Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин

Только президент Владимир Зеленский может ликвидировать Окружной админсуд Киева. Отказываясь делать это, он берет на себя ответственность за уничтожение каждой реформы, которую заблокирует этот суд.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Центра предотвращения коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сегодня министр цифровой трансформации Федоров сообщил: ОАСК хочет отменить запуск части цифровых продуктов.

"Разделяю возмущение Федорова, но не понимаю, почему он пишет об этом в Telegram, а не Зеленскому лично. Это же, собственно, президент уже 1,5 года не подает законопроект о ликвидации окружного свалки имени Вовка", - пишет Шабунин.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК

По его словам, Зеленский - единственный, кто может подать в Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

"Каждая заблокирована или снесена ОАСК реформа - личная ответственность Владимира Зеленского", - подчеркнул Шабунин

Он предположил, что с цифровыми услугами все будет в порядке: на главу ОАСК Вовка через Портнова повлияет замглавы ОП Татаров.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу

"Зеленский позовет Татарова, а тот через Портнова дернет Вовка из ОАСК, и все будет чики-пики. И вообще в судебной мафии все тоже будет чики-пики. Под праздники депутаты Зеленского тихонько кастрировали судебную реформу, переписав соответствующий законопроект. И у Татарова все будет чики-пики, потому что Зеленский продолжает его эпически крышевать: мол, преступление тот совершил до работы в ОП", - написал Шабунин.