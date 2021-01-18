Кабмін розпочинає широке обговорення Національної економічної стратегії-2030

Із 22 січня до 10 лютого у Кабінеті Міністрів проходитиме широке обговорення напрацювань Національної економічної стратегії-2030, що розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Під час публічних заходів за участю представників Уряду, Верховної Ради та Офісу Президента відбудеться публічне представлення ключових ідей НЕС-2030 та обговорення шляхів її імплементації.

Ключова мета заходів - за результатами обговорення розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів проект рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, обговорити пріоритетні заходи в Плані дій Уряду на 2021-2023 роки та перелік пріоритетних законів, що мають бути прийняті Верховною Радою України протягом наступних трьох років.

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Тематика обговорення протягом запланованих зустрічей:

Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність;

Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності;

Розвиток підприємницької культури та регуляторна політика;

Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля;

Промисловість, транспорт та інфраструктура;

Міжнародна економічна політика та торгівля (Експортно-кредитне агентство); Цифрова економіка та Інформаційно-комп’ютерні технології;

Управління державною та комунальною власністю;

Реінтеграція тимчасово окупованих територій України;

Розвиток агросектору.

Національна економічна стратегія - це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка України у найближчі 10 років: стимули для промисловості, агросектору, видобування, IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору.

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