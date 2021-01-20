РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости
1 954 55

Депутаты призвали Зеленского предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике, - Гончаренко

Депутаты призвали Зеленского предотвратить кражу средств в

Народные депутаты всех фракций требуют от президента Украины Владимира Зеленского выйти на защиту иностранных инвесторов, которые развивают сектор возобновляемой энергетики в государстве, и не допустить кражи выделенных для выплаты ранее накопленных долгов.

 Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Соответствующее обращение было адресовано также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"Наше МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда "написало письмо президенту с требованием остановить грабеж иностранных инвесторов. Речь идет о том, что чиновники Кабмина и Нацкомиссии по вопросам энергетики не хотят довести до логического конца шанс выплатить 9 миллиардов долга инвесторам. Коррупционеры во власти пытаются на ходу перенаправить поток денег в свои собственные карманы ", - написал Гончаренко. В своем обращении к президенту депутаты отметили, что установка, выданная НКРЭКУ о направлении на менее 50% кредитных средств "Укрэнерго" на погашение задолженности перед "Энергоатомом", нарушает Меморандум о взаимопонимании, заключенный между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ. Согласно Меморандуму государство обязалось погасить долги перед производителями "зеленой" энергии в размере 9,6 миллиарда грн, в том числе за счет привлеченных под госгарантии кредитных средств.

"Принятое решение Регулятором выглядит как попытка саботажа исполнения решения, которое гарантировано, в частности, подписями Премьер-министра и председателя НКРЭКУП. Более того, форма и содержание также не соответствуют положениям действующего законодательства и логике права ", - отмечается в обращении депутатов. По мнению депутатов, такие действия НКРЭКУ ведут к потере Украиной репутации привлекательной для инвестиций страны, уменьшению новых инвестиций в "зеленую" энергетику и как результат - возвращению к энергетической зависимости от газа, нереализации Европейского "зеленого" курса и потере конкурентных экспортных преимуществ украинской экономики в будущем.

Поэтому депутаты призвали президента Владимира Зеленского не допустить реализацию незаконного решения НКРЭКУ. "Обращаемся к Вам с просьбой в установленном законом порядке не допустить реализации заведомо незаконных решений, а также обеспечить защиту инвесторов и сохранить статус Украины как государства, привлекательного для инвестирования", - отмечается в обращении.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине - обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку в связи с обеспокоенностью относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 миллиарда грн компании "Энергоатом". По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ ликвидирует единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Автор: 

