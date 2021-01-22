Занесло на схилі: сміттєвоз розбив 9 машин у Києві. ФОТО

У Києві на вул Лук'янівська сміттєвоз розбив дев'ять припаркованих автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік ДТП.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що ДТП сталася на вул. Лук'янівська між 79 і 81 будинком.

"Сміттєвоз розбив 9 машин. Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - йдеться в повідомленні.

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Фото: ДТП/Facebook