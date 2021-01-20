Депутаты призвали Зеленского предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике, - Гончаренко
Народные депутаты всех фракций требуют от президента Украины Владимира Зеленского выйти на защиту иностранных инвесторов, которые развивают сектор возобновляемой энергетики в государстве, и не допустить кражи выделенных для выплаты ранее накопленных долгов.
Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.
Соответствующее обращение было адресовано также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.
"Наше МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда "написало письмо президенту с требованием остановить грабеж иностранных инвесторов. Речь идет о том, что чиновники Кабмина и Нацкомиссии по вопросам энергетики не хотят довести до логического конца шанс выплатить 9 миллиардов долга инвесторам. Коррупционеры во власти пытаются на ходу перенаправить поток денег в свои собственные карманы ", - написал Гончаренко. В своем обращении к президенту депутаты отметили, что установка, выданная НКРЭКУ о направлении на менее 50% кредитных средств "Укрэнерго" на погашение задолженности перед "Энергоатомом", нарушает Меморандум о взаимопонимании, заключенный между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ. Согласно Меморандуму государство обязалось погасить долги перед производителями "зеленой" энергии в размере 9,6 миллиарда грн, в том числе за счет привлеченных под госгарантии кредитных средств.
"Принятое решение Регулятором выглядит как попытка саботажа исполнения решения, которое гарантировано, в частности, подписями Премьер-министра и председателя НКРЭКУП. Более того, форма и содержание также не соответствуют положениям действующего законодательства и логике права ", - отмечается в обращении депутатов. По мнению депутатов, такие действия НКРЭКУ ведут к потере Украиной репутации привлекательной для инвестиций страны, уменьшению новых инвестиций в "зеленую" энергетику и как результат - возвращению к энергетической зависимости от газа, нереализации Европейского "зеленого" курса и потере конкурентных экспортных преимуществ украинской экономики в будущем.
Поэтому депутаты призвали президента Владимира Зеленского не допустить реализацию незаконного решения НКРЭКУ. "Обращаемся к Вам с просьбой в установленном законом порядке не допустить реализации заведомо незаконных решений, а также обеспечить защиту инвесторов и сохранить статус Украины как государства, привлекательного для инвестирования", - отмечается в обращении.
Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине - обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку в связи с обеспокоенностью относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.
Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 миллиарда грн компании "Энергоатом". По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ ликвидирует единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.
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От выплаты инвесторам, вложившим средства в "зеленую" электроэнергетику, денег, которые задолжало им государство, зависит репутация Украины на международной арене. О необходимости направить 10 млрд грн, которые правительство одолжило у трех государственных банков заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24", сообщает Диалог.UA. "Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков, для того чтобы выплатить долг зеленой энергетике. Но когда потом говорят: мы вообще вам платить ничего не будем, что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит", - сказал он.
По его словам, действия чиновников, тормозящих этот процесс, - очень сильный удар по репутации в первую очередь президента Украины Владимира Зеленского. Михаил Саакашвили отметил: такова уж специфика Украины, что все негативные проявления напрямую связываются с личностью главы государства и сказываются на его рейтинге. Но пострадает не только президент. Невыполнение государством обязательств перед инвесторами на столь солидную сумму надолго лишит Украину даже призрачных надежд на сотрудничество с солидными международными партнерами. Украинские и иностранные компании, вложившие деньги в "зеленую" энергетику, ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. Однако НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит госпредприятию "Гарантированный покупатель" произвести необходимые выплаты. Предприятие "Гарантированный покупатель" получило рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом". "Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги… Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого", - подчеркнул Саакашвили.
А вам, в стране где 70% идиотов зедебильных и еще опзжешной мрази с хвостиком - Европа еще долго не светит))))
Сначала нужно будет понять, что Европа - это не когда просто так пришли добрые дяди, подняли вам бесплатно за свой счет экономику и зарплаты. Европа - это когда нужно платить налоги и вкладывать средства в свою экономику, в свое будущее.
При этом от ВИЭ уже идет более 80%. Иди им расскажи дебил свои тупые фантазии))))
Население Зеландии 4,8 миллиона, в Украине точно никто не знает, но говорят что более 40)))
Населения в Новой Зеландии почти в 10 раз меньше, а энергии они потребляют чуть более чем в два раза меньше чем Украина.
В США накопители устанавливают чисто под свои потребности.
В Австралии есть первый масштабный накопитель Тесла, но это взяло на себя государство за счет бюджетных денег.
Зедебилы же даже не могут Зеленые тарифы оплачивать, хотя у нас генерация ВИЭ копеечная по сравнению с развитыми странами, где вводились раньше Зеленые тарифы высокие. Куда вам накопители еще?
лоховнарид, что себестоимость 1кВт/ч -1,6гр!!! "Энергоатом" продал 40% электроенергии первое полугодие 2021г по цене 1,15гр/кВт Все тем же фирмам Коломойского.
И "Ценрэнерго" и "Энергоатом" государственные компании но цена для лохов нарида 1,7гр!
Об этом, в первую очередь, надо
говоритькричать Гончаренко, а уж потом переживать за иностранных инвесторов.
Вам будет очень интересен иностранный инвестор если, после уплаты платежей за коммуналку, вы детям жрать не сможете купить?
Єс (чий депутат Гончаренко) вже в коаліції з Зе ?
Сниженные тарифы "зеленой энергетики" обеспечивают достаточный IRR, соответствуют ситуации в стране - глава НКРЭКУ
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Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк настаивает на обоснованности решения регулятора о пересмотре тарифов для "зеленой энергетики" с учетом истории принятия этих тарифов в прошлом и нынешнего кризиса в экономике страны.
"Зеленая энергетика" является дорогим удовольствием даже для населения развитых стран: не все готовы "голосовать кошельком" за тарифы, повышенные для обеспечения доходности компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников. Если экономика находится в кризисе, существует дисбаланс в энергетике - имеет право на жизнь пересмотр условий/правил для альтернативной энергетики. Такие пересмотры существовали и в странах ЕС", - сказал глава НКРЭКУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Д.Вовк напомнил, что принятое в период президента Виктора Януковича законодательство создало перевес в пользу солнечной генерации. "Которой занимались преимущественно компании, связанные с Клюевыми", - уточнил он.
По словам главы НКРЭКУ, утвержденные ранее тарифы были существенно выше, чем в развитых странах, что приводило к внутренней норме доходности IRR на уровне: 60% - для солнечной, 25% - для ветровой генерации.
Помимо этого, закрепленная законом обязательная норма местной составляющей ограничивала доступ на рынок, напомнил Д.Вовк.
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але Барига ДОМОВИВСЯ.яК ВІН ВМІЄ..
--------------------------Колишній голова НКРЕКП пояснив своє рішення збільшити частку "зеленої" енергетики
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 постановою інвестор у "зелену" енергетику був максимально захищений від будь-яких змін у законодавстві, зокрема - щодо змін тарифів. Також постановою визначено, що будь-який спір з інвесторами (компаніями з іноземними інвестиціями) вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) або за згодою виробників "зеленої" електроенергії - у Господарському суді України.
Збільшення виробництва "зеленої" енергетики на фоні падіння промисловості та зменшення потреби споживача в електроенергії призвели до дисбалансів на енергетичному ринку країни.
Втім, за словами Вовка, таке рішення було прийнято не за його ініціативи, а у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.
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ЯУ ЦЕ ТИПОВО ДЛЯ БРЕХЛИВОГО пЕТРА пОРОШЕНКО..
однозначно.