Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Загороднего
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Документ №22/2021 был обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - указывается в тексте документа.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
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+4 peremoga ua
показать весь комментарий20.01.2021 15:57
+3 Павло ШОвте
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+3 Apollo #472837
показать весь комментарий20.01.2021 16:00
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по заявам НАН по коронавірусу видно що там присмоктались до бюджетної соски совкові старі пердуни...
Настораживает то, что он успешно делал карьеру в институте теорфизики, в котором после ухода Шелеста, хорошо себя чувствовали только приспособленцы и жополизы.
Нормальные ученые бежали в институт математики, метоллофизики и прочее.
Нет, не у нас.
Слава Богу...
(Кстати один художник в Канаде ходил метить территорию вокруг дома, чтоб волки не ссали на дверь его дома. С волками жить, по-волчьи
вытьссать. Кстати его волки потом узнавали по запаху при встрече.)