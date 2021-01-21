РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4579 посетителей онлайн
Новости
1 686 19

Когда экономика страны слабая, введение накопительной пенсионной системы неуместно, - экономист

Когда экономика страны слабая, введение накопительной пенсионной системы неуместно, - экономист

Вводить в Украине накопительный уровень пенсионной системы в условиях слабой экономики и ожидать, что люди смогут получать приличную пенсию, наивно.

 Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Если экономика не эффективна, низкопродуктивна, с низким уровнем заработных плат ... то в этом случае ни о каком существенном накоплении и важную старость уже в принципе не идет. Люди даже работая не могут получить прожиточный уровень, не говоря обо всем остальном ", - сказал Кушнирук.

По его словам, сначала в Украине нужно сформировать условия, которые позволили бы экономике эффективно развиваться, чтобы в ней создавались высокопроизводительные производства, с большим уровнем добавленной стоимости. В таком случае будет больше уровень зарплат и возможность сохранить пенсионные сбережения при любой пенсионной системе - солидарной, смешанной или накопительной.

"К сожалению, у нас в этом плане все очень плохо, и рассчитывать на то, что после того, как введут накопительную систему, люди будут получать очень хорошую пенсию, это будет просто наивность", - отметил Кушнирук.

Эксперт также обратил внимание на невозможность в нынешних условиях гарантировать сохранность пенсионных вкладов, особенно в негосударственных фондах, которые власти предлагают привлечь при введении накопительной системы. Через десятки лет эти вклады обесценятся, и люди получат мизерные пенсии, или вообще ничего, считает эксперт.

"Даже в развитых странах сейчас этого (сохранение вкладов, - ред.) не могут гарантировать. В Украине шансов еще меньше. Например, в требованиях пенсионных систем накопительных во всем мире есть норма, чтобы большая часть средств держалась в так называемых ипотечных ценных бумагах и в государственных облигациях. Я о наших ипотечных бумагах даже не говорю, их нет и они не появятся. А государственные бумаги не могут гарантировать даже сохранения тех денег, не говоря даже об их стоимости", - пояснил Кушнирук.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение накопительного уровня пенсионной системы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.

В то же время народный депутат Виктория Гриб считает, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2159)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Это очередное разводилово - мудачье старается перевалить гос функцию пенсионного обеспечения граждан на частные компашки, которые будут исчезать сразу же после приема денег. Это мы уже проходили в 2000-х со строительным бизнесом, когда люди покупали инвестсертификаты у контор, у которых уставной капитал был 1000 грн - они собирали бабло сотнями миллионов, а капитал состоял из стола, стула, горшка с фикусом и одной секретарши-миньетчицы.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:26
+4
Отнимут накопленное, как в рашке, Кабмин уже лапки потирает.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:04
+4
як будуть зберігати відкладене на пенсію ?
у гривнях з 10% інфляцією,
чи доларах з 3-5% інфляцією ?

так я і сам можу, не потрібні мені ще якісь додаткові чиновники..
показать весь комментарий
21.01.2021 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главная причина, что у нас воруют чиновники и даже в финансисты банков как например Лера. Люди при такой корупции останутся просто без пенсий
показать весь комментарий
21.01.2021 14:03 Ответить
Отнимут накопленное, как в рашке, Кабмин уже лапки потирает.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:04 Ответить
Короче, хрен вам, а не пенсию!
показать весь комментарий
21.01.2021 14:04 Ответить
Хоч ти поясни зеленим недоумкам.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:05 Ответить
Это очередное разводилово - мудачье старается перевалить гос функцию пенсионного обеспечения граждан на частные компашки, которые будут исчезать сразу же после приема денег. Это мы уже проходили в 2000-х со строительным бизнесом, когда люди покупали инвестсертификаты у контор, у которых уставной капитал был 1000 грн - они собирали бабло сотнями миллионов, а капитал состоял из стола, стула, горшка с фикусом и одной секретарши-миньетчицы.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:26 Ответить
Так это дымовая завеса. А суть-всеми правдами и неправдами снизить нагрузку на ПФ. Установить гарантированную часть пензии-1500 грн, "а все остальное получайте в накопительном пенсионном фонде" Афера в общем.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:06 Ответить
як будуть зберігати відкладене на пенсію ?
у гривнях з 10% інфляцією,
чи доларах з 3-5% інфляцією ?

