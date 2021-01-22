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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов про січневий локдаун: Вже маємо результати, на які розраховували

Степанов про січневий локдаун: Вже маємо результати, на які розраховували

Посилення карантину в січні вже виправдало себе, спостерігається стабілізація рівня захворюваності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію за рівнем захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більш того - ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні вранці у нас 18 862 осіб, які перебувають у лікарнях. Найбільша кількість людей, що перебувають у лікарнях, - це 38% зайнятих ліжок - Миколаївська область. Загалом по Україні - 28% зайнятих ліжок", - запевняє Степанов.

Після жорстких обмежень Україна перейде до адаптивного карантину, нових локдаунів поки не планують.

Також читайте: Зимовий карантин стримав стрімке зростання захворюваності. Зараз медики спостерігають певне плато, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+13
Интересно, Степанов , как и Богатырева, тоже сбежит на ********* в случае запаха жаренного пердака? 🤔🤔🤔
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22.01.2021 09:39
+12
Степанов не володіє інформацією і не контролює ситуацію. У всьому світі зростання захворювання а в нього падіння! Маніпуляції зі статистикою ніколи не призводили до гарних результатів. Зменшення кількості ПЦР тестів це маніпуляція, яка не дозволяє об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні, тому заяви Степанова не несуть інформації, це лише виправдання невдалого та корумпованого чиновника. За провал роботи на посаді міністра МОЗ під час епідемії Степанов має бути арештований і засуджений.
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22.01.2021 09:38
+11
Бандит, грёбаный мародёр!Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали - Цензор.НЕТ 442
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22.01.2021 09:44
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Степанов не володіє інформацією і не контролює ситуацію. У всьому світі зростання захворювання а в нього падіння! Маніпуляції зі статистикою ніколи не призводили до гарних результатів. Зменшення кількості ПЦР тестів це маніпуляція, яка не дозволяє об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні, тому заяви Степанова не несуть інформації, це лише виправдання невдалого та корумпованого чиновника. За провал роботи на посаді міністра МОЗ під час епідемії Степанов має бути арештований і засуджений.
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22.01.2021 09:38 Відповісти
Уже имеем результаты, на которые рассчитывали

