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ОАСК просят запретить Морадминистрацию

ОАСК просят запретить Морадминистрацию

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Профсоюзной организации города Николаева "Сильные вместе" к Кабинету министров Украины о запрете Морадминистрации.

Об этом сообщается на сайте ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Среди требований иска - признать противоправным постановление правительства, которым в 2017 году была создана Государственная служба морского и речного транспорта Украины (Морадминистрация). По мнению истца, создание, существование и деятельность Морской администрации сегодня является незаконной", - указано в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 18 февраля 2021 года.

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Морская администрация (5) Окружной админсуд Киева (398)


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