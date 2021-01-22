РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7548 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
14 118 38

Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали

Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали

Ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того - мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, - это 38% занятых коек - Николаевская область. В целом по Украине - 28% занятых коек", - уверяет Степанов.

После жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.

Также читайте: В Украине уже сотни случаев повторного заражения COVID-19, многие из них заканчиваются летально, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Интересно, Степанов , как и Богатырева, тоже сбежит на ********* в случае запаха жаренного пердака? 🤔🤔🤔
показать весь комментарий
22.01.2021 09:39
+12
Степанов не володіє інформацією і не контролює ситуацію. У всьому світі зростання захворювання а в нього падіння! Маніпуляції зі статистикою ніколи не призводили до гарних результатів. Зменшення кількості ПЦР тестів це маніпуляція, яка не дозволяє об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні, тому заяви Степанова не несуть інформації, це лише виправдання невдалого та корумпованого чиновника. За провал роботи на посаді міністра МОЗ під час епідемії Степанов має бути арештований і засуджений.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:38
+11
Бандит, грёбаный мародёр!Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали - Цензор.НЕТ 442
показать весь комментарий
22.01.2021 09:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Степанов не володіє інформацією і не контролює ситуацію. У всьому світі зростання захворювання а в нього падіння! Маніпуляції зі статистикою ніколи не призводили до гарних результатів. Зменшення кількості ПЦР тестів це маніпуляція, яка не дозволяє об'єктивно оцінювати ситуацію в Україні, тому заяви Степанова не несуть інформації, це лише виправдання невдалого та корумпованого чиновника. За провал роботи на посаді міністра МОЗ під час епідемії Степанов має бути арештований і засуджений.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:38 Ответить
Уже имеем результаты, на которые рассчитывали

Видно Гереги не по скупились на результати.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:42 Ответить
В перемоги завжди багато батьків.Чом би і Стєпашці не покрасуватися. Адже на цьому всі успіхи і завершуються.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:48 Ответить
Після цього отбити йому його голову.
Так буде справедливо
показать весь комментарий
22.01.2021 10:07 Ответить
Він говорить про кількість зайнятих місць у лікарнях. Тести на ковід не хочуть робити самі українці, а не Степанов. Який показник є більш репрезентативний, ніж завантаженість лікарень? Степанов - чиновник, його завдання - не дати медицинській системі перевантажитись, чим він і займається
показать весь комментарий
23.01.2021 07:29 Ответить
Интересно, Степанов , как и Богатырева, тоже сбежит на ********* в случае запаха жаренного пердака? 🤔🤔🤔
показать весь комментарий
22.01.2021 09:39 Ответить
Авжеж, та й фамілія підходить
показать весь комментарий
22.01.2021 09:43 Ответить
Да щас зевлада будет петь что мы вот такие герои эпидемию остановили.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:40 Ответить
Степаноф-
-
Так как там КИТАЙЦЫ... ?..
.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:43 Ответить
Бандит, грёбаный мародёр!Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали - Цензор.НЕТ 442
показать весь комментарий
22.01.2021 09:44 Ответить
В чем это выражается?
показать весь комментарий
23.01.2021 07:30 Ответить
Локдаун ввели в Украине уже на спаде эпидемии.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:44 Ответить
Не правда. Его вводят для разгрузки медицинской системы
показать весь комментарий
23.01.2021 07:27 Ответить
В больницах мест освободилось прилично. За Одессу говорю, в данном случае. Такого что творилось в декабре, не сравнить. Но я уверен, что локдаун тут непричем. Потому что это была пародия на локдаун. Не знаю, с чем связано.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:51 Ответить
Це тупий зелений розводняк. За 2 місяці кількість нових хворих впала в 4 рази. І в 4 рази впала кількість тестувань. Тобто якщо зараз збільшити кількість тестів в 10 разів, то в 10 разів зросте і кількість нових хворих! Люди просто перестали тестуватися за власні гроші - і все!
Але ті ж лікарі кажуть, що кількість ВАЖКИХ хворих зростає! Тобто за легкого та середнього перебігу хвороби люди просто не звертаються за допомогою!
І це підтверджує кількість померлих від коронавірусу - вона за 2 місяці не змінилася - близко 200 за добу в середньому. І це однозначно свідчить про те, що загальна статистика хворих просто бреше!
показать весь комментарий
22.01.2021 14:48 Ответить
1. Ваша матeматика нe правильна. Частка позитивних тeстів нe пропорційна загальній кількості тeстів. При збільшeнні тeстування частка позитивних рeзультатів знижується, оскільки стає багато тих, кого тeстувати є мало підстав.
2.Кількість помeрлих за дeнь змeншилася. Було більшe 200, стало мeншe 200.
3.Кількість помeрлих знижується із запізнeнням майжe на місяць, бо щоб помeрти, трeба майжe місяць похворіти.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:31 Ответить
Локдаун дозволяє зекономити на невиплаті зарплати...
показать весь комментарий
22.01.2021 20:30 Ответить
Колeктивний імунітeт, про якого модно казати, що бeз вакцини він майжe нeдосяжний.
показать весь комментарий
22.01.2021 23:36 Ответить
С этим и связано. Вы не забывайте, что эффект от локдауна виден с запозданием примерно в месяц
показать весь комментарий
23.01.2021 07:25 Ответить
всі в дирявих носках, грязних трусах і без годинників (батарейки)?
показать весь комментарий
22.01.2021 10:09 Ответить
Закончится локдаун и сразу же на следующий день у Зеленского будут именины.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:26 Ответить
верить зеленому лгуну- все равно что снова голосовать по приколу за ********* себья и украинского народа
показать весь комментарий
22.01.2021 10:49 Ответить
Что рассчитывали заработать на вакцинах?
показать весь комментарий
22.01.2021 11:37 Ответить
*******, ******. Зелена влада - ******. Стєпанов - ********.
показать весь комментарий
22.01.2021 13:59 Ответить
Родственники звонили из Херсонской области - в ихнем селе больше половины жителей болеет, у многих пневмония, пропал нюх. К врачам обращаются только в крайних случаях, когда уже совсем плохо. В соседних селах обстановка такая же.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:30 Ответить
Родственникам вашим хана, умрут скоро...
показать весь комментарий
23.01.2021 04:33 Ответить
Т.е. там никто не контролирует карантин?
показать весь комментарий
23.01.2021 07:35 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVOxbWVVbqHHAStIhhj-UU9hvKOvI62VklKYkLALz--YJjU-lK2Ez2dJXSTuJWF8dK7-mHMhMNYIfMFUtoFU3lUU4XYq102N32NEU4-***************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4850147481725958?__cft__[0]=AZVOxbWVVbqHHAStIhhj-UU9hvKOvI62VklKYkLALz--YJjU-lK2Ez2dJXSTuJWF8dK7-mHMhMNYIfMFUtoFU3lUU4XYq102N32NEU4-***************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·

