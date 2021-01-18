УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7207 відвідувачів онлайн
Новини
2 380 7

Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузевича

Кабмін звільнив голову Держлісагентства Кузевича

Кабінет Міністрів звільнив Василя Кузевича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів і поклав виконання обов'язків керівника цього органу на Юрія Болоховця.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат "Слуги народу" Василь Мокан у Фейсбуці за результатами позачергового засідання Кабміну в понеділок, 18 січня, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузевича Василя Степановича - з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за згодою сторін). Про тимчасове покладення обов'язків голови Державного агентства лісових ресурсів на Болоховця Юрія Віталійовича (заступник голови Держлісагентства)", - написав Мокан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Браконьєри на свята спиляли як мінімум близько 2 тисяч ялинок

Також, за його словами, уряд узгодив призначення: Володимира Орлова першим заступником голови Дніпропетровської ОДА, Максима Беспальчука - заступником голови Дніпропетровської ОДА, Ольги Горб - заступником голови Дніпропетровської ОДА, Олександра Федька - заступником голови Житомирської ОДА.

Крім того, погоджено призначення Володимира Важинського заступником голови Тернопільської ОДА, Володимира Білика - заступником голови Хмельницької ОДА, а Володимира Юр'єва - заступником голови Хмельницької ОДА.

Як повідомлялося, Василя Кузевича призначили головою Державного агентства лісових ресурсів у липні 2020 року.

Кабмін (14189) призначення (2307) ОДА (1631) звільнення (2699) Держлісагентство (156) Мокан Василь (55)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не дозволяв вивозити ліс?
показати весь коментар
18.01.2021 12:21 Відповісти
Погано ділився награбованим баблом....
показати весь коментар
18.01.2021 12:30 Відповісти
Ну будем ждать як ще один хло подасть позов в суд на те що його не правомочно лишили корупційної кормушки... В нас же країна нонсенс...простий люд звільняють правомочно а зажравшихся завжди неправомочно...
показати весь коментар
18.01.2021 12:34 Відповісти
Ліс закінчується, що йому там робити...?
показати весь коментар
18.01.2021 13:04 Відповісти
Це таке відношення тупорилої влади цієї держави, яка з міністерства лісової галузі зробила агентство по знищенню лісів (а агентство згідно тлумачного словника це організація, що виконує певні доручення інших суб'єктів господарювання або приватних осіб тобто обслуга розпилу лісів владними бобрами і організація розстрілів бобрам останніх звірів фауни) бо права на власну політику в лісовій галузі не має. . Ліс це здоров'я нації, це вологозатримання і захист ґрунтів, це деревина, розчинники, вибухівка, ящики для снарядів і ракет, це захист і спротив окупантам. І все це вже профукано владою і тією і цією. То бабу бухгалтера поставлять управляти лісами, тепер призначили 15.07.2020 і вже звільнили. Мабуть, дійсно не давав розкрадати ліс бобрам, бо розумний, треба шукати корупціонера чи агента ЄС. Поки, що, я так зрозумів, буде правити пригодований член партії поміщиків України. Як кажуть щасти їм в реформах.
показати весь коментар
18.01.2021 13:17 Відповісти
черговий кузя-маріонетка завершив свою каденцію, призначення нікчемне своє виконав і перевиконав та й про себе точно не забував, хватить і на внуків і на правнуків. хто на черзі....... ? зміст і фунції "роботи" залишаються не змінними.
показати весь коментар
18.01.2021 14:55 Відповісти
Топ-ворюга отделался увольннеием...а надо было бы под расстрел..
показати весь коментар
18.01.2021 18:14 Відповісти
 
 