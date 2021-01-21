Коли економіка країни слабка, введення накопичувальної пенсійної системи недоречне, - економіст

Запроваджувати в Україні накопичувальний рівень пенсійної системи в умовах слабкої економіки та очікувати, що люди зможуть отримувати пристойну пенсію, наївно.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Якщо економіка не ефективна, низькопродуктивна, з низьким рівнем заробітних плат... То в цьому випадку ні про яке суттєве накопичення і поважну старість вже в принципі не йдеться. Люди навіть працюючи не можуть отримати прожитковий рівень, не кажучи про все інше", - сказав Кушнірук.

За його словами, спочатку в Україні треба сформувати умови, які дозволили б економіці ефективно розвиватися, щоб в ній створювалися високопродуктивні виробництва, з більшим рівнем доданої вартості. В такому випадку буде більший рівень зарплат і можливість зберегти пенсійні заощадження при будь-якій пенсійній системі – солідарній, змішаній чи накопичувальній.

"На жаль, у нас в цьому плані все дуже погано і розраховувати на те, що після того, як введуть накопичувальну систему люди будуть отримувати дуже гарну пенсію, це буде просто наївність", - наголосив Кушнірук.

Експерт також звернув увагу на неможливість за нинішніх умов гарантувати збереження пенсійних вкладів, особливо в недержавних фондах, які влада пропонує залучити при запровадження накопичувальної системи. Через десятки років ці вклади знеціняться, і люди отримають мізерні пенсії, або взагалі нічого, вважає експерт.

"Навіть в розвинених країнах зараз цього (збереження вкладів – ред.) не можуть гарантувати. В Україні шансів ще менше. Наприклад, в вимогах пенсійних систем накопичувальних у всьому світі є норма, щоб більша половина коштів трималася в так званих іпотечних цінних паперах і в державних облігаціях. Я про наші іпотечні папери навіть не кажу, їх немає і вони не з’являться. А державні папери не можуть гарантувати навіть збереження тих грошей, не кажучи навіть про їхню вартість", - пояснив Кушнірук.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що введення накопичувального рівня пенсійної системи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди. Водночас народний депутат Вікторія Гриб вважає, що запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки не передбачені механізми захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.