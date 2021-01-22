Занесло на схилі: сміттєвоз розбив 9 машин у Києві. ФОТО
У Києві на вул Лук'янівська сміттєвоз розбив дев'ять припаркованих автомобілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік ДТП.kiev.ua у Facebook.
Повідомляється, що ДТП сталася на вул. Лук'янівська між 79 і 81 будинком.
"Сміттєвоз розбив 9 машин. Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Tat Prut
показати весь коментар22.01.2021 09:57
+7 валера цыб
показати весь коментар22.01.2021 10:00
+7 ХОРТ
показати весь коментар22.01.2021 10:03
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Аллах в помощь мужику, шоб не сильно тягали по судам.... Шайтан машину понес по всем мостам и по селам - и Вот.
- ето шо за херня, я не поеду на такой резине, если я на ней человека собью - ты за меня сидеть будешь, чи шо?
Значит, точно знает, что ему ничео не будет.
А машины, которые зацепить себе дороже - так не паркуются, так что всё к лучшему.