так я і сам можу, не потрібні мені ще якісь додаткові чиновники..
показать весь комментарий
21.01.2021 14:27 Ответить
Якщо Ви збираєтесь прожити на пенсії років 20, а це нормальне бажання, то, маючи навіть середню зарплату, Ви стільки не накопите. Доведеться відкладати третину зарплати щомісяця, а з середньої зарплати це неможливо, не кажучи про меншу зарплату.
Сенс фондів у тому, що фонд - це не лише Ваші накопичення, а ще й налоги з тих, хто працює, коли Ви на пенсії.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:59 Ответить
Навіть, якщо людина і може відкладати з зарплати то я не бачу проблеми взагалі. Вона може сама ціми грошима розпорядитися на власний розсуд. Відкрити депозит у банку, зібрати та купити нерухомість для того щоб здавати її в аренду, або просто обміняти на бакси та зберігати в трьохлітровій банці. І їй не треба утримувати дармоїдів-розпорядників її грошей. Що може наша держава гарантувати відносно накопичувальних вкладів, я кщо вона не може гарантувати навіть мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму? Питання звісно риторичне.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:37 Ответить
Ви не зрозуміли. Я не закликаю Вас користуватися послугами фондів, а лише розповів, звідки фонди беруть гроші, а потім віддають Вам у вигляді пенсії. Багато віддають чи мало - то інша розмова.
Повторюю, що Ваша пенсія при солідарній системі складається в основному з податків з інших людей, що працюють. Ви можете тримати заощадження у банці чи у діжці, але Ви не зможете накопичити достатньо, щоб прожити ще 20 і більше років, якщо у Вас була середня зарплата. Ви, мабуть не знаєте, скільки це - середня зарплата, і думаєте, що вона дозволяє заощаджувати щомісяця таку велику суму, що ній можна довго прожити на пенсіі. Ви дійсно "странник".
показать весь комментарий
21.01.2021 17:22 Ответить
Я знаю що таке середня зарплатня. На листопад 2020 року вона склала 11987 грн, або 428 долларів по курсу. Також я знаю, що багато хто отримує бульшу ніж середню зарплатню. І ніякого сенсу я у накопичувальних фондах не бачу. Вам вони не сплатять більше ніх Ви туди вкладали. Наприклад солідарна пенсія аж ніяк не дорівнює 100% Вашоі середньої зарплатні, яку Ви отримували, а вираховується пропорційно Вашим відрахуванням у ПФ. З якого дива Ви взяли, що відносно накопичувальних пенсійних фондів буде якось інакше? Казати про 20 та більше років пенсіного життя у країні де вік виходу на пенсію складає 65 років, а середня офіційна тривалість життя 71,78 рік якось дивно. Ну звісно, якщо Ви з клану Маклаудив, то нема питаннь. З іншого боку, відкладаючи наприклад 100 баксів щомісяця можна за 30 років отримати 36000 баксів, що складе на дійсний час по курсу 1008000 грн. Витрачаючи на пенсії як додаток до солідарної 8000 грн людині вистачить на 10,5 років досить непоганого статку. Якщо ще вдало керувати накопиченнями, вкладаючи їх приміром на депозит у банку, то цю сумму ще можна збільшити. І цим Ви будете самі керувати, а не якийсь добродій, який, і мене це не здивує, ще буде мати обмежену відповідальність за Ващі кошти. Як на мене, дякую, такого мені не треба.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:14 Ответить
Ты пишешь бредятину, даже не отдавая себе отчета в этом. Как были обязательные отчисления, так они и останутся. Предлагается ввести ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ от зарплаты. И вот эти доп отчисления и будут называтся"накопительной системой" и эти средства могут хранится не только в гос ПЕНС ФОНДЕ, но и в частных фондах.
И люди правильно пишут- вместо принудительных отчислений-они сами эффективнее распорядятся деньгами, чем какие то "спиритники"!
показать весь комментарий
21.01.2021 19:15 Ответить
Та тут даже рассуждать не нужно. Достаточно глянуть на наших северных небратьев, чтобы понять что станется с накопительной пенсией. А ведь у них воббще-то был государственный накопительный фонд.
показать весь комментарий
21.01.2021 20:29 Ответить
Жодної "бредятины" я не писав.
Я правильно написав, як працює солідарна система. А про накопичувальну систему не писав зовсім. Бо в тому вигляді ("..с низким уровнем заработных плат... ни о каком существенном накоплении... уже в принципе не идет") накопичувальна система - це повна маячня, автор новини правий. Тому твоя фраза про "єффективное распоряжение" нікчемними накопиченнями виглядає смішно.
показать весь комментарий
21.01.2021 21:03 Ответить
Какие "налоги с работающих"? Там только отчисления от з.платы.
показать весь комментарий
21.01.2021 19:08 Ответить
Денег хватит на высокие пенсии (10 000 - 12 000 $).
1) Поднимаем пенсионный возраст до 90 лет.
...
показать весь комментарий
21.01.2021 14:33 Ответить
Видимо дело к выборам.Завели заезженную пластинку про накопительную пенсию,сокращение количества депутатов,легализацию оружия...
показать весь комментарий
21.01.2021 14:35 Ответить
підтримую пана Кушнірука.
Хтось повинен це сказати Зе.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:20 Ответить
ублюдки за счет не доживших до пенсии хотят поднять экономику..
показать весь комментарий
21.01.2021 16:12 Ответить
 
 