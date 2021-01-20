Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Загороднего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ №22/2021 был обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - указывается в тексте документа.

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Указ вступает в силу со дня его обнародования.