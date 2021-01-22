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Новини ДТП
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Занесло на схилі: сміттєвоз розбив 9 машин у Києві. ФОТО

У Києві на вул Лук'янівська сміттєвоз розбив дев'ять припаркованих автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік ДТП.kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що ДТП сталася на вул. Лук'янівська між 79 і 81 будинком.

"Сміттєвоз розбив 9 машин. Попередньо, понесло його. Там схил. Поліція на місці", - йдеться в повідомленні.

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Занесло на схилі: сміттєвоз розбив 9 машин у Києві 01
Фото: ДТП/Facebook

Занесло на схилі: сміттєвоз розбив 9 машин у Києві 02

Автор: 

ДТП (4465) Київ (19423) сміттєвоз (32)


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Топ коментарі
+15
Когда паркуешь машину, нужно думать не только о комфорте своей ж...пы, но и удобстве твоей парковки для окружающих и особенно возможность проезда спец. техники.
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22.01.2021 09:57
+7
Понаставили своих драчек где попало, а водителю мусорки теперь морока.
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22.01.2021 10:00
+7
Ні.. мусоровоз возить мусорів, а ментів - цЕмЕнтовоз...
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22.01.2021 10:03
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оце він погром влаштував... шкода...
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22.01.2021 09:52 Відповісти
Ля...
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22.01.2021 09:54 Відповісти
главно шоп милицыонеры не пострадали
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22.01.2021 09:56 Відповісти
Ні.. мусоровоз возить мусорів, а ментів - цЕмЕнтовоз...
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22.01.2021 10:03 Відповісти
Когда паркуешь машину, нужно думать не только о комфорте своей ж...пы, но и удобстве твоей парковки для окружающих и особенно возможность проезда спец. техники.
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22.01.2021 09:57 Відповісти
х.з. как ехать на такой машине, когда "надо вовремя", а у тя резина как в Парагвае?
Аллах в помощь мужику, шоб не сильно тягали по судам.... Шайтан машину понес по всем мостам и по селам - и Вот.
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22.01.2021 09:58 Відповісти
если у тебя лысая резина, то идёшь к начальнику колонны (или глав. механику), и говоришь:
- ето шо за херня, я не поеду на такой резине, если я на ней человека собью - ты за меня сидеть будешь, чи шо?
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22.01.2021 12:56 Відповісти
Понаставили своих драчек где попало, а водителю мусорки теперь морока.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
это планомерная саботажная диверсия с севера
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22.01.2021 10:05 Відповісти
жаль гостей столицы, но только так они научатся парковаться по правилам...
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22.01.2021 10:26 Відповісти
У меня во дворе гостей нет. Свои, коренные, но один предлагал почему то ему парковку построить... я не принял его предложение и рассказал ему про отрезок времени за который такая машина как у него уезжает на разборку и разбирается до винтика. Правда теперь я быдло, но люди из парадного могут выйти не обходя его машину...
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22.01.2021 10:38 Відповісти
Понаставили лайна, порядній машині і проїхати нема де.
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22.01.2021 11:21 Відповісти
Такое не впервые - есть видео, где мусоровоз бьёт машины направо и налево.
Значит, точно знает, что ему ничео не будет.
А машины, которые зацепить себе дороже - так не паркуются, так что всё к лучшему.
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22.01.2021 13:23 Відповісти
 
 