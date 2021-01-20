УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8263 відвідувача онлайн
Новини
1 954 55

Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко

Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у

Народі депутати всіх фракцій вимагають від президента України Володимира Зеленського вийти на захист іноземних інвесторів, які розвивають сектор відновлюваної енергетики в державі, та не допустити крадіжки коштів, що виділені для виплати раніше накопичених боргів.

Про це повідомив народний депутат України, член фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook.

Відповідне звернення було адресовано також прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та голові НКРЕКП Валерію Тарасюку.

"Наше МФО "Чиста енергія – здорове довкілля" написало листа до президента з вимогою зупинити грабіж іноземних інвесторів. Мова йде про те, що чиновники Кабміну та Нацкомісії з питань енергетики не хочуть довести до логічного кінця шанс виплатити 9 мільярдів боргу інвесторам. Корупціонери при владі намагаються на ходу перенаправити потік грошей у свої власні кишені", - написав Гончаренко. У своєму зверненні до президента депутати зазначили, що настанова, видана НКРЕКП, про спрямування на менше 50% кредитних коштів "Укренерго" на погашення заборгованості перед "Енергоатомом" порушує Меморандум про взаєморозуміння, укладений між урядом та інвесторами в галузь ВДЕ. Згідно з Меморандумом держава зобов’язалась погасити борги перед виробниками "зеленої" енергії в розмірі 9,6 млрд грн, зокрема за рахунок залучених під держгарантії кредитних коштів.

"Ухвалене рішення Регулятором скидається на спробу саботування виконання рішення, яке гарантоване, зокрема, підписами Прем’єр-міністра та голови НКРЕКП. Більше того, форма та зміст також не відповідають положенням чинного законодавства та логіці права", - наголошується в зверненні депутатів. На думку депутатів, такі дії НКРЕКП ведуть до втрати Україною репутації привабливої для інвестицій країни, зменшення нових інвестицій у "зелену" енергетику та як результат – повернення до енергетичної залежності від газу, не реалізації Європейського "зеленого" курсу та втрати конкурентних експортних переваг української економіки у майбутньому.

Тож депутати закликали президента Володимира Зеленського не допустити реалізацію незаконного рішення НКРЕКП. "Звертаємось до Вас з проханням у встановленому законом порядку не допустити реалізації завідомо незаконних рішень, а також забезпечити захист інвесторів та зберегти статус України, як держави, привабливої для інвестування", - зазначається у зверненні.

Раніше ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. 16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Автор: 

