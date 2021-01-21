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Новини
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CАП вдруге закрила справу "Роттердам+", - НАБУ

CАП вдруге закрила справу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вдруге закрила справу "Роттердам+". Рішення про закриття прийняв той же прокурор Пономаренко, що закривав справу першого разу.

Про це пресслужба НАБУ повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". НАБУ оскаржить це незаконне рішення і готує скаргу на ім'я в.о. керівника САП щодо таких дій прокурора. Сподіваємося на оперативний розгляд", - сказано в повідомленні.

Глава "Центру запобігання корупції" Шабунін пише у Фейсбуці, що після першого закриття справи НАБУ кілька разів вимагав, щоб генпрокурор Венедіктова замінила прокурора Пономаренка, але вона цього не зробила.

"Чи санкціонував цю історію Зеленський? Не уявляю, що Венедіктова зробила це без його дозволу. Особливо, з огляду на комплементарний для ВП контент медіахолдингу Ахметова. Припустимо, Зеленський про закриття не знав (раптом!). Це означає, що президент некомпетентний. Настільки, що його навіть Венедіктова розвести може. Особисто я схиляюся до того, що Зеленський це свинство особисто санкціонував", - пише Шабунін.

CАП вдруге закрила справу Роттердам+, - НАБУ 01

CАП вдруге закрила справу Роттердам+, - НАБУ 02

Автор: 

НАБУ (5061) Шабунін Віталій (534) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+15
ЗЕбанат, платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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21.01.2021 20:23
+10
ты теперь шабуньку облизываешь?
мне кажется,у тебя вялотекущий ковид...причем лет семь уже.
извращены до "строго наоборот" вкус и нюх.
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21.01.2021 20:26
+8
Моніка ЗЕленська може артистів поміняти? Бо глядачам важко слухари свинособачу.
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21.01.2021 20:25
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Пономаренко за сколько продался дъяволу, что "Роттердам+" закрыл.
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21.01.2021 20:17 Відповісти
ЗЕбанат, платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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21.01.2021 20:23 Відповісти
это обычные качели с дойкой мыролюбца. как закрыли так и откроютопять. У рюбой потужной мыролюбной реформы есть и будут непридвиденые издержки. И реформаторов будут доить и дальше.
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21.01.2021 20:23 Відповісти
Моніка ЗЕленська може артистів поміняти? Бо глядачам важко слухари свинособачу.
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21.01.2021 20:25 Відповісти
CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 6592
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21.01.2021 20:24 Відповісти
судова реформа "по рошенівські" ...
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21.01.2021 21:01 Відповісти
ты теперь шабуньку облизываешь?
мне кажется,у тебя вялотекущий ковид...причем лет семь уже.
извращены до "строго наоборот" вкус и нюх.
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21.01.2021 20:26 Відповісти
Коди срака горить треба імідж міняти. Переобувся.
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21.01.2021 20:27 Відповісти
Харківська команда дала задню і знялась з участі в ЗЕрашкінській Лізі Сміху

CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 7836 CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 8969
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21.01.2021 20:22 Відповісти
Ахметов со всеми умел дружить и с этим тоже подружился, а на стадионе, то была "Лига смеха", уже вряд ли кто к этому серьезно относится.
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21.01.2021 20:30 Відповісти
Та невже... Ось реальні зедебіли котрі все ще всмоктуюсь зелену сечу зі стадіону. CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 9124 https://censor.net/ru/user/377092 https://censor.net/ru/user/480141 Перечитайте перші коментарі!
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21.01.2021 20:35 Відповісти
Einsatzgruppen - это те кто евреев не любили, не думаю, что он Зеленского любит
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21.01.2021 20:43 Відповісти
Так поцікавтеся, де взагалі поділися 73%... Вони всі так палко любили якогось колективного блазня, дуже схожого на їх самих. Проте зараз це вид що вимирає. Навіть на форумі залишилися лише найупоротіши зебіли, А решти немає.
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21.01.2021 20:51 Відповісти
ніде не поділися, живуть навкруги, помилилися люди, деякі це розуміють, а тут мало...так ви ж з них насміхаєтесь, зедебілами називаєте, то вони й повтікали
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21.01.2021 21:50 Відповісти
CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 2618
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21.01.2021 20:32 Відповісти
73% оленей этого не переживут,как жеж так,а ведь нам говорили.....
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21.01.2021 20:36 Відповісти
Тобто генпрокурор Зеленського хоче смерті виборців Зеленського? Когнітивний дисонанс не сильно турбує?
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21.01.2021 20:39 Відповісти
а кого по жизни интресовали олени?
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21.01.2021 20:58 Відповісти
Вовків та оленеводів.
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21.01.2021 21:04 Відповісти
одних в виде тушек в морозилке,других в виде галочек ведомостях.
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21.01.2021 21:15 Відповісти
Ви мені поясніть, то Шабунін зебіл чи кудой?
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21.01.2021 20:38 Відповісти
CАП вдруге закрила справу "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 2599
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21.01.2021 20:58 Відповісти
Как в песне:
Ты отказала мне два раза, "не хочу" сказала ты
Вот такая вот зараза - САП моей мечты.......(с)
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21.01.2021 21:02 Відповісти
Криминальные капиталы донецкого картёжника купят любого прокурорчика и любую прокуратуру.
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21.01.2021 21:15 Відповісти
Не давати закривати і по-новому ще раз відкрити і щоб ця справа, як книга була постійно відкрита і щоб її читали всі учні, всі пенсіонери... бо що може сказати Наймудріший? Формула була правильною, а її відміна привела до коллапсу і збой в енергетичній системі країни.
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22.01.2021 09:19 Відповісти
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22.01.2021 11:21 Відповісти
 
 