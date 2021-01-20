Зеленський увів до складу РНБО президента НАН Загороднього
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Документ №22/2021 оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Загороднього Анатолія Глібовича - президента Національної академії наук України", - зазначається в тексті документа.
Указ набуває чинності з дня його оприлюднення.
Топ коментарі
+4 peremoga ua
показати весь коментар20.01.2021 15:57
+3 Павло ШОвте
показати весь коментар20.01.2021 15:58
+3 Apollo #472837
показати весь коментар20.01.2021 16:00
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по заявам НАН по коронавірусу видно що там присмоктались до бюджетної соски совкові старі пердуни...
Настораживает то, что он успешно делал карьеру в институте теорфизики, в котором после ухода Шелеста, хорошо себя чувствовали только приспособленцы и жополизы.
Нормальные ученые бежали в институт математики, метоллофизики и прочее.
Нет, не у нас.
Слава Богу...
(Кстати один художник в Канаде ходил метить территорию вокруг дома, чтоб волки не ссали на дверь его дома. С волками жить, по-волчьи
вытьссать. Кстати его волки потом узнавали по запаху при встрече.)