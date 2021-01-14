УКР
Кожна заблокована ОАСК реформа - особиста відповідальність Зеленського, - Шабунін

Кожна заблокована ОАСК реформа - особиста відповідальність Зеленського, - Шабунін

Тільки президент Володимир Зеленський може ліквідувати Окружний адмінсуд Києва. Відмовляючись робити це, він бере на себе відповідальність за знищення кожної реформи, яку заблокує цей суд.

Про це пише у Фейсбуці глава Центру запобігання корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що сьогодні міністр цифрової трансформації Федоров повідомив: ОАСК хоче скасувати запуск частини цифрових продуктів.

"Поділяю обурення Федорова, але не розумію, чому він пише про це в Telegram, а не Зеленському особисто. Це ж, власне, президент вже 1,5 року не подає законопроєкт про ліквідацію окружного звалища імені Вовка", - пише Шабунін.

За його словами, Зеленський - єдиний, хто може подати в Раду законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

"Кожна заблокована або знесена ОАСК реформа - особиста відповідальність Володимира Зеленського", - підкреслив Шабунін.

Він припустив, що з цифровими послугами все буде в порядку: на главу ОАСК Вовка через Портнова вплине заступник голови ОП Татаров.

"Зеленський покличе Татарова, а той через Портнова смикне Вовка з ОАСК, і все буде чікі-пікі. І взагалі у судовій мафії все теж буде чікі-пікі. Під свята депутати Зеленського тихенько кастрували судову реформу, переписавши відповідний законопроєкт. І у Татарова все буде чікі-пікі, тому що Зеленський продовжує його епічно кришувати: мовляв, злочин той зробив до роботи в ОП", - написав Шабунін.

Зеленський Володимир (25603) Шабунін Віталій (615) Окружний адмінсуд Києва (540)
+13
а сам шабунін не бачить власної відповідальності з підтримкою https://republic.com.ua/article/kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html «Кто угодно, только не Порох»?
14.01.2021 18:12 Відповісти
+13
14.01.2021 18:18 Відповісти
+8
Ну шо, зебилоиды, каких бл#ть реформ вам еще не достает, или какими реформами вы уже наелись?
14.01.2021 18:12 Відповісти
Ужас який. Реформи нам зараз потрібні як ніколи. )
14.01.2021 18:10 Відповісти
А що тобі потрібно? Щоб телек "Сватів" показував?
14.01.2021 18:12 Відповісти
Реформи потрібні. І чим більше тим краще
14.01.2021 18:18 Відповісти
Реформи потрібні якісні, а не реформи заради реформ.
14.01.2021 18:27 Відповісти
Петрові були якісні?
14.01.2021 18:28 Відповісти
Так. Вата палала добре. Потім ви вибрали Голобородько. Ну, як вам ваш **********? Кіко за світло, газ та інше будешь платити? Кіко-кіко? Не чую? А шкарпетками та труселями до літа вже запасся?
14.01.2021 18:35 Відповісти
Можу тобі свої старі труси віддати. Бачу, що тобі важко зараз.
14.01.2021 18:37 Відповісти
посмійся ще зебіл. Ще не насміявся ти, видать.
14.01.2021 18:29 Відповісти
а сам шабунін не бачить власної відповідальності з підтримкою https://republic.com.ua/article/kto-ugodno-tolko-ne-poroshenko.html «Кто угодно, только не Порох»?
14.01.2021 18:12 Відповісти
Вибачте, а Петру Олексійовичу часу не вистачило ліквідувати той повійний суд?
14.01.2021 18:18 Відповісти
Йому ще одного терміну не вистачило. От тоді б він всім показав!
14.01.2021 18:20 Відповісти
В рамках проведення судової реформи (законодавство про яку змінено вже турбомонобільшістю) - таки да, руки не дійшли. Весною 19-го тільки-тільки створили антикорсуд. Наступними в порядку ще тої реформи якраз стояли суди другої інстанції, до яких відноситься ОАСК
14.01.2021 18:22 Відповісти
Порох иногда делал то чего не стоило бы делать, и недостаточно делал то чего стоило бы делать. Зе не стоило вообще на свет появляться.
14.01.2021 18:27 Відповісти
Ну шо, зебилоиды, каких бл#ть реформ вам еще не достает, или какими реформами вы уже наелись?
14.01.2021 18:12 Відповісти
Кстати, "Порошенко опаснее для страны чем Янукович" еще актуальна?
14.01.2021 18:14 Відповісти
он уже часть системы , самоуничтожения не будет
14.01.2021 18:16 Відповісти
14.01.2021 18:18 Відповісти
Карантин: Минздрав с полицией поедет проверять горнолыжные курорты Карпат
Шабуня не гоні , бачиш он Вовку провірять поїхали, чи Воно вже сквиздило з Буковелі?

ШАБУНІН! Коли за Пінчуківські бабки гнав на Пороха, ти сПРавді надіявся на ПРеза вову?
14.01.2021 18:20 Відповісти
а головне в абрівіатурі його посади ти ПРопустив випадково? ПР-еЗЕдент
14.01.2021 18:22 Відповісти
Корупцию Зеленскага не прогайте !!!.
14.01.2021 18:22 Відповісти
Так похоже блаЗеню уже ничего не надо, только отдыхать да хихикать. А правят нами регионалы и бенины опричники.Доколе? Их цель нажива.
14.01.2021 18:23 Відповісти
Ширма для отвлечения внимания и привлечения ненависти.
14.01.2021 18:28 Відповісти
перезвоню попозже - я сейчас не могу материться.
14.01.2021 18:24 Відповісти
А каждая просраная зелей реформа - личная ответственность топившего за него шабунина
14.01.2021 19:47 Відповісти
Нет уж..каждый..кто проголосовал за это недоразумение..хотя оно доразумение и все соображает..они пырзыденты
14.01.2021 20:06 Відповісти
Приходится признать, в Украине хреновые дела с борьбой над коррупцией, такое впечатление, что с коррупцией сражается ограниченная кучка людей, остальные 73% + вообще не понимают, что происходит, шо хочет этот Шабунин, шо ему неймется, а отдельные ископаеиые порохоботы даже нападают на него, с таким безразличным, тупым населением Украине лучше добровольно идти в рабство под кремлевскую орду, шоб она решала, как нам жить.
14.01.2021 20:17 Відповісти
14.01.2021 20:18 Відповісти
 
 