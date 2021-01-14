РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7238 посетителей онлайн
Новости
3 983 28

Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин

Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин

Только президент Владимир Зеленский может ликвидировать Окружной админсуд Киева. Отказываясь делать это, он берет на себя ответственность за уничтожение каждой реформы, которую заблокирует этот суд.

Об этом пишет в Фейсбуке глава Центра предотвращения коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что сегодня министр цифровой трансформации Федоров сообщил: ОАСК хочет отменить запуск части цифровых продуктов.

"Разделяю возмущение Федорова, но не понимаю, почему он пишет об этом в Telegram, а не Зеленскому лично. Это же, собственно, президент уже 1,5 года не подает законопроект о ликвидации окружного свалки имени Вовка", - пишет Шабунин.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК

По его словам, Зеленский - единственный, кто может подать в Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

"Каждая заблокирована или снесена ОАСК реформа - личная ответственность Владимира Зеленского", - подчеркнул Шабунин

Он предположил, что с цифровыми услугами все будет в порядке: на главу ОАСК Вовка через Портнова повлияет замглавы ОП Татаров.

Также на Цензор.НЕТ: Лерос об отмене люстрации чиновника МВД времен Евромайдана Чинчина: Зеленский не распустил ОАСК, чтобы вытягивать врагов Украины на госслужбу

"Зеленский позовет Татарова, а тот через Портнова дернет Вовка из ОАСК, и все будет чики-пики. И вообще в судебной мафии все тоже будет чики-пики. Под праздники депутаты Зеленского тихонько кастрировали судебную реформу, переписав соответствующий законопроект. И у Татарова все будет чики-пики, потому что Зеленский продолжает его эпически крышевать: мол, преступление тот совершил до работы в ОП", - написал Шабунин.

Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин 01

Автор: 

Зеленский Владимир (22050) Шабунин Виталий (616) Окружной админсуд Киева (400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
а сам шабунін не бачить власної відповідальності з підтримкою https://republic.com.ua/article/kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html «Кто угодно, только не Порох»?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:12 Ответить
+13
Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4406
показать весь комментарий
14.01.2021 18:18 Ответить
+8
Ну шо, зебилоиды, каких бл#ть реформ вам еще не достает, или какими реформами вы уже наелись?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ужас який. Реформи нам зараз потрібні як ніколи. )
показать весь комментарий
14.01.2021 18:10 Ответить
А що тобі потрібно? Щоб телек "Сватів" показував?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:12 Ответить
Реформи потрібні. І чим більше тим краще
показать весь комментарий
14.01.2021 18:18 Ответить
Реформи потрібні якісні, а не реформи заради реформ.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:27 Ответить
Петрові були якісні?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:28 Ответить
Так. Вата палала добре. Потім ви вибрали Голобородько. Ну, як вам ваш **********? Кіко за світло, газ та інше будешь платити? Кіко-кіко? Не чую? А шкарпетками та труселями до літа вже запасся?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:35 Ответить
Можу тобі свої старі труси віддати. Бачу, що тобі важко зараз.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:37 Ответить
посмійся ще зебіл. Ще не насміявся ти, видать.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:29 Ответить
а сам шабунін не бачить власної відповідальності з підтримкою https://republic.com.ua/article/kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html «Кто угодно, только не Порох»?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:12 Ответить
Вибачте, а Петру Олексійовичу часу не вистачило ліквідувати той повійний суд?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:18 Ответить
Йому ще одного терміну не вистачило. От тоді б він всім показав!
показать весь комментарий
14.01.2021 18:20 Ответить
В рамках проведення судової реформи (законодавство про яку змінено вже турбомонобільшістю) - таки да, руки не дійшли. Весною 19-го тільки-тільки створили антикорсуд. Наступними в порядку ще тої реформи якраз стояли суди другої інстанції, до яких відноситься ОАСК
показать весь комментарий
14.01.2021 18:22 Ответить
Порох иногда делал то чего не стоило бы делать, и недостаточно делал то чего стоило бы делать. Зе не стоило вообще на свет появляться.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:27 Ответить
Ну шо, зебилоиды, каких бл#ть реформ вам еще не достает, или какими реформами вы уже наелись?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:12 Ответить
Кстати, "Порошенко опаснее для страны чем Янукович" еще актуальна?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:14 Ответить
он уже часть системы , самоуничтожения не будет
показать весь комментарий
14.01.2021 18:16 Ответить
Каждая заблокированная ОАСК реформа - личная ответственность Зеленского, - Шабунин - Цензор.НЕТ 4406
показать весь комментарий
14.01.2021 18:18 Ответить
Карантин: Минздрав с полицией поедет проверять горнолыжные курорты Карпат
Шабуня не гоні , бачиш он Вовку провірять поїхали, чи Воно вже сквиздило з Буковелі?

ШАБУНІН! Коли за Пінчуківські бабки гнав на Пороха, ти сПРавді надіявся на ПРеза вову?
показать весь комментарий
14.01.2021 18:20 Ответить
а головне в абрівіатурі його посади ти ПРопустив випадково? ПР-еЗЕдент
показать весь комментарий
14.01.2021 18:22 Ответить
Корупцию Зеленскага не прогайте !!!.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:22 Ответить
Так похоже блаЗеню уже ничего не надо, только отдыхать да хихикать. А правят нами регионалы и бенины опричники.Доколе? Их цель нажива.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:23 Ответить
Ширма для отвлечения внимания и привлечения ненависти.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:28 Ответить
перезвоню попозже - я сейчас не могу материться.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:24 Ответить
А каждая просраная зелей реформа - личная ответственность топившего за него шабунина
показать весь комментарий
14.01.2021 19:47 Ответить
Нет уж..каждый..кто проголосовал за это недоразумение..хотя оно доразумение и все соображает..они пырзыденты
показать весь комментарий
14.01.2021 20:06 Ответить
Приходится признать, в Украине хреновые дела с борьбой над коррупцией, такое впечатление, что с коррупцией сражается ограниченная кучка людей, остальные 73% + вообще не понимают, что происходит, шо хочет этот Шабунин, шо ему неймется, а отдельные ископаеиые порохоботы даже нападают на него, с таким безразличным, тупым населением Украине лучше добровольно идти в рабство под кремлевскую орду, шоб она решала, как нам жить.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:17 Ответить
Кожна заблокована ОАСК реформа - особиста відповідальність Зеленського, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1111
показать весь комментарий
14.01.2021 20:18 Ответить
 
 