Гончаренко (535) альтернативная энергетика (123)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Человек установивший на крыше своего дома солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству по зеленым тарифам. Почему эти уроды, Ахметкины, Коломойши, Порохи продают всю выработанную СЭС, ВЭС энергию по дорогущим тарифам, а для своих предприятий скупают дешевую электроэнергию АЭС. Пускай гниды используют солнечную энергию для своих заводов, и только излишки продают, а энергия АЭС идет населению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.01.2021 13:33
+6
Не путайте энергетический кризис с зелёной энергетикой. Это 2 разные проблемы. Энергетический кризис искусственный кризис созданный шмарклей.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:34
+4
я кстати сразу говорил, что никакого толка от меморандума с зедебилами не будет. Умные те, кто не теряли времени и подали иски в международный арбитраж. Они то свои деньги получат гораздо быстрее, еще и с компенсацией ))))
показать весь комментарий
20.01.2021 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Барыга на крови!!! Весна придет, сажать Зеленсокого!!!
показать весь комментарий
20.01.2021 13:30 Ответить
Депутаты призвали Зеленского предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6260
показать весь комментарий
20.01.2021 13:31 Ответить
Саакашвили предупредил Зеленского: "Мне бы не хотелось этого" Нежелание украинских чиновников посодействовать возвращению инвесторам задолженностей по "зеленым" тарифам в энергетике может уничтожить инвестиционную привлекательность Украины
От выплаты инвесторам, вложившим средства в "зеленую" электроэнергетику, денег, которые задолжало им государство, зависит репутация Украины на международной арене. О необходимости направить 10 млрд грн, которые правительство одолжило у трех государственных банков заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24", сообщает Диалог.UA. "Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков, для того чтобы выплатить долг зеленой энергетике. Но когда потом говорят: мы вообще вам платить ничего не будем, что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит", - сказал он.
По его словам, действия чиновников, тормозящих этот процесс, - очень сильный удар по репутации в первую очередь президента Украины Владимира Зеленского. Михаил Саакашвили отметил: такова уж специфика Украины, что все негативные проявления напрямую связываются с личностью главы государства и сказываются на его рейтинге. Но пострадает не только президент. Невыполнение государством обязательств перед инвесторами на столь солидную сумму надолго лишит Украину даже призрачных надежд на сотрудничество с солидными международными партнерами. Украинские и иностранные компании, вложившие деньги в "зеленую" энергетику, ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. Однако НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит госпредприятию "Гарантированный покупатель" произвести необходимые выплаты. Предприятие "Гарантированный покупатель" получило рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом". "Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги… Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого", - подчеркнул Саакашвили.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:42 Ответить
Ето не инвесторы !!! Вымогатели и мошенники !!! Те кто порешал с этой зеленной енергией должны быть под следствием и с конфискацией до 7 го колена !!! Те же кто нашлепал панелей и ветряков должны ее продавать по цене атомной !!! Если не хотят идут на хутор -- пусть сами пользуются !!! Вы наивные до горя все кто в теме знают никто из зеленных не пользуеться своей енергией ее продают нам и мы за нее платим -- сами же они пользуються атомной на шару !!! Разводилово в чистом виде НАРОДА УКРАИНЫ !!! На гос уровне -- все кто причастны и способствовали должны сидеть
показать весь комментарий
20.01.2021 21:09 Ответить
Кто вымогатель и мошеник? Все согласно Закону Украины.
показать весь комментарий
20.01.2021 21:17 Ответить
В смислі "не красти"?
показать весь комментарий
20.01.2021 13:30 Ответить
хороший вопрос...
показать весь комментарий
20.01.2021 13:34 Ответить
Такое ощущение , что Алёша в доле с Ахметовым и его зелёной энергетикой. Хотя может быть и так: ведь обои были заядлыми ПРовцами - Лёша в Одессе, Ринат в Донецке.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:07 Ответить
