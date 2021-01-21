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Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович

Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович

Должны воспитывать в гражданах Украины чувство идентичности, чтобы Украина укрепляла свою соборность.

Об этом заявил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович во время онлайн-встречи "Украина Соборная" по случаю сто второй годовщины провозглашения Акта Объединения Украинской и Западноукраинской народных республик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что мы здесь, на этой земле, живем уже более тысячи лет, и здесь происходят исторические события, имеющие большое значение, - в Киеве это ощутимо и во всех регионах Украины, - все-таки у некоторых наших соседей, таких, как россияне, которые являются страной-агрессором, возникают вопросы. Они стараются постоянно размывать нашу идентичность, ставить под сомнение. Даже некоторые люди, которые живут в нашей стране, подвергаясь пропагандистским воздействиям, начинают сомневаться, поддавать сомнению идеи строительства государства и вообще преемственность традиций, которые есть. Поэтому воспитание чувства соборности - это работа, в результате которой все эти люди должны почувствовать, понять, объясниться, чтобы критическое количество граждан осознавало свою идентичность и ценило то, что мы имеем", - подчеркнул Дробович.

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Он отметил, что мы имеем на самом деле очень много - современную европейскую страну, вопреки очень сложным обстоятельствам имеем свою государственность.

"Страна дает возможность каждому гражданину стать счастливым, богатым, быть свободным. Мы знаем, что очень многие народы находятся в значительно худшей ситуации относительно прав человека, в вопросах экономического развития. Но мы не можем успокаиваться на этом и должны ставить следующие цели, развивать наше общество", - сказал Дробович.

Он добавил, что от той идеи соборности - политической, государственной, - которая была выдвинута и даже на небольшое время зафиксирована в действии 102 года назад, в реальности мы прошли сложный путь.

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"Но сейчас, хотя живем тоже в сложное время, и воюем, отстаиваем свои границы, никогда страна не была столь соборной и объединенной, как сейчас. И это с одной стороны звучит странно - кто-то скажет, что у нас противоречия, мы ссоримся, - но никогда не было такого времени, чтобы Украина имела государственную независимость, такое мощное войско. И тысячи, тысячи людей сейчас стоят на границе, находятся в окопах, охраняют эту страну. Из разных регионов, абсолютно всех, защищают ее ценой своей жизни. Другие люди, дипломаты, борются по всем международным институтам за называние вещей своими именами - агрессора агрессором. Педагоги, ученые исследуют эти обстоятельства делают свою работу, чтобы вопреки гибридной агрессии, пропаганде, лжи правда торжествовала. Это большая работа большой группы людей", - отметил Дробович.

21 января 1919 г. в городе Хуст, на закарпатском всенародном собрании было принято решение о воссоединении Закарпатья с Великой Украиной.

Автор: 

Институт нацпамяти (305) история (2017) Соборность (19) нация (24) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+11
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 1845
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21.01.2021 15:51
+10
Виховати ІДЕНТИЧНІСТЬ какой_разницей неможливо, недолугі служки.
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21.01.2021 15:33
+8
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 8564
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21.01.2021 15:52
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Виховати ІДЕНТИЧНІСТЬ какой_разницей неможливо, недолугі служки.
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21.01.2021 15:33 Ответить
Объеденина с кем? с ОПЗЖдецом и зебилами?
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21.01.2021 15:34 Ответить
Та ні! Об"єдналися жебраки з олігархами, бабка, яка має продати цуцика з коболєвим. За яке об"єднання ти говориш, урод. Коли Німеччина після війни виходила з кризи зарплати міністрів і робітників були однакові - 40 марок.
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21.01.2021 22:27 Ответить
Будь-яке співробітництво американських організацій та партій зі «Слугою народу» як партією заморожується до того часу, поки у її лавах лишається Дубінський. Інкаше, згідно американських законів, під санкції потраплять вже ці організації.Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович - Цензор.НЕТ 7763
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21.01.2021 15:36 Ответить
Ох уж єти сказочнікі,ох и сказочнікі!!!Не забуваємо,панове слідкувати за руками!!!
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21.01.2021 15:37 Ответить
по любому после такого похрюктвания следует ждать какое то мыролюбство.
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21.01.2021 15:44 Ответить
Так хто ж він дробович, чи каганович, крокодил плаче і всіх обє"ує.
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21.01.2021 16:32 Ответить
Да, бить Бубочку будут все.
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21.01.2021 15:39 Ответить
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 8564
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21.01.2021 15:52 Ответить
Не хочется говорить про нынешнюю идентичность украинцев в Украине плохого... -- поэтому помолчу.
А вот про Украинскую Диаспору -- только хорошее могу сказать... -- завидуйте, аборигены!
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21.01.2021 15:39 Ответить
Все вменяемые уехали. Остались те, кто постарше или по каким причинам не может уехать. Да, Вы правы. Это зеленое болото безнадежно.
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21.01.2021 15:50 Ответить
Не хочется говорить про нынешнюю идентичность украинцев в Украине плохого... -- поэтому помолчу. А вот про Украинскую Диаспору -- только хорошее могу сказать... -- завидуйте, аборигены!/ Не позорь ник, мигрант. Слилась променявшая Украину на колбасу накипь, а украинцы воюют на фронте и работают в тылу.
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21.01.2021 16:02 Ответить
За колбасу я уже рассказывал -- по 18 евр. кг. предпочитаю -- но не за ней свалил. Хотя, в 1993 году -- в Украине вообще никакой колбасы небыло...*)
А те, кто воюет и работает на Победу -- у вас в загоне -- не стреляют и по тюрягам маются...
... и я тут нипричём.

