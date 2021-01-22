Степанов про січневий локдаун: Вже маємо результати, на які розраховували
Посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".
"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію за рівнем захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більш того - ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні вранці у нас 18 862 осіб, які перебувають у лікарнях. Найбільша кількість людей, що перебувають у лікарнях, - це 38% зайнятих ліжок - Миколаївська область. Загалом по Україні - 28% зайнятих ліжок", - запевняє Степанов.
Після жорстких обмежень Україна перейде до адаптивного карантину, нових локдаунів поки не планують.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видно Гереги не по скупились на результати.
Так буде справедливо
-
Так как там КИТАЙЦЫ... ?..
.
Але ті ж лікарі кажуть, що кількість ВАЖКИХ хворих зростає! Тобто за легкого та середнього перебігу хвороби люди просто не звертаються за допомогою!
І це підтверджує кількість померлих від коронавірусу - вона за 2 місяці не змінилася - близко 200 за добу в середньому. І це однозначно свідчить про те, що загальна статистика хворих просто бреше!
2.Кількість помeрлих за дeнь змeншилася. Було більшe 200, стало мeншe 200.
3.Кількість помeрлих знижується із запізнeнням майжe на місяць, бо щоб помeрти, трeба майжe місяць похворіти.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4850147481725958?__cft__[0]=AZVOxbWVVbqHHAStIhhj-UU9hvKOvI62VklKYkLALz--YJjU-lK2Ez2dJXSTuJWF8dK7-mHMhMNYIfMFUtoFU3lUU4XYq102N32NEU4-***************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·
Заканчивается никому ненужный и бесполезный карантин. И, как я и прогнозировал, у Зеленского начали радостно кричать, какие они победители коронавируса.
Глава Минздрава Степанов заявил: благодаря карантину удалось сбить волну коронавируса в Украине.
Што? Серьезно?
Может, у людей просто закончились деньги на тестирование, а миллионы переболели?
Власть тотальной лжи...