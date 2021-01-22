Поліція завершила розслідування злочинів відеоблогерів, які пропагували насильство і жорстокість. ФОТО

Детективи поліції Житомирщини завершили розслідування злочинів групи відеоблогерів, які пропагували культ насильства і жорстокості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на сайт Національної поліції.

22 січня детективи слідчого управління ГУНП в Житомирській області завершили розслідування кримінального провадження щодо виготовлення та розповсюдження відеопродукції, в якій пропагується культ насильства і жорстокості. У вказаних кримінальних діяннях обвинувачуються п’ятеро жителів області. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі", - говориться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що раніше неодноразово судимий 33-річний житель області організував створення злочинної групи, в яку залучив колишню дружину і фахівця в галузі інформаційних технологій, а також ще двох інших осіб.

"Діяльність групи тривала впродовж 2017-2020 років. Вони займалися розповсюдженням відеопродукції насильницької тематики. Зокрема, знімали примітивні сценарії з побиттям один одного, знущанням і приниженням гідності, серед яких - нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем тощо", - розповіли в поліції.

Відеозаписи поширювали через Інтернет для отримання прибутку.

"Глядачі зазначеного контенту перераховували кошти на електронний гаманець, звідки вони надходили на банківські картки членів групи. Для приховування своєї злочинної діяльності" відеоблогери "постійно змінювали місце зйомки, переміщаючись у різних містах України з дотриманням правил конспірації", - говориться в повідомленні.

Як зазначають у поліції, членів групи звинувачують у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, скоєних повторно, організованою групою, тобто в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.