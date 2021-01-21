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Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович

Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович

Мають виховувати в громадянах України почуття ідентичності, щоб Україна зміцнювала свою соборність.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час онлайн-зустрічі "Україна Соборна" з нагоди сто другої річниці проголошення Акта Злуки Української та Західноукраїнської народних республік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попри те, що ми тут, на цій землі, живемо вже понад тисячу років, і тут відбуваються великої ваги історичні події, - у Києві це відчутно і по всіх регіонах України, - все-таки у деяких наших сусідів, таких, як росіяни, які є країною-агресором, виникають запитання. Вони намагаються постійно розмивати нашу ідентичність, ставити під сумнів. Навіть деякі люди, які живуть у нашій країні, піддаючись пропагандистським впливам, починають сумніватися, підважувати ідеї державотворчості і взагалі тяглість традицій, які є. Тому виховання відчуття соборності – це робота, в результаті якої всі ці люди мають відчути, зрозуміти, порозумітися, щоб критична кількість громадян усвідомлювала свою ідентичність і цінувала те, що ми маємо", - підкреслив Дробович.

Він зазначив, що ми маємо насправді дуже багато - сучасну європейську країну, яка всупереч дуже складним обставинам має свою державність.

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"Країна дає можливість кожному громадянину стати щасливим, заможним, бути вільним у цей наш час, який хоча з одного боку зупинений демократично, але з іншого боку ми знаємо, що є дуже багато народів, які знаходяться в значно гіршій ситуації щодо прав людини, в питаннях економічних і розвитку. Але ми не можемо заспокоюватись на цьому і повинні ставити наступні цілі, розвивати наше суспільство", - сказав Дробович.

Він додав, що від тієї ідеї соборності – політичної, державної, - яка була висунута і навіть на невеликий час зафіксована в дії 102 роки тому, до реальності ми пройшли складний шлях.

"Але зараз, хоча живемо теж у час складний, і воюємо, відстоюємо свої кордони, ще ніколи країна не була настільки соборна і об’єднана, як зараз. І це з одного боку звучить дивно – хтось скаже, що у нас суперечності, ми сваримось, - але ще ніколи не було такого часу, щоб Україна мала державну незалежність, таке військо потужне. І тисячі й тисячі людей зараз стоять на кордоні, знаходяться в окопах, охороняють цю країну. З різних регіонів, абсолютно всіх, боронять її ціною свого життя. Інші люди, дипломати, борються по всіх міжнародних інституціях за називання речей своїми іменами – агресора агресором. Освітяни, науковці досліджують ці обставини, роблять свою роботу, щоб усупереч гібридній агресії, пропаганді, брехні правда торжествувала. Це велика робота великої групи людей", - зазначив Дробович.

21 січня 1919 в місті Хуст, на закарпатському народних зборах було прийнято рішення про возз'єднання Закарпаття з Великою Україною.

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) історія (1071) Соборність (6) нація (12) Дробович Антон (83)


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Топ коментарі
+11
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 1845
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21.01.2021 15:51
+10
Виховати ІДЕНТИЧНІСТЬ какой_разницей неможливо, недолугі служки.
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21.01.2021 15:33
+8
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 8564
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21.01.2021 15:52
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Виховати ІДЕНТИЧНІСТЬ какой_разницей неможливо, недолугі служки.
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21.01.2021 15:33 Відповісти
Объеденина с кем? с ОПЗЖдецом и зебилами?
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21.01.2021 15:34 Відповісти
Та ні! Об"єдналися жебраки з олігархами, бабка, яка має продати цуцика з коболєвим. За яке об"єднання ти говориш, урод. Коли Німеччина після війни виходила з кризи зарплати міністрів і робітників були однакові - 40 марок.
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21.01.2021 22:27 Відповісти
Будь-яке співробітництво американських організацій та партій зі «Слугою народу» як партією заморожується до того часу, поки у її лавах лишається Дубінський. Інкаше, згідно американських законів, під санкції потраплять вже ці організації.Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович - Цензор.НЕТ 7763
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21.01.2021 15:36 Відповісти
Ох уж єти сказочнікі,ох и сказочнікі!!!Не забуваємо,панове слідкувати за руками!!!
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21.01.2021 15:37 Відповісти
по любому после такого похрюктвания следует ждать какое то мыролюбство.
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21.01.2021 15:44 Відповісти
Так хто ж він дробович, чи каганович, крокодил плаче і всіх обє"ує.
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21.01.2021 16:32 Відповісти
Да, бить Бубочку будут все.
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21.01.2021 15:39 Відповісти
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 8564
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21.01.2021 15:52 Відповісти
Не хочется говорить про нынешнюю идентичность украинцев в Украине плохого... -- поэтому помолчу.
А вот про Украинскую Диаспору -- только хорошее могу сказать... -- завидуйте, аборигены!
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21.01.2021 15:39 Відповісти
Все вменяемые уехали. Остались те, кто постарше или по каким причинам не может уехать. Да, Вы правы. Это зеленое болото безнадежно.
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21.01.2021 15:50 Відповісти
Не хочется говорить про нынешнюю идентичность украинцев в Украине плохого... -- поэтому помолчу. А вот про Украинскую Диаспору -- только хорошее могу сказать... -- завидуйте, аборигены!/ Не позорь ник, мигрант. Слилась променявшая Украину на колбасу накипь, а украинцы воюют на фронте и работают в тылу.
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21.01.2021 16:02 Відповісти
За колбасу я уже рассказывал -- по 18 евр. кг. предпочитаю -- но не за ней свалил. Хотя, в 1993 году -- в Украине вообще никакой колбасы небыло...*)
А те, кто воюет и работает на Победу -- у вас в загоне -- не стреляют и по тюрягам маются...
... и я тут нипричём.

