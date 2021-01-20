Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко
Народі депутати всіх фракцій вимагають від президента України Володимира Зеленського вийти на захист іноземних інвесторів, які розвивають сектор відновлюваної енергетики в державі, та не допустити крадіжки коштів, що виділені для виплати раніше накопичених боргів.
Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.
Відповідне звернення було адресовано також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.
"Наше МФО "Чиста енергія – здорове довкілля" написало листа до президента з вимогою зупинити грабіж іноземних інвесторів. Мова йде про те, що чиновники Кабміну та Нацкомісії з питань енергетики не хочуть довести до логічного кінця шанс виплатити 9 мільярдів боргу інвесторам. Корупціонери при владі намагаються на ходу перенаправити потік грошей у свої власні кишені", - написав Гончаренко. У своєму зверненні до президента депутати зазначили, що настанова, видана НКРЕКП, про спрямування на менше 50% кредитних коштів "Укренерго" на погашення заборгованості перед "Енергоатомом" порушує Меморандум про взаєморозуміння, укладений між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ. Згідно з Меморандумом держава зобов’язалась погасити борги перед виробниками "зеленої" енергії в розмірі 9,6 млрд грн, зокрема за рахунок залучених під держгарантії кредитних коштів.
"Ухвалене рішення Регулятором скидається на спробу саботування виконання рішення, яке гарантоване, зокрема, підписами Прем’єр-міністра та голови НКРЕКП. Більше того, форма та зміст також не відповідають положенням чинного законодавства та логіці права", - наголошується в зверненні депутатів. На думку депутатів, такі дії НКРЕКП ведуть до втрати Україною репутації привабливої для інвестицій країни, зменшення нових інвестицій у "зелену" енергетику та як результат – повернення до енергетичної залежності від газу, не реалізації Європейського "зеленого" курсу та втрати конкурентних експортних переваг української економіки у майбутньому.
Тож депутати закликали президента Володимира Зеленського не допустити реалізацію незаконного рішення НКРЕКП. "Звертаємось до Вас з проханням у встановленому законом порядку не допустити реалізації завідомо незаконних рішень, а також забезпечити захист інвесторів та зберегти статус України, як держави, привабливої для інвестування", - зазначається у зверненні.
Раніше ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.
Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.
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От выплаты инвесторам, вложившим средства в "зеленую" электроэнергетику, денег, которые задолжало им государство, зависит репутация Украины на международной арене. О необходимости направить 10 млрд грн, которые правительство одолжило у трех государственных банков заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24", сообщает Диалог.UA. "Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков, для того чтобы выплатить долг зеленой энергетике. Но когда потом говорят: мы вообще вам платить ничего не будем, что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит", - сказал он.
По его словам, действия чиновников, тормозящих этот процесс, - очень сильный удар по репутации в первую очередь президента Украины Владимира Зеленского. Михаил Саакашвили отметил: такова уж специфика Украины, что все негативные проявления напрямую связываются с личностью главы государства и сказываются на его рейтинге. Но пострадает не только президент. Невыполнение государством обязательств перед инвесторами на столь солидную сумму надолго лишит Украину даже призрачных надежд на сотрудничество с солидными международными партнерами. Украинские и иностранные компании, вложившие деньги в "зеленую" энергетику, ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. Однако НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит госпредприятию "Гарантированный покупатель" произвести необходимые выплаты. Предприятие "Гарантированный покупатель" получило рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом". "Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги… Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого", - подчеркнул Саакашвили.
А вам, в стране где 70% идиотов зедебильных и еще опзжешной мрази с хвостиком - Европа еще долго не светит))))
Сначала нужно будет понять, что Европа - это не когда просто так пришли добрые дяди, подняли вам бесплатно за свой счет экономику и зарплаты. Европа - это когда нужно платить налоги и вкладывать средства в свою экономику, в свое будущее.
При этом от ВИЭ уже идет более 80%. Иди им расскажи дебил свои тупые фантазии))))
Население Зеландии 4,8 миллиона, в Украине точно никто не знает, но говорят что более 40)))
Населения в Новой Зеландии почти в 10 раз меньше, а энергии они потребляют чуть более чем в два раза меньше чем Украина.
В США накопители устанавливают чисто под свои потребности.
В Австралии есть первый масштабный накопитель Тесла, но это взяло на себя государство за счет бюджетных денег.
Зедебилы же даже не могут Зеленые тарифы оплачивать, хотя у нас генерация ВИЭ копеечная по сравнению с развитыми странами, где вводились раньше Зеленые тарифы высокие. Куда вам накопители еще?
лоховнарид, что себестоимость 1кВт/ч -1,6гр!!! "Энергоатом" продал 40% электроенергии первое полугодие 2021г по цене 1,15гр/кВт Все тем же фирмам Коломойского.
И "Ценрэнерго" и "Энергоатом" государственные компании но цена для лохов нарида 1,7гр!
Об этом, в первую очередь, надо
говоритькричать Гончаренко, а уж потом переживать за иностранных инвесторов.
Вам будет очень интересен иностранный инвестор если, после уплаты платежей за коммуналку, вы детям жрать не сможете купить?
Єс (чий депутат Гончаренко) вже в коаліції з Зе ?
Сниженные тарифы "зеленой энергетики" обеспечивают достаточный IRR, соответствуют ситуации в стране - глава НКРЭКУ
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Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк настаивает на обоснованности решения регулятора о пересмотре тарифов для "зеленой энергетики" с учетом истории принятия этих тарифов в прошлом и нынешнего кризиса в экономике страны.
"Зеленая энергетика" является дорогим удовольствием даже для населения развитых стран: не все готовы "голосовать кошельком" за тарифы, повышенные для обеспечения доходности компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников. Если экономика находится в кризисе, существует дисбаланс в энергетике - имеет право на жизнь пересмотр условий/правил для альтернативной энергетики. Такие пересмотры существовали и в странах ЕС", - сказал глава НКРЭКУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Д.Вовк напомнил, что принятое в период президента Виктора Януковича законодательство создало перевес в пользу солнечной генерации. "Которой занимались преимущественно компании, связанные с Клюевыми", - уточнил он.
По словам главы НКРЭКУ, утвержденные ранее тарифы были существенно выше, чем в развитых странах, что приводило к внутренней норме доходности IRR на уровне: 60% - для солнечной, 25% - для ветровой генерации.
Помимо этого, закрепленная законом обязательная норма местной составляющей ограничивала доступ на рынок, напомнил Д.Вовк.
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але Барига ДОМОВИВСЯ.яК ВІН ВМІЄ..
--------------------------Колишній голова НКРЕКП пояснив своє рішення збільшити частку "зеленої" енергетики
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 постановою інвестор у "зелену" енергетику був максимально захищений від будь-яких змін у законодавстві, зокрема - щодо змін тарифів. Також постановою визначено, що будь-який спір з інвесторами (компаніями з іноземними інвестиціями) вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) або за згодою виробників "зеленої" електроенергії - у Господарському суді України.
Збільшення виробництва "зеленої" енергетики на фоні падіння промисловості та зменшення потреби споживача в електроенергії призвели до дисбалансів на енергетичному ринку країни.
Втім, за словами Вовка, таке рішення було прийнято не за його ініціативи, а у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.
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ЯУ ЦЕ ТИПОВО ДЛЯ БРЕХЛИВОГО пЕТРА пОРОШЕНКО..
однозначно.