Ахмєтов Ляшка прикупив.. а тут якийсь Гончаренко...
показать весь комментарий
20.01.2021 16:18 Ответить
я кстати сразу говорил, что никакого толка от меморандума с зедебилами не будет. Умные те, кто не теряли времени и подали иски в международный арбитраж. Они то свои деньги получат гораздо быстрее, еще и с компенсацией ))))
показать весь комментарий
20.01.2021 13:31 Ответить
Человек установивший на крыше своего дома солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству по зеленым тарифам. Почему эти уроды, Ахметкины, Коломойши, Порохи продают всю выработанную СЭС, ВЭС энергию по дорогущим тарифам, а для своих предприятий скупают дешевую электроэнергию АЭС. Пускай гниды используют солнечную энергию для своих заводов, и только излишки продают, а энергия АЭС идет населению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.01.2021 13:33 Ответить
Потому что назначение домашней СЭС и промышленной - разные))) Они ровно такие же, как например в Европе в которую вы стремитесь)))
показать весь комментарий
20.01.2021 13:38 Ответить
Европе в которую вы стремитесь))) А ты стремишься в кацапию?
показать весь комментарий
20.01.2021 13:41 Ответить
я стремлюсь в Европу лично, или в Новую Зеландию, где востребованы специалисты ВИЭ и нет зедебилов которые по указке Коломойского воют как пещерные люди на солнечные панели. Вот только соберу средства на проживание первый год, на инструменты, на офрмление фирмы и вы идете нах.
А вам, в стране где 70% идиотов зедебильных и еще опзжешной мрази с хвостиком - Европа еще долго не светит))))
Сначала нужно будет понять, что Европа - это не когда просто так пришли добрые дяди, подняли вам бесплатно за свой счет экономику и зарплаты. Европа - это когда нужно платить налоги и вкладывать средства в свою экономику, в свое будущее.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:52 Ответить
Не строй иллюзий, не будешь разочаровываться!!! Ты подохнешь здесь в нищите. in poverty
показать весь комментарий
20.01.2021 13:59 Ответить
в нищете я точно не подохну, мне моя СЭС приносит почти 5000 в год. На еду в Зеландии точно хватит))))
показать весь комментарий
20.01.2021 14:01 Ответить
В Зеландии нет такого потребления электроэнергии. Тем более, что разница в тарифах с зеленой энергией покрывается за счет грязной. Так что надо будет тебе в Зеландию еще и грязную энергетику тащить )
показать весь комментарий
20.01.2021 14:53 Ответить
зедебил, в Зеландии на душу населения или на площадь потребление выше чем в Украине)))
При этом от ВИЭ уже идет более 80%. Иди им расскажи дебил свои тупые фантазии))))
показать весь комментарий
20.01.2021 17:42 Ответить
И чтобы не быть голословным, в 2019 году в Зеландии потреблено 40 Твч, в Украине 118 Твч.
Население Зеландии 4,8 миллиона, в Украине точно никто не знает, но говорят что более 40)))
Населения в Новой Зеландии почти в 10 раз меньше, а энергии они потребляют чуть более чем в два раза меньше чем Украина.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:58 Ответить
Потому что их энергия дневная, и что бог пошлёт! Они ведь не озадачиваются постройкой зарядных станций. Правда один ДЭТЕК шаг в этом направлении сделал маленький, какой то генератор для себя опробует.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:47 Ответить
а почему ДТЭК или кто-то другой должен за свой счет это делать?
В США накопители устанавливают чисто под свои потребности.
В Австралии есть первый масштабный накопитель Тесла, но это взяло на себя государство за счет бюджетных денег.
Зедебилы же даже не могут Зеленые тарифы оплачивать, хотя у нас генерация ВИЭ копеечная по сравнению с развитыми странами, где вводились раньше Зеленые тарифы высокие. Куда вам накопители еще?
показать весь комментарий
20.01.2021 13:56 Ответить
дайош лічний кантроль!
показать весь комментарий
20.01.2021 13:32 Ответить
Не путайте энергетический кризис с зелёной энергетикой. Это 2 разные проблемы. Энергетический кризис искусственный кризис созданный шмарклей.
показать весь комментарий
20.01.2021 13:34 Ответить
Это одна и та же проблема.Зелень приходится оплачивать в любом случае, используете ли вы выработанные ей киловатты или нет, и чтоб ее балансировать надо всегда держать работающие ТЭС, ТЭЦ, да и за их счет утренние и вечерние пики покрывать. Украинские АЭС не приспособлены для такой балансировки, потому часть их и отключили.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:18 Ответить
Як він це припинить коли отримує відкати від цього. Ти чо?
