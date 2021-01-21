Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович

Должны воспитывать в гражданах Украины чувство идентичности, чтобы Украина укрепляла свою соборность.

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время онлайн-встречи "Украина Соборная" по случаю сто второй годовщины провозглашения Акта Объединения Украинской и Западноукраинской народных республик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что мы здесь, на этой земле, живем уже более тысячи лет, и здесь происходят исторические события, имеющие большое значение, - в Киеве это ощутимо и во всех регионах Украины, - все-таки у некоторых наших соседей, таких, как россияне, которые являются страной-агрессором, возникают вопросы. Они стараются постоянно размывать нашу идентичность, ставить под сомнение. Даже некоторые люди, которые живут в нашей стране, подвергаясь пропагандистским воздействиям, начинают сомневаться, поддавать сомнению идеи строительства государства и вообще преемственность традиций, которые есть. Поэтому воспитание чувства соборности - это работа, в результате которой все эти люди должны почувствовать, понять, объясниться, чтобы критическое количество граждан осознавало свою идентичность и ценило то, что мы имеем", - подчеркнул Дробович.

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Он отметил, что мы имеем на самом деле очень много - современную европейскую страну, вопреки очень сложным обстоятельствам имеем свою государственность.

"Страна дает возможность каждому гражданину стать счастливым, богатым, быть свободным. Мы знаем, что очень многие народы находятся в значительно худшей ситуации относительно прав человека, в вопросах экономического развития. Но мы не можем успокаиваться на этом и должны ставить следующие цели, развивать наше общество", - сказал Дробович.

Он добавил, что от той идеи соборности - политической, государственной, - которая была выдвинута и даже на небольшое время зафиксирована в действии 102 года назад, в реальности мы прошли сложный путь.

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"Но сейчас, хотя живем тоже в сложное время, и воюем, отстаиваем свои границы, никогда страна не была столь соборной и объединенной, как сейчас. И это с одной стороны звучит странно - кто-то скажет, что у нас противоречия, мы ссоримся, - но никогда не было такого времени, чтобы Украина имела государственную независимость, такое мощное войско. И тысячи, тысячи людей сейчас стоят на границе, находятся в окопах, охраняют эту страну. Из разных регионов, абсолютно всех, защищают ее ценой своей жизни. Другие люди, дипломаты, борются по всем международным институтам за называние вещей своими именами - агрессора агрессором. Педагоги, ученые исследуют эти обстоятельства делают свою работу, чтобы вопреки гибридной агрессии, пропаганде, лжи правда торжествовала. Это большая работа большой группы людей", - отметил Дробович.

21 января 1919 г. в городе Хуст, на закарпатском всенародном собрании было принято решение о воссоединении Закарпатья с Великой Украиной.