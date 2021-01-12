Браконьєри на свята спиляли як мінімум близько 2 тисяч ялинок

Інспектори Держлісагентства змогли виявити 1 932 ялинки, незаконно зрубані браконьєрами. Лісу завдано збитків на суму в 873 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього виявлено 1932 ялинки, зрубані браконьєрами, які завдали шкоди лісу на суму 873 тис. гривень. Складено 432 адмінпротоколи на суму 180 тис. гривень", - сказано в повідомленні.

У Держлісагентстві нагадали, що законно добуті ялинки продають зі спеціальними бирками, які дозволяють відстежити походження рослини.

"Зазначимо, що лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки зі спеціальних плантацій або під час проведення рубок формування та оздоровлення лісів. Такі заходи не завдають шкоди лісу", - додали в агентстві.