показать весь комментарий
20.01.2021 13:34 Ответить
а в ответ, тишина......то есть полный игнор. ну как всегда
показать весь комментарий
20.01.2021 13:42 Ответить
Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2847
показать весь комментарий
20.01.2021 13:45 Ответить
Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2973
показать весь комментарий
20.01.2021 13:49 Ответить
говорящая жопа свыней
показать весь комментарий
20.01.2021 13:50 Ответить
Что то, давно видосиков нет! Или там всё на праздниках сидят?
показать весь комментарий
20.01.2021 13:54 Ответить
Умный малый. Значит зеленую прекратить, а остальное вместе можно.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:02 Ответить
за "Попутника Революції" впрягається Альоша .
показать весь комментарий
20.01.2021 14:18 Ответить
Картина маслом - сначала фирмы Коломойского "Рекорд Систем", "Синтез Ойл", "Юнайтед Энерджи" поставляют уголь и газ для "Центренерго" по ценам значительно превышающим рыночные, а потом "Центренерго" продает всю электроэнергию январь-март 2021г для "Юнайтед Енерджи" по цене .....1,16гр/кВт!!! При этом глава "Центренерго" Олександр Корчинський уверял лохов нарид, что себестоимость 1кВт/ч -1,6гр!!! "Энергоатом" продал 40% электроенергии первое полугодие 2021г по цене 1,15гр/кВт Все тем же фирмам Коломойского.
И "Ценрэнерго" и "Энергоатом" государственные компании но цена для лохов нарида 1,7гр!
Об этом, в первую очередь, надо говорить кричать Гончаренко, а уж потом переживать за иностранных инвесторов.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:22 Ответить
Вы не правы, потому как тут стоит вопрос о иностранных инвесторах и об о свинском к ним отношении со стороны зеленуродов. Какой иностранный инвестор к нам потом придет после таких махинаций правительства? Хотя вам , судя по всему , похрен на инвестиционный климат в стране. Кстати в ЕС говорят о АЭС и других проблемах энергетики постоянно. Но я так понимаю , как абынепорошенко, вы слепы и глухи, когда вам удобно.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:50 Ответить
То есть свинское отношение к инвестору - плохо, а к народу - ничего?
Вам будет очень интересен иностранный инвестор если, после уплаты платежей за коммуналку, вы детям жрать не сможете купить?
показать весь комментарий
20.01.2021 16:08 Ответить
А причем здесь плохое отношение к народу от ЕС????? Мы говорим о словах Гончаренко, а по свински относится к народу твой полный мудак ********** моника. У вас мышления совкодрочера, который считает, что ему все должны, в том числе и государство всегда и везде. Поэтому такие как вы и живут хреново, причем всегда! Иностранные инвестиции позволят сделать много новых- рабочих мест, вливают капитал в экономику, платят налоги, в отличии от большинства наших бизнесменов. Нужно башкой думать, а не желудком- развитие бизнеса позволит людям зарабатывать больше, и не зависеть от подачек государства в виде субсидий и соцпомощи. А вы, просто рассуждаете как быдло- я делать ничего сам не хочу, другим не дам, но вы меня кормите и поите. В НОРМАЛЬНЫХ странах- любая инвестиция охраняется законами и государством, а вы, как мелкий жулик рассказываете, что надо воровать и забирать чужие деньги, потому, что вам кормить детей нечем. Хотя кому и что я рассказываю. И не пишите мне, надоело общаться с людьми, думающими не интересами страны, а желудком и ********** пропагандой.
показать весь комментарий
21.01.2021 00:07 Ответить
Иди на х..й! Долбо#б, вникай в то, что читаешь, хоть иногда.
показать весь комментарий
23.01.2021 12:45 Ответить
Иди сам туда, дорогу судя по всему хорошо знаешь. Включай мозги, когда читаешь, а матюки засунь себе...
показать весь комментарий
25.01.2021 01:01 Ответить
не зрозумів...
Єс (чий депутат Гончаренко) вже в коаліції з Зе ?
показать весь комментарий
20.01.2021 16:19 Ответить
шЫколадный рыгоАнал Гончаренко отрабатывает инвестиции....
показать весь комментарий
20.01.2021 14:47 Ответить
До украинцев никак не дойдёт, что "зеленая энергетика" это супердорогущая игрушка для очень богатых стран.
показать весь комментарий
20.01.2021 14:54 Ответить
предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике/ Да пусть крадут. Ситуация с запасами угля - критическая,/Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину./ А не было бы ветровых и солнечных электростанций- и этого безобразия не было бы.
показать весь комментарий
20.01.2021 15:23 Ответить
10:57 13.03.2015

