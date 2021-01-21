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CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ

CАП во второй раз закрыла дело

Специализированная антикоррупционная прокуратура во второй раз закрыла дело "Роттердам+". Решение о закрытии принял тот же прокурор Пономаренко, что закрывал дело в первый раз.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение и готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП относительно таких действий прокурора. Надеемся на оперативное рассмотрение", - сказано в сообщении.

Глава "Центра предотвращения коррупции" Шабунин пишет в Фейсбуке, что после первого закрытия дела НАБУ несколько раз требовало, чтобы генпрокурор Венедиктова заменила прокурора Пономаренко, но она этого не сделала.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд подтвердил законность действий детективов при расчете ущерба по делу "Роттердам+", - НАБУ

"Санкционировал ли эту историю Зеленский? Не представляю, что Венедиктова сделала это без его разрешения. Особенно, учитывая комплиментарный для ОП контент медиахолдинга Ахметова. Предположим, Зеленский о закрытии не знал (вдруг!). Это означает, что президент некомпетентен. Настолько, что его даже Венедиктова развести может. Лично я склоняюсь к тому, что Зеленский это свинство лично санкционировал", - пишет Шабунин.

CАП во второй раз закрыла дело Роттердам+, - НАБУ 01

CАП во второй раз закрыла дело Роттердам+, - НАБУ 02

Автор: 

НАБУ (4218) Шабунин Виталий (535) САП (2059) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+15
ЗЕбанат, платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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21.01.2021 20:23
+10
ты теперь шабуньку облизываешь?
мне кажется,у тебя вялотекущий ковид...причем лет семь уже.
извращены до "строго наоборот" вкус и нюх.
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21.01.2021 20:26
+8
Моніка ЗЕленська може артистів поміняти? Бо глядачам важко слухари свинособачу.
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21.01.2021 20:25
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Пономаренко за сколько продался дъяволу, что "Роттердам+" закрыл.
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21.01.2021 20:17 Ответить
ЗЕбанат, платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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21.01.2021 20:23 Ответить
это обычные качели с дойкой мыролюбца. как закрыли так и откроютопять. У рюбой потужной мыролюбной реформы есть и будут непридвиденые издержки. И реформаторов будут доить и дальше.
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21.01.2021 20:23 Ответить
Моніка ЗЕленська може артистів поміняти? Бо глядачам важко слухари свинособачу.
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21.01.2021 20:25 Ответить
CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 6592
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21.01.2021 20:24 Ответить
судова реформа "по рошенівські" ...
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21.01.2021 21:01 Ответить
ты теперь шабуньку облизываешь?
мне кажется,у тебя вялотекущий ковид...причем лет семь уже.
извращены до "строго наоборот" вкус и нюх.
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21.01.2021 20:26 Ответить
Коди срака горить треба імідж міняти. Переобувся.
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21.01.2021 20:27 Ответить
Харківська команда дала задню і знялась з участі в ЗЕрашкінській Лізі Сміху

CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 7836 CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 8969
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21.01.2021 20:22 Ответить
Ахметов со всеми умел дружить и с этим тоже подружился, а на стадионе, то была "Лига смеха", уже вряд ли кто к этому серьезно относится.
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21.01.2021 20:30 Ответить
Та невже... Ось реальні зедебіли котрі все ще всмоктуюсь зелену сечу зі стадіону. CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 9124 https://censor.net/ru/user/377092 https://censor.net/ru/user/480141 Перечитайте перші коментарі!
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21.01.2021 20:35 Ответить
Einsatzgruppen - это те кто евреев не любили, не думаю, что он Зеленского любит
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21.01.2021 20:43 Ответить
Так поцікавтеся, де взагалі поділися 73%... Вони всі так палко любили якогось колективного блазня, дуже схожого на їх самих. Проте зараз це вид що вимирає. Навіть на форумі залишилися лише найупоротіши зебіли, А решти немає.
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21.01.2021 20:51 Ответить
ніде не поділися, живуть навкруги, помилилися люди, деякі це розуміють, а тут мало...так ви ж з них насміхаєтесь, зедебілами називаєте, то вони й повтікали
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21.01.2021 21:50 Ответить
CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 2618
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21.01.2021 20:32 Ответить
73% оленей этого не переживут,как жеж так,а ведь нам говорили.....
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21.01.2021 20:36 Ответить
Тобто генпрокурор Зеленського хоче смерті виборців Зеленського? Когнітивний дисонанс не сильно турбує?
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21.01.2021 20:39 Ответить
а кого по жизни интресовали олени?
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21.01.2021 20:58 Ответить
Вовків та оленеводів.
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21.01.2021 21:04 Ответить
одних в виде тушек в морозилке,других в виде галочек ведомостях.
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21.01.2021 21:15 Ответить
Ви мені поясніть, то Шабунін зебіл чи кудой?
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21.01.2021 20:38 Ответить
CАП вдруге закрила справу "Роттердам+", - НАБУ - Цензор.НЕТ 2599
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21.01.2021 20:58 Ответить
Как в песне:
Ты отказала мне два раза, "не хочу" сказала ты
Вот такая вот зараза - САП моей мечты.......(с)
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21.01.2021 21:02 Ответить
Криминальные капиталы донецкого картёжника купят любого прокурорчика и любую прокуратуру.
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21.01.2021 21:15 Ответить
Не давати закривати і по-новому ще раз відкрити і щоб ця справа, як книга була постійно відкрита і щоб її читали всі учні, всі пенсіонери... бо що може сказати Наймудріший? Формула була правильною, а її відміна привела до коллапсу і збой в енергетичній системі країни.
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22.01.2021 09:19 Ответить
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22.01.2021 11:21 Ответить
 
 