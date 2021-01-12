Браконьеры на праздники спилили как минимум около 2 тысяч елок

Инспекторы Гослесагентства смогли обнаружить 1932 елки, незаконно срубленных браконьерами. Лесу нанесен ущерб на сумму в 873 тыс. гривен.

Об том сообщает пресс-служба Гослесагентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего выявлено 1932 елки, срубленных браконьерами, которые нанесли вред лесу на сумму 873 тыс. гривен. составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривен", - сказано в сообщении.

В Гослесагентстве напомнили, что законно добытые елки продают со специальными бирками, которые позволяют отследить происхождение растения.

"Отметим, что лесхозы Гослесагентства заготавливают новогодние елки из специальных плантаций или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие меры не наносят вред лесу", - добавили в агентстве.