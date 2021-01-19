ОАСК просять заборонити Морадміністрацію

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Профспілкової організації міста Миколаєва "Сильні разом" до Кабінету міністрів України про заборону Морадміністрації.

Про це повідомляється на сайті ОАСК, передає Цензор.НЕТ.

"Серед вимог позову - визнати протиправною постанову уряду, якою у 2017 році була створена Державна служба морського та річкового транспорту України (Морадміністрація). На думку позивача, створення, існування і діяльність Морської адміністрації сьогодні є незаконною", - зазначено в повідомленні.

Суд прийняв розглянути справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче судове засідання на 18 лютого 2021 року.

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