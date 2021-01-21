Когда экономика страны слабая, введение накопительной пенсионной системы неуместно, - экономист
Вводить в Украине накопительный уровень пенсионной системы в условиях слабой экономики и ожидать, что люди смогут получать приличную пенсию, наивно.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.
"Если экономика не эффективна, низкопродуктивна, с низким уровнем заработных плат ... то в этом случае ни о каком существенном накоплении и важную старость уже в принципе не идет. Люди даже работая не могут получить прожиточный уровень, не говоря обо всем остальном ", - сказал Кушнирук.
По его словам, сначала в Украине нужно сформировать условия, которые позволили бы экономике эффективно развиваться, чтобы в ней создавались высокопроизводительные производства, с большим уровнем добавленной стоимости. В таком случае будет больше уровень зарплат и возможность сохранить пенсионные сбережения при любой пенсионной системе - солидарной, смешанной или накопительной.
"К сожалению, у нас в этом плане все очень плохо, и рассчитывать на то, что после того, как введут накопительную систему, люди будут получать очень хорошую пенсию, это будет просто наивность", - отметил Кушнирук.
Эксперт также обратил внимание на невозможность в нынешних условиях гарантировать сохранность пенсионных вкладов, особенно в негосударственных фондах, которые власти предлагают привлечь при введении накопительной системы. Через десятки лет эти вклады обесценятся, и люди получат мизерные пенсии, или вообще ничего, считает эксперт.
"Даже в развитых странах сейчас этого (сохранение вкладов, - ред.) не могут гарантировать. В Украине шансов еще меньше. Например, в требованиях пенсионных систем накопительных во всем мире есть норма, чтобы большая часть средств держалась в так называемых ипотечных ценных бумагах и в государственных облигациях. Я о наших ипотечных бумагах даже не говорю, их нет и они не появятся. А государственные бумаги не могут гарантировать даже сохранения тех денег, не говоря даже об их стоимости", - пояснил Кушнирук.
Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что введение накопительного уровня пенсионной системы усиливает нагрузку на население и бизнес, а выгоду получат только частные финансовые фонды.
В то же время народный депутат Виктория Гриб считает, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (рег. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (реестр.№4408 ), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у гривнях з 10% інфляцією,
чи доларах з 3-5% інфляцією ?
так я і сам можу, не потрібні мені ще якісь додаткові чиновники..
Сенс фондів у тому, що фонд - це не лише Ваші накопичення, а ще й налоги з тих, хто працює, коли Ви на пенсії.
Повторюю, що Ваша пенсія при солідарній системі складається в основному з податків з інших людей, що працюють. Ви можете тримати заощадження у банці чи у діжці, але Ви не зможете накопичити достатньо, щоб прожити ще 20 і більше років, якщо у Вас була середня зарплата. Ви, мабуть не знаєте, скільки це - середня зарплата, і думаєте, що вона дозволяє заощаджувати щомісяця таку велику суму, що ній можна довго прожити на пенсіі. Ви дійсно "странник".
И люди правильно пишут- вместо принудительных отчислений-они сами эффективнее распорядятся деньгами, чем какие то "спиритники"!
Я правильно написав, як працює солідарна система. А про накопичувальну систему не писав зовсім. Бо в тому вигляді ("..с низким уровнем заработных плат... ни о каком существенном накоплении... уже в принципе не идет") накопичувальна система - це повна маячня, автор новини правий. Тому твоя фраза про "єффективное распоряжение" нікчемними накопиченнями виглядає смішно.
1) Поднимаем пенсионный возраст до 90 лет.
...
Хтось повинен це сказати Зе.