Гончаренко Олексій (488) альтернативна енергетика (846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Человек установивший на крыше своего дома солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству по зеленым тарифам. Почему эти уроды, Ахметкины, Коломойши, Порохи продают всю выработанную СЭС, ВЭС энергию по дорогущим тарифам, а для своих предприятий скупают дешевую электроэнергию АЭС. Пускай гниды используют солнечную энергию для своих заводов, и только излишки продают, а энергия АЭС идет населению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.01.2021 13:33
+6
Не путайте энергетический кризис с зелёной энергетикой. Это 2 разные проблемы. Энергетический кризис искусственный кризис созданный шмарклей.
показати весь коментар
20.01.2021 13:34
+4
я кстати сразу говорил, что никакого толка от меморандума с зедебилами не будет. Умные те, кто не теряли времени и подали иски в международный арбитраж. Они то свои деньги получат гораздо быстрее, еще и с компенсацией ))))
показати весь коментар
20.01.2021 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Барыга на крови!!! Весна придет, сажать Зеленсокого!!!
показати весь коментар
20.01.2021 13:30 Відповісти
Депутаты призвали Зеленского предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6260
показати весь коментар
20.01.2021 13:31 Відповісти
Саакашвили предупредил Зеленского: "Мне бы не хотелось этого" Нежелание украинских чиновников посодействовать возвращению инвесторам задолженностей по "зеленым" тарифам в энергетике может уничтожить инвестиционную привлекательность Украины
От выплаты инвесторам, вложившим средства в "зеленую" электроэнергетику, денег, которые задолжало им государство, зависит репутация Украины на международной арене. О необходимости направить 10 млрд грн, которые правительство одолжило у трех государственных банков заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24", сообщает Диалог.UA. "Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков, для того чтобы выплатить долг зеленой энергетике. Но когда потом говорят: мы вообще вам платить ничего не будем, что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит", - сказал он.
По его словам, действия чиновников, тормозящих этот процесс, - очень сильный удар по репутации в первую очередь президента Украины Владимира Зеленского. Михаил Саакашвили отметил: такова уж специфика Украины, что все негативные проявления напрямую связываются с личностью главы государства и сказываются на его рейтинге. Но пострадает не только президент. Невыполнение государством обязательств перед инвесторами на столь солидную сумму надолго лишит Украину даже призрачных надежд на сотрудничество с солидными международными партнерами. Украинские и иностранные компании, вложившие деньги в "зеленую" энергетику, ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. Однако НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит госпредприятию "Гарантированный покупатель" произвести необходимые выплаты. Предприятие "Гарантированный покупатель" получило рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом". "Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги… Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого", - подчеркнул Саакашвили.
показати весь коментар
20.01.2021 14:42 Відповісти
Ето не инвесторы !!! Вымогатели и мошенники !!! Те кто порешал с этой зеленной енергией должны быть под следствием и с конфискацией до 7 го колена !!! Те же кто нашлепал панелей и ветряков должны ее продавать по цене атомной !!! Если не хотят идут на хутор -- пусть сами пользуются !!! Вы наивные до горя все кто в теме знают никто из зеленных не пользуеться своей енергией ее продают нам и мы за нее платим -- сами же они пользуються атомной на шару !!! Разводилово в чистом виде НАРОДА УКРАИНЫ !!! На гос уровне -- все кто причастны и способствовали должны сидеть
показати весь коментар
20.01.2021 21:09 Відповісти
Кто вымогатель и мошеник? Все согласно Закону Украины.
показати весь коментар
20.01.2021 21:17 Відповісти
В смислі "не красти"?
показати весь коментар
20.01.2021 13:30 Відповісти
хороший вопрос...
показати весь коментар
20.01.2021 13:34 Відповісти
Такое ощущение , что Алёша в доле с Ахметовым и его зелёной энергетикой. Хотя может быть и так: ведь обои были заядлыми ПРовцами - Лёша в Одессе, Ринат в Донецке.
показати весь коментар
20.01.2021 14:07 Відповісти
