Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали

Ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того - мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, - это 38% занятых коек - Николаевская область. В целом по Украине - 28% занятых коек", - уверяет Степанов.

После жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.

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