, це захист і спротив окупантам. І все це вже профукано владою і тією і цією. То бабу бухгалтера поставлять управляти лісами, тепер призначили 15.07.2020 і вже звільнили. Мабуть, дійсно не давав розкрадати ліс бобрам, бо розумний, треба шукати корупціонера чи агента ЄС. Поки, що, я так зрозумів, буде правити пригодований член партії поміщиків України. Як кажуть щасти їм в реформах.
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18.01.2021 13:17 Ответить
черговий кузя-маріонетка завершив свою каденцію, призначення нікчемне своє виконав і перевиконав та й про себе точно не забував, хватить і на внуків і на правнуків. хто на черзі....... ? зміст і фунції "роботи" залишаються не змінними.
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18.01.2021 14:55 Ответить
Топ-ворюга отделался увольннеием...а надо было бы под расстрел..
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18.01.2021 18:14 Ответить
 
 