Я Совок валил -- успешно, кстати... -- в отличии от вас, шо собственную Волю, Демократию и Экономику завалили.
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21.01.2021 16:09 Відповісти
Так ось хто союз розвалив. Герой, одначе... Здалеку патріотом легко бути, зраднику?
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21.01.2021 23:01 Відповісти
не хочется-не говори.молчала может за умницу сошла.проще простого уехать где жить хорошо.Ну а мы и без тебя грязь разгребем.Может даже даже осчасливишь нас приездом в УКРАИНУ умничка ты наша
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21.01.2021 17:55 Відповісти
Мало того - об'єднується навколо ненависті до зеленої шобли.
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21.01.2021 15:42 Відповісти
А зачем?Зачем???? Нас грабят,мы РАБЫ,мы живем в своей стране - но она НЕ НАША......Ради чего нас хотят обьеденить в страдо???.....Ответ доить, доить и еще раз доить....Как помне так нету смысла в такой стране какой сейчас есть Украина....По уровню счастья на 5 месте с конца....По смертности пасем задних...По зарплатам -самые нищие...Мы страна НЕДОРАЗУМЕНИЕ......пора уже это ПОНЯТЬ и что-то менять.
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21.01.2021 15:49 Відповісти
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 1845
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21.01.2021 15:51 Відповісти
Канделябр. Этого хватит.
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21.01.2021 16:17 Відповісти
Странно , гундосому и его команде постоянно мерещатся "порохоботы"хватают волонтеров и ветераов, где же тут объединение ?
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21.01.2021 15:54 Відповісти
Ненавистю до ЗЕ.
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21.01.2021 15:55 Відповісти
я вас прошу, ну яка ще ненависть до недомірка? Звичайнісіньке гидування та зневага.
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21.01.2021 16:09 Відповісти
після обрання Зе, так поділилася Україна, що ще ніколи так не була розділена, як зараз))
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21.01.2021 15:55 Відповісти
Насправді ми були обєднані в 14-15 р.р. коли вся країна через СМС відроджувала нашу армію, а по всій країні майоріли прапори, а зараз ненанвисть і відраза до ЗЕбілів (які нас вішали на всіх стовпах в 19 році) та ватоголових любителів сруського миру.
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21.01.2021 16:10 Відповісти
Нация объединилась в 13 году, когда поняла что жить по воровским понятиям это не для них. Когда вышли все, от 13 летних девочек, которые носили бутерброды, до ветеранов Афганистана, без чьего бесценного опыта было бы во многих случаях сложно устоять... Нация еще раз объединилась в 14 году, когда оказалось что кроме пару десятков человек в "Альфе" по сути боеспособных подразделений у нас не было... И, думаю, каждый сделал свой посильный вклад в восстановление армии... Молодые пацаны, которые раньше никогда не держали оружие, бросали жен и детей и уходили защищать свою страну. Да, сейчас глядя назад можно сказать что очень многие не понимали куда шли и думали что это не серьезней Майдана.... Уже первые огневые контакты показали что в тебя стреляют далеко не шахтеры.... Но, такого массового самопожертвования я не видел никогда и никогда не мог подумать что такое в нашей стране возможно... К сожалению к информационной войне мы не были готовы.... А она, как показывает практика, может быть намного эффективнее чем боевые действия...
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21.01.2021 16:33 Відповісти
каждый третий - вата, каждый пятый -вор. Дробович, проспись!
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21.01.2021 16:40 Відповісти
Дійсно, всі вороги один одному. Порохоботи ненавидять зебобіків, ватники вишиватників, активісти пасивістів... Про яке об"єднання варнякає це чучело? На якій планеті воно живе?
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21.01.2021 23:08 Відповісти
"Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович" - а что об этом говорит Рабинович?
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21.01.2021 16:43 Відповісти
Нас всіх об"єднала біда з тарифами...Ми всі однаково думаємо про владу зелених придурків...І всі дружно чухаємо потилиці за те,що їх обрали...Ми тепер сама об"єднана нація в світі...
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21.01.2021 17:22 Відповісти
 
 