Ахмєтов Ляшка прикупив.. а тут якийсь Гончаренко...
показати весь коментар
20.01.2021 16:18 Відповісти
я кстати сразу говорил, что никакого толка от меморандума с зедебилами не будет. Умные те, кто не теряли времени и подали иски в международный арбитраж. Они то свои деньги получат гораздо быстрее, еще и с компенсацией ))))
показати весь коментар
20.01.2021 13:31 Відповісти
Человек установивший на крыше своего дома солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству по зеленым тарифам. Почему эти уроды, Ахметкины, Коломойши, Порохи продают всю выработанную СЭС, ВЭС энергию по дорогущим тарифам, а для своих предприятий скупают дешевую электроэнергию АЭС. Пускай гниды используют солнечную энергию для своих заводов, и только излишки продают, а энергия АЭС идет населению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.01.2021 13:33 Відповісти
Потому что назначение домашней СЭС и промышленной - разные))) Они ровно такие же, как например в Европе в которую вы стремитесь)))
показати весь коментар
20.01.2021 13:38 Відповісти
Европе в которую вы стремитесь))) А ты стремишься в кацапию?
показати весь коментар
20.01.2021 13:41 Відповісти
я стремлюсь в Европу лично, или в Новую Зеландию, где востребованы специалисты ВИЭ и нет зедебилов которые по указке Коломойского воют как пещерные люди на солнечные панели. Вот только соберу средства на проживание первый год, на инструменты, на офрмление фирмы и вы идете нах.
А вам, в стране где 70% идиотов зедебильных и еще опзжешной мрази с хвостиком - Европа еще долго не светит))))
Сначала нужно будет понять, что Европа - это не когда просто так пришли добрые дяди, подняли вам бесплатно за свой счет экономику и зарплаты. Европа - это когда нужно платить налоги и вкладывать средства в свою экономику, в свое будущее.
показати весь коментар
20.01.2021 13:52 Відповісти
Не строй иллюзий, не будешь разочаровываться!!! Ты подохнешь здесь в нищите. in poverty
показати весь коментар
20.01.2021 13:59 Відповісти
в нищете я точно не подохну, мне моя СЭС приносит почти 5000 в год. На еду в Зеландии точно хватит))))
показати весь коментар
20.01.2021 14:01 Відповісти
В Зеландии нет такого потребления электроэнергии. Тем более, что разница в тарифах с зеленой энергией покрывается за счет грязной. Так что надо будет тебе в Зеландию еще и грязную энергетику тащить )
показати весь коментар
20.01.2021 14:53 Відповісти
зедебил, в Зеландии на душу населения или на площадь потребление выше чем в Украине)))
При этом от ВИЭ уже идет более 80%. Иди им расскажи дебил свои тупые фантазии))))
показати весь коментар
20.01.2021 17:42 Відповісти
И чтобы не быть голословным, в 2019 году в Зеландии потреблено 40 Твч, в Украине 118 Твч.
Население Зеландии 4,8 миллиона, в Украине точно никто не знает, но говорят что более 40)))
Населения в Новой Зеландии почти в 10 раз меньше, а энергии они потребляют чуть более чем в два раза меньше чем Украина.
показати весь коментар
20.01.2021 17:58 Відповісти
Потому что их энергия дневная, и что бог пошлёт! Они ведь не озадачиваются постройкой зарядных станций. Правда один ДЭТЕК шаг в этом направлении сделал маленький, какой то генератор для себя опробует.
показати весь коментар
20.01.2021 13:47 Відповісти
а почему ДТЭК или кто-то другой должен за свой счет это делать?
В США накопители устанавливают чисто под свои потребности.
В Австралии есть первый масштабный накопитель Тесла, но это взяло на себя государство за счет бюджетных денег.
Зедебилы же даже не могут Зеленые тарифы оплачивать, хотя у нас генерация ВИЭ копеечная по сравнению с развитыми странами, где вводились раньше Зеленые тарифы высокие. Куда вам накопители еще?
показати весь коментар
20.01.2021 13:56 Відповісти
дайош лічний кантроль!
показати весь коментар
20.01.2021 13:32 Відповісти
Не путайте энергетический кризис с зелёной энергетикой. Это 2 разные проблемы. Энергетический кризис искусственный кризис созданный шмарклей.
показати весь коментар
20.01.2021 13:34 Відповісти
Это одна и та же проблема.Зелень приходится оплачивать в любом случае, используете ли вы выработанные ей киловатты или нет, и чтоб ее балансировать надо всегда держать работающие ТЭС, ТЭЦ, да и за их счет утренние и вечерние пики покрывать. Украинские АЭС не приспособлены для такой балансировки, потому часть их и отключили.
показати весь коментар
20.01.2021 14:18 Відповісти
Як він це припинить коли отримує відкати від цього. Ти чо?
