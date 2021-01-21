CАП вдруге закрила справу "Роттердам+", - НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вдруге закрила справу "Роттердам+". Рішення про закриття прийняв той же прокурор Пономаренко, що закривав справу першого разу.

Про це пресслужба НАБУ повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу "Роттердам+". НАБУ оскаржить це незаконне рішення і готує скаргу на ім'я в.о. керівника САП щодо таких дій прокурора. Сподіваємося на оперативний розгляд", - сказано в повідомленні.

Глава "Центру запобігання корупції" Шабунін пише у Фейсбуці, що після першого закриття справи НАБУ кілька разів вимагав, щоб генпрокурор Венедіктова замінила прокурора Пономаренка, але вона цього не зробила.

"Чи санкціонував цю історію Зеленський? Не уявляю, що Венедіктова зробила це без його дозволу. Особливо, з огляду на комплементарний для ВП контент медіахолдингу Ахметова. Припустимо, Зеленський про закриття не знав (раптом!). Це означає, що президент некомпетентний. Настільки, що його навіть Венедіктова розвести може. Особисто я схиляюся до того, що Зеленський це свинство особисто санкціонував", - пише Шабунін.