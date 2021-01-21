УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5126 відвідувачів онлайн
Новини
1 686 19

Коли економіка країни слабка, введення накопичувальної пенсійної системи недоречне, - економіст

Коли економіка країни слабка, введення накопичувальної пенсійної системи недоречне, - економіст

Запроваджувати в Україні накопичувальний рівень пенсійної системи в умовах слабкої економіки та очікувати, що люди зможуть отримувати пристойну пенсію, наївно.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

"Якщо економіка не ефективна, низькопродуктивна, з низьким рівнем заробітних плат... То в цьому випадку ні про яке суттєве накопичення і поважну старість вже в принципі не йдеться. Люди навіть працюючи не можуть отримати прожитковий рівень, не кажучи про все інше", - сказав Кушнірук.

За його словами, спочатку в Україні треба сформувати умови, які дозволили б економіці ефективно розвиватися, щоб в ній створювалися високопродуктивні виробництва, з більшим рівнем доданої вартості. В такому випадку буде більший рівень зарплат і можливість зберегти пенсійні заощадження при будь-якій пенсійній системі – солідарній, змішаній чи накопичувальній.

"На жаль, у нас в цьому плані все дуже погано і розраховувати на те, що після того, як введуть накопичувальну систему люди будуть отримувати дуже гарну пенсію, це буде просто наївність", - наголосив Кушнірук.

Експерт також звернув увагу на неможливість за нинішніх умов гарантувати збереження пенсійних вкладів, особливо в недержавних фондах, які влада пропонує залучити при запровадження накопичувальної системи. Через десятки років ці вклади знеціняться, і люди отримають мізерні пенсії, або взагалі нічого, вважає експерт.

"Навіть в розвинених країнах зараз цього (збереження вкладів – ред.) не можуть гарантувати. В Україні шансів ще менше. Наприклад, в вимогах пенсійних систем накопичувальних у всьому світі є норма, щоб більша половина коштів трималася в так званих іпотечних цінних паперах і в державних облігаціях. Я про наші іпотечні папери навіть не кажу, їх немає і вони не з’являться. А державні папери не можуть гарантувати навіть збереження тих грошей, не кажучи навіть про їхню вартість", - пояснив Кушнірук.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що введення накопичувального рівня пенсійної системи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди. Водночас народний депутат Вікторія Гриб вважає, що запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть привести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки не передбачені механізми захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Это очередное разводилово - мудачье старается перевалить гос функцию пенсионного обеспечения граждан на частные компашки, которые будут исчезать сразу же после приема денег. Это мы уже проходили в 2000-х со строительным бизнесом, когда люди покупали инвестсертификаты у контор, у которых уставной капитал был 1000 грн - они собирали бабло сотнями миллионов, а капитал состоял из стола, стула, горшка с фикусом и одной секретарши-миньетчицы.
показати весь коментар
21.01.2021 14:26
+4
Отнимут накопленное, как в рашке, Кабмин уже лапки потирает.
показати весь коментар
21.01.2021 14:04
+4
як будуть зберігати відкладене на пенсію ?
у гривнях з 10% інфляцією,
чи доларах з 3-5% інфляцією ?

так я і сам можу, не потрібні мені ще якісь додаткові чиновники..
показати весь коментар
21.01.2021 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главная причина, что у нас воруют чиновники и даже в финансисты банков как например Лера. Люди при такой корупции останутся просто без пенсий
показати весь коментар
21.01.2021 14:03 Відповісти
Отнимут накопленное, как в рашке, Кабмин уже лапки потирает.
показати весь коментар
21.01.2021 14:04 Відповісти
Короче, хрен вам, а не пенсию!
показати весь коментар
21.01.2021 14:04 Відповісти
Хоч ти поясни зеленим недоумкам.
показати весь коментар
21.01.2021 14:05 Відповісти
Это очередное разводилово - мудачье старается перевалить гос функцию пенсионного обеспечения граждан на частные компашки, которые будут исчезать сразу же после приема денег. Это мы уже проходили в 2000-х со строительным бизнесом, когда люди покупали инвестсертификаты у контор, у которых уставной капитал был 1000 грн - они собирали бабло сотнями миллионов, а капитал состоял из стола, стула, горшка с фикусом и одной секретарши-миньетчицы.
показати весь коментар
21.01.2021 14:26 Відповісти
Так это дымовая завеса. А суть-всеми правдами и неправдами снизить нагрузку на ПФ. Установить гарантированную часть пензии-1500 грн, "а все остальное получайте в накопительном пенсионном фонде" Афера в общем.
показати весь коментар
21.01.2021 19:06 Відповісти
як будуть зберігати відкладене на пенсію ?
у гривнях з 10% інфляцією,
чи доларах з 3-5% інфляцією ?

