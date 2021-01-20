Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко

Народі депутати всіх фракцій вимагають від президента України Володимира Зеленського вийти на захист іноземних інвесторів, які розвивають сектор відновлюваної енергетики в державі, та не допустити крадіжки коштів, що виділені для виплати раніше накопичених боргів.

Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне звернення було адресовано також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.

"Наше МФО "Чиста енергія – здорове довкілля" написало листа до президента з вимогою зупинити грабіж іноземних інвесторів. Мова йде про те, що чиновники Кабміну та Нацкомісії з питань енергетики не хочуть довести до логічного кінця шанс виплатити 9 мільярдів боргу інвесторам. Корупціонери при владі намагаються на ходу перенаправити потік грошей у свої власні кишені", - написав Гончаренко. У своєму зверненні до президента депутати зазначили, що настанова, видана НКРЕКП, про спрямування на менше 50% кредитних коштів "Укренерго" на погашення заборгованості перед "Енергоатомом" порушує Меморандум про взаєморозуміння, укладений між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ. Згідно з Меморандумом держава зобов’язалась погасити борги перед виробниками "зеленої" енергії в розмірі 9,6 млрд грн, зокрема за рахунок залучених під держгарантії кредитних коштів.

"Ухвалене рішення Регулятором скидається на спробу саботування виконання рішення, яке гарантоване, зокрема, підписами Прем’єр-міністра та голови НКРЕКП. Більше того, форма та зміст також не відповідають положенням чинного законодавства та логіці права", - наголошується в зверненні депутатів. На думку депутатів, такі дії НКРЕКП ведуть до втрати Україною репутації привабливої для інвестицій країни, зменшення нових інвестицій у "зелену" енергетику та як результат – повернення до енергетичної залежності від газу, не реалізації Європейського "зеленого" курсу та втрати конкурентних експортних переваг української економіки у майбутньому.

Тож депутати закликали президента Володимира Зеленського не допустити реалізацію незаконного рішення НКРЕКП. "Звертаємось до Вас з проханням у встановленому законом порядку не допустити реалізації завідомо незаконних рішень, а також забезпечити захист інвесторів та зберегти статус України, як держави, привабливої для інвестування", - зазначається у зверненні.

Раніше ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.