Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович

Мають виховувати в громадянах України почуття ідентичності, щоб Україна зміцнювала свою соборність.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час онлайн-зустрічі "Україна Соборна" з нагоди сто другої річниці проголошення Акта Злуки Української та Західноукраїнської народних республік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що ми тут, на цій землі, живемо вже понад тисячу років, і тут відбуваються великої ваги історичні події, - у Києві це відчутно і по всіх регіонах України, - все-таки у деяких наших сусідів, таких, як росіяни, які є країною-агресором, виникають запитання. Вони намагаються постійно розмивати нашу ідентичність, ставити під сумнів. Навіть деякі люди, які живуть у нашій країні, піддаючись пропагандистським впливам, починають сумніватися, підважувати ідеї державотворчості і взагалі тяглість традицій, які є. Тому виховання відчуття соборності – це робота, в результаті якої всі ці люди мають відчути, зрозуміти, порозумітися, щоб критична кількість громадян усвідомлювала свою ідентичність і цінувала те, що ми маємо", - підкреслив Дробович.

Він зазначив, що ми маємо насправді дуже багато - сучасну європейську країну, яка всупереч дуже складним обставинам має свою державність.

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"Країна дає можливість кожному громадянину стати щасливим, заможним, бути вільним у цей наш час, який хоча з одного боку зупинений демократично, але з іншого боку ми знаємо, що є дуже багато народів, які знаходяться в значно гіршій ситуації щодо прав людини, в питаннях економічних і розвитку. Але ми не можемо заспокоюватись на цьому і повинні ставити наступні цілі, розвивати наше суспільство", - сказав Дробович.

Він додав, що від тієї ідеї соборності – політичної, державної, - яка була висунута і навіть на невеликий час зафіксована в дії 102 роки тому, до реальності ми пройшли складний шлях.

"Але зараз, хоча живемо теж у час складний, і воюємо, відстоюємо свої кордони, ще ніколи країна не була настільки соборна і об’єднана, як зараз. І це з одного боку звучить дивно – хтось скаже, що у нас суперечності, ми сваримось, - але ще ніколи не було такого часу, щоб Україна мала державну незалежність, таке військо потужне. І тисячі й тисячі людей зараз стоять на кордоні, знаходяться в окопах, охороняють цю країну. З різних регіонів, абсолютно всіх, боронять її ціною свого життя. Інші люди, дипломати, борються по всіх міжнародних інституціях за називання речей своїми іменами – агресора агресором. Освітяни, науковці досліджують ці обставини, роблять свою роботу, щоб усупереч гібридній агресії, пропаганді, брехні правда торжествувала. Це велика робота великої групи людей", - зазначив Дробович.

21 січня 1919 в місті Хуст, на закарпатському народних зборах було прийнято рішення про возз'єднання Закарпаття з Великою Україною.