так я і сам можу, не потрібні мені ще якісь додаткові чиновники..
показати весь коментар
21.01.2021 14:27 Відповісти
Якщо Ви збираєтесь прожити на пенсії років 20, а це нормальне бажання, то, маючи навіть середню зарплату, Ви стільки не накопите. Доведеться відкладати третину зарплати щомісяця, а з середньої зарплати це неможливо, не кажучи про меншу зарплату.
Сенс фондів у тому, що фонд - це не лише Ваші накопичення, а ще й налоги з тих, хто працює, коли Ви на пенсії.
показати весь коментар
21.01.2021 14:59 Відповісти
Навіть, якщо людина і може відкладати з зарплати то я не бачу проблеми взагалі. Вона може сама ціми грошима розпорядитися на власний розсуд. Відкрити депозит у банку, зібрати та купити нерухомість для того щоб здавати її в аренду, або просто обміняти на бакси та зберігати в трьохлітровій банці. І їй не треба утримувати дармоїдів-розпорядників її грошей. Що може наша держава гарантувати відносно накопичувальних вкладів, я кщо вона не може гарантувати навіть мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму? Питання звісно риторичне.
показати весь коментар
21.01.2021 15:37 Відповісти
Ви не зрозуміли. Я не закликаю Вас користуватися послугами фондів, а лише розповів, звідки фонди беруть гроші, а потім віддають Вам у вигляді пенсії. Багато віддають чи мало - то інша розмова.
Повторюю, що Ваша пенсія при солідарній системі складається в основному з податків з інших людей, що працюють. Ви можете тримати заощадження у банці чи у діжці, але Ви не зможете накопичити достатньо, щоб прожити ще 20 і більше років, якщо у Вас була середня зарплата. Ви, мабуть не знаєте, скільки це - середня зарплата, і думаєте, що вона дозволяє заощаджувати щомісяця таку велику суму, що ній можна довго прожити на пенсіі. Ви дійсно "странник".
показати весь коментар
21.01.2021 17:22 Відповісти
Я знаю що таке середня зарплатня. На листопад 2020 року вона склала 11987 грн, або 428 долларів по курсу. Також я знаю, що багато хто отримує бульшу ніж середню зарплатню. І ніякого сенсу я у накопичувальних фондах не бачу. Вам вони не сплатять більше ніх Ви туди вкладали. Наприклад солідарна пенсія аж ніяк не дорівнює 100% Вашоі середньої зарплатні, яку Ви отримували, а вираховується пропорційно Вашим відрахуванням у ПФ. З якого дива Ви взяли, що відносно накопичувальних пенсійних фондів буде якось інакше? Казати про 20 та більше років пенсіного життя у країні де вік виходу на пенсію складає 65 років, а середня офіційна тривалість життя 71,78 рік якось дивно. Ну звісно, якщо Ви з клану Маклаудив, то нема питаннь. З іншого боку, відкладаючи наприклад 100 баксів щомісяця можна за 30 років отримати 36000 баксів, що складе на дійсний час по курсу 1008000 грн. Витрачаючи на пенсії як додаток до солідарної 8000 грн людині вистачить на 10,5 років досить непоганого статку. Якщо ще вдало керувати накопиченнями, вкладаючи їх приміром на депозит у банку, то цю сумму ще можна збільшити. І цим Ви будете самі керувати, а не якийсь добродій, який, і мене це не здивує, ще буде мати обмежену відповідальність за Ващі кошти. Як на мене, дякую, такого мені не треба.
показати весь коментар
21.01.2021 19:14 Відповісти
Ты пишешь бредятину, даже не отдавая себе отчета в этом. Как были обязательные отчисления, так они и останутся. Предлагается ввести ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ от зарплаты. И вот эти доп отчисления и будут называтся"накопительной системой" и эти средства могут хранится не только в гос ПЕНС ФОНДЕ, но и в частных фондах.
И люди правильно пишут- вместо принудительных отчислений-они сами эффективнее распорядятся деньгами, чем какие то "спиритники"!
показати весь коментар
21.01.2021 19:15 Відповісти
Та тут даже рассуждать не нужно. Достаточно глянуть на наших северных небратьев, чтобы понять что станется с накопительной пенсией. А ведь у них воббще-то был государственный накопительный фонд.
показати весь коментар
21.01.2021 20:29 Відповісти
Жодної "бредятины" я не писав.
Я правильно написав, як працює солідарна система. А про накопичувальну систему не писав зовсім. Бо в тому вигляді ("..с низким уровнем заработных плат... ни о каком существенном накоплении... уже в принципе не идет") накопичувальна система - це повна маячня, автор новини правий. Тому твоя фраза про "єффективное распоряжение" нікчемними накопиченнями виглядає смішно.
показати весь коментар
21.01.2021 21:03 Відповісти
Какие "налоги с работающих"? Там только отчисления от з.платы.
показати весь коментар
21.01.2021 19:08 Відповісти
Денег хватит на высокие пенсии (10 000 - 12 000 $).
1) Поднимаем пенсионный возраст до 90 лет.
...
показати весь коментар
21.01.2021 14:33 Відповісти
Видимо дело к выборам.Завели заезженную пластинку про накопительную пенсию,сокращение количества депутатов,легализацию оружия...
показати весь коментар
21.01.2021 14:35 Відповісти
підтримую пана Кушнірука.
Хтось повинен це сказати Зе.
показати весь коментар
21.01.2021 15:20 Відповісти
ублюдки за счет не доживших до пенсии хотят поднять экономику..
показати весь коментар
21.01.2021 16:12 Відповісти
 
 