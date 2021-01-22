УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11354 відвідувача онлайн
Новини
8 042 6

Поліція завершила розслідування злочинів відеоблогерів, які пропагували насильство і жорстокість. ФОТО

Детективи поліції Житомирщини завершили розслідування злочинів групи відеоблогерів, які пропагували культ насильства і жорстокості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на сайт Національної поліції.

22 січня детективи слідчого управління ГУНП в Житомирській області завершили розслідування кримінального провадження щодо виготовлення та розповсюдження відеопродукції, в якій пропагується культ насильства і жорстокості. У вказаних кримінальних діяннях обвинувачуються п’ятеро жителів області. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі", - говориться в повідомленні.

Поліція завершила розслідування злочинів відеоблогерів, які пропагували насильство і жорстокість 01

Правоохоронці з'ясували, що раніше неодноразово судимий 33-річний житель області організував створення злочинної групи, в яку залучив колишню дружину і фахівця в галузі інформаційних технологій, а також ще двох інших осіб.

"Діяльність групи тривала впродовж 2017-2020 років. Вони займалися розповсюдженням відеопродукції насильницької тематики. Зокрема, знімали примітивні сценарії з побиттям один одного, знущанням і приниженням гідності, серед яких - нанесення ударів руками, батогом, ураження струмом та вогнем тощо", - розповіли в поліції.

Відеозаписи поширювали через Інтернет для отримання прибутку.

Поліція завершила розслідування злочинів відеоблогерів, які пропагували насильство і жорстокість 02

"Глядачі зазначеного контенту перераховували кошти на електронний гаманець, звідки вони надходили на банківські картки членів групи. Для приховування своєї злочинної діяльності" відеоблогери "постійно змінювали місце зйомки, переміщаючись у різних містах України з дотриманням правил конспірації", - говориться в повідомленні.

Поліція завершила розслідування злочинів відеоблогерів, які пропагували насильство і жорстокість 03

Як зазначають у поліції, членів групи звинувачують у виготовленні, розповсюдженні відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, скоєних повторно, організованою групою, тобто в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Автор: 

Нацполіція (15138) блогер (181) Житомирська область (1258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і тут милота суцільна: зроби сам - кинь у сусіда...

Полиция завершила расследование преступлений видеоблогеров, которые пропагандировали насилие и жестокость - Цензор.НЕТ 5628
показати весь коментар
22.01.2021 16:56 Відповісти
маньяки! А с покупателями что?
показати весь коментар
22.01.2021 17:03 Відповісти
До 5 лет это ниочём.Этой жирной твари турику ,которое унижало для хайпа воина АТО и убило несколько бомжей, которых находили после его видео издевательств над ними.Ему нужно порвать все входящие и выходящие отверстия а потом и на пожизненное.
показати весь коментар
22.01.2021 17:12 Відповісти
Мопс?
показати весь коментар
22.01.2021 18:42 Відповісти
Квадрата давно пора было прибрать, уж больно застримился.
показати весь коментар
23.01.2021 01:38 Відповісти
 
 