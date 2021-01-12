РУС
Браконьеры на праздники спилили как минимум около 2 тысяч елок

Инспекторы Гослесагентства смогли обнаружить 1932 елки, незаконно срубленных браконьерами. Лесу нанесен ущерб на сумму в 873 тыс. гривен.

Об том сообщает пресс-служба Гослесагентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего выявлено 1932 елки, срубленных браконьерами, которые нанесли вред лесу на сумму 873 тыс. гривен. составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

В Гослесагентстве напомнили, что законно добытые елки продают со специальными бирками, которые позволяют отследить происхождение растения.

Также на Цензор.НЕТ: В Харькове перед праздниками проверили 35 точек продажи елок и выявили нарушения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Отметим, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки из специальных плантаций или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие меры не наносят вред лесу", - добавили в агентстве.

+2
Однажды ночью выйдут елки, из леса, взявши топоры .

Рубить себе людей на праздник - самых красивых и больших ! (с)
12.01.2021 23:45 Ответить
12.01.2021 23:45 Ответить
+2
вопрос не в том скоко спилили браконьеры
а скоко получили инспекторы
12.01.2021 23:54 Ответить
12.01.2021 23:54 Ответить
+1
ну почему такие тупые? дорог с леса не так уж много, что бы выехать, да поставить камеры и хлопать ребят и садить на 50 лет, что бы все 50 лет занимались чисто посадкой лесов.. прикольно не валить лес , а садить...пока не посадят в 100 раз больше чем уничтожили не выпускать
12.01.2021 23:40 Ответить
12.01.2021 23:40 Ответить
А членограй 0,5% страны просрал.....
12.01.2021 23:38 Ответить
12.01.2021 23:38 Ответить
12.01.2021 23:45 Ответить
Уверен это только малая часть украденного, то что неполучилось увезти.
12.01.2021 23:46 Ответить
12.01.2021 23:46 Ответить
Это не мелкая, а мельчайшая часть, которую "бизнесмены от елок" разрешили инспекции показать, что б тех вообще не разогнали за бесполезностью...
13.01.2021 17:07 Ответить
13.01.2021 17:07 Ответить
Всего выявлено 1932 елки - на 29 тис. населених пунктів
12.01.2021 23:53 Ответить
12.01.2021 23:53 Ответить
12.01.2021 23:54 Ответить
ОК, про елки....Недлеко от нас - кукурузные поля с полосами лесопосадок . Сосны( не ржать!!!). Лет 5 назад выкопал росток сосны(шо я сказал, ну!!!), посадил в здоровенный горшок. Вот его и украшаем на Рождество(росток, не горшик). Вырастет слишком большой - высадим в лесопосадку, выкопаем другой.
13.01.2021 00:03 Ответить
13.01.2021 00:03 Ответить
вот за это надо конфисковывать все
13.01.2021 00:19 Ответить
13.01.2021 00:19 Ответить
у нас тупо вирізають дуби по 50-60 см в діаметрі по лісосмугах і їм за це нічого. Позавчора буквально впіймав прямо біля мого поля, пиляють, а будуть думати, що то я. І що з того? - нічого. Каже, мовляв, чорт попутав, БІЛЯ ТЕБЕ більше різати не буду. . Найгірше, ріжуть товарний дуб НА ДРОВА! Я кажу, щоб не різав, подзвонив мені, як треба, з мого фронтального погружчика зачистимо гілля, що в поле висить; там по 10м гілляки по 10-20 см, на дрова ідеально, і дерево ціле. І що? - І далі ріже, тільки десь уже в іншій лісосмузі. І таких придурків дофіга, і всі знають, але по закону їм нічого не зробиш
13.01.2021 00:25 Ответить
13.01.2021 00:25 Ответить
Арестовать так на месяца 3 хотя бы помимо штрафа и заставить спать на матрацике усыпанном иголками и полюбят природу автоматически
13.01.2021 02:11 Ответить
13.01.2021 02:11 Ответить
нанесли вред лесу на сумму 873 тыс. гривен. составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3241432
13.01.2021 03:03 Ответить
13.01.2021 03:03 Ответить
Банутые люди ,которые покупают эти ёлки ,есть технологии продают в горшке ,потом высаживают в лес ,.Зачем ссуки деревья убиваете ради 10- минут ,,😡
13.01.2021 06:52 Ответить
13.01.2021 06:52 Ответить
Ёлке всё равно кто её спилил, в любом случае дерево уничтожено.
13.01.2021 07:30 Ответить
13.01.2021 07:30 Ответить
В Киеве красивая симметричная чисто зеленая елка в сезоне 2020/2021 (беззубые продавцы елок рассказывали что она не осыпается и её потом можно высадить в почву) стоила 2500 грн. Две тысячи пятьсот гривен, Карл! мне кажется, зеленский пробивает дно снизу дна
13.01.2021 08:24 Ответить
13.01.2021 08:24 Ответить
Куда ,как посадить ,кто ёлки не высаживал тот не знает ,если корневая система нарушена и обсохла ,ёлке звизда 😡
13.01.2021 08:35 Ответить
13.01.2021 08:35 Ответить
Таки "смогли обнаружить"?! Протрезвели, что ли?! Или не успели концы спрятать?! 😞
13.01.2021 08:35 Ответить
13.01.2021 08:35 Ответить
О-о-о! Аж 2000 ялинок! Браконьєри! А скільки незаконно вирубали лісу тільки в одних Карпатах? А по всій Україні - Житомирщина, Львівщина, Рівненщина, Волинь і т.д.? То не браконьєри, а уважаємиє бізнєсмєни?
13.01.2021 08:41 Ответить
13.01.2021 08:41 Ответить
Читав цю смішну замітку з пальця висосану, коли бариги під обоббрямс генералів від СБУ, МВС вирізали (а перд тим спалили) 50 відсотків всіх лісових насаджень України, при повній сліпоті і глухоті корумпованої влади і тупорилих компетентних органів, це така дрібниця що навіть її згадувати не потрібно.
13.01.2021 10:18 Ответить
13.01.2021 10:18 Ответить
 
 