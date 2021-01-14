Кожна заблокована ОАСК реформа - особиста відповідальність Зеленського, - Шабунін

Тільки президент Володимир Зеленський може ліквідувати Окружний адмінсуд Києва. Відмовляючись робити це, він бере на себе відповідальність за знищення кожної реформи, яку заблокує цей суд.

Про це пише у Фейсбуці глава Центру запобігання корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сьогодні міністр цифрової трансформації Федоров повідомив: ОАСК хоче скасувати запуск частини цифрових продуктів.

"Поділяю обурення Федорова, але не розумію, чому він пише про це в Telegram, а не Зеленському особисто. Це ж, власне, президент вже 1,5 року не подає законопроєкт про ліквідацію окружного звалища імені Вовка", - пише Шабунін.

За його словами, Зеленський - єдиний, хто може подати в Раду законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

"Кожна заблокована або знесена ОАСК реформа - особиста відповідальність Володимира Зеленського", - підкреслив Шабунін.

Читайте також: "США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін

Він припустив, що з цифровими послугами все буде в порядку: на главу ОАСК Вовка через Портнова вплине заступник голови ОП Татаров.

"Зеленський покличе Татарова, а той через Портнова смикне Вовка з ОАСК, і все буде чікі-пікі. І взагалі у судовій мафії все теж буде чікі-пікі. Під свята депутати Зеленського тихенько кастрували судову реформу, переписавши відповідний законопроєкт. І у Татарова все буде чікі-пікі, тому що Зеленський продовжує його епічно кришувати: мовляв, злочин той зробив до роботи в ОП", - написав Шабунін.