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Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Загороднего

Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Загороднего

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ №22/2021 был обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загороднего Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - указывается в тексте документа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский уволил Кривоноса с должности замсекретаря СНБО

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) СНБО (4430) Загородний Анатолий (6)


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Топ комментарии
+4
Не знаю, хто цей пан. Але отак об зелю зашкварювацця...
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20.01.2021 15:57
+3
Скоро в Геленжике...Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Загородного - Цензор.НЕТ 8899
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20.01.2021 15:58
+3
Является иностранным членом российской академии наук
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20.01.2021 16:00
Комментировать
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Навіщо вони будуть мучати розумну людину. Він же їх буде бити по голові палкою.
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20.01.2021 15:54 Ответить
А шо - в НАН є розумні люди?
по заявам НАН по коронавірусу видно що там присмоктались до бюджетної соски совкові старі пердуни...
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20.01.2021 17:18 Ответить
Не знаю, хто цей пан. Але отак об зелю зашкварювацця...
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20.01.2021 15:57 Ответить
Является иностранным членом российской академии наук
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20.01.2021 16:00 Ответить
Дякую за інфу. Шось не здивована. Мабудь , ще й папо шура содєйствовал, як у випадку зі шкарлєтом-плагіатором табачніковським.
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20.01.2021 16:08 Ответить
тоді все зрозуміло...
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20.01.2021 17:18 Ответить
Ничего плохого о его научной работе сказать не могу, в соавторах у него нормальные ученые и труды, вроде, весомые.
Настораживает то, что он успешно делал карьеру в институте теорфизики, в котором после ухода Шелеста, хорошо себя чувствовали только приспособленцы и жополизы.
Нормальные ученые бежали в институт математики, метоллофизики и прочее.
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20.01.2021 16:14 Ответить
Скоро в Геленжике...Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН Загородного - Цензор.НЕТ 8899
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20.01.2021 15:58 Ответить
и чтоб шлюх побольше))
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20.01.2021 16:17 Ответить
Новый, а может - новая, советник министра здравоохранения.
Нет, не у нас.
Слава Богу... Зеленський увів до складу РНБО президента НАН Загороднього - Цензор.НЕТ 3636
Зеленський увів до складу РНБО президента НАН Загороднього - Цензор.НЕТ 8238
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20.01.2021 16:01 Ответить


Зеленський увів до складу РНБО президента НАН Загороднього - Цензор.НЕТ 6762
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20.01.2021 16:04 Ответить
Ну почему все гениальные медики на одно лицо?
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20.01.2021 16:06 Ответить
На очереди пушилин?
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20.01.2021 16:03 Ответить
а іру білик коли введе?
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20.01.2021 16:06 Ответить
Та білик мріє, шоб їй хтось ввьол
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20.01.2021 16:19 Ответить
шо тут комментировать... я о другом. Благополучно вернулся домой после происшествия: около 13:00 сегодня еду по окружной. На участке между кулиничевским перекрестком и Бражниками приспичило "пур ла пти"... останааливаюсь, чтобы пожать президенту зеленскому руку, сбегаю в кювет, достаю, пожимаю... и ****! Метрах в 30 волк! Не спутать с овчаркой или иной породой... и он и я оба замерли. Я - от неожиданности. Волк, похоже, с любопытством и опаской. А потом он развернулся и потрусил вдоль ручья в ивняк... та я не свищу, серьезно... может от сашки фельдмана сбежал, потому что видно, что знаком с людьми. Там у него зебра не помню когда ускакала. Блукала по лесам, по полям хер знает сколько времени. В Пятихатках кабаны бегают. Харьков - город чудес, где можно выбрать мумию в мэры...
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20.01.2021 16:20 Ответить
Надо было сказать "Чего вылупился? Можно подумать, ты территорию не метишь?" и длинными очередями...
(Кстати один художник в Канаде ходил метить территорию вокруг дома, чтоб волки не ссали на дверь его дома. С волками жить, по-волчьи выть ссать. Кстати его волки потом узнавали по запаху при встрече.)
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20.01.2021 16:30 Ответить
ну если б это было обычным делом. Но вот так, лицом к лицу, без оружия, с одним только ***ем в руке... сразу и не сообразишь...
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20.01.2021 16:58 Ответить
Не, на самом деле момент опасный. Хотя, одиночный волк лоб в лоб обычно не нападает. Да и те, что в Чернобыльской зоне те пугливые. А вот те, что из Чечни на Донбасс мигрировали - те агрессивные и вкус человечины знают. И не все из них на четырех лапах ходят.
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20.01.2021 17:03 Ответить
с теми наши звероловы справляются... нормальные звероловы наши. Я им полностью доверяю...
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20.01.2021 17:06 Ответить
Наверное, из Чернобыльской зоны.
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20.01.2021 16:31 Ответить
Я уже думал, что они Патона выкопают. Новые лица... они такие новые...
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20.01.2021 16:26 Ответить
Зе ввел в состав СНБО старого маразматика Загороднего, иностранного члена российской академии наук. Это тот мудак физик который каждый день пишет о "затухании эпидемии"..(с)
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20.01.2021 16:41 Ответить
угу введи еще доярку глашу с калхоза и трактористку дуню туда по самые шарабаны
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20.01.2021 18:04 Ответить
Вот нахрена в СНБО яйцеголовый теоретик?
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20.01.2021 18:10 Ответить
Очередной российский козачек чтоль?
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21.01.2021 00:10 Ответить
 
 