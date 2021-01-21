CАП во второй раз закрыла дело "Роттердам+", - НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура во второй раз закрыла дело "Роттердам+". Решение о закрытии принял тот же прокурор Пономаренко, что закрывал дело в первый раз.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". НАБУ обжалует это незаконное решение и готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП относительно таких действий прокурора. Надеемся на оперативное рассмотрение", - сказано в сообщении.

Глава "Центра предотвращения коррупции" Шабунин пишет в Фейсбуке, что после первого закрытия дела НАБУ несколько раз требовало, чтобы генпрокурор Венедиктова заменила прокурора Пономаренко, но она этого не сделала.

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"Санкционировал ли эту историю Зеленский? Не представляю, что Венедиктова сделала это без его разрешения. Особенно, учитывая комплиментарный для ОП контент медиахолдинга Ахметова. Предположим, Зеленский о закрытии не знал (вдруг!). Это означает, что президент некомпетентен. Настолько, что его даже Венедиктова развести может. Лично я склоняюсь к тому, что Зеленский это свинство лично санкционировал", - пишет Шабунин.