показати весь коментар
20.01.2021 13:34 Відповісти
а в ответ, тишина......то есть полный игнор. ну как всегда
показати весь коментар
20.01.2021 13:42 Відповісти
Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2847
показати весь коментар
20.01.2021 13:45 Відповісти
Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2973
показати весь коментар
20.01.2021 13:49 Відповісти
говорящая жопа свыней
показати весь коментар
20.01.2021 13:50 Відповісти
Что то, давно видосиков нет! Или там всё на праздниках сидят?
показати весь коментар
20.01.2021 13:54 Відповісти
Умный малый. Значит зеленую прекратить, а остальное вместе можно.
показати весь коментар
20.01.2021 14:02 Відповісти
за "Попутника Революції" впрягається Альоша .
показати весь коментар
20.01.2021 14:18 Відповісти
Картина маслом - сначала фирмы Коломойского "Рекорд Систем", "Синтез Ойл", "Юнайтед Энерджи" поставляют уголь и газ для "Центренерго" по ценам значительно превышающим рыночные, а потом "Центренерго" продает всю электроэнергию январь-март 2021г для "Юнайтед Енерджи" по цене .....1,16гр/кВт!!! При этом глава "Центренерго" Олександр Корчинський уверял лохов нарид, что себестоимость 1кВт/ч -1,6гр!!! "Энергоатом" продал 40% электроенергии первое полугодие 2021г по цене 1,15гр/кВт Все тем же фирмам Коломойского.
И "Ценрэнерго" и "Энергоатом" государственные компании но цена для лохов нарида 1,7гр!
Об этом, в первую очередь, надо говорить кричать Гончаренко, а уж потом переживать за иностранных инвесторов.
показати весь коментар
20.01.2021 14:22 Відповісти
Вы не правы, потому как тут стоит вопрос о иностранных инвесторах и об о свинском к ним отношении со стороны зеленуродов. Какой иностранный инвестор к нам потом придет после таких махинаций правительства? Хотя вам , судя по всему , похрен на инвестиционный климат в стране. Кстати в ЕС говорят о АЭС и других проблемах энергетики постоянно. Но я так понимаю , как абынепорошенко, вы слепы и глухи, когда вам удобно.
показати весь коментар
20.01.2021 14:50 Відповісти
То есть свинское отношение к инвестору - плохо, а к народу - ничего?
Вам будет очень интересен иностранный инвестор если, после уплаты платежей за коммуналку, вы детям жрать не сможете купить?
показати весь коментар
20.01.2021 16:08 Відповісти
А причем здесь плохое отношение к народу от ЕС????? Мы говорим о словах Гончаренко, а по свински относится к народу твой полный мудак ********** моника. У вас мышления совкодрочера, который считает, что ему все должны, в том числе и государство всегда и везде. Поэтому такие как вы и живут хреново, причем всегда! Иностранные инвестиции позволят сделать много новых- рабочих мест, вливают капитал в экономику, платят налоги, в отличии от большинства наших бизнесменов. Нужно башкой думать, а не желудком- развитие бизнеса позволит людям зарабатывать больше, и не зависеть от подачек государства в виде субсидий и соцпомощи. А вы, просто рассуждаете как быдло- я делать ничего сам не хочу, другим не дам, но вы меня кормите и поите. В НОРМАЛЬНЫХ странах- любая инвестиция охраняется законами и государством, а вы, как мелкий жулик рассказываете, что надо воровать и забирать чужие деньги, потому, что вам кормить детей нечем. Хотя кому и что я рассказываю. И не пишите мне, надоело общаться с людьми, думающими не интересами страны, а желудком и ********** пропагандой.
показати весь коментар
21.01.2021 00:07 Відповісти
Иди на х..й! Долбо#б, вникай в то, что читаешь, хоть иногда.
показати весь коментар
23.01.2021 12:45 Відповісти
Иди сам туда, дорогу судя по всему хорошо знаешь. Включай мозги, когда читаешь, а матюки засунь себе...
показати весь коментар
25.01.2021 01:01 Відповісти
не зрозумів...
Єс (чий депутат Гончаренко) вже в коаліції з Зе ?
показати весь коментар
20.01.2021 16:19 Відповісти
шЫколадный рыгоАнал Гончаренко отрабатывает инвестиции....
показати весь коментар
20.01.2021 14:47 Відповісти
До украинцев никак не дойдёт, что "зеленая энергетика" это супердорогущая игрушка для очень богатых стран.
показати весь коментар
20.01.2021 14:54 Відповісти
предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике/ Да пусть крадут. Ситуация с запасами угля - критическая,/Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину./ А не было бы ветровых и солнечных электростанций- и этого безобразия не было бы.
показати весь коментар
20.01.2021 15:23 Відповісти
10:57 13.03.2015

