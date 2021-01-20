Депутаты призвали Зеленского предотвратить кражу средств в "зеленой" энергетике, - Гончаренко

Народные депутаты всех фракций требуют от президента Украины Владимира Зеленского выйти на защиту иностранных инвесторов, которые развивают сектор возобновляемой энергетики в государстве, и не допустить кражи выделенных для выплаты ранее накопленных долгов.

Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Соответствующее обращение было адресовано также премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"Наше МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда "написало письмо президенту с требованием остановить грабеж иностранных инвесторов. Речь идет о том, что чиновники Кабмина и Нацкомиссии по вопросам энергетики не хотят довести до логического конца шанс выплатить 9 миллиардов долга инвесторам. Коррупционеры во власти пытаются на ходу перенаправить поток денег в свои собственные карманы ", - написал Гончаренко. В своем обращении к президенту депутаты отметили, что установка, выданная НКРЭКУ о направлении на менее 50% кредитных средств "Укрэнерго" на погашение задолженности перед "Энергоатомом", нарушает Меморандум о взаимопонимании, заключенный между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ. Согласно Меморандуму государство обязалось погасить долги перед производителями "зеленой" энергии в размере 9,6 миллиарда грн, в том числе за счет привлеченных под госгарантии кредитных средств.

"Принятое решение Регулятором выглядит как попытка саботажа исполнения решения, которое гарантировано, в частности, подписями Премьер-министра и председателя НКРЭКУП. Более того, форма и содержание также не соответствуют положениям действующего законодательства и логике права ", - отмечается в обращении депутатов. По мнению депутатов, такие действия НКРЭКУ ведут к потере Украиной репутации привлекательной для инвестиций страны, уменьшению новых инвестиций в "зеленую" энергетику и как результат - возвращению к энергетической зависимости от газа, нереализации Европейского "зеленого" курса и потере конкурентных экспортных преимуществ украинской экономики в будущем.

Поэтому депутаты призвали президента Владимира Зеленского не допустить реализацию незаконного решения НКРЭКУ. "Обращаемся к Вам с просьбой в установленном законом порядке не допустить реализации заведомо незаконных решений, а также обеспечить защиту инвесторов и сохранить статус Украины как государства, привлекательного для инвестирования", - отмечается в обращении.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине - обратился к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку в связи с обеспокоенностью относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой" энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 миллиарда грн компании "Энергоатом". По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ ликвидирует единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.