Видно Гереги не по скупились на результати.
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22.01.2021 09:42 Відповісти
В перемоги завжди багато батьків.Чом би і Стєпашці не покрасуватися. Адже на цьому всі успіхи і завершуються.
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22.01.2021 09:48 Відповісти
Після цього отбити йому його голову.
Так буде справедливо
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22.01.2021 10:07 Відповісти
Він говорить про кількість зайнятих місць у лікарнях. Тести на ковід не хочуть робити самі українці, а не Степанов. Який показник є більш репрезентативний, ніж завантаженість лікарень? Степанов - чиновник, його завдання - не дати медицинській системі перевантажитись, чим він і займається
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23.01.2021 07:29 Відповісти
Интересно, Степанов , как и Богатырева, тоже сбежит на ********* в случае запаха жаренного пердака? 🤔🤔🤔
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22.01.2021 09:39 Відповісти
Авжеж, та й фамілія підходить
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22.01.2021 09:43 Відповісти
Да щас зевлада будет петь что мы вот такие герои эпидемию остановили.
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22.01.2021 09:40 Відповісти
Степаноф-
-
Так как там КИТАЙЦЫ... ?..
.
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22.01.2021 09:43 Відповісти
Бандит, грёбаный мародёр!Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали - Цензор.НЕТ 442
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22.01.2021 09:44 Відповісти
В чем это выражается?
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23.01.2021 07:30 Відповісти
Локдаун ввели в Украине уже на спаде эпидемии.
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22.01.2021 09:44 Відповісти
Не правда. Его вводят для разгрузки медицинской системы
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23.01.2021 07:27 Відповісти
В больницах мест освободилось прилично. За Одессу говорю, в данном случае. Такого что творилось в декабре, не сравнить. Но я уверен, что локдаун тут непричем. Потому что это была пародия на локдаун. Не знаю, с чем связано.
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22.01.2021 09:51 Відповісти
Це тупий зелений розводняк. За 2 місяці кількість нових хворих впала в 4 рази. І в 4 рази впала кількість тестувань. Тобто якщо зараз збільшити кількість тестів в 10 разів, то в 10 разів зросте і кількість нових хворих! Люди просто перестали тестуватися за власні гроші - і все!
Але ті ж лікарі кажуть, що кількість ВАЖКИХ хворих зростає! Тобто за легкого та середнього перебігу хвороби люди просто не звертаються за допомогою!
І це підтверджує кількість померлих від коронавірусу - вона за 2 місяці не змінилася - близко 200 за добу в середньому. І це однозначно свідчить про те, що загальна статистика хворих просто бреше!
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22.01.2021 14:48 Відповісти
1. Ваша матeматика нe правильна. Частка позитивних тeстів нe пропорційна загальній кількості тeстів. При збільшeнні тeстування частка позитивних рeзультатів знижується, оскільки стає багато тих, кого тeстувати є мало підстав.
2.Кількість помeрлих за дeнь змeншилася. Було більшe 200, стало мeншe 200.
3.Кількість помeрлих знижується із запізнeнням майжe на місяць, бо щоб помeрти, трeба майжe місяць похворіти.
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22.01.2021 23:31 Відповісти
Локдаун дозволяє зекономити на невиплаті зарплати...
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22.01.2021 20:30 Відповісти
Колeктивний імунітeт, про якого модно казати, що бeз вакцини він майжe нeдосяжний.
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22.01.2021 23:36 Відповісти
С этим и связано. Вы не забывайте, что эффект от локдауна виден с запозданием примерно в месяц
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23.01.2021 07:25 Відповісти
всі в дирявих носках, грязних трусах і без годинників (батарейки)?
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22.01.2021 10:09 Відповісти
Закончится локдаун и сразу же на следующий день у Зеленского будут именины.
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22.01.2021 10:26 Відповісти
верить зеленому лгуну- все равно что снова голосовать по приколу за ********* себья и украинского народа
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22.01.2021 10:49 Відповісти
Что рассчитывали заработать на вакцинах?
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22.01.2021 11:37 Відповісти
*******, ******. Зелена влада - ******. Стєпанов - ********.
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22.01.2021 13:59 Відповісти
Родственники звонили из Херсонской области - в ихнем селе больше половины жителей болеет, у многих пневмония, пропал нюх. К врачам обращаются только в крайних случаях, когда уже совсем плохо. В соседних селах обстановка такая же.
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22.01.2021 14:30 Відповісти
Родственникам вашим хана, умрут скоро...
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23.01.2021 04:33 Відповісти
Т.е. там никто не контролирует карантин?
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23.01.2021 07:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVOxbWVVbqHHAStIhhj-UU9hvKOvI62VklKYkLALz--YJjU-lK2Ez2dJXSTuJWF8dK7-mHMhMNYIfMFUtoFU3lUU4XYq102N32NEU4-***************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4850147481725958?__cft__[0]=AZVOxbWVVbqHHAStIhhj-UU9hvKOvI62VklKYkLALz--YJjU-lK2Ez2dJXSTuJWF8dK7-mHMhMNYIfMFUtoFU3lUU4XYq102N32NEU4-***************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·

Заканчивается никому ненужный и бесполезный карантин. И, как я и прогнозировал, у Зеленского начали радостно кричать, какие они победители коронавируса.

Глава Минздрава Степанов заявил: благодаря карантину удалось сбить волну коронавируса в Украине.

Што? Серьезно?

Может, у людей просто закончились деньги на тестирование, а миллионы переболели?

Власть тотальной лжи...
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22.01.2021 17:39 Відповісти
Потому он говорит не о тестах, а о занятых койках в больницах. Какой показатель может быть более репрезентативным чем этот?
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23.01.2021 07:24 Відповісти
Степанов уже давно має бути засудженим за законами військового часу...
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22.01.2021 20:27 Відповісти
За що?
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23.01.2021 07:22 Відповісти
Шо уже откат пришёл а падла?
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22.01.2021 22:14 Відповісти
Ну как всегда все брешут, взяли пример с брехуна зе.
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22.01.2021 22:24 Відповісти
да морозы помогли слава богу в холодном сухом воздухе вирус алохо выживает и практически не передаеться а степанов уже себе приписывает
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22.01.2021 23:38 Відповісти
Во всем мире помогает локдаун, а в Украине, конечно же, морозы. Вы мозги-то не пропивайте окончательно, пожалуйста. В чем конкретно неправ Степанов?
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23.01.2021 07:32 Відповісти
ну это вопрос риторический неправ он в том что приписывает себе чужие заслуги а
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24.01.2021 21:18 Відповісти
треба ростягнуть як можно довше вирус щоб більше грошей получить от глобалистов які його підкинули людям
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23.01.2021 07:10 Відповісти
А може для того, щоб лікарні не навернулись і тобі було б кому прооперувати апендицит якщо раптом схватить?
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23.01.2021 07:33 Відповісти
 
 