Заканчивается никому ненужный и бесполезный карантин. И, как я и прогнозировал, у Зеленского начали радостно кричать, какие они победители коронавируса.

Глава Минздрава Степанов заявил: благодаря карантину удалось сбить волну коронавируса в Украине.

Што? Серьезно?

Может, у людей просто закончились деньги на тестирование, а миллионы переболели?

Власть тотальной лжи...
показать весь комментарий
22.01.2021 17:39 Ответить
Потому он говорит не о тестах, а о занятых койках в больницах. Какой показатель может быть более репрезентативным чем этот?
показать весь комментарий
23.01.2021 07:24 Ответить
Степанов уже давно має бути засудженим за законами військового часу...
показать весь комментарий
22.01.2021 20:27 Ответить
За що?
показать весь комментарий
23.01.2021 07:22 Ответить
Шо уже откат пришёл а падла?
показать весь комментарий
22.01.2021 22:14 Ответить
Ну как всегда все брешут, взяли пример с брехуна зе.
показать весь комментарий
22.01.2021 22:24 Ответить
да морозы помогли слава богу в холодном сухом воздухе вирус алохо выживает и практически не передаеться а степанов уже себе приписывает
показать весь комментарий
22.01.2021 23:38 Ответить
Во всем мире помогает локдаун, а в Украине, конечно же, морозы. Вы мозги-то не пропивайте окончательно, пожалуйста. В чем конкретно неправ Степанов?
показать весь комментарий
23.01.2021 07:32 Ответить
ну это вопрос риторический неправ он в том что приписывает себе чужие заслуги а
показать весь комментарий
24.01.2021 21:18 Ответить
треба ростягнуть як можно довше вирус щоб більше грошей получить от глобалистов які його підкинули людям
показать весь комментарий
23.01.2021 07:10 Ответить
А може для того, щоб лікарні не навернулись і тобі було б кому прооперувати апендицит якщо раптом схватить?
показать весь комментарий
23.01.2021 07:33 Ответить
 
 