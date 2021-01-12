УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4396 відвідувачів онлайн
Новини
1 152 20

Браконьєри на свята спиляли як мінімум близько 2 тисяч ялинок

Браконьєри на свята спиляли як мінімум близько 2 тисяч ялинок

Інспектори Держлісагентства змогли виявити 1 932 ялинки, незаконно зрубані браконьєрами. Лісу завдано збитків на суму в 873 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Держлісагентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього виявлено 1932 ялинки, зрубані браконьєрами, які завдали шкоди лісу на суму 873 тис. гривень. Складено 432 адмінпротоколи на суму 180 тис. гривень", - сказано в повідомленні.

У Держлісагентстві нагадали, що законно добуті ялинки продають зі спеціальними бирками, які дозволяють відстежити походження рослини.

"Зазначимо, що лісгоспи Держлісагентства заготовляють новорічні ялинки зі спеціальних плантацій або під час проведення рубок формування та оздоровлення лісів. Такі заходи не завдають шкоди лісу", - додали в агентстві.

Читайте також: У Харкові перед святами перевірили 35 точок продажу ялинок і виявили порушення. ФОТО

Автор: 

браконьєрство (112) ялинка (115) Держлісагентство (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Однажды ночью выйдут елки, из леса, взявши топоры .

Рубить себе людей на праздник - самых красивых и больших ! (с)
показати весь коментар
12.01.2021 23:45 Відповісти
+2
вопрос не в том скоко спилили браконьеры
а скоко получили инспекторы
показати весь коментар
12.01.2021 23:54 Відповісти
+1
ну почему такие тупые? дорог с леса не так уж много, что бы выехать, да поставить камеры и хлопать ребят и садить на 50 лет, что бы все 50 лет занимались чисто посадкой лесов.. прикольно не валить лес , а садить...пока не посадят в 100 раз больше чем уничтожили не выпускать
показати весь коментар
12.01.2021 23:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А членограй 0,5% страны просрал.....
показати весь коментар
12.01.2021 23:38 Відповісти
ну почему такие тупые? дорог с леса не так уж много, что бы выехать, да поставить камеры и хлопать ребят и садить на 50 лет, что бы все 50 лет занимались чисто посадкой лесов.. прикольно не валить лес , а садить...пока не посадят в 100 раз больше чем уничтожили не выпускать
показати весь коментар
12.01.2021 23:40 Відповісти
Однажды ночью выйдут елки, из леса, взявши топоры .

Рубить себе людей на праздник - самых красивых и больших ! (с)
показати весь коментар
12.01.2021 23:45 Відповісти
Уверен это только малая часть украденного, то что неполучилось увезти.
показати весь коментар
12.01.2021 23:46 Відповісти
Это не мелкая, а мельчайшая часть, которую "бизнесмены от елок" разрешили инспекции показать, что б тех вообще не разогнали за бесполезностью...
показати весь коментар
13.01.2021 17:07 Відповісти
Всего выявлено 1932 елки - на 29 тис. населених пунктів
показати весь коментар
12.01.2021 23:53 Відповісти
вопрос не в том скоко спилили браконьеры
а скоко получили инспекторы
показати весь коментар
12.01.2021 23:54 Відповісти
ОК, про елки....Недлеко от нас - кукурузные поля с полосами лесопосадок . Сосны( не ржать!!!). Лет 5 назад выкопал росток сосны(шо я сказал, ну!!!), посадил в здоровенный горшок. Вот его и украшаем на Рождество(росток, не горшик). Вырастет слишком большой - высадим в лесопосадку, выкопаем другой.
показати весь коментар
13.01.2021 00:03 Відповісти
вот за это надо конфисковывать все
показати весь коментар
13.01.2021 00:19 Відповісти
у нас тупо вирізають дуби по 50-60 см в діаметрі по лісосмугах і їм за це нічого. Позавчора буквально впіймав прямо біля мого поля, пиляють, а будуть думати, що то я. І що з того? - нічого. Каже, мовляв, чорт попутав, БІЛЯ ТЕБЕ більше різати не буду. . Найгірше, ріжуть товарний дуб НА ДРОВА! Я кажу, щоб не різав, подзвонив мені, як треба, з мого фронтального погружчика зачистимо гілля, що в поле висить; там по 10м гілляки по 10-20 см, на дрова ідеально, і дерево ціле. І що? - І далі ріже, тільки десь уже в іншій лісосмузі. І таких придурків дофіга, і всі знають, але по закону їм нічого не зробиш
показати весь коментар
13.01.2021 00:25 Відповісти
Арестовать так на месяца 3 хотя бы помимо штрафа и заставить спать на матрацике усыпанном иголками и полюбят природу автоматически
показати весь коментар
13.01.2021 02:11 Відповісти
нанесли вред лесу на сумму 873 тыс. гривен. составлено 432 админпротокола на сумму 180 тыс. гривенИсточник: https://censor.net/ru/n3241432
показати весь коментар
13.01.2021 03:03 Відповісти
Банутые люди ,которые покупают эти ёлки ,есть технологии продают в горшке ,потом высаживают в лес ,.Зачем ссуки деревья убиваете ради 10- минут ,,😡
показати весь коментар
13.01.2021 06:52 Відповісти
Ёлке всё равно кто её спилил, в любом случае дерево уничтожено.
показати весь коментар
13.01.2021 07:30 Відповісти
В Киеве красивая симметричная чисто зеленая елка в сезоне 2020/2021 (беззубые продавцы елок рассказывали что она не осыпается и её потом можно высадить в почву) стоила 2500 грн. Две тысячи пятьсот гривен, Карл! мне кажется, зеленский пробивает дно снизу дна
показати весь коментар
13.01.2021 08:24 Відповісти
Куда ,как посадить ,кто ёлки не высаживал тот не знает ,если корневая система нарушена и обсохла ,ёлке звизда 😡
показати весь коментар
13.01.2021 08:35 Відповісти
Таки "смогли обнаружить"?! Протрезвели, что ли?! Или не успели концы спрятать?! 😞
показати весь коментар
13.01.2021 08:35 Відповісти
О-о-о! Аж 2000 ялинок! Браконьєри! А скільки незаконно вирубали лісу тільки в одних Карпатах? А по всій Україні - Житомирщина, Львівщина, Рівненщина, Волинь і т.д.? То не браконьєри, а уважаємиє бізнєсмєни?
показати весь коментар
13.01.2021 08:41 Відповісти
Читав цю смішну замітку з пальця висосану, коли бариги під обоббрямс генералів від СБУ, МВС вирізали (а перд тим спалили) 50 відсотків всіх лісових насаджень України, при повній сліпоті і глухоті корумпованої влади і тупорилих компетентних органів, це така дрібниця що навіть її згадувати не потрібно.
показати весь коментар
13.01.2021 10:18 Відповісти
 
 