Сниженные тарифы "зеленой энергетики" обеспечивают достаточный IRR, соответствуют ситуации в стране - глава НКРЭКУ

3 мин читать

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк настаивает на обоснованности решения регулятора о пересмотре тарифов для "зеленой энергетики" с учетом истории принятия этих тарифов в прошлом и нынешнего кризиса в экономике страны.
"Зеленая энергетика" является дорогим удовольствием даже для населения развитых стран: не все готовы "голосовать кошельком" за тарифы, повышенные для обеспечения доходности компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников. Если экономика находится в кризисе, существует дисбаланс в энергетике - имеет право на жизнь пересмотр условий/правил для альтернативной энергетики. Такие пересмотры существовали и в странах ЕС", - сказал глава НКРЭКУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Д.Вовк напомнил, что принятое в период президента Виктора Януковича законодательство создало перевес в пользу солнечной генерации. "Которой занимались преимущественно компании, связанные с Клюевыми", - уточнил он.
По словам главы НКРЭКУ, утвержденные ранее тарифы были существенно выше, чем в развитых странах, что приводило к внутренней норме доходности IRR на уровне: 60% - для солнечной, 25% - для ветровой генерации.
Помимо этого, закрепленная законом обязательная норма местной составляющей ограничивала доступ на рынок, напомнил Д.Вовк.
-------------------------
але Барига ДОМОВИВСЯ.яК ВІН ВМІЄ..
--------------------------Колишній голова НКРЕКП пояснив своє рішення збільшити частку "зеленої" енергетики

https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 постановою інвестор у "зелену" енергетику був максимально захищений від будь-яких змін у законодавстві, зокрема - щодо змін тарифів. Також постановою визначено, що будь-який спір з інвесторами (компаніями з іноземними інвестиціями) вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) або за згодою виробників "зеленої" електроенергії - у Господарському суді України.

Збільшення виробництва "зеленої" енергетики на фоні падіння промисловості та зменшення потреби споживача в електроенергії призвели до дисбалансів на енергетичному ринку країни.
Втім, за словами Вовка, таке рішення було прийнято не за його ініціативи, а у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.
Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5279
---------------------------
ЯУ ЦЕ ТИПОВО ДЛЯ БРЕХЛИВОГО пЕТРА пОРОШЕНКО..
показати весь коментар
21.01.2021 06:41 Відповісти
Інвестиції які викачують з країни гроші і нічого не гарантують взамін - корупційна схема.
показати весь коментар
20.01.2021 17:45 Відповісти
как это нечего в замен? А как же станции ВИЭ которые тебе строят? Ничего в замен, это воровские схемы Геруса-Коломойского, которые зедебилов почему то не волнуют, но на которые бабла уходит больше чем на Зеленые тарифы)))
показати весь коментар
20.01.2021 18:00 Відповісти
Сергей, вы все правильно написали. Но зеленожопо-кремлевския дебилам в методичках написали другое. Поэтому бесполезно безмозглым что-то объяснять. Им даже если деньги будут спонсоры выдать просто так, через день начнутся предъявы- а почему так мало, а почему соседу больше и т.п.. Вот такой бабломойский мусор здесь комментирует типа со знанием дела "зеленую" энергетику. . Умные все, аж плакать хочется, но только ПРИ ТАКОМ ТО УМИЩЕ, всегда живут хреново!))))
показати весь коментар
21.01.2021 00:13 Відповісти
платить "инветорам" по ценам АЭС и всё.
показати весь коментар
20.01.2021 22:20 Відповісти
чИ ВІДОМО пОРОШЕНКО ПРО "РВЄНІЄ" ДЕПУТАТКИ ГОНЧАРЄНКІ ЗА аХМЄТА?

однозначно.
показати весь коментар
21.01.2021 06:43 Відповісти
 
 