Сниженные тарифы "зеленой энергетики" обеспечивают достаточный IRR, соответствуют ситуации в стране - глава НКРЭКУ

3 мин читать

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк настаивает на обоснованности решения регулятора о пересмотре тарифов для "зеленой энергетики" с учетом истории принятия этих тарифов в прошлом и нынешнего кризиса в экономике страны.
"Зеленая энергетика" является дорогим удовольствием даже для населения развитых стран: не все готовы "голосовать кошельком" за тарифы, повышенные для обеспечения доходности компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников. Если экономика находится в кризисе, существует дисбаланс в энергетике - имеет право на жизнь пересмотр условий/правил для альтернативной энергетики. Такие пересмотры существовали и в странах ЕС", - сказал глава НКРЭКУ в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Д.Вовк напомнил, что принятое в период президента Виктора Януковича законодательство создало перевес в пользу солнечной генерации. "Которой занимались преимущественно компании, связанные с Клюевыми", - уточнил он.
По словам главы НКРЭКУ, утвержденные ранее тарифы были существенно выше, чем в развитых странах, что приводило к внутренней норме доходности IRR на уровне: 60% - для солнечной, 25% - для ветровой генерации.
Помимо этого, закрепленная законом обязательная норма местной составляющей ограничивала доступ на рынок, напомнил Д.Вовк.
-------------------------
але Барига ДОМОВИВСЯ.яК ВІН ВМІЄ..
--------------------------Колишній голова НКРЕКП пояснив своє рішення збільшити частку "зеленої" енергетики

https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=30386 постановою інвестор у "зелену" енергетику був максимально захищений від будь-яких змін у законодавстві, зокрема - щодо змін тарифів. Також постановою визначено, що будь-який спір з інвесторами (компаніями з іноземними інвестиціями) вирішується в арбітражі за Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати (ІСС) або за згодою виробників "зеленої" електроенергії - у Господарському суді України.

Збільшення виробництва "зеленої" енергетики на фоні падіння промисловості та зменшення потреби споживача в електроенергії призвели до дисбалансів на енергетичному ринку країни.
Втім, за словами Вовка, таке рішення було прийнято не за його ініціативи, а у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.
Депутати закликали Зеленського запобігти крадіжці коштів у "зеленої" енергетики, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5279
---------------------------
ЯУ ЦЕ ТИПОВО ДЛЯ БРЕХЛИВОГО пЕТРА пОРОШЕНКО..
показать весь комментарий
21.01.2021 06:41 Ответить
Інвестиції які викачують з країни гроші і нічого не гарантують взамін - корупційна схема.
показать весь комментарий
20.01.2021 17:45 Ответить
как это нечего в замен? А как же станции ВИЭ которые тебе строят? Ничего в замен, это воровские схемы Геруса-Коломойского, которые зедебилов почему то не волнуют, но на которые бабла уходит больше чем на Зеленые тарифы)))
показать весь комментарий
20.01.2021 18:00 Ответить
Сергей, вы все правильно написали. Но зеленожопо-кремлевския дебилам в методичках написали другое. Поэтому бесполезно безмозглым что-то объяснять. Им даже если деньги будут спонсоры выдать просто так, через день начнутся предъявы- а почему так мало, а почему соседу больше и т.п.. Вот такой бабломойский мусор здесь комментирует типа со знанием дела "зеленую" энергетику. . Умные все, аж плакать хочется, но только ПРИ ТАКОМ ТО УМИЩЕ, всегда живут хреново!))))
показать весь комментарий
21.01.2021 00:13 Ответить
платить "инветорам" по ценам АЭС и всё.
показать весь комментарий
20.01.2021 22:20 Ответить
чИ ВІДОМО пОРОШЕНКО ПРО "РВЄНІЄ" ДЕПУТАТКИ ГОНЧАРЄНКІ ЗА аХМЄТА?

однозначно.
показать весь комментарий
21.01.2021 06:43 Ответить
 
 