Кабмін розпочинає широке обговорення Національної економічної стратегії-2030
Із 22 січня до 10 лютого у Кабінеті Міністрів проходитиме широке обговорення напрацювань Національної економічної стратегії-2030, що розробляється Робочою групою Кабінету Міністрів України на платформі Центру економічного відновлення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Під час публічних заходів за участю представників Уряду, Верховної Ради та Офісу Президента відбудеться публічне представлення ключових ідей НЕС-2030 та обговорення шляхів її імплементації.
Ключова мета заходів - за результатами обговорення розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів проект рішення Уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, обговорити пріоритетні заходи в Плані дій Уряду на 2021-2023 роки та перелік пріоритетних законів, що мають бути прийняті Верховною Радою України протягом наступних трьох років.
Тематика обговорення протягом запланованих зустрічей:
- Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність;
- Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності;
- Розвиток підприємницької культури та регуляторна політика;
- Розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловість та ефективний захист довкілля;
- Промисловість, транспорт та інфраструктура;
- Міжнародна економічна політика та торгівля (Експортно-кредитне агентство); Цифрова економіка та Інформаційно-комп’ютерні технології;
- Управління державною та комунальною власністю;
- Реінтеграція тимчасово окупованих територій України;
- Розвиток агросектору.
Національна економічна стратегія - це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка України у найближчі 10 років: стимули для промисловості, агросектору, видобування, IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору.
Будь ласка, зачекайте...
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Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...
Електроенергія
- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)
- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).
Газ
- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)
- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).
Вода холодна
- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.
- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).
Тепло
- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.
- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).
А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:
-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?
-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
А як, після такого "відкриття" повинні вдіяти ВСІ українці, виходячи з тих же наукових досліджень?
Не можу повчати, бо мій розум, то є мільйонний порядок малості від інтегрального розуму всіх українців.
Як далі жити? тиранія ж лютує...
Єдине, що я можу стверджувати однозначно у власних прогнозах, то лише це:
-Якщо українці не надінуть на ЗЕ-банду кайданки, то ЗЕ-банда ВЗУЄ українців в постоли і одягне в дерев'яні макінтоші.,.
При цьому відмічаю, що навіть Гідрометцентр не завжди видає радужні прогнози... Та й циганські гадалки завжди пророкують "фіфті х фіфті", типу: - "якщо буде погано, то не буде гарно" ,...
Тобто, - право задекларовано право американців на звільнення від штучно створених рабських умов життя!
Поясню різницю між Декларацією та Конституцією:
1. Один раз прийнята Декларація НІКОЛИ не може змінюватися. В неї не можна вносити зміни, правки, доповнення. А от Конституція - може!
2. Дотримуватися положень, прав, вимог Декларації можна не завжди ( в зв'язку зі змінами обставин). А от дотримуватися Конституції і прийнятих на її основі законів і доки вони чинні - слід ЗАВЖДИ!
-Як не дивно, але ....Таке право є і у українців і сформульоване воно в чинній ст. 39 Кримінального Кодексу України - крайня необхідність - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам з метою усунення небезпеки, що загрожує, якщо вона в даній обстановці не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною, ніж шкода відвернена.
А дослівно ст. 39 Кримінального Кодексу України викладена в наступній редакції:
"Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності."
- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Які пенсії отримують українці:
судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).
А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...
Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
слышите, выиграть конкуренцию на мировом рынке за капитал...
Только эти "стратеги" не способны спланировать что-либо даже на промежутке в пару месяцев. Все, за что брались ЗЕленые, просрано.
На повестке дня уже веерные отключения электричества и гривна в рулонах, а они светлое будущее планируют.
Где будет этот кабмин через полгода?!
с президентом в главной роли))
Игральному бизнесу разрешить, лёгкие наркотики и легализовать проституцию всех видов.
В связи с экономической дешевизной , Привлечь иностранных туристов , опробовать дёшево, "Самых красивых девушек Украинок" с Инвест НЯНЯМИ от Авакова.
До 2030 року нікого з цих розробників уже не буде!