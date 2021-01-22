Степанов про січневий локдаун: Вже маємо результати, на які розраховували

Посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію за рівнем захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більш того - ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні вранці у нас 18 862 осіб, які перебувають у лікарнях. Найбільша кількість людей, що перебувають у лікарнях, - це 38% зайнятих ліжок - Миколаївська область. Загалом по Україні - 28% зайнятих ліжок", - запевняє Степанов.

Після жорстких обмежень Україна перейде до адаптивного карантину, нових локдаунів поки не планують.

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