Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузевича

Кабінет Міністрів звільнив Василя Кузевича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів і поклав виконання обов'язків керівника цього органу на Юрія Болоховця.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат "Слуги народу" Василь Мокан у Фейсбуці за результатами позачергового засідання Кабміну в понеділок, 18 січня, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузевича Василя Степановича - з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за згодою сторін). Про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник голови Держлісагентства)", - написав Мокан.

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Також, за його словами, уряд узгодив призначення: Володимира Орлова першим заступником голови Дніпропетровської ОДА, Максима Беспальчука - заступником голови Дніпропетровської ОДА, Ольги Горб - заступником голови Дніпропетровської ОДА, Олександра Федька - заступником голови Житомирської ОДА.

Крім того, погоджено призначення Володимира Важинського заступником голови Тернопільської ОДА, Володимира Білика - заступником голови Хмельницької ОДА, а Володимира Юр'єва - заступником голови Хмельницької ОДА.

Як повідомлялося, Василя Кузевича призначили головою Державного агентства лісових ресурсів у липні 2020 року.