Я Совок валил -- успешно, кстати... -- в отличии от вас, шо собственную Волю, Демократию и Экономику завалили.
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21.01.2021 16:09 Ответить
Так ось хто союз розвалив. Герой, одначе... Здалеку патріотом легко бути, зраднику?
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21.01.2021 23:01 Ответить
не хочется-не говори.молчала может за умницу сошла.проще простого уехать где жить хорошо.Ну а мы и без тебя грязь разгребем.Может даже даже осчасливишь нас приездом в УКРАИНУ умничка ты наша
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21.01.2021 17:55 Ответить
Мало того - об'єднується навколо ненависті до зеленої шобли.
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21.01.2021 15:42 Ответить
А зачем?Зачем???? Нас грабят,мы РАБЫ,мы живем в своей стране - но она НЕ НАША......Ради чего нас хотят обьеденить в страдо???.....Ответ доить, доить и еще раз доить....Как помне так нету смысла в такой стране какой сейчас есть Украина....По уровню счастья на 5 месте с конца....По смертности пасем задних...По зарплатам -самые нищие...Мы страна НЕДОРАЗУМЕНИЕ......пора уже это ПОНЯТЬ и что-то менять.
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21.01.2021 15:49 Ответить
Зараз Україна об'єднана, як ніколи раніше, - Дробович - Цензор.НЕТ 1845
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21.01.2021 15:51 Ответить
Канделябр. Этого хватит.
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21.01.2021 16:17 Ответить
Странно , гундосому и его команде постоянно мерещатся "порохоботы"хватают волонтеров и ветераов, где же тут объединение ?
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21.01.2021 15:54 Ответить
Ненавистю до ЗЕ.
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21.01.2021 15:55 Ответить
я вас прошу, ну яка ще ненависть до недомірка? Звичайнісіньке гидування та зневага.
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21.01.2021 16:09 Ответить
після обрання Зе, так поділилася Україна, що ще ніколи так не була розділена, як зараз))
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21.01.2021 15:55 Ответить
Насправді ми були обєднані в 14-15 р.р. коли вся країна через СМС відроджувала нашу армію, а по всій країні майоріли прапори, а зараз ненанвисть і відраза до ЗЕбілів (які нас вішали на всіх стовпах в 19 році) та ватоголових любителів сруського миру.
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21.01.2021 16:10 Ответить
Нация объединилась в 13 году, когда поняла что жить по воровским понятиям это не для них. Когда вышли все, от 13 летних девочек, которые носили бутерброды, до ветеранов Афганистана, без чьего бесценного опыта было бы во многих случаях сложно устоять... Нация еще раз объединилась в 14 году, когда оказалось что кроме пару десятков человек в "Альфе" по сути боеспособных подразделений у нас не было... И, думаю, каждый сделал свой посильный вклад в восстановление армии... Молодые пацаны, которые раньше никогда не держали оружие, бросали жен и детей и уходили защищать свою страну. Да, сейчас глядя назад можно сказать что очень многие не понимали куда шли и думали что это не серьезней Майдана.... Уже первые огневые контакты показали что в тебя стреляют далеко не шахтеры.... Но, такого массового самопожертвования я не видел никогда и никогда не мог подумать что такое в нашей стране возможно... К сожалению к информационной войне мы не были готовы.... А она, как показывает практика, может быть намного эффективнее чем боевые действия...
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21.01.2021 16:33 Ответить
каждый третий - вата, каждый пятый -вор. Дробович, проспись!
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21.01.2021 16:40 Ответить
Дійсно, всі вороги один одному. Порохоботи ненавидять зебобіків, ватники вишиватників, активісти пасивістів... Про яке об"єднання варнякає це чучело? На якій планеті воно живе?
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21.01.2021 23:08 Ответить
"Сейчас Украина объединена, как никогда раньше, - Дробович" - а что об этом говорит Рабинович?
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21.01.2021 16:43 Ответить
Нас всіх об"єднала біда з тарифами...Ми всі однаково думаємо про владу зелених придурків...І всі дружно чухаємо потилиці за те,що їх обрали...Ми тепер сама об"єднана нація в світі...
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21.01.2021 17:22 Ответить
 
 