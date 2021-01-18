Кабмин уволил главу Гослесагентства Кузевича

Кабинет Министров уволил Василия Кузевича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов и возложил исполнение обязанностей руководителя этого органа на Юрия Болоховца.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат "Слуги народа" Василий Мокан в Фейсбуке по результатам внеочередного заседания Кабмина в понедельник, 18 января, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин также проголосовал за: освобождение Кузевича Василия Степановича - от должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов (по соглашению сторон). О временном возложении обязанностей председателя Государственного агентства лесных ресурсов на Болоховца Юрия Витальевича (заместитель председателя Гослесагентства)", - написал Мокан.

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Также, по его словам, правительство согласовало назначение: Владимира Орлова первым заместителем председателя Днепропетровской ОГА, Максима Беспальчука - заместителем председателя Днепропетровской ОГА, Ольги Горб - заместителем председателя Днепропетровской ОГА, Александра Федько - заместителем председателя Житомирской ОГА.

Кроме того, согласовано назначение Владимира Важинского заместителем председателя Тернопольской ОГА, Владимира Билыка - заместителем председателя Хмельницкой ОГА, а Владимира Юрьева - заместителем председателя Хмельницкой ОГА.

Как сообщалось, Василия Кузевича назначили главой Государственного агентства лесных ресурсов в июле 2020 года.