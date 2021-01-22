Степанов о январском локдауне: Уже имеем результаты, на которые рассчитывали
Ужесточение карантина в январе уже оправдало себя, наблюдается стабилизация уровня заболеваемости.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".
"Мы уже имеем предварительно результаты, на которые рассчитывали. Мы уже имеем стабилизацию по уровню заболеваемости. Уменьшение уровня заболеваемости мы уже увидели. Более того - мы имеем уменьшение количества госпитализированных людей. Сегодня утром у нас 18 862 человека, которые находятся в больницах. Наибольшее количество людей, находящихся в больницах, - это 38% занятых коек - Николаевская область. В целом по Украине - 28% занятых коек", - уверяет Степанов.
После жестких ограничений Украина перейдет к адаптивному карантину, новых локдаунов пока не планируют.
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Видно Гереги не по скупились на результати.
Так буде справедливо
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Так как там КИТАЙЦЫ... ?..
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Але ті ж лікарі кажуть, що кількість ВАЖКИХ хворих зростає! Тобто за легкого та середнього перебігу хвороби люди просто не звертаються за допомогою!
І це підтверджує кількість померлих від коронавірусу - вона за 2 місяці не змінилася - близко 200 за добу в середньому. І це однозначно свідчить про те, що загальна статистика хворих просто бреше!
2.Кількість помeрлих за дeнь змeншилася. Було більшe 200, стало мeншe 200.
3.Кількість помeрлих знижується із запізнeнням майжe на місяць, бо щоб помeрти, трeба майжe місяць похворіти.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/4850147481725958?__cft__[0]=AZVOxbWVVbqHHAStIhhj-UU9hvKOvI62VklKYkLALz--YJjU-lK2Ez2dJXSTuJWF8dK7-mHMhMNYIfMFUtoFU3lUU4XYq102N32NEU4-***************************&__tn__=%2CO%2CP-R 7 ч. ·
Заканчивается никому ненужный и бесполезный карантин. И, как я и прогнозировал, у Зеленского начали радостно кричать, какие они победители коронавируса.
Глава Минздрава Степанов заявил: благодаря карантину удалось сбить волну коронавируса в Украине.
Што? Серьезно?
Может, у людей просто закончились деньги на тестирование, а миллионы переболели?
Власть тотальной лжи...